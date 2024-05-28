Охота на уток на островах Иртыша

Как я уже писал ранее, в конце 60-х годов летом я попал на Иртыш вместе со своими родителями-геодезистами. Было мне тогда лет 13-14. Остановились мы на постой в доме у одной хозяйки в большом селе. У неё было два сына. Старший Николой работал шофёром в колхозе, а младший Гоша, которому было 17-18 лет, все лето бездельничал.

Мы с ним часто катались на моторной лодке по реке, заходили на острова. Иногда он брал с собой ружье своего отца просто пострелять, а иногда какую-нибудь девицу из села, с которой удалялся вглубь острова, а я в это время объедался ягодами, в изобилии росшими вокруг.

ПОДГОТОВКА К ОХОТЕ

Охота на уток уже была разрешена, и однажды мой отец договорился с Гошей сплавать на моторке в выходные на какой-нибудь остров поохотиться. По словам Гоши, охота на уток на островах была просто потрясающая. «Это же нехоженые места, непуганая дичь, - говорил он. – Кучу уток настреляем».

Наступил день охоты. Отец чистил свой ИЖ 16-го калибра и рассовывал патроны в патронташ. Уже снаряженные патроны отец привез с собой. Это были бумажные патроны с капсюлями жевело, с бездымным порохом и помеченные цифрами 3, 5, 7…

Бумажные патроны

Капсюли жевело

Также были патроны с жаканом. Он мне показал несколько. Это такие сферические свинцовые пули с выступами, которые применялись для охоты на крупного рогатого или другого зверя. Один патрон - один жакан.

Жаканы

У Гошки была двустволка, доставшаяся от отца, и латунные гильзы к ней, которые он принялся снаряжать. Также у него были капсюли центробой и дымный порох.

Латунные гильзы

Капсюли центробой

Никаких выколоток, обжимок и других инструментов для снаряжения гильз не было, а были только шило, молоток, кусок деревяшки и восковая свеча. Гошка шилом выковырял старый капсюль, аккуратно с помощью молотка загнал новый и на глаз насыпал порох. Затем взял кусок газеты, скомкал его и засунул в гильзу. Взяв деревяшку, воткнул её в гильзу и молотком утрамбовал и порох, и самодельный пыж. Затем насыпал дробь, вставил еще один пыж из газеты, утрамбовал, залил воском от свечи и патрон был готов. Таким макаром он снарядил десяток патронов.

Мне оружия не доверили, сказав, что молодой еще, но я не обижался. Во-первых, третьего ружья не было, а во-вторых, хорошо, что вообще взяли с собой, а не оставили дома. После подготовки патронов и чистки оружия мы все улеглись отдыхать. Охота на уток приближалась.

ОХОТА

Ближе к вечеру, забрав ружья и патроны, мы втроем направились к реке, где находилась Гошина большая моторная лодка. Отец нёс ружья и патронташи, а мы с Гошкой тащили на носилках мотор. Мотор этот ни Вихрь, ни Москва, ни Ветерок, а что-то такое громоздкое и тяжелое. У меня коленки подгибались, когда я его пёр. Дотащили. Гоша подсоединил мотор к валу, на другом конце которого находился гребной винт, завёл, и мы отчалили.

Видимо, Гоша не раз был в этих местах, так как мы пропустили два острова и причалили к третьему. Это был островок, весь заросший травой, густо росшими небольшими деревцами и кустарником, доходившим до самой воды. Посередине острова находилось небольшое озеро, куда отправился мой отец. Гоша занял позицию в кустах у воды на противоположной стороне острова, а я был предоставлен самому себе и от нечего делать стал исследовать остров.

Вскоре я наткнулся на поляну, всю заросшую ежевикой. Я и раньше бывал на островах, где мы собирали ежевику, но такого изобилия я еще не видел. Крупные, черные, спелые ягоды так и просились в рот. Иногда вместе с ягодами попадались и клопы. Когда их нечаянно разжуешь, то такая горечь во рту… Весь исплюёшься!

Ежевика

Наевшись ягод, я решил узнать, как обстоят дела у Гоши. Примерно, я знал, где он находится, поэтому приблизившись к берегу тихонько позвал: «Гоша, Гошка, ты где?» Из ближайших кустов раздался голос Гоши: «Что ты орешь, ты мне всех уток распугал». «Ничего я не ору», - подумал я, не решаясь сказать это вслух, и продолжил путешествие по острову.

Бродя по острову, почти у самого берега я опять наткнулся на поляну. Нет, поляна была не с ежевикой, а с белыми грибами.

Но какие это были грибы! Здоровенные, высотой до полуметра и ножкой диаметром сантиметров 20. Одного грибы хватило бы и на первое, и на второе, да еще бы и осталось. И я, конечно, решил один сорвать. Но как только я взялся за ножку, то гриб рассыпался в труху. Оказалось, что грибы настолько старые, что держались только благодаря оболочке и рассыпались от малейшего прикосновения.

Темнело. Вдруг со стороны озера раздался выстрел, через несколько секунд – второй, и я побежал к отцу. Прибежав, увидел в воде пару уток. Кому их доставать? Конечно мне, как самому молодому. Пока возился с утками в озере и со стороны Гоши тоже послышались выстрелы. К Гошке я не побежал, ну его, опять шуганёт, а остался около озера, спрятавшись в кустах, чтобы ему не мешать.

Уже совсем стало темно. К этому времени отец с Гошей подстрелили еще по паре уток и надо было собираться домой. Охота на уток закончилась. Уложив уток и ружья в лодку, мы отправились в обратный путь. В черном небе ни облачка, только сверкали мириады звезд, чётко прослеживался Млечный путь, светила полная луна, и лунная дорожка, протянувшаяся по речной глади, указывала нам путь домой.

Остальные рассказы можно прочитать здесь: Рассказы Сергея Легкова.