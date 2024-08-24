Как история из жизни подсказала Петру Тодоровскому сюжет фильма «Военно-полевой роман»

Текст заглавной песни «Рио-Рита» написал Геннадий Шпаликов. Музыку к ней написал режиссёр Пётр Тодоровский, вдохновлённый одноимённым пасадоблем 30-х годов — эта мелодия была очень популярна перед войной. Много лет спустя Тодоровский снял военную драму под названием «Риорита», которая стала его последней работой в кино. В фильме песня звучит в исполнении Павла Смеяна.

Всеволод Шиловский выпросил для себя роль дяди Гриши. Тодоровский удивился — зачем ему этот неприятный герой, да ещё и съёмок всего два дня… Шиловский ответил, что один «лейтенант Тодоровский» сам ему рассказывал про молодых людей, которые вернулись с фронта и оказались никому не нужны. И он хочет у «лейтенанта Тодоровского» сыграть именно такого персонажа.

Еще на этапе написания сценария режиссер знал, что Веру Николаевну, жену Нетужилина, сможет воплотить в кадре только Инна Чурикова. Образ писался специально под нее.

Через много лет после этой встречи Тодоровский написал сценарий «Военно-полевого романа», от которого отказывались все киностудии. Никто не хотел снимать фильм про бытовую неустроенность, коммуналки и эхо войны. Согласилась запустить фильм только Одесская киностудия, но выделила на съёмки только 380 тысяч рублей.

Как сложилась дальнейшая судьба самих актеров

Наталья Андрейченко (1956)

В роли Любы Антиповой, продавщицы пирожков, которая забыла о своей женственности, – Наталья Андрейченко. Тогда актриса согласилась на съемки не сразу. Ее супруг Максим Дунаевский был против, чтобы молодая мама так быстро переключилась на работу.Фильм «Военно-полевой роман» вышел на экраны одновременно с кинокартиной «Мэри Поппинс, до свидания», что сделало актрису звездой. Позже в карьере исполнительницы были роли в проектах «Марица» и «Леди Макбет Мценского уезда».В 1991 году Наталья эмигрировала и снялась в сериалах «Доктор Куин, женщина-врач» и «Тихий Дон». В 2020 году готовилась к показу мелодрама «Наследники», в которой после 12 лет перерыва в съемках актриса вновь появится на телевизионных экранах.

Николай Бурляев (1946) Александра Нетужилина, в котором проснулись чувства к красавице-медсестре, изменившейся до неузнаваемости, сыграл Николай Бурляев. Актер известен работами по фильмам «Детство Бемби», двухсерийной картине «Мастер и Маргарита» и сериалу «Адмиралъ».

Сейчас актер сосредоточен на общественной деятельности, пропагандирует нравственность на телеэкранах и является одним из учредителей «Фонда православной культуры».

Инна Чурикова (1943 - 2023)

Веру, жену Нетужилина, исполнила Инна Чурикова. За лучшую роль второго плана актриса получила премию на международном фестивале в Испании.

Харизматичная исполнительница известна по работам в фильмах «Стряпуха», «Морозко», «Начало». В «нулевых» Инна Михайловна сыграла заметные роли в сериалах «Московская сага» и «Благословите женщину». С 2015 года актриса сосредоточена на театральной деятельности и радовала зрителей в спектаклях театра «Ленком». Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в возрасте 79 лет в 2023 году. Похоронили знаменитую актрису на главном московском некрополе - Новодевичьем кладбище.

Виктор Проскурин (1952–2020)

Заместителя председателя исполкома Новикова, который к финалу киноленты стал избранником Любы, сыграл Виктор Проскурин. Тогда актера изначально пробовали на роль Нетужилина, но утвердили Бурляева.

После съемок зрители увидели запоминающиеся работы исполнителя в двухсерийном фильме «Жестокий романс» и комедийной мелодраме «Выйти замуж за капитана». В новом тысячелетии актер сыграл в таких проектах, как «Легенда о Коловрате», «А зори здесь тихие», «Гагарин. Первый в космосе».

30 июня 2020 года Виктор Алексеевич ушел из жизни.

Причиной смерти стало обострение хронического заболевания легких. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Зиновий Гердт (1916–1996)

На роль администратора театра Зиновий Гердт напросился сам. Исполнитель известен по работам в кинокартинах «Розыгрыш», «Печки-лавочки» и двухсерийной киноленте «Интердевочка». Мастер второго плана создавал запоминающиеся образы, которые принесли актеру популярность. Его голос за кадром звучит во многих популярных фильмах и зарубежных постановках.

6 лет Зиновий Ефимович боролся с онкологическим заболеванием легких, которое от него скрывали. Скончался 18 ноября 1996 года. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Всеволод Шиловский (1938)

Бывшего ухажера Любы, Гришу, потерявшегося в мирной жизни, исполнил Всеволод Шиловский. В фильмографии актера и режиссера более 150 киноработ. Знаменитость известна как постановщик сериалов «Полиция Хоккайдо. Русский отдел» и «Опера. Хроники убойного отдела».

В 2000-х актер продолжает карьеру и дарит зрителям работы в таких сериалах, как «Дело чести», «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Сейчас в производстве находится сериал «Наследники» и фильм «Гардемарины-1787» с участием знаменитости.

Екатерина Юдина (1977)

Дочь Любы, Катю Миронову, исполнила актриса Екатерина Юдина. Фильм «Военно-полевой роман» стал дебютным в карьере артистки. С 2000-х знаменитость снимается в популярных сериалах, среди которых «Солдаты», «Однажды в Ростове», «Фурцева» и «Без срока давности», где исполняет главную героиню. Сейчас исполнительница сосредоточена на театральной деятельности.