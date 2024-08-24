Как история из жизни подсказала Петру Тодоровскому сюжет фильма «Военно-полевой роман»

Тема войны стала одной из центральных в творчестве знаменитого режиссера Петра Тодоровского, и это было закономерным – ведь он сам прошел через войну. Его фронтовые будни позже помогли ему добиться максимальной достоверности и проникновенности и как актеру («Был месяц май»), и как режиссеру («Верность», «Анкор, еще анкор!
Лейтенант-артиллерист Петр Тодоровский
На долю Петра Тодоровского выпало немало испытаний. Он родился в 1925 г. в городе Бобринец Кировоградской области Украины и в детстве узнал, что такое голод:
«В 1932-м я выбирал из веника пупырышки, толок их с гнилой свеклой. Называлось это «матарженики».
Когда в 1943 г. ему исполнилось 18 лет, его призвали в Советскую армию. Сначала он стал курсантом Саратовского военно-пехотного училища, а с 1944 г. – командиром минометного взвода. Тодоровский прошел с боями от Саратова до Эльбы, в марте 1945 г. он был ранен и контужен. За участие в боевых действиях он был награжден орденами Отечественной войны І и ІІ степени, многими медалями. После войны до 1949 г. Петр Тодоровский служил офицером в военном гарнизоне под Костромой.
Петр Тодоровский в фильме *Был месяц май*
Самым страшным для себя временем на войне Тодоровский называл первую фронтовую ночь:
«Меня бросили на передний край, в часть, которая наступала и выдохлась. Я весь такой новичок, в гимнастерочке, попал под артобстрел. Это просто жуть: все взрывалось, а я лежал, прижавшись зубами к земле – от страха меня просто колотило».
Но потом вспоминались не бои, а то, что помогало выжить:
«Война ведь для нас была – жизнь. Четыре года войны, а нам по 18-20... И жизнь, любовь пробивались сквозь войну, как росток сквозь асфальт. Вспоминаются не бои, а как выводили на переформировку во второй эшелон, как приходили к нам на передний край девушки-снайперы…».
Петр Тодоровский на съемках фильма, 1975
Еще во время войны Тодоровский увлеченно наблюдал за работой фронтовых кинооператоров и загорелся идеей снимать кино. В 1949 г. он поступил на операторский факультет ВГИКа, а затем 10 лет работал на Одесской киностудии. Тот опыт, который он получил на фронтах Великой Отечественной войны, заставил его заняться режиссерской деятельностью. В память о погибшем фронтовом друге Юрии Никитине Тодоровский снял фильм «Верность». И это был не единственный его фильм, посвященный военному времени.
Кадры из фильма *Верность*, 1965
Несмотря на то, что Тодоровский много снимал о войне, главной темой своих фильмов он считает любовь. «...Человек – это единственный предмет, будем так говорить, который подлежит рассмотрению. Самое интересное, что может быть в искусстве, – только человек: его характер, его переживания, его радости, мечтания, фантазии и прочее…», – говорил режиссер.
Строки Юрия Левитанского:
«Я не участвую в войне, она участвует во мне» в полной мере отражают отношение режиссера Петра Тодоровского к этой теме, о которой он говорил:
«Все, что я снимаю, так или иначе связано с войной. Никуда я не могу от нее деться».
О нем писали, что он снимает не о «войне снаружи», а о «войне внутри». Именно таким стал фильм «Военно-полевой роман».
Афиши фильма *Военно-полевой роман*
Однажды, уже после окончания войны, студент ВГИКа Петр Тодоровский услышал на улице знакомый голос, обернулся и с удивлением узнал в грубоватой продавщице пирожков около ЦУМа «женщину товарища комбата», в которую на передовой были тайно влюблены многие солдаты. Она стояла в стоптанных валенках, укутанная платками поверх телогрейки, в перчатках с обрезанными пальцами, и узнать ее можно было только по голосу с хрипотцой и характерному заразительному смеху. Рядом с женщиной сидела маленькая девочка.
Наталья Андрейченко в фильме *Военно-полевой роман*, 1983
«Я долго стоял и не мог оторвать взгляд. Что произошло с ней, красавицей, фронтовой королевой? Почему жизнь так изменила ее? Женщина не узнала меня, и я ничего не сказал ей. Но забыть эту встречу не мог. Пытался представить ее судьбу после гибели комбата – одиночество, ожесточение, ребенок на руках... Долго-долго вынашивал я этот замысел», – рассказывал режиссер.
Он тогда к ней не подошел, но часто вспоминал о ней. И через 30 лет Тодоровский написал сценарий фильма «Военно-полевой роман».
Кадры из фильма *Военно-полевой роман*, 1983
Через много лет после этой встречи Тодоровский написал сценарий «Военно-полевого романа», от которого отказывались все киностудии. Никто не хотел снимать фильм про бытовую неустроенность, коммуналки и эхо войны. Согласилась запустить фильм только Одесская киностудия, но выделила на съёмки только 380 тысяч рублей.
Все события в фильме были достоверными – позже режиссер вспоминал, как они стояли с войсками в обороне на левом берегу Вислы. И как замирали 19-летние солдаты, проходя мимо землянки комбата и услышав, как заразительно смеется женщина и играет патефон. На передовой эти звуки казались фантастическими. А потом началось наступление, и комбат погиб. Эту белокурую женщину Тодоровский во время войны больше никогда не видел, но она осталась в его памяти недосягаемой и манящей фронтовой королевой.
Наталья Андрейченко в фильме *Военно-полевой роман*, 1983
«Если «Верность» была посвящена тому, с чем уходил человек на фронт, то «Военно-полевой роман» рассказывает о том, с чем возвращаются с войны... Трудно было восстанавливать разрушенные города, но еще труднее – восстанавливать израненные человеческие души, – считает Тодоровский.
– Неравнодушию к чужой беде учила нас война...»
Кадр из фильма *Военно-полевой роман*, 1983
В главной роли режиссер видел только Наталью Андрейченко, но она недавно родила ребенка, и ее муж Максим Дунаевский был против того, чтобы актриса так быстро приступала к работе. Среди других претенденток были Анастасия Вертинская и Татьяна Догилева, но Тодоровский не оставлял надежды уговорить Андрейченко – в этом образе она выглядела наиболее органично. И актриса согласилась, несмотря на недовольство мужа.
Николай Бурляев в роли Саши Нетужилина
Главную мужскую роль в фильме сыграл Николай Бурляев. Позже он признавался:
«Я читал сценарий и плакал. Я понимаю, что это мое, что впервые мне жизнь предлагает мою роль. Герой Петра Тодоровского – это я. В то же время это и сам Петр Тодоровский. Образ Александра Нетужилина замкнул два наших сердца…».
Ради роли в этом фильме он был готов даже отложить запуск собственной картины. С утра Бурляев прибежал на пробы, увидел в коридоре Петра Тодоровского, обнял его и сказал: ««Кончайте пробы! Эту роль я никому не отдам». И пробы, действительно, закончили. И когда уже после выхода картины иностранные журналисты спросили актёра есть ещё такие люди как Нетужилин, то Бурляев ответил, что таких — вся страна. Нетужилина Тодоровский сначала хотел сыграть сам, но помешал солидный возраст, потом рассматривал кандидатуру Виктора Проскурина, но в результате отдал ему другую роль.
Еще на этапе написания сценария режиссер знал, что Веру Николаевну, жену Нетужилина, сможет воплотить в кадре только Инна Чурикова. Образ писался специально под нее.
Сами попросились в фильм фронтовик Зиновий Гердт и Всеволод Шиловский.
Фронтовик Зиновий Гердт сам вызвался участвовать в съемках – он давно дружил с Тодоровским и говорил ему: «В любом твоем фильме я сыграю что угодно. Скажешь сыграть лошадь – сыграю. Только учти – она будет хромать на левую заднюю».
В «Военно-полевом романе» Гердт сыграл небольшую роль администратора кинотеатра.
Зиновий Гердт
Всеволод Шиловский выпросил для себя роль дяди Гриши. Тодоровский удивился — зачем ему этот неприятный герой, да ещё и съёмок всего два дня… Шиловский ответил, что один «лейтенант Тодоровский» сам ему рассказывал про молодых людей, которые вернулись с фронта и оказались никому не нужны. И он хочет у «лейтенанта Тодоровского» сыграть именно такого персонажа.Во время окончательной редакции фильма по требованию цензуры пришлось вырезать несколько эпизодов: в первоначальном варианте говорилось о том, что родители Веры, которую сыграла Инна Чурикова, были репрессированы, а сосед Веры работал в НКВД и все время подслушивал и подсматривал за Нетужилиными.
Инна Чурикова в роли Веры, жены Нетужилина
Текст заглавной песни «Рио-Рита» написал Геннадий Шпаликов. Музыку к ней написал режиссёр Пётр Тодоровский, вдохновлённый одноимённым пасадоблем 30-х годов — эта мелодия была очень популярна перед войной. Много лет спустя Тодоровский снял военную драму под названием «Риорита», которая стала его последней работой в кино. В фильме песня звучит в исполнении Павла Смеяна.
Официально над лентой работала Одесская киностудия, поэтому сцены боев, окопные эпизоды снимали в районе Лимана. Городские сцены — в Москве. Причем послевоенную столицу воспроизвели возле ЦУМа. Именно там стояла торговка Люба с корзиной пирожков на складном столике. Вряд ли сегодня там сняли бы такое: кругом современные витражи, тротуарная плитка и блеск бутиков.
По воспоминаниям Н. Бурляева, однажды в машине он увидел, что Н. Андрейченко плачет. Она боялась, что может не справиться. В роли ей предстояло продемонстрировать весь свой актерский диапазон в огромной амплитуде перерождений ее героини. Сначала она похожа на мифическую красавицу, потом опускается на самое дно, а после превращается в леди. Непросто.
Сцены с участием И. Чуриковой начали снимать через месяц после запуска работы над картиной. В первый день опытная театральная актриса тоже волновалась, а потом помогала партнерам. Например, Бурляев до конца не избавился от природного заикания. И когда в очередном дубле она чувствовала, что сейчас он споткнется о слово, то произносила фразу «Ты хотел сказать, что…» и проговаривала его текст. В кадре это выглядит как обычная проницательность супруги, умение предвосхитить мысли мужа!
Она же с позволения Тодоровского придумывала для своей героини дополнительные краски. Например, рассказывала увиденные накануне сны. Не зря на Берлинском кинофестивале 1984 года актриса получила премию «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль.
Также лента в 1985-м была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Надев фрак, режиссер полетел в Америку. Киноакадемики наперебой твердили, что он может быть уверен в победе. Однако такие мероприятия политизированы, и статуэтку получил франко-швейцарский антисоветский фильм «Диагональ слона» о гроссмейстере Викторе Корчном, который в 1976 году отказался возвращаться в СССР с турнира в Амстердаме. Любопытно, если бы церемония проходила на несколько месяцев позже, когда на апрельском пленуме ЦК КПСС Горбачев взял курс на «ускорение» и популярность Советского Союза стала расти, лента обязательно бы выиграла. Но не судьба.
Несмотря на то что хеппи-энда в картине нет, судьба развела Нетужилина и Антипову в разные стороны, всё новые и новые поколения смотрят это кино в надежде, что Люба и Саша будут вместе.
«Военно-полевой роман» в год выхода посмотрели 15 млн зрителей. Фильм заслужил признание не только в СССР, но и за рубежом. Помимо номинации на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», лента также получила призы на кинофестивалях в Киеве, Берлине, Вальядолиде, Сопоте и Праге.
Кадр из фильма *Военно-полевой роман*, 1983
Как сложилась дальнейшая судьба самих актеров
Наталья Андрейченко (1956)В роли Любы Антиповой, продавщицы пирожков, которая забыла о своей женственности, – Наталья Андрейченко. Тогда актриса согласилась на съемки не сразу. Ее супруг Максим Дунаевский был против, чтобы молодая мама так быстро переключилась на работу.
Фильм «Военно-полевой роман» вышел на экраны одновременно с кинокартиной «Мэри Поппинс, до свидания», что сделало актрису звездой. Позже в карьере исполнительницы были роли в проектах «Марица» и «Леди Макбет Мценского уезда».
В 1991 году Наталья эмигрировала и снялась в сериалах «Доктор Куин, женщина-врач» и «Тихий Дон». В 2020 году готовилась к показу мелодрама «Наследники», в которой после 12 лет перерыва в съемках актриса вновь появится на телевизионных экранах.
Николай Бурляев (1946)Александра Нетужилина, в котором проснулись чувства к красавице-медсестре, изменившейся до неузнаваемости, сыграл Николай Бурляев. Актер известен работами по фильмам «Детство Бемби», двухсерийной картине «Мастер и Маргарита» и сериалу «Адмиралъ».
Сейчас актер сосредоточен на общественной деятельности, пропагандирует нравственность на телеэкранах и является одним из учредителей «Фонда православной культуры».
Инна Чурикова (1943 - 2023)
Веру, жену Нетужилина, исполнила Инна Чурикова. За лучшую роль второго плана актриса получила премию на международном фестивале в Испании.
Харизматичная исполнительница известна по работам в фильмах «Стряпуха», «Морозко», «Начало». В «нулевых» Инна Михайловна сыграла заметные роли в сериалах «Московская сага» и «Благословите женщину». С 2015 года актриса сосредоточена на театральной деятельности и радовала зрителей в спектаклях театра «Ленком». Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в возрасте 79 лет в 2023 году. Похоронили знаменитую актрису на главном московском некрополе - Новодевичьем кладбище.
Виктор Проскурин (1952–2020)
Заместителя председателя исполкома Новикова, который к финалу киноленты стал избранником Любы, сыграл Виктор Проскурин. Тогда актера изначально пробовали на роль Нетужилина, но утвердили Бурляева.
После съемок зрители увидели запоминающиеся работы исполнителя в двухсерийном фильме «Жестокий романс» и комедийной мелодраме «Выйти замуж за капитана». В новом тысячелетии актер сыграл в таких проектах, как «Легенда о Коловрате», «А зори здесь тихие», «Гагарин. Первый в космосе».
30 июня 2020 года Виктор Алексеевич ушел из жизни.
Причиной смерти стало обострение хронического заболевания легких. Похоронен на Троекуровском кладбище.
Зиновий Гердт (1916–1996)
На роль администратора театра Зиновий Гердт напросился сам. Исполнитель известен по работам в кинокартинах «Розыгрыш», «Печки-лавочки» и двухсерийной киноленте «Интердевочка». Мастер второго плана создавал запоминающиеся образы, которые принесли актеру популярность. Его голос за кадром звучит во многих популярных фильмах и зарубежных постановках.
6 лет Зиновий Ефимович боролся с онкологическим заболеванием легких, которое от него скрывали. Скончался 18 ноября 1996 года. Похоронен на Кунцевском кладбище.
Всеволод Шиловский (1938)
Бывшего ухажера Любы, Гришу, потерявшегося в мирной жизни, исполнил Всеволод Шиловский. В фильмографии актера и режиссера более 150 киноработ. Знаменитость известна как постановщик сериалов «Полиция Хоккайдо. Русский отдел» и «Опера. Хроники убойного отдела».
В 2000-х актер продолжает карьеру и дарит зрителям работы в таких сериалах, как «Дело чести», «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Сейчас в производстве находится сериал «Наследники» и фильм «Гардемарины-1787» с участием знаменитости.
Екатерина Юдина (1977)
Дочь Любы, Катю Миронову, исполнила актриса Екатерина Юдина. Фильм «Военно-полевой роман» стал дебютным в карьере артистки. С 2000-х знаменитость снимается в популярных сериалах, среди которых «Солдаты», «Однажды в Ростове», «Фурцева» и «Без срока давности», где исполняет главную героиню. Сейчас исполнительница сосредоточена на театральной деятельности.
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