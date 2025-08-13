Музеи Питера, ч.11

Где в Петербурге найти рояль в кустах? Он спрятался во дворе дома N17 по улице Гороховой. Создателями стали местные жители - дворник и председатель ТСЖ. Мужчины сами сделали чертежи и полностью собрали конструкции своими руками.За благоустройство территории они даже получили почетный знак правительства Санкт-Петербурга «За заботу о красоте города».
Ну чем не музейный экспонат?ул.Гороховая, 17 (вход через большую арку со стороны Мойки)
Комендантский дом в Петропавловской крепости Санкт-ПетербургаМузей, по которому хотелось бродить очень долго. Место, где собраны экспозиции, показывающие величие дореволюционной России. Но в 19 часов приходит охрана и просит всех на выход. Удивительно, что нигде нет указателей и рекламы этого дома.
Некоторые факты о здании:Расположено между Нарышкиным бастионом и Петропавловским собором. Построено в 1743–1746 годах по проекту военного инженера Христиана де Марина. В здании располагались домовая церковь, канцелярия Комендантского управления и покои коменданта. В Парадном зале 12 июля 1826 года декабристы выслушали свой приговор. В дни Октябрьской революции 1917 года в Комендантском доме находился полевой штаб петроградского Военно-революционного комитета. В настоящее время в Комендантском доме расположена постоянная экспозиция Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
Первый в России Музей архитектурной художественной керамики - «Керамарх» открылся в октябре 2018 года.
Экспозиция музея представляет историю развития декоративной керамики в архитектуре и убранстве интерьера XVIII — начала ХХ века.
В основу легли две коллекции: фонд архитектурных деталей Государственного музея истории Санкт-Петербурга и собрание Константина Лихолата, автора идеи и директора музея «Керамарх».
В музее «Керамарх» можно увидеть печи на любой вкус и цветЭкспонаты музей — детали фасадов и интерьеров жилых и общественных зданий XVIII — начала XX века — майоликовые панно, настенная и напольная плитка, изразцовые печи и камины.Интересный факт: некоторые экспонаты были спасены из разрушавшихся зданий.Ну и богатая коллекция керамики
Петропавловская крепость, Государев бастион
Если будете в Петергофе, обязательно посетите музей "Особая кладовая"Он находится в западном флигеле Большого Петергофского дворца. Получивший название "Корпуса под Гербом", флигель появился в результате перестройки петровских Нагорных палат по проекту архитектора Ф. Растрелли в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Название связано с тем, что купол Корпуса увенчан флюгером в виде геральдического двуглавого орла.В музее "Особая кладовая" представлены церковная утварь, произведения декоративно-прикладного и ювелирного искусства. Многие вещи принадлежали русским императорам и императрицам, являлись частью убранства многочисленных дворцов Петергофа.Годы постройки: 1745-1755
Особняк Румянцева, Санкт-Петербург. 28 мая 1831 года музей был открыт, о чём возвестили газеты. Это стало важнейшим событием в научной и культурной жизни Петербурга.Описывать все неблагодарное дело. Надо просто посетить.Ныне филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
Усадьба Державина
В глубине петербургских двориков спрятано удивительно романтическое место: Польский сад при Музее-усадьбе Г.Р. ДержавинаТеперь вы знаете, где можно отдохнуть от городской суеты!
Набережная реки Фонтанки, 118
Как думаете: сколько понадобиться времени, чтобы осмотреть все экспонаты Эрмитажа?Собрание музея насчитывает порядка 3 миллионов экспонатов, размещенных в 350 залах пяти зданий!
Чтобы осмотреть всю коллекцию, задерживаясь у каждого экспоната всего 1 минуту, Вам придется потратить 8 лет жизни и пройти более 20 километров. Никогда не поздно пройти этот челлендж!
Камеронова галерея снова открыта для гостейПоследние 5 лет попасть в галерею можно было только в составе экскурсионной группы. А этой весной уникальный исторический объект открыли для всех посетителей Екатерининского парка!Царское Село, Садовая ул., 9Б
Музей Императорского фарфорового заводаВ экспозиции — более 30 тысяч экспонатов, среди них не только продукция завода разных лет, но и редкие образцы европейского, китайского и японского фарфорового искусства.пр. Обуховской Обороны, 151
В Мраморном дворце проходит выставка «Жизнь замечательных собак»Экспозиция открывается портретной галереей собак, которые смотрят зрителю глаза в глаза. Именно они — известные и безымянные — стали моделями для многих живописцев на этой выставке!
А вы знали, что внутри Нарвских Триумфальных ворот есть музей?Поднявшись по винтовой лестнице, вы попадете в выставочный зал, расположенный в аттике ворот!Сама выставка рассказывает об истории реставрации памятника.Пр. Стачек, 1
Для посещения открылся Особняк СеребряковаОсобняк Серебрякова — это новое культурное пространство, расположенное в историческом здании конца XIX века в самом центре Петербурга.Дом Искусств открылся в 2025 году после реставрации, вернув к жизни архитектурное наследие эпохи и предложив современную площадку для концертов, выставок и творческих встреч. Это редкая возможность заглянуть в атмосферу Петербурга XIX века: живая музыка, открытые балетные репетиции, портреты в историческом стиле, винтажный маркет и антиквариат ждут вас.наб. канала Грибоедова, 166
И на сегодня обзор закончен.
