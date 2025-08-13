Музеи Питера, ч.11

Где в Петербурге найти рояль в кустах? Он спрятался во дворе дома N17 по улице Гороховой. Создателями стали местные жители - дворник и председатель ТСЖ. Мужчины сами сделали чертежи и полностью собрали конструкции своими руками. За благоустройство территории они даже получили почетный знак правительства Санкт-Петербурга «За заботу о красоте города».

Ну чем не музейный экспонат? ул.Гороховая, 17 (вход через большую арку со стороны Мойки)

Комендантский дом в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга Музей, по которому хотелось бродить очень долго. Место, где собраны экспозиции, показывающие величие дореволюционной России. Но в 19 часов приходит охрана и просит всех на выход. Удивительно, что нигде нет указателей и рекламы этого дома.

Некоторые факты о здании: Расположено между Нарышкиным бастионом и Петропавловским собором. Построено в 1743–1746 годах по проекту военного инженера Христиана де Марина. В здании располагались домовая церковь, канцелярия Комендантского управления и покои коменданта. В Парадном зале 12 июля 1826 года декабристы выслушали свой приговор. В дни Октябрьской революции 1917 года в Комендантском доме находился полевой штаб петроградского Военно-революционного комитета. В настоящее время в Комендантском доме расположена постоянная экспозиция Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Первый в России Музей архитектурной художественной керамики - «Керамарх» открылся в октябре 2018 года.

Экспозиция музея представляет историю развития декоративной керамики в архитектуре и убранстве интерьера XVIII — начала ХХ века.

В основу легли две коллекции: фонд архитектурных деталей Государственного музея истории Санкт-Петербурга и собрание Константина Лихолата, автора идеи и директора музея «Керамарх».

В музее «Керамарх» можно увидеть печи на любой вкус и цвет Экспонаты музей — детали фасадов и интерьеров жилых и общественных зданий XVIII — начала XX века — майоликовые панно, настенная и напольная плитка, изразцовые печи и камины. Интересный факт: некоторые экспонаты были спасены из разрушавшихся зданий. Ну и богатая коллекция керамики

Петропавловская крепость, Государев бастион

Если будете в Петергофе, обязательно посетите музей "Особая кладовая" Он находится в западном флигеле Большого Петергофского дворца. Получивший название "Корпуса под Гербом", флигель появился в результате перестройки петровских Нагорных палат по проекту архитектора Ф. Растрелли в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Название связано с тем, что купол Корпуса увенчан флюгером в виде геральдического двуглавого орла. В музее "Особая кладовая" представлены церковная утварь, произведения декоративно-прикладного и ювелирного искусства. Многие вещи принадлежали русским императорам и императрицам, являлись частью убранства многочисленных дворцов Петергофа. Годы постройки: 1745-1755

Особняк Румянцева, Санкт-Петербург. 28 мая 1831 года музей был открыт, о чём возвестили газеты. Это стало важнейшим событием в научной и культурной жизни Петербурга. Описывать все неблагодарное дело. Надо просто посетить. Ныне филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Усадьба Державина

В глубине петербургских двориков спрятано удивительно романтическое место: Польский сад при Музее-усадьбе Г.Р. Державина Теперь вы знаете, где можно отдохнуть от городской суеты!

Набережная реки Фонтанки, 118

Как думаете: сколько понадобиться времени, чтобы осмотреть все экспонаты Эрмитажа? Собрание музея насчитывает порядка 3 миллионов экспонатов, размещенных в 350 залах пяти зданий!

Чтобы осмотреть всю коллекцию, задерживаясь у каждого экспоната всего 1 минуту, Вам придется потратить 8 лет жизни и пройти более 20 километров. Никогда не поздно пройти этот челлендж!

Камеронова галерея снова открыта для гостей Последние 5 лет попасть в галерею можно было только в составе экскурсионной группы. А этой весной уникальный исторический объект открыли для всех посетителей Екатерининского парка! Царское Село, Садовая ул., 9Б

Музей Императорского фарфорового завода В экспозиции — более 30 тысяч экспонатов, среди них не только продукция завода разных лет, но и редкие образцы европейского, китайского и японского фарфорового искусства. пр. Обуховской Обороны, 151

В Мраморном дворце проходит выставка «Жизнь замечательных собак» Экспозиция открывается портретной галереей собак, которые смотрят зрителю глаза в глаза. Именно они — известные и безымянные — стали моделями для многих живописцев на этой выставке!

А вы знали, что внутри Нарвских Триумфальных ворот есть музей? Поднявшись по винтовой лестнице, вы попадете в выставочный зал, расположенный в аттике ворот! Сама выставка рассказывает об истории реставрации памятника. Пр. Стачек, 1

Для посещения открылся Особняк Серебрякова Особняк Серебрякова — это новое культурное пространство, расположенное в историческом здании конца XIX века в самом центре Петербурга. Дом Искусств открылся в 2025 году после реставрации, вернув к жизни архитектурное наследие эпохи и предложив современную площадку для концертов, выставок и творческих встреч. Это редкая возможность заглянуть в атмосферу Петербурга XIX века: живая музыка, открытые балетные репетиции, портреты в историческом стиле, винтажный маркет и антиквариат ждут вас. наб. канала Грибоедова, 166

