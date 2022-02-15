Русская смута 1953 - смерть Сталина и схватка за трон

К концу февраля 1953 Сталин был тяжело болен. Мало уделял внимания оперативному управлению страной и партией, но внимательно следил за деятельностью своих ближайших соратников, готовя очередную перестановку в высших эшелонах власти. К концу февраля 1953 Сталин был тяжело болен. Мало уделял внимания оперативному управлению страной и партией, но внимательно следил за деятельностью своих ближайших соратников, готовя очередную перестановку в высших эшелонах власти.

На только что прошедшем XIX съезде партии был расширен и существенно обновлен Президиум ЦК, и вождем подвергнуты уничижительной критике его ближайшие соратники Молотов, Ворошилов и Микоян.

В стране формально руководила «четверка» – Маленков, Берия, Булганин и Хрущев, а фактически – Маленков и Берия. В отсутствие Сталина Маленков вел заседания Президиума ЦК, а Берия, Маленков и Булганин были заместителями главы правительства (Сталина) и по очереди вели заседания, при этом Булганин был чисто декоративной фигурой и мало на что влиял.

Хрущев не имел аппаратного веса и был всего лишь одним из пяти секретарей ЦК с довольно низким авторитетом в среде номенклатуры.

Ни о каком коллективном руководстве и речи не было, окружение вождя готовилось к схватке за власть.

Смерть Сталина и «дворцовый переворот» соратников

Вечером 28 февраля по приглашению Сталина на его даче была «четверка», поздно ночью они разъехались.

На следующий день Сталин был обнаружен без сознания на полу в своей комнате.

Потом ходило много всяких версий, что Сталина отравили. Все это не имеет под собой никаких доказательств, только домыслы.

Объективно он до этого уже перенес три инсульта, а приглашенные Берией и Маленковым на дачу светила неврологии, независимо друг от друга осмотрели Сталина и дали одинаковое заключение – у вождя четвертый инсульт, и ему осталось жить считанные дни.

5 марта он скончался.

В ночь с 4 на 5 марта еще при живом вожде на встрече ведущих членов бюро Президиума ЦК Маленкова, Берии, Булганина, Хрущева, Ворошилова, Кагановича с участием Молотова и Микояна была достигнута договоренность о власти и поделены посты между ними. Фактически это был тихий «дворцовый переворот» с навязыванием членам ЦК нового руководства государством и партией.

На совместном заседании 5 марта Пленума ЦК, Совмина и Президиума Верховного Совета было ликвидировано бюро Президиума ЦК, а из состава Президиума удалены большинство новых выдвиженцев Сталина на XIX съезде партии.

Маленков, оставаясь секретарем ЦК, возглавил Совмин, первыми замами у него стали Берия (получивший позже и пост министра внутренних дел), Молотов (назначенный министром иностранных дел) и Булганин. Ворошилов возглавил Президиум Верховного Совета, а Хрущев остался секретарем ЦК и сосредоточил в своих руках руководство работой всего партийного аппарата.

В этот момент сформировался новый состав правящего триумвирата, в который, наряду с Маленковым и Берией, вместо неавторитетного Булганина возвращается более популярный и авторитетный в народе и партийно-хозяйственном аппарате Молотов. Эта инициатива принадлежала Маленкову, стремившегося усилить свои позиции в борьбе против могущественного Берии, антагонистом которого являлся Молотов.

Сразу же 7 марта ликвидируется МВД и МГБ и создается единое МВД, которое возглавил Берия.

Меняется руководство и Министерства обороны, 14 марта маршала Василевского освобождают от должности министра и понижают его до уровня первого заместителя министра обороны, министром назначают Булганина, оставшегося первым заместителем главы Совмина. В противовес Василевскому другим первым заместителем министра обороны по рекомендации Хрущева назначают маршала Жукова, с которым Хрущев был хорошо знаком еще по совместной работе в 30-е на Украине.

Распределение постов не устраивало Берию, поскольку Маленков совмещал две должности – главы правительства и секретаря ЦК (играя первую роль в Президиуме ЦК), и сосредоточил в одних руках государственную и партийную власть, это также настораживало и других соратников.

По предложению Берии, поддержанному Молотовым, Хрущевым и Булганиным, с целью разделения постов глав правительства и партии Маленкову предложили оставить пост секретаря ЦК и сосредоточиться на работе в правительстве. Он был вынужден согласиться, и 14 марта Президиум ЦК принял соответствующее постановление. При этом Маленков добивается расширения своих полномочий в правительстве с возможностью назначения ведущих чиновников без согласования с аппаратом ЦК.

После отставки Маленкова Хрущев, являющийся среди секретарей единственным членом Президиума, стал вести заседания секретариата и одержал в новой правящей верхушке свою первую победу, став выразителем интересов партноменклатуры.

Хрущев, как изощренный интриган, в схватке между Берией и Маленковым начинает подыгрывать более могущественному Берии, поддерживая его инициативы против Маленкова.

Противостояние Берии и Маленкова

Все сталинское окружение было повязано репрессиями 30-х и 40-х и имело к ним самое непосредственное отношение, подтверждающееся массой документов.

В этой связи каждый думал, как использовать этот компромат против своих соперников.

Самым осведомленным был Берия, и ему сейчас подчинялся весь аппарат МВД. Зная всю подноготную проводившихся процессов и беспредел по отношению к значительной части невинных людей, он первым понял политическое значение проблемы реабилитации, поскольку эта тема для общества являлась животрепещущей, и на ней он может опередить своих конкурентов по властному олимпу.

Берия решил завоевать авторитет в массах популистскими мерами резкого сокращения числа осужденных и предложил ликвидировать ГУЛАГ как явление, передать места заключения Минюсту и объявить амнистию заключенным.

По инициативе Берии 27 марта выходит указ Президиума Верховного Совета об амнистии, по которой освобождению подлежало более 1,2 млн заключенных, осужденных в основном по общеуголовным статьям, и лишь незначительная часть – по политическим. По результатам амнистии масса уголовников оказалось на свободе, страну охватила волна преступлений, бандитизма и мародерства, хорошо показанная в фильме «Холодное лето 53-го».

Под маркой сокращения заключенных он предложил прекратить реализацию инфраструктурных проектов, в которых участвовали в том числе и заключенные.

Без всякого обоснования 21 марта выходит постановление правительства о прекращении строительства 20 крупнейших стратегических строек, таких как Трансполярная железнодорожная магистраль, Туркменский канал, Волго-Балтийский водный путь, подземный тоннель на Сахалин, а также ряд железнодорожных и автомобильных дорог по всей стране.

Своей инициативой Берия нанес непоправимый удар по проекту уже возводимой Трансполярной магистрали, которая актуальна и сегодня для освоения Севера. Сталин закладывал эти инфраструктурные проекты, исходя из стратегической перспективы развития страны, а его недальновидные сменщики их останавливали из конъюнктурных соображений в борьбе за власть.

Помимо популистских мер, Берия стремится усилить свою власть в объединенном МВД, без согласования с ЦК переназначает руководителей в центральном аппарате, республиканских и региональных отделах МВД и расставляет везде своих людей. Дает команду собирать компромат на партноменклатуру и хозяйственных руководителей.

Хрущеву, как секретарю ЦК, стали жаловаться с мест о выходе органов МВД из-под опеки партии и расширении их прав, в том числе по контролю руководителей партийных органов.

Своими действиями Берия противопоставлял себя ЦК, демонстрируя свою независимость от соратников, такой ход они простить ему не могли никак.

Одновременно Берия готовит удар по своему главному конкуренту Маленкову и назначает следственные комиссии по пересмотру дел Вознесенского и Кузнецова, врачей, авиаторов, мингрелов, и начинает раскручивать дело сидящего в тюрьме экс-главы МГБ Абакумова, сфабриковавшего «Ленинградское дело». Этого больше всего опасался Маленков, так как был причастен к нему.

Берия добивается принятия 3 апреля постановления Президиума по делу Абакумова, отстранения от должности секретаря ЦК Игнатьева, назначенного в 1951 главой МГБ по рекомендации Маленкова вместо арестованного Абакумова.

Это был серьезный удар по Маленкову. Разворачивая процесс очистки аппарата ЦК от людей своего главного соперника, он готовил почву для обвинения Маленкова в причастности к фабрикации «Ленинградского дела».

Маленков для своего возвышения и поддержки в массах избрал другой путь.

Уже в марте на заседании Президиума ЦК он заявил о необходимости прекращения политики культа личности и перехода к коллективному руководству страной, предлагая путь «мягкой десталинизации».

Совершенно неразумно в этой обстановке он решил бороться с привилегиями и бюрократизмом партноменклатуры, и в мае по его инициативе принимается постановление правительства, вдвое уменьшившее вознаграждения партноменклатуре и ликвидировавшее так называемые «конверты» – не подлежащие учету дополнительные вознаграждения, что вызвало непонимание обиженных чиновников и неприятие методов Маленкова.

Возглавив правительство, он решил показать себя и благодетелем народа.

На июльском пленуме ЦК он выступил против принятого еще Сталиным решения об увеличении в 1953 году на 40 млрд рублей налогов на деревню. В августе на сессии Верховного Совета при обсуждении вопроса по сельскому хозяйству Маленков предложил повысить закупочные цены на сельхозпродукцию, в два раза снизить сельхозналог, списать недоимки прошлых лет и изменить принцип налогообложения жителей села.

Он решил изменить вектор экономики: вместо усиления военно-промышленного комплекса он предложил направить средства на социальные нужды и развитие лёгкой и пищевой промышленности с сокращением военного бюджета в 2,5 раза.

В августе 1953 Маленков выступает за развитие жилищного комплекса, в 1954 добивается организации производства сборного железобетона и стимулирует процесс строительства «пятиэтажек». Так что это не хрущевская затея, он просто продолжил начинание Маленкова.

Трудно сегодня сказать, чего больше добивался новый глава правительства – повышения благосостояния народа или личного укрепления на вершине власти. По крайней мере, начатая им политика реформ не имела шансов на успех. Партноменклатура, которую не смог победить даже Сталин, жаждала только неограниченной власти и еще больших привилегий.

Помимо схватки за личную власть, в высшем руководстве страны с марта 1953 начинается продолжавшийся одиннадцать лет хаотичный процесс судорожных и бессистемных изменений и разрушения «сталинской» системы государственного управления, ослабления и ликвидации базовых принципов организации экономики, превративших СССР в сверхдержаву.

Сложно понять, чем они руководствовались при принятии решений по ликвидации стратегического планирования, директивного роста эффективности промышленности, использования зарубежных технологий и иностранных специалистов, системы безналичного и наличного оборота денег, а также частного предпринимательства в виде артелей, кустарей и личных приусадебных хозяйств (Сталин действительно стимулировал этот процесс!), обеспечивших самые высокие в мире темпы роста экономики в течение двадцати лет.

При таких колоссальных достижениях новое руководство начинает принимать решения вне логики и принципов организации отстроенной вождем системы управления государством.

Так, 15 марта принимается закон о трехкратном укрупнении министерств и ведомств, реорганизуется Госплан и ликвидируется Госснаб, что привело к дезорганизации и хаосу в управлении экономикой. Никто не прислушивается к мнению экономистов, через год становится понятной пагубность затеянных преобразований и начинается обратный процесс.

В сельском хозяйстве сворачивается реализация сталинского плана преобразования природы и начинается подготовка к хрущевской «целинной эпопее».

Это было только начало, впоследствии Хрущев своими безграмотными нововведениями сокрушит экономику страны до основания.

Устранение Берии и выход на арену Хрущева

На фоне затеянных разновекторных преобразований усилилось противостояние Маленкова и Берии, в июне оно достигло апогея.

Стало понятно, что на вершине власти им двоим места нет, да и другие соратники по правящей верхушке, почувствовав смертельную хватку Берии, решили не рисковать и вступили в сговор с Маленковым по устранению Берии.

Развязка наступила быстро, повод дал сам Берия, подав 25 июня записку Маленкову по делу Абакумова с требованием начала следственных действий по отношению к бывшему главе МГБ Игнатьеву, что влекло раскрутку «Ленинградского дела» и неизбежное раскрытие причастности к нему Маленкова и его окружения.

Соратники понимали, какая смертельная угроза нависла над ними, и 26 июня на заседании Президиума Берию арестовывает группа военных под руководством маршала Жукова.

Существуют различные версии ареста или убийства Берии, его как будто бы не собирались ликвидировать и планировали назначить министром нефтяной промышленности, но все это версии.

По крайней мере, в дневнике генерала Серова «Записки из чемодана», найденного и опубликованного в 2012, есть эпизод его участия в аресте Берии в Кремле, он видел, как выводили арестованного Берию, поддерживающего рукой брюки, так как Жуков срезал у него пуговицы на штанах.

Как бы там ни было, с июня Берия навсегда исчез с политического поля, а в декабре был объявлен «английским шпионом» и по приговору суда расстрелян.

После отстранения Берии в МВД производится тотальная зачистка от его кадров, министерство ставят под контроль партии, а управление охраны переподчиняют ЦК.

После устранения Берии соратники по Президиуму начинают работу по ослаблению Маленкова, которую через партийный аппарат умело направляет Хрущев.

В сентябре на Пленуме ЦК, на котором Хрущев выступал с предложениями по сельскому хозяйству, Булганин от имени членов Президиума предложил Маленкову избрать Хрущева первым секретарем ЦК. Маленков не мог пойти против мнения «товарищей» и согласился, так Хрущев стал формально вторым человеком в государстве.

Первое, что он сделал, это вернул «конверты» партноменклатуре из кассы партии и восстановил их привилегии, отмененные Маленковым, а также компенсировал «потери» за четыре месяца. Интриган Хрущев отлично знал, чем можно привлечь аппарат на свою сторону, и такими способами за государственный счет подкупал его.

Маленков был также опытным аппаратчиком и, почувствовав давление соратников с попыткой выставить против него Хрущева в качестве соперника, предложил в декабре назначить его заместителем главы Совмина по сельскому хозяйству, чтобы тот на этом поприще сломал себе шею. Хрущева назначают на этот пост и под него при Совмине создают Бюро по сельскому хозяйству. Не все просчитал Маленков, продвигая своего будущего могильщика, в аппаратной борьбе он проиграл Хрущеву, который использовал новый пост как трамплин для своего возвышения и через год добился смещения Маленкова.

В схватке за власть Маленков и Берия не брезговали любыми методами, но упустили более изощренного интригана Хрущева, использовавшего их противостояние и боязнь соратников усиления лидеров уже в своих целях.

Он медленно и уверенно продвигался вверх, убирая соперников не ради продолжения строительства сверхдержавы, а для собственного возвеличивания, видя пример Сталина. Но слишком мелок он был для такой роли, «не по Сеньке шапка» оказалась, до культа его личности ему было далеко.

Тем не менее с Хрущева начинается разрушительная «десятилетка», названная впоследствии эпохой «волюнтаризма», с торжеством вопиющей некомпетентности, невежества и хамства, что привело к разрушению сталинской экономики и реализации безумных проектов внутри страны, а также авантюр за рубежом, отбросивших страну далеко назад.

Юрий Апухтин

https://e-news.su/mnenie-i-analitika/407368-russkaja-smuta-1...