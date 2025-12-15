Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна и не только

О фотохудожнике из Приднестровья Михаиле Иосифовиче Блонштейне часто говорили, что он изобрел машину времени. В его фотографиях Тирасполя 70-х и 80-х годов время остановилось. Там продолжает жить эпоха, о которой скоро мало кто вспомнит. Михаил Блонштейн родился в 1951 году в Тирасполе — городе, которому он посвятил всю свою жизнь.

Окончил Московский государственный университет культуры и искусств, где судьба свела его с прекрасным фотохудожником Александром Лапиным. Это знакомство во многом и определило судьбу Михаила Иосифовича. Получил диплом в Москве, Блонштейн вернулся в родное Приднестровье. Сначала он работал штатным фотографом Молдавизолит, потом в Центре изобразительных искусств. Со временем мастер основал собственную школу фотомастерства, которую окончили многие замечательные фотографы. Общий стаж Блонштейна как фотомастера составляет более полувека. За это время он заслужил признание как на родине, так и во многих странах мира. Среди многочисленных наград Михаила Иосифовича «Хрустальный «Хассельблад»» — приз международного конкурса, который проводится раз в два года и выбирает 11 лучших фотографов мира в разных жанрах. В 2020 году Михаила Иосифовича не стало. Но его работы продолжают жить и переносить нас через расстояния и время.

Прошлое прошло и уже никогда не вернется, но разбирая пачку старых снимков, можно снова почувствовать приступ щемящей и светлой ностальгии или прилив воспоминаний об ушедшей эпохи. Было ли раньше лучше? Этот вопрос всегда остается открытым, ведь каждый помнить что-то свое.

Добавлю еще фото других советских фотографов. В бассейне Москва, 1967 год На рынке в Барнауле, 1974 год Николай Караченцов в Москве, 1977 год Рыбзавод в Мурманске, 1972 год «На Неве», Ленинград, 1982 год Центральная улица города Мурманск, 1950-е Мужчина проходит курс водных процедур в черноморском санатории, Гагры, 1974 год Отдых на реке Лена, 1970-е За гостиницей «Салют», Москва, 1982 год Очаково, 1981 год У магазина, Челябинск, 1988 год Площадь трех вокзалов в Москве, 1978 год Цех детских педальных автомобилей, АЗЛК, 1970 год В Ленинграде, 1960-е Новостройки на Ленинском проспекте в Москве, 1959 год Консервы и мясные товары в Москве, 1959 год Вид на реку Амур, 1959 год В Хабаровске, 1959 год Ярославское шоссе в Москве, 1959 год Продажа грибов, Ленинград, 1979 год В трамвае, Ленинград, 1979 год Кафе-самолет в Евпатории, 1987 год Район метро «Краснопресненская» с высотки на пл. Восстания в 1954 году, Москва В Бирюлево, Москва, 1986 год В Набережных Челнах, 1970-е Смоленский бульвар в Москве, конец 80-х На колесе обозрения в Парке Горького, Москва, 1963 год МАЗ-5549 на конвейере, 1978 год На Чистых прудах в Москве, 1983 год