Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна и не только

О фотохудожнике из Приднестровья Михаиле Иосифовиче Блонштейне часто говорили, что он изобрел машину времени. В его фотографиях Тирасполя 70-х и 80-х годов время остановилось. Там продолжает жить эпоха, о которой скоро мало кто вспомнит.Михаил Блонштейн родился в 1951 году в Тирасполе — городе, которому он посвятил всю свою жизнь.
Окончил Московский государственный университет культуры и искусств, где судьба свела его с прекрасным фотохудожником Александром Лапиным. Это знакомство во многом и определило судьбу Михаила Иосифовича.Получил диплом в Москве, Блонштейн вернулся в родное Приднестровье. Сначала он работал штатным фотографом Молдавизолит, потом в Центре изобразительных искусств. Со временем мастер основал собственную школу фотомастерства, которую окончили многие замечательные фотографы.Общий стаж Блонштейна как фотомастера составляет более полувека. За это время он заслужил признание как на родине, так и во многих странах мира. Среди многочисленных наград Михаила Иосифовича «Хрустальный «Хассельблад»» — приз международного конкурса, который проводится раз в два года и выбирает 11 лучших фотографов мира в разных жанрах. В 2020 году Михаила Иосифовича не стало. Но его работы продолжают жить и переносить нас через расстояния и время.
Прошлое прошло и уже никогда не вернется, но разбирая пачку старых снимков, можно снова почувствовать приступ щемящей и светлой ностальгии или прилив воспоминаний об ушедшей эпохи. Было ли раньше лучше? Этот вопрос всегда остается открытым, ведь каждый помнить что-то свое.
Добавлю еще фото других советских фотографов.В бассейне Москва, 1967 годНа рынке в Барнауле, 1974 годНиколай Караченцов в Москве, 1977 годРыбзавод в Мурманске, 1972 год«На Неве», Ленинград, 1982 годЦентральная улица города Мурманск, 1950-еМужчина проходит курс водных процедур в черноморском санатории, Гагры, 1974 годОтдых на реке Лена, 1970-еЗа гостиницей «Салют», Москва, 1982 годОчаково, 1981 годУ магазина, Челябинск, 1988 годПлощадь трех вокзалов в Москве, 1978 годЦех детских педальных автомобилей, АЗЛК, 1970 годВ Ленинграде, 1960-еНовостройки на Ленинском проспекте в Москве, 1959 годКонсервы и мясные товары в Москве, 1959 годВид на реку Амур, 1959 годВ Хабаровске, 1959 годЯрославское шоссе в Москве, 1959 годПродажа грибов, Ленинград, 1979 годВ трамвае, Ленинград, 1979 годКафе-самолет в Евпатории, 1987 годРайон метро «Краснопресненская» с высотки на пл. Восстания в 1954 году, МоскваВ Бирюлево, Москва, 1986 годВ Набережных Челнах, 1970-еСмоленский бульвар в Москве, конец 80-хНа колесе обозрения в Парке Горького, Москва, 1963 годМАЗ-5549 на конвейере, 1978 годНа Чистых прудах в Москве, 1983 год
Свежие комментарии