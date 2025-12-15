Мы из Советског...
Мы из Советского Союза

Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна и не только

О фотохудожнике из Приднестровья Михаиле Иосифовиче Блонштейне часто говорили, что он изобрел машину времени. В его фотографиях Тирасполя 70-х и 80-х годов время остановилось. Там продолжает жить эпоха, о которой скоро мало кто вспомнит.Фотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №1 - BigPicture.ruМихаил Блонштейн родился в 1951 году в Тирасполе — городе, которому он посвятил всю свою жизнь.

Окончил Московский государственный университет культуры и искусств, где судьба свела его с прекрасным фотохудожником Александром Лапиным. Это знакомство во многом и определило судьбу Михаила Иосифовича.Фотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №2 - BigPicture.ruПолучил диплом в Москве, Блонштейн вернулся в родное Приднестровье. Сначала он работал штатным фотографом Молдавизолит, потом в Центре изобразительных искусств. Со временем  мастер основал собственную школу фотомастерства, которую окончили многие замечательные фотографы.Фотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №3 - BigPicture.ruОбщий стаж Блонштейна как фотомастера составляет более полувека. За это время он заслужил признание как на родине, так и во многих странах мира. Среди многочисленных наград Михаила Иосифовича «Хрустальный «Хассельблад»» — приз международного конкурса, который проводится раз в два года и выбирает 11 лучших фотографов мира в разных жанрах. В 2020 году Михаила Иосифовича не стало. Но его работы продолжают жить и переносить нас через расстояния и время.Фотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №4 - BigPicture.ruФотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №5 - BigPicture.ruФотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №6 - BigPicture.ruФотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №7 - BigPicture.ruФотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №8 - BigPicture.ruФотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №9 - BigPicture.ruФотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №10 - BigPicture.ruФотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №11 - BigPicture.ruФотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №12 - BigPicture.ruФотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №13 - BigPicture.ruФотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №14 - BigPicture.ruФотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №15 - BigPicture.ruФотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №16 - BigPicture.ruФотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №17 - BigPicture.ruФотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №18 - BigPicture.ruФотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №19 - BigPicture.ruФотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №20 - BigPicture.ruФотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №21 - BigPicture.ruФотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №22 - BigPicture.ruФотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №23 - BigPicture.ruФотография: Советский Союз и его люди на снимках Михаила Блонштейна №24 - BigPicture.ru

Прошлое прошло и уже никогда не вернется, но разбирая пачку старых снимков, можно снова почувствовать приступ щемящей и светлой ностальгии или прилив воспоминаний об ушедшей эпохи. Было ли раньше лучше? Этот вопрос всегда остается открытым, ведь каждый помнить что-то свое.

Добавлю еще фото других советских фотографов.Фотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №1 - BigPicture.ruФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №2 - BigPicture.ruВ бассейне Москва, 1967 годФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №3 - BigPicture.ruНа рынке в Барнауле, 1974 годФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №4 - BigPicture.ruНиколай Караченцов в Москве, 1977 годФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №5 - BigPicture.ruРыбзавод в Мурманске, 1972 годФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №6 - BigPicture.ru«На Неве», Ленинград, 1982 годФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №7 - BigPicture.ruЦентральная улица города Мурманск, 1950-еФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №8 - BigPicture.ruМужчина проходит курс водных процедур в черноморском санатории, Гагры, 1974 годФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №9 - BigPicture.ruОтдых на реке Лена, 1970-еФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №10 - BigPicture.ruЗа гостиницей «Салют», Москва, 1982 годФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №11 - BigPicture.ruОчаково, 1981 годФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №12 - BigPicture.ruУ магазина, Челябинск, 1988 годФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №13 - BigPicture.ruПлощадь трех вокзалов в Москве, 1978 годФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №14 - BigPicture.ruЦех детских педальных автомобилей, АЗЛК, 1970 годФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №15 - BigPicture.ruВ Ленинграде, 1960-еФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №16 - BigPicture.ruНовостройки на Ленинском проспекте в Москве, 1959 годФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №17 - BigPicture.ruКонсервы и мясные товары в Москве, 1959 годФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №19 - BigPicture.ruВид на реку Амур, 1959 годФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №20 - BigPicture.ruВ Хабаровске, 1959 годФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №21 - BigPicture.ruЯрославское шоссе в Москве, 1959 годФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №22 - BigPicture.ruПродажа грибов, Ленинград, 1979 годФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №23 - BigPicture.ruВ трамвае, Ленинград, 1979 годФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №24 - BigPicture.ruКафе-самолет в Евпатории, 1987 годФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №25 - BigPicture.ruРайон метро «Краснопресненская» с высотки на пл. Восстания в 1954 году, МоскваФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №26 - BigPicture.ruВ Бирюлево, Москва, 1986 годФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №27 - BigPicture.ruВ Набережных Челнах, 1970-еФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №28 - BigPicture.ruСмоленский бульвар в Москве, конец 80-хФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №29 - BigPicture.ruНа колесе обозрения в Парке Горького, Москва, 1963 годФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №30 - BigPicture.ruМАЗ-5549 на конвейере, 1978 годФотография: Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР №31 - BigPicture.ruНа Чистых прудах в Москве, 1983 год

