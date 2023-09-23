Как оборудовать бомбоубежище для защиты от отравляющих веществ. 1941 год

Мы из Советского Союза

Какая полезная и своевременная книжка была!

Коротков, С. В. Как оборудовать бомбоубежище для защиты от отравляющих веществ / С. В. Коротков. — Москва ; Ленинград : Гос. науч.-техн. изд. хим. лит., 1941 https://orpk.org/books/3155