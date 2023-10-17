Территория Героев...(113)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Командир артиллерийской батареи Андрей Маркелов, выпускник кадетского корпуса и военного училища, служит в российской армии с 2018 года. Он и сам воспитан на любви к Родине, и подчиненных бойцов вдохновляет отдаваться без остатка своему предназначению, чтобы своими защитниками гордились семьи в тылу.

В этом видео капитан Маркелов рассказывает об одном из эпизодов своей службы, когда лишь двумя орудиями пришлось отбивать атаки врага. Послушайте по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/662 Работа военного медика даже во втором эшелоне оказания медицинской помощи связана с риском для жизни. По госпиталям периодически прилетает, врачи и пациенты часто вынуждены скрываться от обстрелов, — констатирует старший лейтенант медслужбы Николай Грань. Но он прекрасно понимал все эти риски, когда уходил добровольцем в зону СВО. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/664

Сержант Селиванов Дмитрий Старший мастер ремонтного взвода сержант Дмитрий Селиванов, действуя в составе ремонтных подразделений на сборном пункте поврежденных машин в стационарных условиях, а также в составе выездных бригад в полевых условиях, производит ремонт, а также замену узлов и агрегатов военной специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям Селиванова после проведённого ремонта были возвращены на передовую более трёх десятков колёсной и гусеничной техники. В ходе проведения одного из плановых ремонтов позиция ремонтников подверглась артиллерийскому обстрелу противника, в результате чего ангар с восстанавливаемой техникой загорелся. Рискуя жизнью, Дмитрий вернулся в горящий ангар, нашел раненного сослуживца, вынес его и оказал первую помощь.

Благодаря личному мужеству Дмитрия Селиванова была спасена жизнь военнослужащего, а его профессиональные навыки способствовали ускоренному восстановлению и возвращению в строй вооружения и военной специальной техники.

https://t.me/rabotaembrat/6858

Лейтенант Холодков Дмитрий Заместитель командира роты лейтенант Дмитрий Холодков выполнял с подразделением боевую задачу по штурму позиций ВСУ на стратегически важном направлении.

Украинские националисты, стремясь лишить российские подразделения снабжения материально-техническим имуществом и боеприпасами, вели артиллерийский обстрел участка дороги, по которой осуществлялась доставка грузов на передовую. Продвигаясь через лесной массив в составе штурмового отряда, Дмитрий выявил замаскированные фортификационные сооружения, позиции для ведения минометной стрельбы, а также националистов численностью до роты. Скрытно подобравшись и заняв выгодные огневые позиции, Холодков оценил обстановку и принял решение атаковать противника. В ходе боя, несмотря на ожесточенное сопротивление, российской штурмовой группой был уничтожен бронированный автомобиль, более десяти националистов и захвачено шесть блиндажей. Остальные боевики спешно отступили, оставив в блиндажах вооружение и боекомплект. По отступающему противнику Холодков корректировал огонь российской артиллерии.

Лейтенант Дмитрий Холодков и его подчинённые нанесли значительный урон противнику. Их грамотные и профессиональные действия в бою позволили продвинуться вглубь обороны националистов, предотвратить артиллерийские обстрелы путей снабжения российских подразделений на линии боевого соприкосновения, своевременно организовать пополнение боекомплекта и эвакуацию военнослужащих, получивших ранения.

https://t.me/rabotaembrat/6859

Рядовой Раскатов Геннадий Участника СВО из поселка Тюльган Оренбургской области награжден Георгиевским крестом IV степени.

Рядовой Геннадий Раскатов, находясь на боевом дежурстве по охранению района расположения передового пункта управления бригады, около 2 часов ночи, вместе со старшим сержантом К., заметили передвижение вражеской ДРГ.

Наши бойцы завалили четырех бандеровцев и до подхода подкрепления сдерживали ДРГ, не позволяя подойти к пункту тактического управления.

https://t.me/specnazAlpha/16352

Ефрейтор Акчурин Виктор В ходе наступления российских войск, штурмовая группа, в составе которой находился ефрейтор Виктор Акчурин, прорвала оборону националистов, закрепилась на позициях и удерживала их до подхода основных сил. Противник при поддержке огня минометов и артиллерии предпринимал попытки выбить российских военнослужащих с занятых позиций и дважды контратаковал район, удерживаемый нашими подразделениями.

Находясь в обороне, Акчурин вместе с сослуживцами в ближнем бою уничтожили более десятка националистов. Кроме того, в ходе боя Виктор вел корректировку огня российской артиллерии по вражеским позициям посредством беспилотника.

Смелые и решительные действия ефрейтора Виктора Акчурина позволили выполнить поставленную боевую задачу и создать условия для дальнейшего успешного продвижения российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/6864

Старший сержант Данилов Аюр Колонна старшего сержанта Аюр Данилова осуществляла подвоз боеприпасов группировке войск на оборонительных позициях. На пути следования в заданный район колонна попала в засаду диверсионно-разведывательной группы националистов. Данилов, быстро сориентировавшись в обстановке, покинул автомобиль и вступил в бой с группой боевиков.

В ходе стрелкового боя, Аюр уничтожил живую силу противника. Понеся потери, группа диверсантов отступила. Потерь среди личного состава колонны допущено не было.

Благодаря профессиональной подготовленности и самоотверженности старшего сержанта Аюр Данилова поставленные задачи по подвозу боеприпасов обороняющимся подразделениям были оперативно и своевременно выполнены. Подразделения российских войск продолжили ведение оборонительных действий, не допустили прорыва линии обороны, отбросили противника на исходные рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/6865

Сержант Земов Анатолий Командир ремонтного отделения сержант Анатолий Земов выполняет задачи по восстановлению и ремонту вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий. Неоднократно, в условия непосредственного огневого соприкосновения с противником, осуществлял её эвакуацию с поля боя. Организовывал доставку на сборные пункты поврежденных машин в стационарные ремонтные мастерские, а также проводил ремонт и замену узлов, агрегатов полевых условиях.

В ходе боевых действий на важном стратегическом направлении одна из боевых машин пехоты, участвовавшая в атаке укреплений ВСУ попала под артиллерийский огонь украинских националистов и получила повреждения. Экипаж боевой машины получил ранения и самостоятельно не смог принять меры для подготовки техники к эвакуации.

Находясь в непосредственной близости от поля боя, Земов с эвакуационной группой, во избежание уничтожения или захвата противником потерявшей ход БМП, несмотря на продолжающийся обстрел, выдвинулись на ремонтно-эвакуационной машине к поврежденной технике для транспортировки её в пункт ремонта.

Прибыв на место, действуя профессионально и слаженно, сержант Анатолий Земов с боевыми товарищами оказали первую помощь двум военнослужащим, получившим ранения, далее, действуя краном и лебедкой, в кратчайшие сроки транспортировали поврежденную технику в пункт восстановления.

https://t.me/rabotaembrat/6868

Младший лейтенант Тихов Антон Мотострелковый взвод под командованием младшего лейтенанта Антона Тихова в ходе наступления российских войск штурмом захватил укрепления ВСУ.

Закрепившись на занятых позициях и грамотно организовав оборону занятого участка, Тихов с подчиненными удерживали их до подхода основных сил. Противник, под прикрытием огня минометов и артиллерии предпринимал попытки выбить российских мотострелков и контратаковал. Находясь в обороне и отразив три атаки, взвод Тихова в ближнем бою уничтожил боевую бронированную машину и до отделения пехоты националистов, а остальные, понеся потери, отступили. При отражении одной из атак Тихов огнем из стрелкового оружия лично уничтожил трех военнослужащих ВСУ.

Умелое управление вверенным подразделением и решительные действия младшего лейтенанта Антона Тихова и его подчинённых позволили выполнить поставленную боевую задачу, удержать занятый участок и создать условия для успешного продвижения российских подразделений вглубь обороны националистов.

https://t.me/rabotaembrat/6869

Гвардии ефрейтор Мальцев Денис Номер расчета артиллерийской батареи гвардии ефрейтор Денис Мальцев в составе расчета самоходной артиллерийской установки выполнял задачу по уничтожению опорных пунктов и огневых средств обороняющегося противника в ходе наступления штурмовых групп мотострелкового батальона на позиции украинских боевиков.

Грамотно и оперативно корректируя огонь по координатам, получаемым от наступающих групп и операторов БПЛА расчет САУ в составе которого выполнял задачу Мальцев подавил несколько огневых точек противника, что позволило штурмовым группам занять важный опорный пункт противника. Артиллеристы украинских боевиков сосредоточили огонь по позиции российской САУ. Несмотря на массированный обстрел Денис Мальцев продолжил вести огонь благодаря чему была уничтожена колонна автотранспорта противника с подкреплениями.

Не получив помощи остатки украинских боевиков оставили позиции, а российские штурмовики заняли важные опорные пункты противника.

https://t.me/rabotaembrat/6871

Старший лейтенант Валеев Альберт Заместитель командира мотострелковой роты старший лейтенант Альберт Валеев выполнял задачи по организации обороны на одном из рубежей.

В ходе выполнения задач Альберт прокладывал скрытные маршруты для организации ротации подразделений на переднем крае. Лично проложил несколько маршрутов безопасного выдвижения с временными замаскированными укрытиями. В ходе проведения одной из ротаций старший лейтенант Валеев обнаружил движение диверсионно-разведывательной группы противника в тыл мотострелковой роты. Ведя наблюдение с замаскированной позиции, оценив численный состав диверсантов и направление их движения, Валеев отдал указание подразделению скрытно занять выгодные огневые позиции. По команде старшего лейтенанта Валеева российские мотострелки открыли огонь и в первые минуты боя уничтожили большую часть ДРГ. Понеся потери противник отступил.

Благодаря грамотным и решительным действиям старшего лейтенанта Альберта Валеева был предотвращен прорыв диверсионно-разведывательной группы и не допущены потери среди личного состава российских мотострелков.

https://t.me/rabotaembrat/6872

Майор Минеев Александр Батальон под командованием майора Александра Минеева занимал оборону на стратегически важном направлении, где украинские боевики наступали превосходящими силами при поддержке бронетехники и артиллерии.

В ходе оборонительных действий благодаря умелому руководству и грамотному маневрированию огневыми средствами командира батальона Минеева только в течение нескольких дней российские мотострелковые подразделения отразили три атаки противника. В ходе отражения атак под руководством Александра разведывательные подразделения батальона выявляли районы сосредоточения штурмовых групп противника, после чего по ним наносился артиллерийский удар, что позволило сорвать несколько попыток наступления противника. После нанесения огневого поражения, ведя постоянное наблюдение за передвижениями противника, майор Минеев принимал оперативные решения на проведение штурмовых действий в результате чего были взяты штурмом два опорных пункта украинских боевиков, с которых он предпринимал атаки на позиции батальона.

Благодаря мужеству, решительности и грамотному руководству действиями батальона было значительно улучшено положение батальона по переднему краю, отражены все попытки противника прорвать оборону на стратегически важном направлении, нанесены значительные потери в живой силе и технике противнику.

https://t.me/rabotaembrat/6878

Майор Лопатин Сергей Майор Лопатин вместе с вверенным ему личным составом выполнял задачу по обнаружению сил и средств противника в заданном районе.

Следуя по маршруту, российские военные обнаружили действующую на их направлении превосходящую числом диверсионную группу украинских националистов. Сергей мгновенно организовал круговую оборону и вступил в бой с противником. Несмотря на неравные силы, в результате боестолкновения подразделением Лопатина было уничтожено большое количество личного состава боевиков. Сам Сергей, действуя на передовом рубеже атаки, лично уничтожил четырех националистов.

После того, как националисты, понеся существенные потери, отступили, разведывательная группа, под руководством майора Сергея Лопатина закрепилась на данном рубеже.

https://t.me/rabotaembrat/6879

Прапорщик Ванжа Олег Техник подвижного узла связи прапорщик Олег Ванжа выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи и обмену информацией между батальонной тактической группой российских войск и вышестоящим штабом.

Противник, стремясь вернуть ранее утраченные позиции, атаковал оборонительные рубежи российских войск. В результате артиллерийского обстрела украинских боевиков осколками снаряда были повреждены узлы и агрегаты станции связи. Оценив обстановку, понимая, что отсутствие связи лишит командование возможности оперативно координировать действия подразделений в бою, прапорщик Олег Ванжа рискуя жизнью, приступил к его ремонту. Находясь под обстрелом со стороны противника, Олег оценил характер повреждений и оперативно осуществил замену повреждённых блоков станции.

Смелые и решительные действия прапорщика Олега Ванжы, позволили оперативно восстановить связь и обеспечили устойчивое и непрерывное управление войсками.

https://t.me/rabotaembrat/6884

Рядовой Касимов Алимухан В ходе отражения наступления противника, возникла угроза прорыва обороны на рубеже, удерживаемом подразделением, в составе которого действовал рядовой Алимухан Касимов.

Оценив обстановку, Алимухан скрытно выдвинулся во фланг наступающего противника. Дождавшись подхода врага к рубежу уверенного поражения штатным стрелковым оружием, Алимухан Касимов точными выстрелами заставил пехоту противника залечь. Находясь под плотным огнем подразделения Касимова, пехота ВСУ в спешке начала отступать. В этот момент противник открыл по нашим позициям артиллерийский огонь, в ходе которого несколько боевых товарищей Касимова получили осколочные ранения. Не теряя времени, рискуя жизнью, Алимухан бросился на помощь сослуживцам. Эвакуировав военнослужащих в безопасное место, рядовой Касимов оказал им первую помощь.

Благодаря уверенным и грамотным действиям рядового Алимухана Касимова противник понес значительные потери, удерживаемые рубежи обороны не были прорваны, а боевым товарищам удалось сохранить жизнь и здоровье.

https://t.me/rabotaembrat/6891

Рядовой Шанченко Анатолий Маневренная группа, в составе которой действовал рядовой Анатолий Шанченко, выполняла задачи в составе батальонной тактической группы по обороне одного из населенных пунктов, освобождённого от украинских боевиков.

Действуя на переднем крае обороны, Анатолий обнаружил скрытые перемещения противника, действующего в непосредственной близости от поселка. Ведя наблюдение, Шанченко обнаружил, что противник собирает силы для штурма. Анатолий незамедлительно передал координаты позиций противника на командный пункт группировки.

По району сосредоточения вооруженных формирований противника был нанесен артиллерийский удар, в результате чего враг, понеся существенные потери, был вынужден отступить.

https://t.me/rabotaembrat/6892

Подполковник Афанасьев Михаил Подразделение под командованием подполковника Афанасьева выполняло задачу по обороне района, подконтрольного российским Вооруженным Силам от вооруженных формирований украинских националистов.

Получив информацию о подрыве противником Каховской ГЭС Михаил с группой военнослужащих оперативно незамедлительно в прилегающий к ГЭС населенный пункт для эвакуации и оказания помощи гражданскому населению города. Прибыв в поселок, подполковник Афанасьев умело и грамотно организовал работу по поиску и спасению жителей, а также помощи другим спасательным группам.

В результате смелых и решительных действий группа под командованием подполковника Афанасьева спасла из затопленной части населенного пункта 11 человек.

https://t.me/rabotaembrat/6895

Гвардии рядовой Ивандаев Алексей Гвардии рядовой Алексей Ивандаев, действуя в составе передовой группы мотострелкового подразделения, выполнял задачу по освобождению одного из населённых пункта из-под контроля украинских боевиков.

В ходе стремительного наступления российские мотострелки уничтожили передовой рубеж обороны, находящийся на подступах к поселку. В ходе атаки Алексей Ивандаев вел прицельный огонь из гранатомета по вражеской боевой технике и долговременным огневым точкам противника. Уничтожив противника, российские мотострелки закрепились на занимаемых позициях. В ночное время враг предпринял несколько атак на российское подразделение, которые были отбиты, в том числе благодаря грамотным действиям рядового Ивандаева. Утром противник, перегруппировавшись, бросил все основные силы на рубеж который обороняло подразделение в составе которого действовал Алексей Ивандаев. Алексей, вызвав подкрепление, стойко удерживал оборону. Грамотно маневрируя на поле боя, рядовой Ивандаев прицельным огнём своего гранатомёта продолжал уничтожать живую силу и технику противника.

Благодаря мужественным и храбрым действиям рядового Ивандаева, заданный рубеж обороны удалось отстоять, до прибытия основных сил. Прибывшие основные силы, создав превосходство на поле боя, позволили российским войскам перейти в контрнаступление, разбить врага и освободить населенный пункт.

https://t.me/rabotaembrat/6896

Лейтенант Цыганков Павел Командир инженерно-саперного подразделения лейтенант Павел Цыганков, находясь вблизи линии боевого соприкосновения под систематическими обстрелами противника, выполнял боевую задачу по укреплению оборонительных рубежей российских подразделений, а также блокированию действий диверсионно-разведывательных групп и десантов противника.

Российские сапёры под командованием Цыганкова выдвинулись в назначенный район, изучили местность, и в кратчайшие сроки произвели минирование десантно-опасных участков и танкоопасных направлений, оборудовав противотанковые и противопехотные минные поля на пути вероятного наступления противника. Враг предпринял попытку наступления, бросив в бой штурмовые группы боевиков, усиленные бронетехникой. Минные поля и минно-взрывные заграждения, оборудованные лейтенантом Павлом Цыганковым и его подчиненными, смогли остановить продвижение украинских боевиков и их бронетехники. В ходе попытки наступления противник, понеся потери в технике и личном составе, был вынужден отступить.

https://t.me/rabotaembrat/6905

Ефрейтор Решетников Сергей Батальонная тактическая группа российских Вооруженных Сил вела оборонительный бой в районе одного из населенных пунктов.

Ефрейтор Сергей Решетников действовал в составе пулеметного расчета. Применив массированный артиллерийский обстрел, противник предпринял попытку штурма позиций наших подразделений. Один из снарядов упал вблизи от пулеметного расчета, в результате чего один из военнослужащих получил осколочное ранение. Решетников, сориентировавшись в обстановке, незамедлительно оказал первую помощь боевому товарищу, организовал его эвакуацию и продолжил вести бой. Атака противника была сорвана. Благодаря смелым и решительным действиями ефрейтора Сергея Решетникова, удалось спасти жизнь сослуживца и не допустить прорыва обороны наших войск.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга удостоен медали "За спасение погибавших".

https://t.me/rabotaembrat/6906

Младший лейтенант Мушарапов Тахир Командир мотострелкового взвода младший лейтенант Тахир Мушарапов в ходе ведения наступательных действий руководил штурмовым отрядом.

В ходе боя, вытесняя противника с занимаемых позиций, и постоянно наблюдая за изменяющейся обстановкой, Тахир обнаружил перемещение украинских боевиков, выдвинувшихся для усиления на участке обороны. Оценив обстановку и определив задачи подчиненным, Мушарапов принял решение атаковать подходящие резервы противника и возглавил атаку. Скрытно перемещаясь на местности, группа Мушарапова смогла не замеченной подобраться к украинским позициям и внезапно открыла огонь по резервам боевиков. Будучи застигнутой врасплох, резервная группа противника понесла значительные потери и была вынуждена отступить.



В результате грамотных действий младшего лейтенанта Тахира Мушарапова противник понес потери и отступил с занимаемых позиций, что позволило значительно улучшить тактическое положение российских подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/6909

Младший сержант Гусев Владимир Мотострелковый взвод занимал оборону на одном из тактических важных направлений. Пулеметчик мотострелкового взвода младший сержант Владимир Гусев в составе взвода выполнял задачи по сдерживанию наступающего противника.

Грамотно выбирая позиции для ведения огня, Гусев наносил огневое поражению противнику, уничтожая штурмовые группы. Подразделению поступила задача вклиниться вглубь обороны националистов, захватить опорный пункт и удерживать его для продолжения атаки основными силами. Штурмовая группа, в составе которой находился Владимир, выдвинулась на передний край. Завязав бой, российские мотострелки постепенно продвигались в направлении опорного пункта боевиков ВСУ. Гусев оказывал поддержку наступающим, огнем из пулемета своевременно подавляя наиболее опасные огневые точки противника. Украинские боевики, неся потери и утратив часть огневых позиций, вызвали огонь артиллерии, корректировка которого осуществлялась БПЛА. Владимир обнаружил БПЛА и немедленно доложил командиру. Благодаря своевременному докладу штурмовая группа успела укрыться в балке. Артиллерийский удар противника не достиг цели, а российские бойцы продолжили ведение наступательных действий.

В ходе боя, постепенно вытесняя противника с занимаемых позиций, российские штурмовики подверглись минометному обстрелу, в результате которого несколько военнослужащих были ранены. Несмотря на полученное ранение, Владимир из боя не вышел и продолжил вести огонь. При смене позиции Владимир получил второе ранение, подорвавшись на противопехотной мине. Самостоятельно оказав себе первую помощь, Гусев продолжил вести бой. Когда задача по захвату опорного пункта противника была выполнена, бойцы медицинского подразделения эвакуировали младшего сержанта Гусева в безопасный район.

Благодаря мужеству, самоотверженности и грамотным действиям младшего сержанта Владимира Гусева был захвачен важный опорный пункт противника, российские войска значительно улучшили положение по переднему краю и нанесли значительные потери противнику.

https://t.me/rabotaembrat/6910

Старший лейтенант Пожидаев Владимир Батарея реактивной системы залпового огня под командованием старшего лейтенанта Владимира Пожидаева выполняла боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от вооруженных формирований украинских националистов.

Несмотря на вражеские артиллерийские обстрелы, Владимир, получив координаты позиций боевиков, своевременно и точно совершил пуски снарядов. В результате нанесения огневых ударов батарея старшего лейтенанта Пожидаева уничтожила 4 машины противника во время разгрузки боеприпасов, которые при детонации поразили живую силу и технику националистов. При смене огневой позиции расчет попал под ответный артиллерийский обстрел. Оценив обстановку, Владимир грамотно воспользовался условиями местности, оперативно вывел личный состав и боевую машину из опасной зоны.

Своевременные и профессиональные действия старшего лейтенанта Пожидаева не позволили боевикам развернуться в боевой порядок и подтянуть резервы, а также нанесли им существенный урон, что привело к их отступлению.

https://t.me/rabotaembrat/6917

Майор Китаев Дмитрий Майор Дмитрий Китаев в составе мотострелкового батальона выполнял боевую задачу по удержанию высоты в одном из районов вблизи линии соприкосновения с противником.

Украинскими боевиками была предпринята попытка прорыва обороны наших войск. Благодаря решительным действиям и грамотному управлению подразделением все атаки украинских националистов на позиции были отбиты силами батальона. Отразив атаку, подразделение майора Китаева, усиленное бронетехникой, перешло в наступление и уничтожило укрепления противника, где он скрытно накапливал резервы для проведения атак на позиции российских войск.

Грамотные действия майора Дмитрия Китаева позволили улучшить тактическое положение российских подразделений и не допустить прорыва обороны.

https://t.me/rabotaembrat/6918

Гвардии ефрейтор Михайлов Дмитрий Гвардии ефрейтор Дмитрий Михайлов действуя в составе мотострелкового взвода, выполнял боевую задачу по обороне важного населенного пункта. В ходе несения дежурства на посту воздушного наблюдения Дмитрий услышал звук беспилотного летательного аппарата.

Мгновенно оценив обстановку, Михайлов открыл сосредоточенный огонь из ручного пулемета по низколетящей цели. В результате грамотных и своевременных действий, точного огня из стрелкового оружия беспилотный летательный аппарат резко изменил направление движения и упал на пустыре.

Благодаря бдительности Дмитрия позиции противотанкового подразделения не были обнаружены, вражеский БПЛА был сбит и не смог провести разведку наших позиций.

https://t.me/rabotaembrat/6921

Старший лейтенант Костенко Даниил Гаубичная самоходно-артиллерийская батарея под командованием гвардии старшего лейтенанта Даниила Костенко выполняла боевые задачи по огневой поддержке наступающих подразделений российских войск во время штурма позиций украинских националистов.

В условиях постоянного огневого воздействия противника, Костенко оперативно принимал решения по ведению артиллерийского огня и смене огневых позиций, нанося существенный урон живой силе, вооружению и военной технике украинских националистов. Совершая марш в район выполнения задачи, Костенко было обнаружено несколько самодельных взрывных устройств на маршруте следования колонны российской техники. Даниил лично проложил безопасный маршрут на заминированной местности и оперативно провел колонну по опасному участку без потерь.

Благодаря смелым и решительным действиям гвардии старшего лейтенанта Даниила Костенко, российские артиллеристы к назначенному времени заняли огневую позицию, выполнили поставленную огневую задачу, в результате которой была уничтожена артиллерийская установка, совершавшая систематическое огневое воздействие по позициям наших войск.

https://t.me/rabotaembrat/6922

Ефрейтор Дампилон Сультим Санитар медицинской роты танковой бригады ефрейтор Сультим Дампилон выполняет задачи по медицинскому обеспечению военнослужащих своего подразделения.

В ходе боевых действий по удержанию позиций российских войск и недопущению прорыва украинских националистов к важному стратегическому населенному пункту, находясь на линии боевого соприкосновения, Дампилон вынес из-под огня противника более десяти российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести и не способных самостоятельно передвигаться. Затем, он оказал им первую медицинскую помощь, и организовал их эвакуацию в госпиталь. Также Сультим неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым товарищам в месте дислокации подразделения. Вследствие чего, многие военнослужащие оставались в строю и продолжали выполнять боевые задачи.

Самоотверженные действия и профессиональные навыки ефрейтора Сультима Дампилона способствовали сохранению многих жизней российских военнослужащих, позволили минимизировать потери личного состава, а также обеспечили выполнение боевых задач подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/6927

Старший сержант Гунтыпов Баир Старший сержант Баир Гунтыпов, действуя в составе экипажа танка, выполнял боевую задачу по удержанию позиций российских войск и недопущению прорыва украинских националистов на важном рубеже обороны.

Поддерживал обороняющиеся российские мотострелковые подразделения, ведя непрерывный огонь по позициям ВСУ. В ходе боя, находясь под артиллерийским огнем противника, экипаж Гунтыпова умело управляя вверенной техникой и используя рельеф местности, своевременно вышел на рубеж выполнения огневой задачи. Прицельными выстрелами танкового орудия экипаж уничтожил огневую позицию пулеметного расчёта и командно-наблюдательный пункт взводного опорного пункта украинских боевиков.

Благодаря самоотверженным и грамотным действиям старшего сержанта Баира Гунтыпова и его экипажа, мотострелковым подразделениям удалось перейти в контратаку, нанести существенные потери противнику, захватить его важный опорный пункт, чем значительно улучшить своё положение по переднему краю.

https://t.me/rabotaembrat/6928 Рядовой Семён Калимулин, командир боевой машины БМ-21«Град», говорит, что ушел на фронт защищать своих родных — чтобы они могли спать спокойно. И передает привет маме.

Вряд ли, конечно, мама сможет спокойно спать, пока её сын на СВО. Но пусть этот небольшой привет от Семёна её порадует! См. видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/663

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Прапорщик Прокопенко Данил 1 сентября при обеспечении безопасности государственной границы Российской Федерации в период проведения СВО погиб житель Локтевского района прапорщик

Прокопенко Данил Иванович, 07.05.1999 г.р.

https://zpobeda.ru/danil-prokopenko/

Военнослужащий Худик Георгий Георгий Худик

погиб на СВО 6 сентября 2022 года.

5 февраля 2022 года его батальон уехал на учения, а 24-го они уже находились в зоне специальной военной операции на Украине.

Григорий был талантливым командиром, к тому же в боевых сражениях всегда оказывался в самых опасных точках.

27 мая Григорий получил первое ранение. В госпитале так и не смогли извлечь застрявший в ноге осколок, и с ним он отправился снова к своим, на передовую.

У населенного пункта Белогорка Херсонской области его подразделение приняло бой с превосходящими силами противника. Удалось отбить несколько атак. В самый критический момент Григорий отвел личный состав с занятых позиций, а сам остался на командном пункте. Управляя боем, получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

https://zpobeda.ru/georgij-hudik/

Младший сержант Сороченко Игорь Жители Кубраковского сельского поселения проводили в последний путь участника специальной военной операции, уроженца х.Колесников

Сороченко Игоря Сергеевича.

Младший сержант Сороченко Игорь пал смертью храбрых при выполнении боевого задания на территории Украины.

Ему было 30 лет.

Похоронили Игоря со всеми воинскими почестями.

За мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции Игорь награжден Орденом Мужества посмертно

https://zpobeda.ru/igor-sorochenko/

Сержант Самигуллин Илья 4 сентября 2023 г. на участке Пограничного управления ФСБ России по Брянской области при защите Государственной границы Российской Федерации героически погиб сержант

Самигуллин Илья Эдуардович.

В ходе продолжительного боя с превосходящими силами противника, пытавшимися прорваться вглубь территории Российской Федерации с целью совершения диверсий и террористических актов в отношении мирных жителей, находясь в пограничном наряде, сержант Самигуллин И.Э. обнаружил скрытное продвижение диверсионно-разведывательной группы и прицельным огнем пресек их действия, тем самым ценой своей жизни дал возможность своевременно занять выгодные позиции боевой группе российских войск для дальнейших успешных действий по отражению вооруженного вторжения, сорвав замысел противника.

https://zpobeda.ru/ilya-samigullin/

Военнослужащий Васильев Вячеслав В Липецкой области простились с

Вячеславом Васильевым.

Он погиб 4 августа в зоне СВО на Купянском направлении.

Вячеслав окончил Поройскую школу, затем отслужил срочную службу в рядах Российской Армии. Работал по разным специальностям.

В июле этого года заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения СВО. Стал артиллеристом, наводчиком орудия.

Похоронен Вячеслав Васильев на новом добровском кладбище, на Аллее Героев.

Посмертно награждён орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-vasilev/

Военнослужащий Плотников Максим 2 сентября Новокуйбышевск простился с погибшим бойцом.

Плотников Максим Владимирович

героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

https://zpobeda.ru/maksim-plotnikov/

Старший прапорщик Белоусов Иван Иван Сергеевич Белоусов.

24.03.1986 г.р.

п. Соболиха, Республика Бурятия

https://zpobeda.ru/ivan-belousov/

Сержант Сикунко Юрий Юрий Александрович Сикунко.

Юрий родился 5 сентября 1983 года.

С 2003 по 2005 год проходил срочную службу в Вооруженных силах Российской Федерации, в том числе на территории Чеченской республике, командиром отделения водителей.

Он считал важным и значимым защищать свою Родину, обеспечивать её безопасность и суверенитет. Он сделал выбор и до последней минуты своей жизни остался верен воинскому долгу.

Сержант, старший стрелок-сапер десантно-штурмового батальона воинской части № 74268 Юрий Александрович Сикунко показал пример мужества и героизма на поле боя.

При выполнении задач в ходе специальной военной операции Юрий пал смертью храбрых 23 октября 2022 на территории Херсонской области в посёлке Белогорка.

У Юрия осталась жена и трое детей.

https://zpobeda.ru/jurij-sikunko/

Военнослужащий Шугаюпов Разиф В ходе специальной военной операции погиб выпускник лицея-интерната(выпуск 2014)

Шугаюпов Разиф.

Он закончил военный медицинский университет в Санкт Петербурге. Был отправлен на СВО военным врачом.

https://zpobeda.ru/razif-shugajupov/

Военнослужащий Федоров Александр Федоров Александр — артиллерия.

Погиб в ходе СВО 23 августа.

Похоронен на Яковлевском кладбище на аллее героев.

https://zpobeda.ru/aleksandr-fedorov/

Военнослужащий Смольняков Сергей Смольняков Сергей

30.07.1994 г.р.

34-я отдельная мотострелковая бригада

https://zpobeda.ru/sergej-smolnyakov/

Доброволец Гизатуллин Надир Гизатуллин Надир Нагильевич

родился 13.10.1985г. в ауле Верхний Барханчак, Ипатовского района, Ставропольского края.

Учился в средней школе №16 аула Малый Барханчак с 1992г. по 2001г. Проходил службу в рядах РА с 2003 по 2005 год.

С 01.10.2022 г. по 07.01.2023 г. участник (доброволец) специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины в составе ЧВК «Вагнер». Погиб в зоне спецоперации 07.01.2023г.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Надир Гизатуллин награжден медалью «За отвагу», посмертно.

https://zpobeda.ru/nadir-gizatullin/

Военнослужащий Валуев Иван Валуев Иван Игоревич

19.11.1992 г.р.

с.Марьино, Краснодарский край

https://zpobeda.ru/ivan-valuev/

Гвардии ефрейтор Юрасов Алексей 26 августа при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, ЛНР, ДНР погиб гвардии ефрейтор

Юрасов Алексей Владимирович, 1973 г.р.

https://zpobeda.ru/aleksej-jurasov/

Военнослужащий Шимбаев Александр При исполнении воинского долга в зоне СВО героически погиб

Шимбаев Александр Александрович.

https://zpobeda.ru/aleksandr-shimbaev/

Военнослужащий Бакушев Джамбул В ходе специальной военной операции погиб уроженец Новоузенского района Саратовской области

Джамбул Кайрулович Бакушев.

https://zpobeda.ru/dzhambul-bakushev/

Гвардии сержант Головченко Евгений Головченко Евгений Сергеевич.

Родился 1 октября 1981 года в г. Кяхта, вырос в многодетной семье, был четвертым ребенком.

В 1999г был призван для прохождения срочной службы в рядах Российской армии. Службу проходил в г. Гусиноозёрск. В период прохождения срочной службы был командирован в Чеченскую Республику.

В сентябре прошлого года Евгений Сергеевич в рамках частичной мобилизации был вновь призван на военную службу. С нашими земляками принимал участие в специальной военной операции по защите мирных жителей Республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

При выполнении поставленных задач 30 августа 2023 года погиб, до конца выполнив свой воинский долг, оставаясь верным воинской Присяге.

https://zpobeda.ru/evgenij-golovchenko/

Сержант Сафронов Вадим Сафронов Вадим Сергеевич 10.10.1999 г.р.

Позывной «Кордон»

Погиб в ходе спецоперации на Украине на Запорожском направлении, при артиллерийском ударе.

https://zpobeda.ru/vadim-safronov/

Военнослужащий Терлецкий Руслан Руслан Терлецкий

погиб в бою, прикрывая действия разведгруппы на херсонском направлении.

В зону СВО пошел по велению сердца – мечтал освободить некогда родную ему Украину от неонацистов.

Полный решимости боец говорил, что не собирается «отсиживаться в окопах».

Хвастовичский район

https://zpobeda.ru/ruslan-terleckij/

Военнослужащий Голенок Владислав В ходе СВО погиб брянец

Владислав Голенок

Смертельное ранение боец получил 13 мая.

https://zpobeda.ru/vladislav-golenok/

Военнослужащий Кузьмин Александр 24 августа в Херсонской области, г. Алёшки героически погиб при исполнение задач Специальной Военной Операции уроженец Узловского района

Кузьмин Александр Романович

https://zpobeda.ru/aleksandr-kuzmin/

Военнослужащий Василенко Роман Роман Василенко

(11.09.1982-29.08.2023)

https://zpobeda.ru/roman-vasilenko/

Военнослужащий Корнеев Дмитрий

В ходе СВО погиб Корнеев Дмитрий.

п. Повенец, Республика Карелия

https://zpobeda.ru/dmitrij-korneev/

Военнослужащий Евстигнеев Александр Простились с уроженцем Арзамаса

Евстигнеевым Александром Андреевичем

28.02.1993 г.р.

Он погиб в ходе военной операции 23 августа 2023 года.

Он учился в школе №2. Светлый, добрый и веселый — таким его запомнили.

https://zpobeda.ru/aleksandr-evstigneev/

Военнослужащий Павлюков Иван Омскоблводопровод простился с погибшим бойцом, призванным в зону специальной военной операции в ходе частичной мобилизации.

Павлюков Иван героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

У Ивана осталась жена и двое маленьких детей…

Ему было 34 года.

https://zpobeda.ru/ivan-pavljukov/

Военнослужащий Журавлёв Андрей 29 августа в Уржумском районе простились с

Журавлевым Андреем Викторовичем,

погибшим в ходе проведения спецоперации на Украине.

Журавлев Андрей Викторович награжден орденом Мужества посмертно.

В последний путь бойца проводили со всеми воинскими почестями.

https://zpobeda.ru/andrej-zhuravlev-2/

Военнослужащий Хуотари Константин Хуотари Константин Васильевич

п.Вознесенье, Ленинградская область

https://zpobeda.ru/konstantin-huotari/

Военнослужащий Сычкин Дмитрий В ходе специальной военной операции погиб уроженец пос. Кордон

Сычкин Дмитрий Ильич.

Дмитрий был разведчиком-наводчиком разведывательного взвода разведывательной роты десантно-штурмового полка гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

https://zpobeda.ru/dmitrij-sychkin/

Доброволец Ветрогон Вадим В зоне СВО погиб

Вадим Ветрогон.

В зону СВО ушёл добровольцем. Был ранен на передовой под Работино, скончался в полевом госпитале.

«Поступал, мыслил и вёл себя, как герой», — так рассказал о новоуренгойце его командир.

Погибшего похоронили с воинскими почестями.

Он представлен к ордену Мужества.

https://zpobeda.ru/vadim-vetrogon/

Военнослужащий Кобка Михаил 8.06.2023 в ходе специальной военной операции погиб

Кобка Михаил Борисович.

г. Торжок

https://zpobeda.ru/mihail-kobka/ 18 июля в ходе СВО получил ранение военнослужащий

Остривной Александр Сергеевич с позывным «Пионер».

Всё это время врачи боролись за его жизнь. 29 августа Александр скончался.

Наукоград Обнинск

4 Калужский батальон

https://zpobeda.ru/aleksandr-ostrivnoj/

Ефрейтор Суровенко Дмитрий На Украине в ходе спецоперации погиб брянский герой.

22 августа смертельное ранение получил ефрейтор Дмитрий Суровенко.

Дмитрий навсегда останется в памяти любимым сыном и внуком, надежным другом и братом, настоящим патриотом и истинным Героем Отечества

https://zpobeda.ru/dmitrij-surovenko/

Военнослужащий Сафронов Денис

Сафронов Денис Алексеевич

г.Валдай, Новгородская область

https://zpobeda.ru/denis-safronov/

Военнослужащий Лаврищев Валерий Лаврищев Валерий Николаевич

30.09.1970г — 26.07.2023г

Погиб при героической обороне Красногоровского Вентсвола шахты «Трудовская».

Любимый муж и папа…

https://zpobeda.ru/valerij-lavrishhev/

Доброволец Глазков Алексей Александр родился 11 ноября 1985 года в деревне Соломино в многодетной семье.

Весной 2022 года Алексей принял для себя важное решение — добровольно стать участником СВО и заключил контракт.

Он нёс службу рядовым парашютной десантной роты.

30 сентября 2023 года Алексей геройски погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга рядовой Глазков Алексей Александрович награжден орденом Мужества (посмертно).

https://t.me/geroirossii/5400

Дмитриев Валерий (инок Терентий) Вывозя раненых с поля боя, погиб

Дмитриев Валерий Иванович - инок Терентий.

https://t.me/strana_geroev/4875

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