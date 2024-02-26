Роскошь Питера 2

Винтовая лестница в Агатовых комнатах. Лестница выходит на южную сторону Агатовых комнат. Она соединяет с Холодными банями 1-го этажа и выходом под Висячий сад. У Екатерины ll очень сильно болели ноги, чтобы ей было легко спускаться в "Холодные бани",

архитектор придумал овальное помещение для винтовой лестницы без площадки, рассчитанной специально под шаг великодержавной. Екатерина настояла: «решетка у перил должна быть простого рисунка». Ступени сделаны из гранита. Лестница, как будто парит в воздухе! Ни Лестница, ни площадка у дверей не имеют опор. Всего здесь 41 ступень до полуметра вогнанных в стены. Потолок украшен лепниной- по центру колосьями и цветами, а от центра к низу цветочными розеткам.

Агатовые комнаты 1788 г. Архитектор: Ч. Камерон Название комнат определило использование в их убранстве большого количествал горных пород, добытых на Алтае, Урале и в Карелии. Холодная баня-это небольшое двухэтажное здание, на 1-ом этаже которого находились комнаты для приема водных процедур, а на 2-ом- знаменитые Агатовые комнаты- это 6 богато украшенных помещений для отдыха и развлечений.

Здание Холодных бань имеет яркий контраст в отделке этажей: Первый этаж облицован пудостским камнем, в стиле римских терм. Второй же этаж, светлый, легкий, имеет множество декоративных элементов. Привезенный камень сначала обрабатывали на фабрике в Петергофе, затем доставляли в созданную в Царском селе мастерскую, где мастера выпиливали все элементы для отделки комнат. Во время войны были утрачены элементы золоченой отделки, исчезли вазы из яшмы. Но после реставрации, комнаты восстановлены в том самом виде, какими их видела сама Екатерина II.

Садовая ул., 7

Часы каминные XXV годовщина свадьбы Александра III и Марии Федоровны В 1891 г. в мастерской Перхина были изготовлены серебряные каминные часы – подарок императорской чете в честь 25 годовщины свадьбы. Обязательными элементами сложной композиции стали двуглавый орел и грифон – герб рода Романовых.

Часы так понравились Александру III, что он приказал поставить их в Голубом кабинете Аничкова дворца. За выдающуюся работу Карл Фаберже как владелец фирмы получил 18,500 рублей – сумма по тем временам серьезная. Изделие на много лет пережило и создателя, и владельцев: в 1996 г. на аукционе в Нью-Йорке пожелавший остаться неизвестным коллекционер приобрел часы за 1 миллион 650 тысяч долларов.

Пройдя долгий путь странствований, в 2014г. часы были подарены Эрмитажу в честь 250-летнего юбилея президентом страны В.В.Путиным

Восхитительный Стеклярусный кабинет в Китайском дворце (Ораниенбаум) Всего в кабинете 12 панно: 10 больших, 2 десюдепорта и небольшое оформление для каминного экрана. Работа очень тонкая — трубочки пришивали так, чтобы последующая выступала над предыдущей для эффекта сияния. Она заняла почти 2 года – с июля 1762 года по апрель 1764. Вышивкой занималась мадам де Шель. Екатерина II заплатила ей за работу огромный гонорар! Но с одним условием – чтобы та никогда не делала подобную работу! Говорят, что Мари де Шель после выполнения заказа умоляла императрицу позволить ей остаться в России и открыть свою мастерскую, но Екатерина отказала ей, боясь, что Мари сделает еще для кого-то такое панно. Последняя реставрация кабинета проводилась в 2009 году в Эрмитаже. Полотна поступили на реставрацию в ужасном состоянии – нити ослабли, стеклярус провисал и осыпался. Подходящий стеклярус нашли в Чехии! Закупили 3 килограмма трубочек и восстановили панно. Реставрация завершилась в 2011 году.

Отправились бы на экскурсию по Петербургу в таком авто?

Почему Гербовый зал Эрмитажа когда-то был Траурным, и почему в нём находятся золотые колонны? Гербовый зал был спроектирован в 1839 году архитектором В. Стасовым. При Екатерине ll он предназначался для торжественных выставок, мероприятий, официальных приемов и балов. Тогда помещение называлось «Белая галерея». Однако при Павле I зал переименовали в «Траурную залу», ведь именно в нём проводились погребальные и прощальные церемонии с Екатериной II. Уже при Николае l зал вернулся к прежнему назначению и сменил название, став Гербовым. Гербовым он назывался не просто так: тогда к древкам знамён (у дверного проема) крепились декоративные щиты с гербами губерний, ведь в зале также проходили приёмы губернских чиновников. Сейчас гербы находятся только на люстрах. Почему же колонны золотые?

Николай I хотел сделать зал, который будет прославлять Российскую империю, но, увидев обычные белые колонны, приказал их позолотить. На позолоту ушло 7 кг. золота!

Николаевский дворец корпус для прислуги. Прошло более 160 лет, а выглядит все это ещё завораживающее. Хоть это и корпус для прислуг, но все сделано добротно. Красивые кованые перила, лепнина на потолке и стенах. Сейчас идет реставрация фасада, может скоро и внутри красоту наведут. Конногвардейский б-р, 19 Ну чем не роскошь?

Михайловский или Инженерный замок В 1819 г. замок заняло Главное инженерное училище, от которого пошло его второе название — «Инженерный». Раньше Михайловский замок с четырех сторон был окружен водой и попасть в него можно было по единственному охраняемому мосту. Существует легенда, что Павел I знал о том, что скоро его жизни придет конец. Так, предание гласит, что гибель ему предсказал иеросхимонах Авель (по некоторым версиям), ответив на волнующий императора вопрос следующим образом: «Число лет Твоих подобно счету букв изречения над вратами Твоего замка, в коем воистину обетование и о Царственном роде Твоем». Речь шла о надписи, расположенной на фризе юго-восточного фасада замка: «ДОМУ ТВОЕМУ ПОДОБАЕТЪ СВЯТЫНЯ ГОСПОДНЯ ВЪ ДОЛГОТУ ДНЕЙ». Всего в этой фразе 47 букв, и Павел I был убит на 47-м году жизни (всего через 40 дней после его официального переезда в Михайловский замок).

Завораживающее убранство Морского Никольского собора В 1913 году собор (https://t.me/piter_places/801) был достроен и освящён. Над проектом и росписью работал Василий Косяков вместе со своим братом. Однако здание проработало всего 16 лет, после чего пришедшая власть закрыла его, борясь с религией. Рабочие сняли всю позолоту с икон и куполов, сбросили кресты и колокола, убрали мраморный иконостас, а иконы мастерской Фролова замазали штукатуркой. Сначала здесь был кинотеатр, а потом помещения стали использоваться под склады. В 1950-е гг. здание реконструировали, а также вернули роспись фасадов и стен. Внутри сделали орнамент в византийском стиле с лепниной в виде виноградной лозы и с изображениями павлинов. Особое величие убранству придают витражи, так не свойственные православным храмам. И пусть там нет мозаики, как в храме Спаса на крови, но ошеломляет он не меньше!

Дворец Юсуповых на Мойке В ночь на 17 (30) декабря 1916 г. во дворце был убит Григорий Распутин. Дворец был одним из 57!, принадлежавших в России богатому роду Юсуповых. А изначально это вообще было поместье, принадлежавшее племяннице Петра I. Кстати, в 1927 году в кабинете дворца в тайнике были найдены документы и неизвестные письма Пушкина. Они были адресованы родственнице Юсуповых и подруге Пушкина Елизавете Хитровой.

Таврический дворец Дворец и титул «светлейшего князя Таврического» – подарок Екатерины II государственному деятелю, дипломату и генерал-фельдмаршалу Г.А. Потемкину за присоединение Крыма (Тавриды) к России. Князь Потёмкин практически в нем не жил, так как занимался расширением южных границ Российской империи. Воцарившийся после Екатерины II Павел I, ненавидевший Потемкина, решил опустошить и разрушить здание. Драгоценности и паркеты были перенесены в Михайловский замок. Во дворце разместили казармы конногвардейского полка и конюшни. Сразу после смерти Павла в 1801 году Таврический дворец был восстановлен в качестве одной из императорских резиденций. Воссозданием дворцовых интерьеров заведовали Л. И. Руска (в 1802—1803), позднее также К. Росси и В. П. Стасов. В 1906—1910 годах интерьеры здания изменили в связи с размещением в нём Государственной думы (архитектор П. И. Шестов). 5 (18) января 1918 года в Таврическом дворце на своё первое и последнее заседание собралось Всероссийское учредительное собрание. В 1930-х годах в Таврическом дворце помещался Всесоюзный сельскохозяйственный коммунистический университет имени И. В. Сталина.

После Великой Отечественной войны Таврический дворец был отреставрирован, и до 1990 года в нём размещалась Ленинградская высшая партийная школа (проект приспособления здания — архитектор И. Г. Капцюг). В постсоветское время передан в распоряжение Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. Также в здании Таврического дворца располагается Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). В феврале 2010 года в Таврическом дворце стартует проект «Потёмкинские вечера» — регулярные концерты старинной музыки в исполнении лучших музыкантов, занимающихся историческим (аутентичным) исполнительством музыки прошлого, и их студентов. В начале 2011 года в Купольном зале дворца был установлен духовой орган на 24 регистра, изготовленный в Барселоне фирмой «Grenzing».