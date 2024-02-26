Роскошь Питера 2

Винтовая лестница в Агатовых комнатах.Лестница выходит на южную сторону Агатовых комнат. Она соединяет с Холодными банями 1-го этажа и выходом под Висячий сад.У Екатерины ll очень сильно болели ноги, чтобы ей было легко спускаться в "Холодные бани",
архитектор придумал овальное помещение для винтовой лестницы без площадки, рассчитанной специально под шаг великодержавной.Екатерина настояла: «решетка у перил должна быть простого рисунка». Ступени сделаны из гранита. Лестница, как будто парит в воздухе! Ни Лестница, ни площадка у дверей не имеют опор. Всего здесь 41 ступень до полуметра вогнанных в стены. Потолок украшен лепниной- по центру колосьями и цветами, а от центра к низу цветочными розеткам.
Агатовые комнаты1788 г. Архитектор: Ч. КамеронНазвание комнат определило использование в их убранстве большого количествал горных пород, добытых на Алтае, Урале и в Карелии.Холодная баня-это небольшое двухэтажное здание, на 1-ом этаже которого находились комнаты для приема водных процедур, а на 2-ом- знаменитые Агатовые комнаты- это 6 богато украшенных помещений для отдыха и развлечений.
Здание Холодных бань имеет яркий контраст в отделке этажей: Первый этаж облицован пудостским камнем, в стиле римских терм. Второй же этаж, светлый, легкий, имеет множество декоративных элементов.Привезенный камень сначала обрабатывали на фабрике в Петергофе, затем доставляли в созданную в Царском селе мастерскую, где мастера выпиливали все элементы для отделки комнат.Во время войны были утрачены элементы золоченой отделки, исчезли вазы из яшмы. Но после реставрации, комнаты восстановлены в том самом виде, какими их видела сама Екатерина II.
Садовая ул., 7
Часы каминные XXV годовщина свадьбы Александра III и Марии ФедоровныВ 1891 г. в мастерской Перхина были изготовлены серебряные каминные часы – подарок императорской чете в честь 25 годовщины свадьбы. Обязательными элементами сложной композиции стали двуглавый орел и грифон – герб рода Романовых.
Часы так понравились Александру III, что он приказал поставить их в Голубом кабинете Аничкова дворца. За выдающуюся работу Карл Фаберже как владелец фирмы получил 18,500 рублей – сумма по тем временам серьезная. Изделие на много лет пережило и создателя, и владельцев: в 1996 г. на аукционе в Нью-Йорке пожелавший остаться неизвестным коллекционер приобрел часы за 1 миллион 650 тысяч долларов.
Пройдя долгий путь странствований, в 2014г. часы были подарены Эрмитажу в честь 250-летнего юбилея президентом страны В.В.Путиным
Восхитительный Стеклярусный кабинет в Китайском дворце (Ораниенбаум)Всего в кабинете 12 панно: 10 больших, 2 десюдепорта и небольшое оформление для каминного экрана.Работа очень тонкая — трубочки пришивали так, чтобы последующая выступала над предыдущей для эффекта сияния. Она заняла почти 2 года – с июля 1762 года по апрель 1764.Вышивкой занималась мадам де Шель. Екатерина II заплатила ей за работу огромный гонорар! Но с одним условием – чтобы та никогда не делала подобную работу!Говорят, что Мари де Шель после выполнения заказа умоляла императрицу позволить ей остаться в России и открыть свою мастерскую, но Екатерина отказала ей, боясь, что Мари сделает еще для кого-то такое панно.Последняя реставрация кабинета проводилась в 2009 году в Эрмитаже. Полотна поступили на реставрацию в ужасном состоянии – нити ослабли, стеклярус провисал и осыпался.Подходящий стеклярус нашли в Чехии! Закупили 3 килограмма трубочек и восстановили панно. Реставрация завершилась в 2011 году.
Отправились бы на экскурсию по Петербургу в таком авто?
Почему Гербовый зал Эрмитажа когда-то был Траурным, и почему в нём находятся золотые колонны?Гербовый зал был спроектирован в 1839 году архитектором В. Стасовым. При Екатерине ll он предназначался для торжественных выставок, мероприятий, официальных приемов и балов. Тогда помещение называлось «Белая галерея».Однако при Павле I зал переименовали в «Траурную залу», ведь именно в нём проводились погребальные и прощальные церемонии с Екатериной II.Уже при Николае l зал вернулся к прежнему назначению и сменил название, став Гербовым. Гербовым он назывался не просто так: тогда к древкам знамён (у дверного проема) крепились декоративные щиты с гербами губерний, ведь в зале также проходили приёмы губернских чиновников.Сейчас гербы находятся только на люстрах.Почему же колонны золотые?
Николай I хотел сделать зал, который будет прославлять Российскую империю, но, увидев обычные белые колонны, приказал их позолотить. На позолоту ушло 7 кг. золота!
Николаевский дворец корпус для прислуги.Прошло более 160 лет, а выглядит все это ещё завораживающее. Хоть это и корпус для прислуг, но все сделано добротно. Красивые кованые перила, лепнина на потолке и стенах. Сейчас идет реставрация фасада, может скоро и внутри красоту наведут. Конногвардейский б-р, 19Ну чем не роскошь?
Михайловский или Инженерный замокВ 1819 г. замок заняло Главное инженерное училище, от которого пошло его второе название — «Инженерный».Раньше Михайловский замок с четырех сторон был окружен водой и попасть в него можно было по единственному охраняемому мосту.Существует легенда, что Павел I знал о том, что скоро его жизни придет конец. Так, предание гласит, что гибель ему предсказал иеросхимонах Авель (по некоторым версиям), ответив на волнующий императора вопрос следующим образом: «Число лет Твоих подобно счету букв изречения над вратами Твоего замка, в коем воистину обетование и о Царственном роде Твоем».Речь шла о надписи, расположенной на фризе юго-восточного фасада замка: «ДОМУ ТВОЕМУ ПОДОБАЕТЪ СВЯТЫНЯ ГОСПОДНЯ ВЪ ДОЛГОТУ ДНЕЙ».Всего в этой фразе 47 букв, и Павел I был убит на 47-м году жизни (всего через 40 дней после его официального переезда в Михайловский замок).
Завораживающее убранство Морского Никольского собораВ 1913 году собор (https://t.me/piter_places/801) был достроен и освящён. Над проектом и росписью работал Василий Косяков вместе со своим братом.Однако здание проработало всего 16 лет, после чего пришедшая власть закрыла его, борясь с религией.Рабочие сняли всю позолоту с икон и куполов, сбросили кресты и колокола, убрали мраморный иконостас, а иконы мастерской Фролова замазали штукатуркой. Сначала здесь был кинотеатр, а потом помещения стали использоваться под склады.В 1950-е гг. здание реконструировали, а также вернули роспись фасадов и стен.Внутри сделали орнамент в византийском стиле с лепниной в виде виноградной лозы и с изображениями павлинов. Особое величие убранству придают витражи, так не свойственные православным храмам. И пусть там нет мозаики, как в храме Спаса на крови, но ошеломляет он не меньше!
Дворец Юсуповых на МойкеВ ночь на 17 (30) декабря 1916 г. во дворце был убит Григорий Распутин.Дворец был одним из 57!, принадлежавших в России богатому роду Юсуповых.А изначально это вообще было поместье, принадлежавшее племяннице Петра I.Кстати, в 1927 году в кабинете дворца в тайнике были найдены документы и неизвестные письма Пушкина. Они были адресованы родственнице Юсуповых и подруге Пушкина Елизавете Хитровой.
Таврический дворецДворец и титул «светлейшего князя Таврического» – подарок Екатерины II государственному деятелю, дипломату и генерал-фельдмаршалу Г.А. Потемкину за присоединение Крыма (Тавриды) к России.Князь Потёмкин практически в нем не жил, так как занимался расширением южных границ Российской империи.Воцарившийся после Екатерины II Павел I, ненавидевший Потемкина, решил опустошить и разрушить здание. Драгоценности и паркеты были перенесены в Михайловский замок. Во дворце разместили казармы конногвардейского полка и конюшни.Сразу после смерти Павла в 1801 году Таврический дворец был восстановлен в качестве одной из императорских резиденций. Воссозданием дворцовых интерьеров заведовали Л. И. Руска (в 1802—1803), позднее также К. Росси и В. П. Стасов.В 1906—1910 годах интерьеры здания изменили в связи с размещением в нём Государственной думы (архитектор П. И. Шестов).5 (18) января 1918 года в Таврическом дворце на своё первое и последнее заседание собралось Всероссийское учредительное собрание. В 1930-х годах в Таврическом дворце помещался Всесоюзный сельскохозяйственный коммунистический университет имени И. В. Сталина.
После Великой Отечественной войны Таврический дворец был отреставрирован, и до 1990 года в нём размещалась Ленинградская высшая партийная школа (проект приспособления здания — архитектор И. Г. Капцюг).В постсоветское время передан в распоряжение Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. Также в здании Таврического дворца располагается Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).В феврале 2010 года в Таврическом дворце стартует проект «Потёмкинские вечера» — регулярные концерты старинной музыки в исполнении лучших музыкантов, занимающихся историческим (аутентичным) исполнительством музыки прошлого, и их студентов.В начале 2011 года в Купольном зале дворца был установлен духовой орган на 24 регистра, изготовленный в Барселоне фирмой «Grenzing».
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