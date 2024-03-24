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Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.84

Сегодня будут только три воина с портретов.Портрет работы Вадима Окладникова:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.
B Бypятии cooбщили o гибeли eщe oднoгo вoeннocлyжaщeгo. B xoдe cпeцoпepaции пoгиб пoдпoлкoвник  Дeниc Глeбoв. Eгo нaгpaдили пocмepтнo.
Oб этoм cooбщил глaвa Бypятии в cвoeм Telegram-кaнaлe.
- Зaмecтитeль кoмaндиpa 11-й oтдeльнoй гвapдeйcкoй дecaнтнo-штypмoвoй бpигaды гвapдии пoдпoлкoвник Дeниc Глeбoв, гepoичecки пoгибший в xoдe cпeциaльнoй oпepaции в Дoнбacce, пocмepтнo нaгpaждeн opдeнoм Myжecтвa, - гoвopитcя в cooбщeнии Aлeкceя Цыдeнoвa.
Дeниc Глeбoв poдилcя 5 мaя 1984 гoдa в Уpaльcкe Kaзaxcкoй CCP в ceмьe вoeннocлyжaщeгo.
B 2001 гoдy oкoнчил cpeднюю шкoлy №148 гopoдa Oмcкa.
B 2001 гoдy пocтyпил в Pязaнcкoe выcшee Boздyшнo-Дecaнтнoe кoмaнднoe yчилищe, кoтopoe oкoнчил в июнe 2006 гoдa.
Зa гoды cлyжбы нaгpaждeн мeдaлями «Зa oтличиe в вoeннoй cлyжбe», «Зa вoинcкyю дoблecть», «Зa paтнyю дoблecть». Пoдпoлкoвник Poccийcкoй apмии. Бyдeт пoxopoнeн в Pязaни.фoтo: Mинoбopoны PФ
https://arigus.tv/news/incidents/24358-v-buryatii-soobshchil...

Заместитель командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ гвардии подполковник Денис Глебов героически погиб в ходе специальной операции в Донбассе. Он посмертно награжден Орденом Мужества, сообщил у себя в telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов. 
Отметим, что командир Глебова Денис Шишов получил осколочное ранение в голову, но несмотря на это продолжил командовать подразделениями бригады, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу через реку Днепр до подхода основных сил. В воскресенье, 6 марта, в Рязани состоялась церемония прощания с Денисом Глебовым.
https://www.infpol.ru/239428-na-ukraine-pogib-zamkomandira-d...Напомним, подразделения бригады из Улан-Удэ приняли тяжелый бой в районе Каховки, куда направились для занятия моста через реку Днепр. В ходе боя ранение получил и командир бригады Денис Шишов. Несмотря на это, он продолжил командовать подразделениями, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил.
https://gazeta-n1.ru/news/society/109213/
Такие же данные приведены и в КП
https://www.irk.kp.ru/online/news/4658182/
6 марта Рязань простилась с героически погибшим в ходе специальной военной операции на Украине офицером-десантником Денисом Глебовым.Гвардии подполковник Денис Глебов — выпускник Рязанского училища ВДВ. Прощание состоялось во Дворце молодежи города Рязани с соблюдением всех воинских почестей. В траурной церемонии участвовали  представители всех ветвей власти Рязанской области, командования ВДВ РФ, Рязанского военного гарнизона, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего, члены Рязанского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Со словами соболезнования выступила первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова, сослуживцы погибшего, ветераны ВДВ. От «БОЕВОГО БРАТСТВА» выступил руководитель Александр Костров.
Участникам панихиды был зачитан указ президента РФ Владимира Путина о награждении Дениса Глебова орденом Мужества.
Отпевание погибшего офицера прошло в храме в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Похоронили Дениса Глебова на аллее Славы Новогражданского кладбища Рязани.
https://bbratstvo.com/2022/03/06/6-marta-ryazan-prostilas-s-...
Коротко сообщения "Вести Бурятии"
https://bgtrk.ru/news/society/214175/
"Газета-n1.ру"
https://gazeta-n1.ru/news/society/109213/
Издательство "Пресса"
https://ryazpressa.ru/v-ryazanskoj-oblasti-prostilis-s-oficz...
МК
https://rzn.mk.ru/social/2022/03/06/v-ryazani-prostilis-s-po...
и ряд других изданий, но везде очень коротко.

В ОМСКОМ ПОСЁЛКЕ УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШЕГО В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПОДПОЛКОВНИКА ДЕНИСА ГЛЕБОВА
Его посмертно наградили орденом Мужества за отвагу и самоотверженность.
Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, сегодня, 27 мая, в посёлке Светлом прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь погибшего в ходе спецоперации на Донбассе заместителя командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии подполковника Дениса Глебова.Денис Глебов выпускник Рязанского воздушно-десантного командного училища и Московского военного университета. Омич служил в 242-м Учебном центре подготовки специалистов ВДВ. Омич проявил мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга, он действовал решительно и погиб смертью храбрых: боец попал под артиллерийско-миномётный обстрел на пути следования колоны.
Военнослужащие Омского автобронетанкового инженерного института изготовили и установили высеченный в камне портрет с именем военнослужащего. Теперь мемориальная доска находится на здании школы № 148, именно здесь учился будущий подполковник.Начальник 242-го Учебного центра подготовки специалистов ВДВ и директор школы открыли портрет Дениса Глебова.Скрины с видео открытия мемориальной доскиПредставители органов власти, офицеры и солдаты Учебного центра, Омского автобронетанкового инженерного института, Омского кадетского военного корпуса, учащиеся школы и родственники пришли проститься с омичом. Они почтили минутой молчания светлую память Глебова и возложили цветы к мемориальной доске. Салютная группа произвела троекратный ружейный залп, курсанты прошли торжественным маршем.
«Сегодня мы присутствуем на историческом мероприятии: в историю школы, города и Омской области вписывается имя нашего земляка и героя, друга и товарища, который отдал свою жизнь за будущее нашей страны. Молодое поколение, глядя на памятную доску, видя происходящие события, будет помнить своих героев», — прокомментировал первый замминистра региональной безопасности Омской области Геннадий Привалов.
Фото: портал правительства Омской области и скрины с видео.
https://12-kanal.ru/news/134853/
Про открытие мемориальной доски написал и Департамент информации и массовой коммуникации Министерства Обороны
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=124235...
Портал Герои России:
— Заместитель командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, гвардии подполковник Денис Глебов героически погиб в ходе специальной операции на Донбассе, посмертно награжден орденом Мужества, — сообщил Глава Бурятии.
Денис Глебов родился 5 мая 1984 года в Уральске Казахской ССР в семье военнослужащего. В 2001 году окончил среднюю школу № 148 города Омска. В 2001 году поступил в Рязанское высшее Воздушно-Десантное командное училище, которое окончил в июне 2006 года. За годы службы награжден медалями «За отличие в военной службе», «За воинскую доблесть», «За ратную доблесть». Подполковник Российской армии. Будет похоронен в Рязани.
Искренние соболезнования родным и близким!
https://vk.com/wall-17315087_72161
Портал Книга Памяти Новороссии:
https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/154888167898580

Портрет работы Вадима Окладникова:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.
Военного из Бурятии назначили командиром псковской десантно-штурмовой дивизииНапомним, Денис Шишов получил звание Герой России за подвиг во время спецоперации на Украине.
22 апреля 2022
Военного из Бурятии назначили командиром псковской десантно-штурмовой дивизиифото: Минобороны РФ
Гвардии полковника, Героя России Дениса Шишова назначили командиром 76-й гвардейской Черниговской десантно-штурмовой дивизии, дислоцированной в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из осведомленных источников.
По информации агентства, соответствующий указ президент России подписал 18 апреля.
Напомним, ранее военный занимал должность командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в микрорайоне Сосновый Бор.
В начале марта Ариг Ус online сообщал о подвиге военнослужащего.- Денис Шишов 25 февраля получил боевую задачу: совершить марш-бросок, занять мост через реку Днепр в районе Каховки. Это рубеж должен был стать плацдармом для последующего развертывания основных сил. Военнослужащие соединения вели бои с многократно превосходящими силами противника. 26 февраля, умело управляя огнем, Денис Шишов обеспечил отражение семи атак. При этом было уничтожено около 20 единиц бронетехники и более 60 противников, - сообщили тогда в Минобороны РФ.
Получив осколочное ранение в голову, Денис Шишов продолжил командовать подразделениями бригады, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил. За проявленное мужество ему и присвоили звание Героя России.
Денис Шишов родился в 1981 году. В 1998 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2003 году окончил училище. После окончания его распределили в 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии. Окончил Общевойсковую академию имени М. В. Фрунзе ВС РФ. С 2015 по 2017 год командовал 104-м гвардейским десантно-штурмовым полком. В 2017 году его назначили на должность заместителя командира 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. С 2020 года командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
https://arigus.tv/news/society/116402-voennogo-iz-buryatii-n...Денис Николаевич Шишов р.1980Денис Николаевич Шишов р.1980, изображение №1Гвардии полковник, командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Кавалер ордена Мужества.

Дополнительные материалы:
Туапсинский кузнец Денис Мильченко. тот, который создал памятный монумент погибшим воинам в виде  закрученного в вихре смерча, в котором журавли стаей взмывают в небо - как символы улетевших душ. Позже к реализации проекта подключились кузнецы не только из России, а также из Казахстана, Германии, Белоруссии, Испании и Израиля. Но Денис продолжает творить погибшим бойцам уже именных журавлей. Вот такой был выполнен памятник костромичу Пантелееву Леониду Игоревичу.

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41)

Ниже будет ссылка на видео в ВК, а я поставлю скрины с видеоСсылка на видео создания журавля:
https://vk.com/im?sel=c1&z=video694388247_456239750%2Fb7dc26c514f4df7dde%2Fpl_post_694388247_5095

КРАСНОДАРСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ОРГАНИЗОВАЛИ МЕМОРИАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ТУРНИРВсе темы, где есть портреты Александра Бреуса работы Вадима Окладникова:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.10
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.15
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.45
Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.71
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.77

Прислала Екатерина Бреус
21 февраля в Краснодарском информационно-технологическом техникуме состоялся спортивный турнир, посвящённый памяти кавалера ордена Мужества гвардии рядового Александра Бреуса. Организаторами турнира выступили Краснодарское городское отделение »БОЕВОГО БРАТСТВА». краевая молодёжная общественная организация «Патриотический клуб «Феникс».Награждение победителей и призёров проводили родители павшего героя Руслан и Екатерина Бреус. От «БОЕВОГО БРАТСТВА» Краснодара  в  жюри участвовали ветеран Владимир Колесник и участник Специальной военной операции, морской пехотинец Каспийской флотилии Аскер Ачмиз.Всего в турнире участвовало более семидесяти человек.https://bbratstvo.com/2024/02/22/organizatorom-sportivnogo-turnira-v-krasnodarskom-informacionno-tekhnologicheskom-tekhnikume-vystupilo-mestnoe-otdelenie-boevoe-bratstvo

Тг-канал art_arta поставил рисунок, но имени художника я не знаю
Рядовой АЛЕКСАНДР БРЕУС
Родился 14.02.2000 года в станице Отрадной Краснодарского края. После школы окончил колледж в г.Георгиевск Ставропольский край.
В июле 2021 году заключил контракт с МО РФ в должности наводчика (пулемётчика) - 108-й гвардейский десантно-штурмовой
Кубанский казачий ордена Красной Звезды полк 7-й гв. дшд (горной) (г. Новороссийск).
С 24 февраля 2022 г. принимал участие в СВО на Украине. За проявленное мужество и отвагу при выполнении боевых задач дважды награждён МО РФ медалью «За боевые отличия».
20 июля 2022г. подразделение удерживало  оборонительную позицию под г.Николаевом. Враг совершал наступательные действия. Пулемётчик Александр Бреус не оставил позицию и героическими действиями спас своих боевых товарищей. В ходе вражеского артиллерийского обстрела получил тяжёлое ранение через бронежилет в  сердце и лёгкое. 2 августа скончался от полученных ран.
За мужество и героизм награжден Орденом Мужества (посмертно).
https://t.me/art_arta/1274

Опять получилось очень много, почти под сотню фотографий. Чтоб не перегружать, я оставлю то, что у меня есть для следующего материала.
Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок:  Обновляемая библиотека ссылок

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