Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.84

Родился 29 октября 1980 года в городе Кострома.

В 1998 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное дважды Краснознамённое командное училище. В 2003 году окончил училище.

После окончания училища был распределён 104-й гвардейский парашютно-десантный Краснознамённый полк 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознамённой дивизии.

В 2008 году гвардии капитан Шишов принимал участие в Вооружённом конфликте в Южной Осетии. Находился на должности заместителя командира 3-го десантно-штурмового батальона.

С 2010 г. по 2012 г. находился на должности с начало командира 3-го десантно-штурмового батальона, потом на должности командира командира 1-го десантно-штурмового батальона.

Окончил Общевойсковую орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённую, орденов Суворова и Жукова академию имени М. В. Фрунзе Вооружённых Сил РФ.

В 2014 году был назначен на должность начальника штаба 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознамённый полка. С 2015 г. по 2017 г. командовал 104-м гвардейским десантно-штурмовым Краснознамённым ордена Кутузова полком.

В 2017 году по итогам учений гвардии подполковнику Шишову досрочно было присвоено звание полковник. В 2017 году был назначен на должность начальника штаба 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии имени 70-летия Великого Октября. С 2019 года командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. 24 июня 2020 г. принимал участие в параде посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2021 г. принимал участие в параде посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ноябре 2021 г. принимал участие в всеармейских соревнований на Кубок Министра обороны Российской Федерации «Командирские старты» - 2021.

24 февраля 2022 г. принимал участие в специальной военной операции на Украине.

25 февраля гвардии полковник Денис Шишов с получением боевой задачи, возглавил вверенное ему соединение, совершил марш-бросок заняв оперативно важный объект, мост через реку Днепр в районе н.п. Каховка, рубеж который стал плацдармом для последующего развертывания основных сил.

Военнослужащие соединения вели бои с многократно превосходящими силами противника. 26 февраля, умело управляя огнем, Денис Шишов обеспечил отражение семи атак. При этом было уничтожено около 20 единиц бронетехники неонацистов и более 60 неонацистов.

Получив осколочное ранение в голову, Денис Шишов продолжил командовать подразделениями бригады, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил.

Десантный журнал ВДВ:

https://vk.com/@russia_desant-denis-nikolaevich-shishov-r198...

О Денисе Шишове можно посмотреть графическую новеллу. Я не стала ее сюда переносить, она весьма объемная:

https://xn--80afgaaqda2ccjchhj6ff.xn--p1ai/shishow

Герои Z: https://kontingent.press/post/geroi-z-denis-shishov

Портал Юнармии:

https://yunarmy.ru/press-center/news/podvig-komandira-gvarde...

В школе №5 прошло открытие стены в рамках Всероссийской патриотической акции "Граффити. Защитники".⠀

⠀Граффити посвящено Шишову Денису Николаевичу, командиру 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск, гвардии полковнику. ⠀

https://bgtrk.ru/news/society/223753/

На здании родной для Дениса школы № 24 (учился он в Костроме, хотя родился в Бурятской АССР в 1981 году) в мае появилась памятная доска: Фото из социальной сети «ВКонтакте»

На церемонию её открытия пришёл в парадной форме отец Дениса, тоже военный − старший прапорщик, воевавший в Афганистане и других горячих точках. Очень хорошая статья от Сергея Миронова в Дзене:

https://dzen.ru/a/YufdOP_uAEpu-N5T

Сайт города Балаково:

https://go64.ru/news/obshchestvo/geroi-z-denis-shishov/

Кострома без формата:

https://kostroma.bezformata.com/listnews/doska-kostromichu-d...

И проследний на сегодня портрет работы Вадима Окладникова: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.13

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.31

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

28 марта в городе Киржач Владимирской области похоронили подполковника, начальника штаба полка Игоря Жарова. Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Игошин на своей странице «Вконтакте».

Депутат сообщает, что подполковник с детства хотел стать военным. Его отдали учиться в Киржачскую школу Армии Валерия Карамина, а затем отправили в рязанское училище ВДВ. Игорь Жаров посмертно награжден Орденом Мужества. Ему было 40 лет. https://rzn.aif.ru/society/persona/v_ukraine_pogib_vypusknik...

Вот вроде и несколько тем было с портретами Героя, но на самом деле информации очень мало.

Сайт За Победу:

https://zpobeda.ru/igor-zharov/

Киржач без формата:

Автор: И. Авдеева.

В канун Дня защитника Отечества в СОШ № 3 состоялось торжественное открытие мемориальной доски выпускнику школы — Игорю Владимировичу Жарову, погибшему 19 марта 2022 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Посмертно он был награжден орденом Мужества. В этот день отдать дань памяти мужественному человеку, боевому офицеру пришли те, кто знал Игоря Жарова. Также на церемонии открытия присутствовали его родители, вдова, руководители района, представители ветеранских организаций.

В торжественном строю замерли учащиеся школы с георгиевскими ленточками на груди. У флага Российской Федерации застыл почетный караул. В руках многих пришедших были красные гвоздики, а музыкальным фоном всему происходящему была берущая за душу песня «Встанем».

Гвардии подполковник Игорь Жаров родился в Киржаче и с детства мечтал стать военным. Он был курсантом ВПО «Школа Армии», окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище им. В. Ф. Маргелова. Прошел путь от командира взвода до начальника штаба полка. Не раз участвовал в боевых операциях. На момент гибели ему было сорок лет. - Сегодня мы открываем памятную доску Игорю Жарову – человеку, которого я знал, — сказал глава района Андрей Доброхотов. – Он был храбрым воином, настоящим мужчиной, истинным защитником Отечества. Игорь Жаров является для нас символом мужества, отваги и героизма. Его подвиг, самоотдача, воинский дух – пример для подрастающего поколения.

- Я смотрю на фотографии Игоря Жарова и вижу православное светлое лицо, — поделился глава администрации Киржачского района Сергей Будкин. – Он всегда хотел быть военным, защищать Родину и неслучайно выбрал Рязанское военное училище.

- Спасибо вам за то, что воспитали такого мужественного человека, настоящего русского воина, — поблагодарил С. Будкин родителей Игоря Жарова. (скрин с видео)

– С детских лет Игорь готовил себя к службе в армии, к защите Родины. Мы гордимся подвигом нашего земляка, и память о нем будет жить в наших сердцах, — сказал Олег Буняков, военный комиссар Киржачского района.

Затем слово было предоставлено родителям Игоря Владимировича – Владимиру Николаевичу и Татьяне Федоровне Жаровым, которые не могли сдержать своего волнения. Со дня гибели сына прошел почти год, но боль от его утраты не становится слабее. - Тяжело говорить и слышать о сыне, которого уже нет в живых, — сказал В. Н. Жаров. – А ведь он действительно был таким человеком. Стремился к знаниям, отлично учился, воевал в горячих точках. Хочется поблагодарить всех вас за память о сыне, пожелать здоровья и добра. Спасибо вам всем и низкий поклон!

- Спасибо всем, кто пришел сюда сегодня, — поблагодарила присутствовавших Т. Ф. Жарова. — Игорь прожил короткую жизнь, но достиг многого. Где бы он ни служил, пользовался большим уважением. У нас был прекрасный сын, который нас любил, жалел и всегда заботился. Он всегда будет жить в нашей памяти, пока будут биться наши сердца.

И вот наступил самый волнительный момент, ради которого все собрались в этот день в СОШ № 3. Почетное право открытия мемориальной доски Игорю Жарову было предоставлено родителям и вдове Юлии Жаровой, а также главе района Андрею Доброхотову и главе администрации района Сергею Будкину.

Затем была объявлена минута молчания. В наступившей тишине метроном сухо отсчитывал секунды, а стоявшие перед мемориальной доской вглядывались в лицо гвардии подполковника Игоря Жарова, над которым теперь уже не властно время. Он навсегда останется в памяти всех, кто его знал, подтянутым бравым офицером, до последнего мгновения своей жизни верным с юности выбранной профессии – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

https://kirjach.bezformata.com/listnews/emu-dana-i-eta-zhizn...

К этому могу добавить, что и эскиз доски и стенд выполнен Вадимом Окладниковым.

По этой ссылке можно прочесть статью в газете "Красное знамя":

https://kr-znam.ru/media/project_smi3_821/31/95/b6/8c/70/3e/...

Там большая статья, но она в размере ПДФ, поэтому приведу скрин Открытию мемориальной доски есть статья и на портале "День во Владимире": https://vladday.ru/news/2023/02/22/vo-vladimirskoj-oblasti-o...

Об отпевании и погребении:

https://vk.com/wall-75328974_29264

Администрация Киржачского района:

https://m.ok.ru/group/700000009876