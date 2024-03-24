Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.84

Сегодня будут только три воина с портретов.Портрет работы Вадима Окладникова:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.
B Бypятии cooбщили o гибeли eщe oднoгo вoeннocлyжaщeгo. B xoдe cпeцoпepaции пoгиб пoдпoлкoвник Дeниc Глeбoв. Eгo нaгpaдили пocмepтнo.
Oб этoм cooбщил глaвa Бypятии в cвoeм Telegram-кaнaлe.
- Зaмecтитeль кoмaндиpa 11-й oтдeльнoй гвapдeйcкoй дecaнтнo-штypмoвoй бpигaды гвapдии пoдпoлкoвник Дeниc Глeбoв, гepoичecки пoгибший в xoдe cпeциaльнoй oпepaции в Дoнбacce, пocмepтнo нaгpaждeн opдeнoм Myжecтвa, - гoвopитcя в cooбщeнии Aлeкceя Цыдeнoвa.
Дeниc Глeбoв poдилcя 5 мaя 1984 гoдa в Уpaльcкe Kaзaxcкoй CCP в ceмьe вoeннocлyжaщeгo.
B 2001 гoдy oкoнчил cpeднюю шкoлy №148 гopoдa Oмcкa.
B 2001 гoдy пocтyпил в Pязaнcкoe выcшee Boздyшнo-Дecaнтнoe кoмaнднoe yчилищe, кoтopoe oкoнчил в июнe 2006 гoдa.
Зa гoды cлyжбы нaгpaждeн мeдaлями «Зa oтличиe в вoeннoй cлyжбe», «Зa вoинcкyю дoблecть», «Зa paтнyю дoблecть». Пoдпoлкoвник Poccийcкoй apмии. Бyдeт пoxopoнeн в Pязaни.фoтo: Mинoбopoны PФ
https://arigus.tv/news/incidents/24358-v-buryatii-soobshchil...
Заместитель командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ гвардии подполковник Денис Глебов героически погиб в ходе специальной операции в Донбассе. Он посмертно награжден Орденом Мужества, сообщил у себя в telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.
Отметим, что командир Глебова Денис Шишов получил осколочное ранение в голову, но несмотря на это продолжил командовать подразделениями бригады, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу через реку Днепр до подхода основных сил. В воскресенье, 6 марта, в Рязани состоялась церемония прощания с Денисом Глебовым.
https://www.infpol.ru/239428-na-ukraine-pogib-zamkomandira-d...Напомним, подразделения бригады из Улан-Удэ приняли тяжелый бой в районе Каховки, куда направились для занятия моста через реку Днепр. В ходе боя ранение получил и командир бригады Денис Шишов. Несмотря на это, он продолжил командовать подразделениями, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил.
https://gazeta-n1.ru/news/society/109213/
Такие же данные приведены и в КП
https://www.irk.kp.ru/online/news/4658182/
6 марта Рязань простилась с героически погибшим в ходе специальной военной операции на Украине офицером-десантником Денисом Глебовым.Гвардии подполковник Денис Глебов — выпускник Рязанского училища ВДВ. Прощание состоялось во Дворце молодежи города Рязани с соблюдением всех воинских почестей. В траурной церемонии участвовали представители всех ветвей власти Рязанской области, командования ВДВ РФ, Рязанского военного гарнизона, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего, члены Рязанского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Со словами соболезнования выступила первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова, сослуживцы погибшего, ветераны ВДВ. От «БОЕВОГО БРАТСТВА» выступил руководитель Александр Костров.
Участникам панихиды был зачитан указ президента РФ Владимира Путина о награждении Дениса Глебова орденом Мужества.
Отпевание погибшего офицера прошло в храме в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Похоронили Дениса Глебова на аллее Славы Новогражданского кладбища Рязани.
https://bbratstvo.com/2022/03/06/6-marta-ryazan-prostilas-s-...
Коротко сообщения "Вести Бурятии"
https://bgtrk.ru/news/society/214175/
"Газета-n1.ру"
https://gazeta-n1.ru/news/society/109213/
Издательство "Пресса"
https://ryazpressa.ru/v-ryazanskoj-oblasti-prostilis-s-oficz...
МК
https://rzn.mk.ru/social/2022/03/06/v-ryazani-prostilis-s-po...
и ряд других изданий, но везде очень коротко.
В ОМСКОМ ПОСЁЛКЕ УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШЕГО В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПОДПОЛКОВНИКА ДЕНИСА ГЛЕБОВА
Его посмертно наградили орденом Мужества за отвагу и самоотверженность.
Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, сегодня, 27 мая, в посёлке Светлом прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь погибшего в ходе спецоперации на Донбассе заместителя командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии подполковника Дениса Глебова.Денис Глебов выпускник Рязанского воздушно-десантного командного училища и Московского военного университета. Омич служил в 242-м Учебном центре подготовки специалистов ВДВ. Омич проявил мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга, он действовал решительно и погиб смертью храбрых: боец попал под артиллерийско-миномётный обстрел на пути следования колоны.
Военнослужащие Омского автобронетанкового инженерного института изготовили и установили высеченный в камне портрет с именем военнослужащего. Теперь мемориальная доска находится на здании школы № 148, именно здесь учился будущий подполковник.Начальник 242-го Учебного центра подготовки специалистов ВДВ и директор школы открыли портрет Дениса Глебова.Скрины с видео открытия мемориальной доскиПредставители органов власти, офицеры и солдаты Учебного центра, Омского автобронетанкового инженерного института, Омского кадетского военного корпуса, учащиеся школы и родственники пришли проститься с омичом. Они почтили минутой молчания светлую память Глебова и возложили цветы к мемориальной доске. Салютная группа произвела троекратный ружейный залп, курсанты прошли торжественным маршем.
«Сегодня мы присутствуем на историческом мероприятии: в историю школы, города и Омской области вписывается имя нашего земляка и героя, друга и товарища, который отдал свою жизнь за будущее нашей страны. Молодое поколение, глядя на памятную доску, видя происходящие события, будет помнить своих героев», — прокомментировал первый замминистра региональной безопасности Омской области Геннадий Привалов.
Фото: портал правительства Омской области и скрины с видео.
https://12-kanal.ru/news/134853/
Про открытие мемориальной доски написал и Департамент информации и массовой коммуникации Министерства Обороны
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=124235...
Портал Герои России:
— Заместитель командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, гвардии подполковник Денис Глебов героически погиб в ходе специальной операции на Донбассе, посмертно награжден орденом Мужества, — сообщил Глава Бурятии.⠀
Денис Глебов родился 5 мая 1984 года в Уральске Казахской ССР в семье военнослужащего. В 2001 году окончил среднюю школу № 148 города Омска. В 2001 году поступил в Рязанское высшее Воздушно-Десантное командное училище, которое окончил в июне 2006 года. За годы службы награжден медалями «За отличие в военной службе», «За воинскую доблесть», «За ратную доблесть». Подполковник Российской армии. Будет похоронен в Рязани.⠀
Искренние соболезнования родным и близким!
https://vk.com/wall-17315087_72161
Портал Книга Памяти Новороссии:
https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/154888167898580
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.
Военного из Бурятии назначили командиром псковской десантно-штурмовой дивизииНапомним, Денис Шишов получил звание Герой России за подвиг во время спецоперации на Украине.
Гвардии полковника, Героя России Дениса Шишова назначили командиром 76-й гвардейской Черниговской десантно-штурмовой дивизии, дислоцированной в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из осведомленных источников.
По информации агентства, соответствующий указ президент России подписал 18 апреля.
Напомним, ранее военный занимал должность командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в микрорайоне Сосновый Бор.
Получив осколочное ранение в голову, Денис Шишов продолжил командовать подразделениями бригады, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил. За проявленное мужество ему и присвоили звание Героя России.
Денис Шишов родился в 1981 году. В 1998 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2003 году окончил училище. После окончания его распределили в 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии. Окончил Общевойсковую академию имени М. В. Фрунзе ВС РФ. С 2015 по 2017 год командовал 104-м гвардейским десантно-штурмовым полком. В 2017 году его назначили на должность заместителя командира 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. С 2020 года командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
Родился 29 октября 1980 года в городе Кострома.
В 1998 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное дважды Краснознамённое командное училище. В 2003 году окончил училище.
После окончания училища был распределён 104-й гвардейский парашютно-десантный Краснознамённый полк 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознамённой дивизии.
В 2008 году гвардии капитан Шишов принимал участие в Вооружённом конфликте в Южной Осетии.Находился на должности заместителя командира 3-го десантно-штурмового батальона.
С 2010 г. по 2012 г. находился на должности с начало командира 3-го десантно-штурмового батальона, потом на должности командира командира 1-го десантно-штурмового батальона.
Окончил Общевойсковую орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённую, орденов Суворова и Жукова академию имени М. В. Фрунзе Вооружённых Сил РФ.
В 2014 году был назначен на должность начальника штаба 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознамённый полка.С 2015 г. по 2017 г. командовал 104-м гвардейским десантно-штурмовым Краснознамённым ордена Кутузова полком.
В 2017 году по итогам учений гвардии подполковнику Шишову досрочно было присвоено звание полковник.В 2017 году был назначен на должность начальника штаба 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии имени 70-летия Великого Октября.С 2019 года командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.24 июня 2020 г. принимал участие в параде посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне9 мая 2021 г. принимал участие в параде посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.В ноябре 2021 г. принимал участие в всеармейских соревнований на Кубок Министра обороны Российской Федерации «Командирские старты» - 2021.
24 февраля 2022 г. принимал участие в специальной военной операции на Украине.
25 февраля гвардии полковник Денис Шишов с получением боевой задачи, возглавил вверенное ему соединение, совершил марш-бросок заняв оперативно важный объект, мост через реку Днепр в районе н.п. Каховка, рубеж который стал плацдармом для последующего развертывания основных сил.
Военнослужащие соединения вели бои с многократно превосходящими силами противника. 26 февраля, умело управляя огнем, Денис Шишов обеспечил отражение семи атак. При этом было уничтожено около 20 единиц бронетехники неонацистов и более 60 неонацистов.
Получив осколочное ранение в голову, Денис Шишов продолжил командовать подразделениями бригады, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил.
Десантный журнал ВДВ:
https://vk.com/@russia_desant-denis-nikolaevich-shishov-r198...
О Денисе Шишове можно посмотреть графическую новеллу. Я не стала ее сюда переносить, она весьма объемная:
https://xn--80afgaaqda2ccjchhj6ff.xn--p1ai/shishow
Герои Z:https://kontingent.press/post/geroi-z-denis-shishov
Портал Юнармии:
https://yunarmy.ru/press-center/news/podvig-komandira-gvarde...
В школе №5 прошло открытие стены в рамках Всероссийской патриотической акции "Граффити. Защитники".⠀
⠀Граффити посвящено Шишову Денису Николаевичу, командиру 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск, гвардии полковнику. ⠀
https://bgtrk.ru/news/society/223753/
На здании родной для Дениса школы № 24 (учился он в Костроме, хотя родился в Бурятской АССР в 1981 году) в мае появилась памятная доска:Фото из социальной сети «ВКонтакте»
На церемонию её открытия пришёл в парадной форме отец Дениса, тоже военный − старший прапорщик, воевавший в Афганистане и других горячих точках.Очень хорошая статья от Сергея Миронова в Дзене:
https://dzen.ru/a/YufdOP_uAEpu-N5T
Сайт города Балаково:
https://go64.ru/news/obshchestvo/geroi-z-denis-shishov/
Кострома без формата:
https://kostroma.bezformata.com/listnews/doska-kostromichu-d...
И проследний на сегодня портрет работы Вадима Окладникова:Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.13
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.31
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
28 марта в городе Киржач Владимирской области похоронили подполковника, начальника штаба полка Игоря Жарова. Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Игошин на своей странице «Вконтакте».
Депутат сообщает, что подполковник с детства хотел стать военным. Его отдали учиться в Киржачскую школу Армии Валерия Карамина, а затем отправили в рязанское училище ВДВ.Игорь Жаров посмертно награжден Орденом Мужества. Ему было 40 лет. https://rzn.aif.ru/society/persona/v_ukraine_pogib_vypusknik...
Вот вроде и несколько тем было с портретами Героя, но на самом деле информации очень мало.
Сайт За Победу:
https://zpobeda.ru/igor-zharov/
Киржач без формата:
Автор: И. Авдеева.
В канун Дня защитника Отечества в СОШ № 3 состоялось торжественное открытие мемориальной доски выпускнику школы — Игорю Владимировичу Жарову, погибшему 19 марта 2022 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Посмертно он был награжден орденом Мужества.В этот день отдать дань памяти мужественному человеку, боевому офицеру пришли те, кто знал Игоря Жарова. Также на церемонии открытия присутствовали его родители, вдова, руководители района, представители ветеранских организаций.
В торжественном строю замерли учащиеся школы с георгиевскими ленточками на груди. У флага Российской Федерации застыл почетный караул. В руках многих пришедших были красные гвоздики, а музыкальным фоном всему происходящему была берущая за душу песня «Встанем».
Гвардии подполковник Игорь Жаров родился в Киржаче и с детства мечтал стать военным. Он был курсантом ВПО «Школа Армии», окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище им. В. Ф. Маргелова. Прошел путь от командира взвода до начальника штаба полка. Не раз участвовал в боевых операциях. На момент гибели ему было сорок лет.- Сегодня мы открываем памятную доску Игорю Жарову – человеку, которого я знал, — сказал глава района Андрей Доброхотов. – Он был храбрым воином, настоящим мужчиной, истинным защитником Отечества. Игорь Жаров является для нас символом мужества, отваги и героизма. Его подвиг, самоотдача, воинский дух – пример для подрастающего поколения.
- Я смотрю на фотографии Игоря Жарова и вижу православное светлое лицо, — поделился глава администрации Киржачского района Сергей Будкин. – Он всегда хотел быть военным, защищать Родину и неслучайно выбрал Рязанское военное училище.
- Спасибо вам за то, что воспитали такого мужественного человека, настоящего русского воина, — поблагодарил С. Будкин родителей Игоря Жарова. (скрин с видео)
– С детских лет Игорь готовил себя к службе в армии, к защите Родины. Мы гордимся подвигом нашего земляка, и память о нем будет жить в наших сердцах, — сказал Олег Буняков, военный комиссар Киржачского района.
Затем слово было предоставлено родителям Игоря Владимировича – Владимиру Николаевичу и Татьяне Федоровне Жаровым, которые не могли сдержать своего волнения. Со дня гибели сына прошел почти год, но боль от его утраты не становится слабее.- Тяжело говорить и слышать о сыне, которого уже нет в живых, — сказал В. Н. Жаров. – А ведь он действительно был таким человеком. Стремился к знаниям, отлично учился, воевал в горячих точках. Хочется поблагодарить всех вас за память о сыне, пожелать здоровья и добра. Спасибо вам всем и низкий поклон!
- Спасибо всем, кто пришел сюда сегодня, — поблагодарила присутствовавших Т. Ф. Жарова. — Игорь прожил короткую жизнь, но достиг многого. Где бы он ни служил, пользовался большим уважением. У нас был прекрасный сын, который нас любил, жалел и всегда заботился. Он всегда будет жить в нашей памяти, пока будут биться наши сердца.
И вот наступил самый волнительный момент, ради которого все собрались в этот день в СОШ № 3. Почетное право открытия мемориальной доски Игорю Жарову было предоставлено родителям и вдове Юлии Жаровой, а также главе района Андрею Доброхотову и главе администрации района Сергею Будкину.
Затем была объявлена минута молчания. В наступившей тишине метроном сухо отсчитывал секунды, а стоявшие перед мемориальной доской вглядывались в лицо гвардии подполковника Игоря Жарова, над которым теперь уже не властно время. Он навсегда останется в памяти всех, кто его знал, подтянутым бравым офицером, до последнего мгновения своей жизни верным с юности выбранной профессии – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!
https://kirjach.bezformata.com/listnews/emu-dana-i-eta-zhizn...
К этому могу добавить, что и эскиз доски и стенд выполнен Вадимом Окладниковым.
По этой ссылке можно прочесть статью в газете "Красное знамя":
https://kr-znam.ru/media/project_smi3_821/31/95/b6/8c/70/3e/...
Там большая статья, но она в размере ПДФ, поэтому приведу скринОткрытию мемориальной доски есть статья и на портале "День во Владимире": https://vladday.ru/news/2023/02/22/vo-vladimirskoj-oblasti-o...
Об отпевании и погребении:
https://vk.com/wall-75328974_29264
Администрация Киржачского района:
https://m.ok.ru/group/700000009876
Дополнительные материалы:
Туапсинский кузнец Денис Мильченко. тот, который создал памятный монумент погибшим воинам в виде закрученного в вихре смерча, в котором журавли стаей взмывают в небо - как символы улетевших душ. Позже к реализации проекта подключились кузнецы не только из России, а также из Казахстана, Германии, Белоруссии, Испании и Израиля. Но Денис продолжает творить погибшим бойцам уже именных журавлей. Вот такой был выполнен памятник костромичу Пантелееву Леониду Игоревичу.
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41)
Ниже будет ссылка на видео в ВК, а я поставлю скрины с видеоСсылка на видео создания журавля:
https://vk.com/im?sel=c1&z=video694388247_456239750%2Fb7dc26c514f4df7dde%2Fpl_post_694388247_5095
КРАСНОДАРСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ОРГАНИЗОВАЛИ МЕМОРИАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ТУРНИРВсе темы, где есть портреты Александра Бреуса работы Вадима Окладникова:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.10
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.15
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.45
Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.71
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.77
Прислала Екатерина Бреус
21 февраля в Краснодарском информационно-технологическом техникуме состоялся спортивный турнир, посвящённый памяти кавалера ордена Мужества гвардии рядового Александра Бреуса. Организаторами турнира выступили Краснодарское городское отделение »БОЕВОГО БРАТСТВА». краевая молодёжная общественная организация «Патриотический клуб «Феникс».Награждение победителей и призёров проводили родители павшего героя Руслан и Екатерина Бреус. От «БОЕВОГО БРАТСТВА» Краснодара в жюри участвовали ветеран Владимир Колесник и участник Специальной военной операции, морской пехотинец Каспийской флотилии Аскер Ачмиз.Всего в турнире участвовало более семидесяти человек.https://bbratstvo.com/2024/02/22/organizatorom-sportivnogo-turnira-v-krasnodarskom-informacionno-tekhnologicheskom-tekhnikume-vystupilo-mestnoe-otdelenie-boevoe-bratstvo
Тг-канал art_arta поставил рисунок, но имени художника я не знаю
Рядовой АЛЕКСАНДР БРЕУС
Родился 14.02.2000 года в станице Отрадной Краснодарского края. После школы окончил колледж в г.Георгиевск Ставропольский край.
В июле 2021 году заключил контракт с МО РФ в должности наводчика (пулемётчика) - 108-й гвардейский десантно-штурмовой
Кубанский казачий ордена Красной Звезды полк 7-й гв. дшд (горной) (г. Новороссийск).
С 24 февраля 2022 г. принимал участие в СВО на Украине. За проявленное мужество и отвагу при выполнении боевых задач дважды награждён МО РФ медалью «За боевые отличия».
20 июля 2022г. подразделение удерживало оборонительную позицию под г.Николаевом. Враг совершал наступательные действия. Пулемётчик Александр Бреус не оставил позицию и героическими действиями спас своих боевых товарищей. В ходе вражеского артиллерийского обстрела получил тяжёлое ранение через бронежилет в сердце и лёгкое. 2 августа скончался от полученных ран.
За мужество и героизм награжден Орденом Мужества (посмертно).
https://t.me/art_arta/1274
Опять получилось очень много, почти под сотню фотографий. Чтоб не перегружать, я оставлю то, что у меня есть для следующего материала.
Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок
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