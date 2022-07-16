В России готовят "тихий госпереворот" - запад нашёл хитрый способ атаковать Путина в Москве

Внесистемная оппозиция в преддверии сентябрьских выборов собирает под свои знамёна противников спецоперации. Формально – для участия в борьбе за депутатские кресла. В реальности же это напоминает консолидацию протестных слоёв, разрушенных после посадки "берлинского пациента" и разгона его ФБК*. Причём есть вероятность, что массовку составят... мигранты, с которыми сторонники смены власти в стране неспроста наладили в последнее время очень тесные отношения. Внесистемная оппозиция в преддверии сентябрьских выборов собирает под свои знамёна противников спецоперации. Формально – для участия в борьбе за депутатские кресла. В реальности же это напоминает консолидацию протестных слоёв, разрушенных после посадки "берлинского пациента" и разгона его ФБК*. Причём есть вероятность, что массовку составят... мигранты, с которыми сторонники смены власти в стране неспроста наладили в последнее время очень тесные отношения.

Сегодня, в разгар спецоперации на Украине, многие как-то позабыли (а большинство, прямо скажем, и не знали) о том, что в сентябре пройдёт Единый день голосования, в ходе которого предстоит избрать пятнадцать губернаторов, новые составы шести региональных парламентов и одиннадцати гордум областных и республиканских центров, а также депутатов 125 муниципальных образований Москвы.

И если в регионах, как полагают эксперты, всё будет по более-менее привычным сценариям (где-то гласная и негласная поддержка Кремля, относительно ровные кампании с охватом печатных СМИ и ТВ, местами вероятны традиционные вбросы от конкурентов; брошюры, листовки – на выборах рангом поменьше), то в столице ожидаются сюрпризы. И даже не по результатам, хотя на кону почти полторы тысячи депутатских мандатов, а по вероятным антивоенным провокациям – по примеру тех, которые были сразу после старта СВО.

Источники Царьграда предполагают: будет разыгрываться схема с акциями протеста и возможным привлечением в качестве "пехоты московского майдана" мигрантов, уже успевших проявить себя на так называемых "профсоюзных забастовках".

Разведку боем сделали полтора года назад. И стухли

Первые попытки прокачать ситуацию на скорость и возможности собственной мобилизации внесистемщики предприняли ещё весной прошлого года.

Тогда в гостинице на Измайловском шоссе в Москве собрались участники форума "Муниципальная Россия", устроенного "Объединёнными демократами" (ОД) (организация, чья деятельность признана нежелательной в России) – предвыборной платформой, подконтрольной беглому олигарху Михаилу Ходорковскому* (признан иноагентом).

Мероприятие, которое вроде как проводилось как бы скрытно, в действительности ни для кого тайной не было. Оно широко афишировалось, были заранее определены даты (13–14 марта), звучали имена приглашённых спикеров, среди которых можно назвать, например, председателя Фонда Немцова Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом), экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, депутат Заксобрания Петербурга Максима Резника, экс-мундепа из Москвы Юлию Галямину. Либеральная тусовка на все лады обсуждала предстоящее событие.

Тогда ещё, к слову, действовали ограничения из-за ковида, так что вряд ли у кого-то из организаторов могли возникнуть сомнения о том, что к ним в гости придут силовики. Тем более рулила всем структура Ходорковского "Открытая Россия" (организация, чья деятельность признана нежелательной в России; ликвидирована в мае 2021-го), директор которой, Андрей Пивоваров (признан иноагентом) и был координатором "ОД".

Так и получилось. Форум разогнали правоохранительные органы, двести человек задержали, остальные делали вид, что продолжают что-то там обсуждать дальше, мыкаясь по подворотням и секретным явкам. Но – неважно.

Очевидно, что никакой особой надобности проводить форум не было (хотели бы – сделали бы это всё в онлайн-формате). Зато удалось выполнить поставленные задачи: история получила огласку в СМИ, значит, её какое-то время обсуждали люди, плюс появился повод упрекнуть Россию в нарушении демократических ценностей.

Госсекретарь США отреагировал в считаные минуты после появления информации о задержаниях – призвал "положить конец преследованию независимых голосов". Госсекретарь США отреагировал в считаные минуты после появления информации о задержаниях – призвал "положить конец преследованию независимых голосов".

Платформа "Объединённые демократы" изначально была проектом Дмитрия Гудкова и Максима Каца, и этот "политический Uber", стоит признать, оказался успешным на прошлых муниципальных выборах: оппозиции удалось провести значительное число своих кандидатов в столичных районах.

Однако в 2018-м Гудков и Кац разругались вдрызг, обменявшись резкими обвинениями в адрес друг друга. И "ОД" подобрал иноагент Ходорковский – по некоторым данным, просто купил.

Звучит... оригинально. Но эффект есть

А идею проведения нужных кандидатов от оппозиции, которым оказывается всесторонняя поддержка, взял на вооружение Навальный* (признан иноагенгтом в России), запустив проект "Умное голосование"*, нацеленный на протестный электорат для проведения во власть кого угодно, лишь бы не победил человек от партии власти.

И такая стратегия получилась даже эффективнее, чем "ОД", – при том, что выигрывали, получив поддержку "Умного голосования"*, представители оппозиционных партий (о некоторых мы расскажем подробнее ниже – они заслуживают такого внимания).

Технология "Умного голосования"* – звучит, конечно, как уголовщина, но это – эффективная политическая технология, – признаёт гендиректор Института политических исследований Сергей Марков. – Формируется инструмент, с помощью которого понижается представительство партии власти – это первое. Во-вторых, отбираются политики. В-третьих, появляется не просто коллективный пропагандист, но и коллективный организатор.

Фактически, продолжает эксперт, появилась новая партия – да, под началом Навального* и западных политтехнологов и спецслужб, но возникло новое движение.

Однако далее наступили другие времена, бывший "берлинский пациент" сел в тюрьму, большинство организаторов УГ** разбежались.

А теперь приближаются новые выборы. И, как следствие, предпринимаются попытки реинкарнации проекта – в разных вариациях.

Так, одну платформу открыли бывшие "яблочники": они собираются бороться за сохранение "института независимых мундепов". Плюс в ряде округов появились аналогичные движения, организованные, естественно, постоянными участниками протестных акций, которые проводились под эгидой ФБК***.

И среди них отдельного внимания заслуживает площадка "ВЫдвижение", запущенная экс-кандидатом в Госдуму от КПРФ Михаилом Лобановым и муниципальным депутатом Зюзино Александром Замятиным: она фактически копирует методы УГ**, только основным лейтмотивом кампании, по информации наших источников, станет не столько объезженная предшественниками тема борьбы с коррупцией, сколько чётко выраженная антивоенная риторика.

Главным врагом, уточняет один из инсайдеров Царьграда, останется "Единая Россия", что вполне логично, а конкретно – "команда мэра Собянина". Кроме того, есть установка на дистанцирование от "Наших людей", которых "выдвиженцы" называют "провластной партией, подотчётной мэрии".

Как ожидается, под крыло проекта постепенно, прямо или косвенно, перейдут и другие аналогичные платформы – для массовости. Организаторы рассчитывают на объединение усилий с компартией и "Яблоком": сейчас ведутся активные переговоры и с теми, и с другими. Также есть идея подключить к процессу более опытных товарищей из бывшего ФБК** – под управлением сподвижника Навального* Леонида Волкова, объявленного в международный розыск и скрывающегося в Европе (против него возбуждены несколько уголовных дел, включая финансирование экстремистской организации; признан иноагентом).

Последний, кстати, сделал объявление о том, что УГ** будет работать на предстоящих выборах – и с акцентом на поддержку тех, кто против спецоперации. Вот так – чётко и конкретно.

Точно такой же принцип отбора, по словам источников, предстоит и для тех, кто собирается получить помощь "ВЫдвижения": после регистрации на сайте проекта претендентам, которые заинтересовали его руководителей, предстоит личное собеседование – и там ещё раз, уже вслух, заявить о своей антивоенной позиции. Возможно, под запись – явную или скрытую, не суть, но крючок получится весьма цепкий. Лишь только после этого, спустя несколько дней, кандидатура получит одобрение.

"Свалить Путина": О чём мечтают США

Собственно, мы не зря акцентируем внимание читателя именно на отношении к специальной военной операции. То, что организаторы нового протеста активно качают эту тему, достаточно объяснимо, отмечает политолог Сергей Марков. И здесь есть очень важный момент.

По данным ВЦИОМ, по истечении четырёх месяцев с начала СВО президентское решение об её проведении "скорее поддерживают" 72 процента граждан, 17 процентов – "скорее не поддерживают", ещё 11 процентов затрудняются с ответом.

При этом 81 процент респондентов положительно ответили на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину.

А уровень общественных и личных протестных настроений в начале лета оставался низким: вероятными протесты в своём городе считают 11 процентов опрошенных (год назад такого мнения придерживалась четверть респондентов), столько же изъявили готовность принять участие в подобных акциях – при том, что 83 процента ответили, что не стали бы этого делать, если они состоятся.

Марков полагает, что в мегаполисах доля противников спецоперации может быть больше.

А это существенная часть электората, поэтому есть и прямое намерение получить их голоса, и стремление объединить эти разрозненные, во многом – к настоящему времени – деморализованные "проценты". Часть, к тому же, уехала за рубеж – особенно из Москвы, но им же никто не мешает голосовать дистанционно, имея на руках паспорта граждан России, верно? – объясняет эксперт.

Для них, считает он, самой важной темой является даже не некое формирование стойкой "антивоенной повестки", что, безусловно, отвечает интересам и чаяниям тех же США и ЕС, сколько "свалить" Путина: это и есть то, о чём мечтает внесистемная тусовка.

Откуда деньжата, господа "выдвиженцы"? Уж не Сорос ли оплачивает банкет?

Здесь, между тем, стоит коротко рассказать о персонажах, номинально руководящих платформой "ВЫдвижение".

Итак.

Михаил Лобанов – 38-летний доцент МГУ, давний участник оппозиционных выступлений, в ряде случаев был их организатором. Идеологически близким себе политиком называет американского сенатора Бернарда Сандерса (дважды был претендентом на роль кандидата от демократической партии на пост президента США) – ярого защитника прав гомосексуалистов, сторонника однополых браков (штат Вермонт, который Сандерс представляет в сенате, первым разрешил такие "союзы" в 2009-м) и свободной продажи марихуаны.

На прошлых выборах в Госдуму Лобанов баллотировался по 197-му Кунцевскому одномандатному избирательному округу. Шёл, кстати, от КПРФ и одновременно при поддержке УГ**. Проиграл телеведущему Евгению Попову, пытался оспорить результаты, но безуспешно.

Однако попыток заполучить заветное местечко в парламенте не оставил: совсем недавно, когда "погубителя лосяши" и теперь уже (с 19 июня) бывшего первого секретаря московского горкома КПРФ Валерия Рашкина лишили депутатского мандата, Лобанов буквально требовал от партии отдать ему место в Госдуме: даже создал соответствующую петицию. Однако попыток заполучить заветное местечко в парламенте не оставил: совсем недавно, когда "погубителя лосяши" и теперь уже (с 19 июня) бывшего первого секретаря московского горкома КПРФ Валерия Рашкина лишили депутатского мандата, Лобанов буквально требовал от партии отдать ему место в Госдуме: даже создал соответствующую петицию.

В настоящее время отбывает 15 суток административного ареста за дискредитацию Вооружённых сил России, находится в спецприёмнике в Мневниках – по соседству с Ильёй Яшиным, ещё одним соратником Навального*, мундепом и бывшим главой Красносельского МО.

Его напарник по "ВЫдвижению" – 30-летний депутат муниципального округа Зюзино, преподаватель РАНХиГС Александр Замятин.

На сайте администрации МО в разделе "Депутаты" в личной карточке он указан как индивидуальный предприниматель, однако, согласно данным ЕГРИП, деятельность ИП Замятин А.А. прекращена с 19 марта 2019 года.

На что живёт народный избранник – не уточняется. За прошлый год его доход составил чуть меньше 781 тысячи рублей. На что живёт народный избранник – не уточняется. За прошлый год его доход составил чуть меньше 781 тысячи рублей.

Возможно, Замятин получает гонорары за написание статей для сайта openDemocracy ("Открытая демократия"), так называется медиа-платформа, базирующаяся в Великобритании, которая финансируется рядом частных фондов, включая Фонд Рокфеллера и "Открытое общество"**** Джорджа Сороса. Того самого Сороса, который много-много лет спонсировал проект "Анти-Россия" на Украине и вообще цинично объяснял, что Незалежная ему нужна только в качестве торпеды для войны с русскими.

А Александр Замятин – можно сказать, постоянный автор openDemocracy, где он как раз топил за "Умное голосование" и рассуждал о протестных акциях.

И Лобанов, задекларировавший перед выборами доход в полтора миллиона рублей, тоже выступал на сайте имени Сороса. И Лобанов, задекларировавший перед выборами доход в полтора миллиона рублей, тоже выступал на сайте имени Сороса.

Хотя – есть ещё и возможность подзаработать на самом проекте "ВЫдвижение", который существует (во всяком случае, так заявляется) на основе добровольных взносов.

"Платформа объявила сбор денег на первый этап кампании – до регистрации, предложив скинуться всем, чтобы собрать полмиллиона рублей. При этом кандидатам никто, понятно, не обещает, что их изберут, только помощь в выдвижении, никаких обязательств организаторы на себя и не берут",

– рассказал инсайдер.

Но этот сбор – "для всех сочувствующих". Выдвиженцам, если они хотят стать кандидатами, тоже следует проявить участие – персональное, так сказать. По некоторым данным, "поступление" обходится от 50 до 150 тысяч рублей.

А сейчас на платформе значатся 104 условных кандидата. С миру по нитке, по грошу от кандидата – и несколько миллионов в кармане, так?

Массовый демарш депутатов-коммунистов: Линия партии сделала крюк

Представляется любопытным, однако, вот ещё какая деталь. 2 марта Михаил Лобанов выступил инициатором антивоенного обращения (копия есть в распоряжении Царьграда) – причём от лица "членов, депутатов и кандидатов от КПРФ", назвав спецоперацию на Украине "агрессией Кремля", заявляя о необходимости её остановить. Он посчитал, что имеет на это право, поскольку выдвигался как раз от компартии.

По его утверждению, эта петиция набрала свыше пятисот подписей – правда, проверить достоверность этих утверждений нет возможности, списки закрыты. Да и сам Лобанов свой пост вскоре удалил, даже не удосужившись объяснить, с чем это связано. По его утверждению, эта петиция набрала свыше пятисот подписей – правда, проверить достоверность этих утверждений нет возможности, списки закрыты. Да и сам Лобанов свой пост вскоре удалил, даже не удосужившись объяснить, с чем это связано.

Но здесь есть над чем задуматься.

Сразу несколько депутатов от КПРФ устроили демарши по поводу СВО.

В числе первых это сделал депутат гордумы Владивостока Виктор Каменщиков, объявив, что не поддерживает военные действия на Украине. Позже стало известно, что он уехал из России и пытался пробраться нелегально в США (как сообщали СМИ, у него там есть ребёнок, получивший американское гражданство) и на границе был задержан.

Позже прямо на заседании ЗС Приморья с обращением о необходимости прекратить спецоперацию выступил региональный депутат Леонид Васюкевич, которого поддержал коллега по фракции Геннадий Шульга.

Лидер фракции КПРФ в Госсовете Коми Виктор Воробьёв не только негативно высказался об СВО, но и принял участие в несанкционированной акции протеста. Кстати, он был признан ещё и иностранным агентом.

Неприятие решения президента Путина высказали также депутаты Госдумы от компартии Вячеслав Мархаев, Михаил Матвеев, Олег Михайлов (это его сменил в Госсовете Коми упомянутый выше Воробьёв, когда тот уехал в Москву). Будете ли вы удивляться, если мы уточним, что последние двое, например, прошли в Думу при поддержке УГ**?

Против выступали и московские депутаты, в том числе избранные с помощью системы Навального*, включая заседающего в Мосгордуме Евгения Ступина.

КПРФ хочет разорвать "пуповину с навальнятиной". Но пока никак

По всей видимости, в руководстве самой КПРФ понимают токсичность подобных персонажей – и заявляют о дистанцировании партии от противников спецоперации.

Так, по сообщениям СМИ, на одном из закрытых совещаний Юрий Афонин, первый зам Зюганова, заявил, что партии надо разорвать "пуповину с навальнятиной":

Всё больше и больше нам сейчас СМИ подкидывают, что, дескать, какие-то формируются команды – команда Лобанова, который не имеет никакого отношения к партии, или команда Ступина. ...На фоне того, что наши ребята гибнут на Украине, на фоне того, что КПРФ направляет гуманитарные конвои, оздоравливает детей, наши коммунисты и комсомольцы из многих регионов сейчас защищают Родину – РФ – в Донбассе, у нас, к сожалению, никак по Ступину не решат вопрос, связанный с его исключением, хотя бюро фактически единогласно приняло соответствующее решение. Мы должны идти принципиально, а если кто-то не хочет разорвать свою пуповину с навальнятиной, то им не место в партии,

– бушевал Афонин.

Вот только как тогда следует понимать вообще – и в принципе – давние заигрывания партийцев с теми, кто фактически идёт против государственной политики. И ведь это не сейчас началось, а гораздо раньше.

Вспомнить, как тот же Рашкин в своё время благодарил Навального* за итоги выборов? А почему теперь Лобанов эксплуатирует именно коммунистическую тематику в своих устремлениях? А откуда взялись эти "избранники", критикующие спецоперацию?

Пока только вопросы, на которые нет ответа.

Недруг "лосяшей" и "пехота" из мигрантов

Мы же тем временем подкинем КПРФ ещё несколько тем для размышления.

Бывший первый секретарь горкома Москвы Валерий Рашкин, получивший три года условно за убийство лося, но оставшийся в руководстве партии в качестве советника ЦК, на днях сообщил, что партия доверила ему курировать выборы в органы местного самоуправления в столице.

В недавнем комментарии по поводу организации кампании Рашкин говорил, что подготовка к ней началась год назад, уже утверждены около тысячи человек, и помимо членов КПРФ в коалиции с коммунистами за кресла мундепов будут бороться её союзники из наиболее радикальных организаций, включая, в частности, "Левый фронт". Всего – порядка сорока объединений.

А источники Царьграда утверждают, что в "ВЫдвижении" в настоящее время активно стремятся войти в альянс с Рашкиным. Более того – на локальным уровне есть контакты между командами.

Кроме того, Рашкина и Лобанова с Замятиным объединяет ещё и поддержка некоего профсоюза "Курьер" – организации, защищающей права гастарбайтеров, в том числе на несанкционированных митингах. Кроме того, Рашкина и Лобанова с Замятиным объединяет ещё и поддержка некоего профсоюза "Курьер" – организации, защищающей права гастарбайтеров, в том числе на несанкционированных митингах.

Возглавляет этот "Курьер" некий Кирилл Украинцев. При рождении, правда, у него было другое имя – Кирилл Байрам-Оглы Зейналов, его отец этнический азербайджанец; фамилию "Украинцев" он взял в 20 лет.

Появился незарегистрированный профсоюз летом 2020-го с подачи "левых", поскольку и сам Украинцев-Зейналов принадлежит к числу активистов радикального "Левого блока".

А политическую поддержку "Курьеру" оказали депутаты Мосгордумы от КПРФ, избравшиеся как раз с помощью "Умного голосования"**: Елена Янчук, Евгений Ступин, Павел Тарасов – люди из команды Рашкина. Царьград подробно рассказывал об этом в своём расследовании.

Так вот – очень дружен с Украинцевым, который ныне сидит в СИЗО по уголовному делу о неоднократном нарушении порядка проведения митингов, и Михаил Лобанов.

Вот как всё хитро переплетено, а? Вот как всё хитро переплетено, а?

Между тем "Курьер", вопреки расхожему мнению о его исключительно протекционистской позиции по отношению лишь к мигрантам, неоднократно показал, что может действовать и силовыми методами – в случае необходимости. И способен быстро мобилизовать энное количество бородатых "работников курьерской службы" для участия в митингах, акциях и так далее.

И, кстати, те из приезжих, кто получил гражданство РФ (как известно, с этим проблем особо не возникает), вполне могут голосовать на выборах. Это – так, примечание на всякий случай.

Роль Рашкина будет минимальной, – считает, однако, директор Института политических исследований Сергей Марков. – По разным приметам, есть некий договор: прекращается его уголовное преследование в обмен на то, что он прекращает активную политическую деятельность. В том смысле, что его не отправили за решётку при условии, что он будет сидеть ровно. А нарушит – тогда посадят. Не факт, конечно. Может, энергия забурлит, и он бросится в круговорот событий. Но вряд ли.

А вот по поводу "Курьера" эксперт считает иначе: по его мнению, есть стойкое ощущение, что за ним торчат чьи-то большие уши – иностранного происхождения.

С одной стороны – идея привлечения мигрантов противоречит установкам на цветные революции, поскольку сама их идеология подразумевает объединение прозападного либерализма и национализма. Почему, собственно, брали в своё время Навального* на роль соответствующего лидера – он был из среды националистов, – напоминает политолог.

С другой стороны, продолжает Марков, зарубежные кураторы не собираются отказываться от использования протестных настроений по принципу "майдан должен быть".

Но кто-то же должен быть и "пехотой" этого самого майдана. Кто-то должен как раз встать под дубинки, пострадать от властей, бросаться на оцепление в ответ и так далее. В классике: либо националисты, либо левые. Или те и другие. Оттого иностранные спецслужбы очень внимательно и скрупулёзно работают с такого рода профсоюзами, поскольку как раз и готовят их на роль "пехоты" майдана, – отмечает он.

Что с того?

Да, как мы уже говорили, поддержка курса президента сегодня в обществе очень высока. И это явно не нравится там, на Западе. Тем более в России сегодня нет заметных фигур, способных хоть номинально противопоставить себя Путину.

Но это вовсе не уменьшает вероятности раскачки ситуации изнутри.

И механизмы могут быть использованы самые разные – от несанкционированных акций протеста перед выборами с эксплуатацией антивоенной темы до формирования некоей коалиции с участием партийных ренегатов и их беспартийных единомышленников.

Первый путь для тех, кто стоит за подобными технологиями, самый простой – попробовать повторить этот успех УГ**. Второй – использовать его для радикализации, для других каких-то целей. То есть – формально заниматься политикой, мобилизацией к голосованию, а реально готовить, скажем, каких-либо боевиков, устраивать массовые акции – пусть небольшие и под дубинки правоохранителей, но вместе с тем – дестабилизирующие,

– резюмирует Сергей Марков.

Насколько нужно это сейчас государству? И зачем нам пятая колонна в самой Москве?

Мы надеемся услышать ответы на эти вопросы – в ближайшее время.

https://tsargrad.tv/investigat...