В России готовят "тихий госпереворот" - запад нашёл хитрый способ атаковать Путина в Москве

Сегодня, в разгар спецоперации на Украине, многие как-то позабыли (а большинство, прямо скажем, и не знали) о том, что в сентябре пройдёт Единый день голосования, в ходе которого предстоит избрать пятнадцать губернаторов, новые составы шести региональных парламентов и одиннадцати гордум областных и республиканских центров, а также депутатов 125 муниципальных образований Москвы.
И если в регионах, как полагают эксперты, всё будет по более-менее привычным сценариям (где-то гласная и негласная поддержка Кремля, относительно ровные кампании с охватом печатных СМИ и ТВ, местами вероятны традиционные вбросы от конкурентов; брошюры, листовки – на выборах рангом поменьше), то в столице ожидаются сюрпризы. И даже не по результатам, хотя на кону почти полторы тысячи депутатских мандатов, а по вероятным антивоенным провокациям – по примеру тех, которые были сразу после старта СВО.
Источники Царьграда предполагают: будет разыгрываться схема с акциями протеста и возможным привлечением в качестве "пехоты московского майдана" мигрантов, уже успевших проявить себя на так называемых "профсоюзных забастовках".
Разведку боем сделали полтора года назад. И стухли
Первые попытки прокачать ситуацию на скорость и возможности собственной мобилизации внесистемщики предприняли ещё весной прошлого года.
Тогда в гостинице на Измайловском шоссе в Москве собрались участники форума "Муниципальная Россия", устроенного "Объединёнными демократами" (ОД) (организация, чья деятельность признана нежелательной в России) – предвыборной платформой, подконтрольной беглому олигарху Михаилу Ходорковскому* (признан иноагентом).
Мероприятие, которое вроде как проводилось как бы скрытно, в действительности ни для кого тайной не было. Оно широко афишировалось, были заранее определены даты (13–14 марта), звучали имена приглашённых спикеров, среди которых можно назвать, например, председателя Фонда Немцова Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом), экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, депутат Заксобрания Петербурга Максима Резника, экс-мундепа из Москвы Юлию Галямину. Либеральная тусовка на все лады обсуждала предстоящее событие.
Тогда ещё, к слову, действовали ограничения из-за ковида, так что вряд ли у кого-то из организаторов могли возникнуть сомнения о том, что к ним в гости придут силовики. Тем более рулила всем структура Ходорковского "Открытая Россия" (организация, чья деятельность признана нежелательной в России; ликвидирована в мае 2021-го), директор которой, Андрей Пивоваров (признан иноагентом) и был координатором "ОД".
Так и получилось. Форум разогнали правоохранительные органы, двести человек задержали, остальные делали вид, что продолжают что-то там обсуждать дальше, мыкаясь по подворотням и секретным явкам. Но – неважно.
Очевидно, что никакой особой надобности проводить форум не было (хотели бы – сделали бы это всё в онлайн-формате). Зато удалось выполнить поставленные задачи: история получила огласку в СМИ, значит, её какое-то время обсуждали люди, плюс появился повод упрекнуть Россию в нарушении демократических ценностей.
Платформа "Объединённые демократы" изначально была проектом Дмитрия Гудкова и Максима Каца, и этот "политический Uber", стоит признать, оказался успешным на прошлых муниципальных выборах: оппозиции удалось провести значительное число своих кандидатов в столичных районах.
Однако в 2018-м Гудков и Кац разругались вдрызг, обменявшись резкими обвинениями в адрес друг друга. И "ОД" подобрал иноагент Ходорковский – по некоторым данным, просто купил.
Звучит... оригинально. Но эффект есть
А идею проведения нужных кандидатов от оппозиции, которым оказывается всесторонняя поддержка, взял на вооружение Навальный* (признан иноагенгтом в России), запустив проект "Умное голосование"*, нацеленный на протестный электорат для проведения во власть кого угодно, лишь бы не победил человек от партии власти.
И такая стратегия получилась даже эффективнее, чем "ОД", – при том, что выигрывали, получив поддержку "Умного голосования"*, представители оппозиционных партий (о некоторых мы расскажем подробнее ниже – они заслуживают такого внимания).
Технология "Умного голосования"* – звучит, конечно, как уголовщина, но это – эффективная политическая технология, – признаёт гендиректор Института политических исследований Сергей Марков. – Формируется инструмент, с помощью которого понижается представительство партии власти – это первое. Во-вторых, отбираются политики. В-третьих, появляется не просто коллективный пропагандист, но и коллективный организатор.
Фактически, продолжает эксперт, появилась новая партия – да, под началом Навального* и западных политтехнологов и спецслужб, но возникло новое движение.
Однако далее наступили другие времена, бывший "берлинский пациент" сел в тюрьму, большинство организаторов УГ** разбежались.
А теперь приближаются новые выборы. И, как следствие, предпринимаются попытки реинкарнации проекта – в разных вариациях.
Так, одну платформу открыли бывшие "яблочники": они собираются бороться за сохранение "института независимых мундепов". Плюс в ряде округов появились аналогичные движения, организованные, естественно, постоянными участниками протестных акций, которые проводились под эгидой ФБК***.
И среди них отдельного внимания заслуживает площадка "ВЫдвижение", запущенная экс-кандидатом в Госдуму от КПРФ Михаилом Лобановым и муниципальным депутатом Зюзино Александром Замятиным: она фактически копирует методы УГ**, только основным лейтмотивом кампании, по информации наших источников, станет не столько объезженная предшественниками тема борьбы с коррупцией, сколько чётко выраженная антивоенная риторика.
Главным врагом, уточняет один из инсайдеров Царьграда, останется "Единая Россия", что вполне логично, а конкретно – "команда мэра Собянина". Кроме того, есть установка на дистанцирование от "Наших людей", которых "выдвиженцы" называют "провластной партией, подотчётной мэрии".
Как ожидается, под крыло проекта постепенно, прямо или косвенно, перейдут и другие аналогичные платформы – для массовости. Организаторы рассчитывают на объединение усилий с компартией и "Яблоком": сейчас ведутся активные переговоры и с теми, и с другими. Также есть идея подключить к процессу более опытных товарищей из бывшего ФБК** – под управлением сподвижника Навального* Леонида Волкова, объявленного в международный розыск и скрывающегося в Европе (против него возбуждены несколько уголовных дел, включая финансирование экстремистской организации; признан иноагентом).
Последний, кстати, сделал объявление о том, что УГ** будет работать на предстоящих выборах – и с акцентом на поддержку тех, кто против спецоперации. Вот так – чётко и конкретно.
Точно такой же принцип отбора, по словам источников, предстоит и для тех, кто собирается получить помощь "ВЫдвижения": после регистрации на сайте проекта претендентам, которые заинтересовали его руководителей, предстоит личное собеседование – и там ещё раз, уже вслух, заявить о своей антивоенной позиции. Возможно, под запись – явную или скрытую, не суть, но крючок получится весьма цепкий. Лишь только после этого, спустя несколько дней, кандидатура получит одобрение.
"Свалить Путина": О чём мечтают США
Собственно, мы не зря акцентируем внимание читателя именно на отношении к специальной военной операции. То, что организаторы нового протеста активно качают эту тему, достаточно объяснимо, отмечает политолог Сергей Марков. И здесь есть очень важный момент.
По данным ВЦИОМ, по истечении четырёх месяцев с начала СВО президентское решение об её проведении "скорее поддерживают" 72 процента граждан, 17 процентов – "скорее не поддерживают", ещё 11 процентов затрудняются с ответом.
При этом 81 процент респондентов положительно ответили на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину.
А уровень общественных и личных протестных настроений в начале лета оставался низким: вероятными протесты в своём городе считают 11 процентов опрошенных (год назад такого мнения придерживалась четверть респондентов), столько же изъявили готовность принять участие в подобных акциях – при том, что 83 процента ответили, что не стали бы этого делать, если они состоятся.
Марков полагает, что в мегаполисах доля противников спецоперации может быть больше.
А это существенная часть электората, поэтому есть и прямое намерение получить их голоса, и стремление объединить эти разрозненные, во многом – к настоящему времени – деморализованные "проценты". Часть, к тому же, уехала за рубеж – особенно из Москвы, но им же никто не мешает голосовать дистанционно, имея на руках паспорта граждан России, верно? – объясняет эксперт.
Для них, считает он, самой важной темой является даже не некое формирование стойкой "антивоенной повестки", что, безусловно, отвечает интересам и чаяниям тех же США и ЕС, сколько "свалить" Путина: это и есть то, о чём мечтает внесистемная тусовка.
Откуда деньжата, господа "выдвиженцы"? Уж не Сорос ли оплачивает банкет?
Здесь, между тем, стоит коротко рассказать о персонажах, номинально руководящих платформой "ВЫдвижение".
Итак.
Михаил Лобанов – 38-летний доцент МГУ, давний участник оппозиционных выступлений, в ряде случаев был их организатором. Идеологически близким себе политиком называет американского сенатора Бернарда Сандерса (дважды был претендентом на роль кандидата от демократической партии на пост президента США) – ярого защитника прав гомосексуалистов, сторонника однополых браков (штат Вермонт, который Сандерс представляет в сенате, первым разрешил такие "союзы" в 2009-м) и свободной продажи марихуаны.
На прошлых выборах в Госдуму Лобанов баллотировался по 197-му Кунцевскому одномандатному избирательному округу. Шёл, кстати, от КПРФ и одновременно при поддержке УГ**. Проиграл телеведущему Евгению Попову, пытался оспорить результаты, но безуспешно.
В настоящее время отбывает 15 суток административного ареста за дискредитацию Вооружённых сил России, находится в спецприёмнике в Мневниках – по соседству с Ильёй Яшиным, ещё одним соратником Навального*, мундепом и бывшим главой Красносельского МО.
Его напарник по "ВЫдвижению" – 30-летний депутат муниципального округа Зюзино, преподаватель РАНХиГС Александр Замятин.
На сайте администрации МО в разделе "Депутаты" в личной карточке он указан как индивидуальный предприниматель, однако, согласно данным ЕГРИП, деятельность ИП Замятин А.А. прекращена с 19 марта 2019 года.
Возможно, Замятин получает гонорары за написание статей для сайта openDemocracy ("Открытая демократия"), так называется медиа-платформа, базирующаяся в Великобритании, которая финансируется рядом частных фондов, включая Фонд Рокфеллера и "Открытое общество"**** Джорджа Сороса. Того самого Сороса, который много-много лет спонсировал проект "Анти-Россия" на Украине и вообще цинично объяснял, что Незалежная ему нужна только в качестве торпеды для войны с русскими.
А Александр Замятин – можно сказать, постоянный автор openDemocracy, где он как раз топил за "Умное голосование" и рассуждал о протестных акциях.
Хотя – есть ещё и возможность подзаработать на самом проекте "ВЫдвижение", который существует (во всяком случае, так заявляется) на основе добровольных взносов.
"Платформа объявила сбор денег на первый этап кампании – до регистрации, предложив скинуться всем, чтобы собрать полмиллиона рублей. При этом кандидатам никто, понятно, не обещает, что их изберут, только помощь в выдвижении, никаких обязательств организаторы на себя и не берут",
– рассказал инсайдер.
Но этот сбор – "для всех сочувствующих". Выдвиженцам, если они хотят стать кандидатами, тоже следует проявить участие – персональное, так сказать. По некоторым данным, "поступление" обходится от 50 до 150 тысяч рублей.
А сейчас на платформе значатся 104 условных кандидата. С миру по нитке, по грошу от кандидата – и несколько миллионов в кармане, так?
Массовый демарш депутатов-коммунистов: Линия партии сделала крюк
Представляется любопытным, однако, вот ещё какая деталь. 2 марта Михаил Лобанов выступил инициатором антивоенного обращения (копия есть в распоряжении Царьграда) – причём от лица "членов, депутатов и кандидатов от КПРФ", назвав спецоперацию на Украине "агрессией Кремля", заявляя о необходимости её остановить. Он посчитал, что имеет на это право, поскольку выдвигался как раз от компартии.
Но здесь есть над чем задуматься.
Сразу несколько депутатов от КПРФ устроили демарши по поводу СВО.
В числе первых это сделал депутат гордумы Владивостока Виктор Каменщиков, объявив, что не поддерживает военные действия на Украине. Позже стало известно, что он уехал из России и пытался пробраться нелегально в США (как сообщали СМИ, у него там есть ребёнок, получивший американское гражданство) и на границе был задержан.
Позже прямо на заседании ЗС Приморья с обращением о необходимости прекратить спецоперацию выступил региональный депутат Леонид Васюкевич, которого поддержал коллега по фракции Геннадий Шульга.
Лидер фракции КПРФ в Госсовете Коми Виктор Воробьёв не только негативно высказался об СВО, но и принял участие в несанкционированной акции протеста. Кстати, он был признан ещё и иностранным агентом.
Против выступали и московские депутаты, в том числе избранные с помощью системы Навального*, включая заседающего в Мосгордуме Евгения Ступина.
КПРФ хочет разорвать "пуповину с навальнятиной". Но пока никак
По всей видимости, в руководстве самой КПРФ понимают токсичность подобных персонажей – и заявляют о дистанцировании партии от противников спецоперации.
Так, по сообщениям СМИ, на одном из закрытых совещаний Юрий Афонин, первый зам Зюганова, заявил, что партии надо разорвать "пуповину с навальнятиной":
Всё больше и больше нам сейчас СМИ подкидывают, что, дескать, какие-то формируются команды – команда Лобанова, который не имеет никакого отношения к партии, или команда Ступина. ...На фоне того, что наши ребята гибнут на Украине, на фоне того, что КПРФ направляет гуманитарные конвои, оздоравливает детей, наши коммунисты и комсомольцы из многих регионов сейчас защищают Родину – РФ – в Донбассе, у нас, к сожалению, никак по Ступину не решат вопрос, связанный с его исключением, хотя бюро фактически единогласно приняло соответствующее решение. Мы должны идти принципиально, а если кто-то не хочет разорвать свою пуповину с навальнятиной, то им не место в партии,
– бушевал Афонин.
Вот только как тогда следует понимать вообще – и в принципе – давние заигрывания партийцев с теми, кто фактически идёт против государственной политики. И ведь это не сейчас началось, а гораздо раньше.
Вспомнить, как тот же Рашкин в своё время благодарил Навального* за итоги выборов? А почему теперь Лобанов эксплуатирует именно коммунистическую тематику в своих устремлениях? А откуда взялись эти "избранники", критикующие спецоперацию?
Пока только вопросы, на которые нет ответа.
Недруг "лосяшей" и "пехота" из мигрантов
Мы же тем временем подкинем КПРФ ещё несколько тем для размышления.
Бывший первый секретарь горкома Москвы Валерий Рашкин, получивший три года условно за убийство лося, но оставшийся в руководстве партии в качестве советника ЦК, на днях сообщил, что партия доверила ему курировать выборы в органы местного самоуправления в столице.
В недавнем комментарии по поводу организации кампании Рашкин говорил, что подготовка к ней началась год назад, уже утверждены около тысячи человек, и помимо членов КПРФ в коалиции с коммунистами за кресла мундепов будут бороться её союзники из наиболее радикальных организаций, включая, в частности, "Левый фронт". Всего – порядка сорока объединений.
А источники Царьграда утверждают, что в "ВЫдвижении" в настоящее время активно стремятся войти в альянс с Рашкиным. Более того – на локальным уровне есть контакты между командами.
Возглавляет этот "Курьер" некий Кирилл Украинцев. При рождении, правда, у него было другое имя – Кирилл Байрам-Оглы Зейналов, его отец этнический азербайджанец; фамилию "Украинцев" он взял в 20 лет.
Появился незарегистрированный профсоюз летом 2020-го с подачи "левых", поскольку и сам Украинцев-Зейналов принадлежит к числу активистов радикального "Левого блока".
А политическую поддержку "Курьеру" оказали депутаты Мосгордумы от КПРФ, избравшиеся как раз с помощью "Умного голосования"**: Елена Янчук, Евгений Ступин, Павел Тарасов – люди из команды Рашкина. Царьград подробно рассказывал об этом в своём расследовании.
Так вот – очень дружен с Украинцевым, который ныне сидит в СИЗО по уголовному делу о неоднократном нарушении порядка проведения митингов, и Михаил Лобанов.
Между тем "Курьер", вопреки расхожему мнению о его исключительно протекционистской позиции по отношению лишь к мигрантам, неоднократно показал, что может действовать и силовыми методами – в случае необходимости. И способен быстро мобилизовать энное количество бородатых "работников курьерской службы" для участия в митингах, акциях и так далее.
И, кстати, те из приезжих, кто получил гражданство РФ (как известно, с этим проблем особо не возникает), вполне могут голосовать на выборах. Это – так, примечание на всякий случай.
Роль Рашкина будет минимальной, – считает, однако, директор Института политических исследований Сергей Марков. – По разным приметам, есть некий договор: прекращается его уголовное преследование в обмен на то, что он прекращает активную политическую деятельность. В том смысле, что его не отправили за решётку при условии, что он будет сидеть ровно. А нарушит – тогда посадят. Не факт, конечно. Может, энергия забурлит, и он бросится в круговорот событий. Но вряд ли.
А вот по поводу "Курьера" эксперт считает иначе: по его мнению, есть стойкое ощущение, что за ним торчат чьи-то большие уши – иностранного происхождения.
С одной стороны – идея привлечения мигрантов противоречит установкам на цветные революции, поскольку сама их идеология подразумевает объединение прозападного либерализма и национализма. Почему, собственно, брали в своё время Навального* на роль соответствующего лидера – он был из среды националистов, – напоминает политолог.
С другой стороны, продолжает Марков, зарубежные кураторы не собираются отказываться от использования протестных настроений по принципу "майдан должен быть".
Но кто-то же должен быть и "пехотой" этого самого майдана. Кто-то должен как раз встать под дубинки, пострадать от властей, бросаться на оцепление в ответ и так далее. В классике: либо националисты, либо левые. Или те и другие. Оттого иностранные спецслужбы очень внимательно и скрупулёзно работают с такого рода профсоюзами, поскольку как раз и готовят их на роль "пехоты" майдана, – отмечает он.
Что с того?
Да, как мы уже говорили, поддержка курса президента сегодня в обществе очень высока. И это явно не нравится там, на Западе. Тем более в России сегодня нет заметных фигур, способных хоть номинально противопоставить себя Путину.
Но это вовсе не уменьшает вероятности раскачки ситуации изнутри.
И механизмы могут быть использованы самые разные – от несанкционированных акций протеста перед выборами с эксплуатацией антивоенной темы до формирования некоей коалиции с участием партийных ренегатов и их беспартийных единомышленников.
Первый путь для тех, кто стоит за подобными технологиями, самый простой – попробовать повторить этот успех УГ**. Второй – использовать его для радикализации, для других каких-то целей. То есть – формально заниматься политикой, мобилизацией к голосованию, а реально готовить, скажем, каких-либо боевиков, устраивать массовые акции – пусть небольшие и под дубинки правоохранителей, но вместе с тем – дестабилизирующие,
– резюмирует Сергей Марков.
Насколько нужно это сейчас государству? И зачем нам пятая колонна в самой Москве?
Мы надеемся услышать ответы на эти вопросы – в ближайшее время.
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