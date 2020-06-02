Как Советский самолет изменил мировое представление о тактике ведения боя

22 июня 1941 года в первые часы Великой Отечественной войны немецкая авиация внезапно атаковала Советские аэродромы. Красная армия потеряла 336 самолетов в воздухе, и 800 было уничтожено на земле.В вермахте уверены, что крылья СССР были подрезаны, что гарантировало победу в очень короткие срокиНемцы надеялись захватить Москву максимум за 4 месяца.Но на тот момент немцы даже не подозревали, что на авиазаводе в Воронеже стоят 250 новейших штурмовиков ИЛ-2.И вскоре немцам стало ясно, что новый Советский самолет обладает какой-то уникальной броней и судя по скорости – очень мощным двигателем.Что бы узнать подробно, из чего же сделаны новейшие Советские самолеты, немцы начинают охоту на «летающий танк» Красной армии.До того как в небе появился штурмовик ИЛ-2, производство подобной техники считалось невозможнымВ то время никто в мире не умел получать гибкую сталь, из которой изготавливали бронированные корпусы самолетов, способные выдерживать попадания крупнокалиберных снарядов. И то, что в 40-е годы броня самолета составляла бы 12 мм., казалось просто фантастикой для авиаконструкторов всего мира.Все авиаконструкторы понимали, что такая броня даст пилотам этих самолетов невероятное преимущество.Такая броня позволяла летать на низкой высоте, уничтожая объекты противника, не опасаясь обстрела с земли. Осуществить такую задачу пытались авиаинженеры всех мировых держав.Все авиаконструкторы шли по одному и тому же пути. Корпус самолета изготавливали из дерева и обшивали алюминиевыми листами, который защищал пилотов от осколков и пуль мелкого калибра, а для дополнительной защиты пилота и бензобака, самолет обвешивался дополнительными бронированными пластинами.В результате таких экспериментов, с постоянным увеличением броневых листов на корпусе самолета, машина становилась слишком тяжелой. У самолетов заметно снижалась управляемость и падала скорость.Авиационные бронелисты.Тогда-то западные инженеры и сошлись во мнении, что создать бронированный легкий и быстрый самолет попросту не возможноНо благодаря непокорству, жажде инноваций и желанию превосходства в воздухе Советских самолетов, авиаконструктору Сергею Владимировичу Ильюшину все-таки удалось создать полностью бронированный самолет.В то время Ильюшин уже дослужился до должности начальника управления наркомата оборонной промышленности СССР, что не позволяло ему лично принимать участие в разработке новых летных образцов.В 1937 году Ильюшин пишет докладную на имя самого Сталина, где просит его снять с занимаемой должности и предоставить ему возможность поработать над созданием уникального штурмовика. Но неожиданно получает отказ, так как Сталин разбирался в авиатехнике и был уверен, что мечта Ильюшина просто не осуществима.Ильюшин не оставляет надежды и начинает заниматься разработкой уникального летающего танка в выходные дни и даже в ночное время.Он прекрасно понимал, что в Советском союзе должен был хороший самолет, который был бы луче немецкого Юнкерса, и который бы составил конкуренцию будущей передовой авиатехники Люфтваффе.Легендарный штурмовик Ил-2Что бы осуществить задуманное Ильюшин обратился за помощью в НИИ авиационных материалов. Он попросил их создать сталь с новыми свойствами – гибкую в охлажденном виде, но не ломкую, которая бы помогла ему построить самолет не из дерева, а полностью из металла.И в НИИ в свободное по ночам время инженеры приступили к работе по созданию гибкой стали. Долго время достигнуть нужного результата не получалось. Инженеры неделями находились на рабочем месте, засыпали прямо на рабочих столах, пока однажды не уснули, забыв выключить масленый бак, в котором находился испытуемый образец сплава. В результате сплав охлаждался довольно долго.Как оказалось, что бы металл оставался гибким и пластичным его нужно очень медленно охлаждать.И именно эта случайность дала знания в создании новых сплавов. Полученный сплав оказался гибким, но достаточно прочным. И рабочие института выковали первые детали корпуса для нового самолета Ильюшина. Стало ясно, что вопрос с бронированием решен.Теперь было точно решено превзойти по параметрам своего главного немецкого конкурента Юнкерса Ю-87. Благодаря преимуществу в облегченном бронировании Ильюшин так же решил приготовить для ИЛ-2 более богатое вооружение.Junkers Ju 87 — Немецкий одномоторный двухместный пикирующий бомбардировщик и штурмовик времён Второй мировой войныСамолет получил под крылом реактивные снаряды в количестве 4 штук, две авиационные пушки в крыльях, два авиационных пулемёта, который так же располагались в крыльях, так же в специальных крыльевых бомбоотсека могло находиться до 6-ти авиабомб.Помимо этого штурмовик оснащался зажигательными ампулами H2, которыми Советские летчики поджигали немецкие танки, и некоторые летные экземпляры включали в себя крупнокалиберную авиационную пушку.Но даже учитывая, что новая броня была облегченной, а вес вооружения просто зашкаливал, но отказываться от него Ильюшин не захотел.Авиаконструктору понадобился новый мощный двигатель и с этим вопросом он обратился в Центральный Институт Авиационного Моторного Строения (ЦИАМ) к Александру Микулину.Авиационный поршневой двигатель Микулина АМ-38 использовался на самолётах Ил-2 и МИГ-3 во время Второй мировой войныОказалось, что Микулин уже давно разработал такой мощный двигатель в 1625 л.с. Он был мощнее на 400 л.с., стоявшего на немецком конкуренте. Для Ильюшина этот двигатель стал большой удачей, так как он позволял тяжелому самолету летать на малых высотах и на больших скоростях.После очередной удачи с двигателем он в очередной раз попросил Сталина освободить его от занимаемой должности, что бы построить первый в мире летающий танк. Разбирающийся в авиатехнике Сталин не устоял перед его разработкой и в этот раз все-таки согласился. И уже через 10 месяцев первый опытный образец приступил к летным испытаниям.Так благодаря упорству и настойчивости авиаконструктора Ильюшина штурмовик Ил-2 изменил мировое представление о тактике ведения боя, ведь до его появления самолеты не могли долго находиться на малой высоте из-за опасности быть сбитыми с земли.