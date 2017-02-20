 Борьба с террором в России: интернет-вербовка и "жены воинов"

Международные экстремистские организации все активнее пытаются организовать теракты в России, но пока безуспешно: по данным Национального антитеррористического комитета (НАК), за минувший год предотвращено свыше 40 террористических атак, жертвами которых могли стать тысячи человек; уничтожено более 140 террористов, еще около 900 задержано.

При этом террористы, по информации спецслужб, пытаются варьировать тактику: вместо использования опытных "террористических команд" чаще прибегают к созданию "банд-однодневок" для одного теракта и усилили агитацию, особенно в интернете, среди "неискушенных в религии необразованных людей".

В то же время успехи российской военной группировки в Сирии серьезно уменьшили поток россиян, желающих вступить в ряды запрещенной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Для совместной борьбы с этой группировкой российские антитеррористические структуры готовы объединить усилия с США – и теперь ждут реакции американцев на предложение о "взаимовыгодном, предметном" сотрудничестве.

Итоги 2016 года

В России сохраняется тенденция снижения террористической активности, но вместе с тем главари международных террористических операций все активнее пытаются реализовать планы по совершению терактов, сообщил первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин.

В РФ в минувшем году ликвидировано более 140 террористов, в том числе 24 главаря бандитского подполья, еще более 900 боевиков и их пособников задержаны, сказал Кулягин. В частности, был уничтожен главарь организации "Вилаят Кавказ", причастный к ряду резонансных убийств, в том числе, религиозных деятелей, а также к нескольким террористическим актам, в том числе, совершенным в конце 2013 года в Волгограде.

В целом предотвращено более 40 преступлений террористической направленности.

В частности, 2 мая в столице задержаны члены запрещенной в России международной террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), намеревавшиеся устроить теракты в столице на майские праздники и в ходе чемпионата мира по хоккею. Также были обезврежены сторонники ИГ, готовившие теракты в Красноярске в День Победы 9 мая. 12 ноября в Санкт-Петербурге были задержаны члены террористической группы, готовившие теракты в Петербурге и в московском регионе.

"Жертвами этих чудовищных преступлений могли стать тысячи граждан", — отметил Кулягин.

В свою очередь, руководитель информационного центра НАК Андрей Пржездомский рассказал, что задержаны все участники бандитской ячейки, готовившей теракты в Москве на Новый год и Рождество. По его словам, по указанию главаря Абу Зарра из Сирии с помощью интернета в России была создана бандитская ячейка под руководством некоего Исмаила. В декабре 2016 года членам этой ячейки поступило указание выехать в Москву и либо ждать передачу им оружия, либо захватить его у полицейских, чтобы устроить в столице теракты во время праздников. "На сегодняшний день все (участники ячейки) задержаны", — сказал Пржездомский.

Примечательно, что в 2016 году сократились сроки контртеррористических операций. "На практике в 2016 году длительность контртеррористических операций не превышала нескольких дней", — сообщил Кулягин.

Он отметил последовательное снижение террористических преступлений на Северном Кавказе. Их число уменьшилось более чем в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом, и на 11% по сравнению с 2015 годом.

Кулягин напомнил, что в России за прошлый год пресечена деятельность 34 вербовщиков террористов, не допущен выезд 86 граждан страны для участия в рядах международных экстремистских и террористических организаций.

Важным результатом стало "пересыхание" потока выходцев из России в ряды ИГ. "На сегодняшний день спецслужбы и правоохранительные органы Российской Федерации отмечают появление новой тактики в действиях (международных) террористов — мы наблюдаем уменьшение пополнения ИГИЛ из России", — сказал Пржездомский. Он отметил, что это происходит благодаря успешным действиям ВКС РФ в Сирии.

Перекрытие финансовых каналов

В минувшем году перекрыты очень многие каналы денежной подпитки преступников. Так, были заблокированы счета более двух тысяч лиц, в отношении которых имелись достоверные сведения об их причастности к терроризму, в том числе его финансированию. По словам Кулягина, основными источниками финансирования террористических структур в 2016 году являлись международные террористические организации.

Финансовые проблемы бандитов и отсюда желание их лидеров минимизировать расходы стали причиной изменения их тактики, отметили представители НАК.

"Содержать широкое бандподполье сегодня невыгодно. Отсюда появилась новая категория "банд-однодневок" для осуществления разовой акции. Они не связаны с другими ячейками, им не нужна система направления, не нужно получения санкций. Они ориентированы только на осуществление одного террористического акта", — сказал Пржездомский.

Интернет как основной "вербовщик"

Представители НАК отметили, что интернет стал основным инструментом вербовки в ряды террористов новых членов, прежде всего, молодых людей с неокрепшей психикой и с невысокими моральными установками.

Более 80% от общего числа членов бандитских группировок составляют молодые мужчины, а примерно 10% — девушки, сообщил Пржездомский.

"Наблюдается тенденция прихода в незаконные вооруженные формирования необразованных людей, ничем не интересующихся, неискушенных в религии. Эти люди не менее опасны, чем сформировавшиеся бандиты", — сказал он. Девушек привлекает исполнение, как им кажется, романтической роли "жены воина", добавил представитель НАК.

Еще более страшным является вовлечение в террористическую деятельность детей и подростков, отметил Пржездомский.

"Многие из вас видели в интернете, как дети участвуют в казнях военнопленных, подрывах самодельных взрывных устройств. Похоже, что дети воспринимают это как игру, убийство воспринимают не как тяжкое преступление, а как процесс получения призовых очков", — сказал он.

По словам Кулягина, благодаря дополнительным мерам в 2016 году в России выявлены свыше 26 тысяч экстремистских и террористических ресурсов, что в два раза выше цифр 2015 года.

"Помимо закрытия сайтов, исповедующих экстремистскую идеологию, совместными усилиями МВД и ФСБ на территории России были ликвидированы ячейки международного интернет-сообщества, в котором по всему миру состояли более 100 тысяч последователей, распространяющие радикальные идеи, занимающиеся рекрутированием боевиков, осуществлявшие сбор средств на финансирование", — сказал в свою очередь Пржездомский.

Всего задержаны 69 человек, так называемые модераторы-вербовщики, в их отношении возбуждены уголовные дела, добавил он.

Усиление законов

На повышение эффективности профилактики и борьбы с экстремизмом и терроризмом в России направлено и совершенствование отечественного законодательства. Так, в 2016 году внесены необходимые изменения в 18 федеральных законов, сообщил Кулягин.

Эти изменения направлены на более четкую реализацию профилактических мер, выработанных НАК совместно с региональными антитеррористическими комиссиями.

Что касается конкретных поправок к законам, то, как отметил Кулягин, важной новацией стала возможность усиления контроля за отправкой посылок, в которых могут находиться оружие или его компоненты. Также изменение коснулось закона об оружии в части, касающейся запрета производить изделия, конструктивно схожие с оружием, что часто делают террористы. По словам Кулягина, полсотни подпольных мастерских, которые были закрыты в России в 2016 году, занимались именно этим.

Также расширены возможности органов безопасности по декодированию информации.

"Ни для кого не секрет, что преступниками используются средства шифрования в интернете, поэтому очень важной является возможность правоохранительных органов получить доступ к этим зашифрованным сообщениям", — сказал Кулягин.

Подготовка к футболу

Спецслужбы и правоохранительные органы особое внимание уделяют подготовке к проведению в России футбольного Кубка Конфедераций 2017 года и чемпионата мира-2018.

"Все необходимые меры для обеспечения безопасности этих мероприятий спланированы и реализуются. Будут проведены все необходимые тренировки сил и средств", — подчеркнул Кулягин.

По его словам, учитывается накопленный опыт обеспечения безопасности на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и на Универсиаде в Казани, а также в ходе других массовых мероприятий, в том числе спортивных.

О сотрудничестве с США

Российские антитеррористические структуры рассчитывают на усиление сотрудничества с зарубежными коллегами. Россия приглашает своих партнеров принять активное участие в формировании созданного в РФ банка данных международных террористов, отметили представители НАК.

"На международном уровне сегодня должны отступить все разногласия и споры. Слишком велики опасности, которым подвергается человечество", — сказал Пржездомский.

Отдельно речь шла о контактах между РФ и США по линии антитеррора при администрации Дональда Трампа.

"Мы выступали и выступаем всегда за развитие взаимовыгодного, предметного, конкретного сотрудничества в области противодействия терроризму. Это принципиальная позиция, мы продолжаем на ней находиться и будем только рады, если это сотрудничество получит новый импульс, на что мы очень надеемся", — сказал Кулягин.

Неизвестный герой

Успех в противодействии террору зависит не только от спецслужб, но и от отдельных простых людей, отметили представители НАК. В качестве примера на брифинге рассказали о факте личного героизма, ценой своей жизни проявленного жителем Дагестана, 49-летним лесником Зейнутдином Батмановым в 2015 году.

Батманов, обходя свой участок в лесу в одном из районов Дагестана, наткнулся на боевиков, руководимых неким Абу-Ясиром, и захвативших в заложники семью с четырехмесячным ребенком. Лесник предложил себя в качестве заложника, взамен попросив отпустить эту семью домой. Бандиты освободили семью, потребовав от Батманова вызвать местных полицейских, чтобы напасть на них из засады. Батманов отказался выполнять требования террористов и был убит. Пржездомский отметил, что в России также известен подвиг младшего лейтенанта полиции из Дагестана Магомеда Нурбагандова, убитого летом 2016 года. Преступник, направив пистолет на Нурбагандова, пытался заставить его сказать на камеру, чтобы его близкие ушли из правоохранительных органов. На это полицейский ответил, обращаясь к родственникам и знакомым: "Работайте, братья". После этих слов боевик выстрелил в него. Указом президента России Нурбагандову было посмертно присвоено звание Героя России.

"Батманов тоже герой, неизвестный герой. У него осталось дочь, три сына. Он был жизнерадостным, смелым человеком, настоящим горцем. Это пример самоотверженности, достоинства и чести. Я думаю, именно с такими людьми мы способны одолеть эту страшную заразу человечества – терроризм", — сказал Пржездомский.