Нарисованная Москва

«Московский Кремль. Соборы», 1894 год. Васнецов Аполлинарий. Холст, масло. «Вид Кремля с западной стороны», начало 1820-х годов. Волохов Павел. Бумага, акварель. «Средневековая Москва. Скоморохи», 1904 год. Новодевичий Монастырь. Башни 1926 г. Васнецов А.М. «Вид на Москву с колокольни Ивана Великого», 1896 год.

Гриценко Николай. Холст, масло. Большой снег. Атланты на Солянке.

Алена Дергилева Театральный закат

Наталия Новикова Дом Пашкова

Евгений Гусев Москва. Дом на Котельнической набережной

Александр Гришин Осень на Воробьевых горах,1960-е

Антонина Ладур Московская осень 2020-2021 годы.

Анастасия Нестерова Заснеженная Аннушка

Виктория Чижова Осень на Чистых прудах 2023 г.

Александр Прокопенко Вечереет. Первый Голутвинский переулок.

Алексей Шалаев У Сивцева Вражка 1963 г.

Евгений Куманьков Хохловский переулок 2021г.

Ольга Мельникова На Плющихе 1959 г.

Элеонора Жаренова Солнечный московский дворик в Большом Спасоглинищевском переулке

Татьяна Короткевич Динамо» зимой 1958 г.

Петр Малышев. Старая Москва. Главный собор Новодевичьего монастыря

Елена Иваненко Красная Пресня

Вячеслав Кубарев Московский дворик 1959 г.

Владимир Винокур Москва. Большая Никитская улица.

Владимир Заруцкий Дворик в Щукино 2022 г.

Екатерина Чинёнова Новостройки Москвы (1961)

Лев Шепелев Яузский бульвар. Москва

Михаил Колесников Николоямская 2023 г.

Андрей Королев «По Арбату»

Сергей Демиденко «Петропавловский переулок»

Олег Леонов Лялина площадь

Алена Карпова Дворы Замоскворечья

Ирина Дергачев Московская зима 2020. Мария Беклемишева «Кадаши. Москва», 1944 год. Маврина Татьяна. Март. Вид из окна на Большую Дмитровку. Анастасия Блинова Петропавловский переулок. Олег Леонов Розовые сумерки на Покровском бульваре. Сергей Волков Здание Моссельпрома с рекламой Маяковского 1925 г. Варвара Фёдоровна Степанова (1894 - 1954) Утро на Пречистенке. 2020 год. Андрей Ноаров Москва. Потаповский переулок. Владимир Герасимов Морозный денек. Воздвиженка. Василий Нестеров

Москва на картинах Игоря Разживина Художник пишет городские пейзажи так, что они дарят радость и наполняют теплом. Кречетниковский переулок. Давид Генин. Переулок и окружающая застройка уничтожены в результате прокладки Нового Арбата в 1963—1967 годах Во дворе Дома ученых 2021 г. Андрей Ноаров Малый Харитоньевский. Иван Кириллов "Весеннее равноденствие" х.м. 2018 г. Ольга Лебедева Климентовская церковь. Андрей Ковалевский Церковь Вознесения Господня в Коломенском. Марина Чугунова Красный трамвайчик на Бауманской улице. Виктория Чижова