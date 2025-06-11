Нарисованная Москва

«Московский Кремль. Соборы», 1894 год. Васнецов Аполлинарий. Холст, масло.«Вид Кремля с западной стороны», начало 1820-х годов. Волохов Павел. Бумага, акварель.«Средневековая Москва. Скоморохи», 1904 год.Новодевичий Монастырь. Башни 1926 г. Васнецов А.М. «Вид на Москву с колокольни Ивана Великого», 1896 год.
Гриценко Николай. Холст, масло.Большой снег. Атланты на Солянке.
Алена ДергилеваТеатральный закат
Наталия НовиковаДом Пашкова
Евгений ГусевМосква. Дом на Котельнической набережной
Александр ГришинОсень на Воробьевых горах,1960-е
Антонина ЛадурМосковская осень 2020-2021 годы.
Анастасия НестероваЗаснеженная Аннушка
Виктория ЧижоваОсень на Чистых прудах 2023 г.
Александр ПрокопенкоВечереет. Первый Голутвинский переулок.
Алексей ШалаевУ Сивцева Вражка 1963 г.
Евгений КуманьковХохловский переулок 2021г.
Ольга МельниковаНа Плющихе 1959 г.
Элеонора ЖареноваСолнечный московский дворик в Большом Спасоглинищевском переулке
Татьяна КороткевичДинамо» зимой 1958 г.
Петр Малышев.Старая Москва. Главный собор Новодевичьего монастыря
Елена ИваненкоКрасная Пресня
Вячеслав КубаревМосковский дворик 1959 г.
Владимир ВинокурМосква. Большая Никитская улица.
Владимир ЗаруцкийДворик в Щукино 2022 г.
Екатерина ЧинёноваНовостройки Москвы (1961)
Лев ШепелевЯузский бульвар. Москва
Михаил КолесниковНиколоямская 2023 г.
Андрей Королев«По Арбату»
Сергей Демиденко«Петропавловский переулок»
Олег ЛеоновЛялина площадь
Алена КарповаДворы Замоскворечья
Ирина ДергачевМосковская зима 2020. Мария Беклемишева«Кадаши. Москва», 1944 год. Маврина Татьяна.Март. Вид из окна на Большую Дмитровку. Анастасия БлиноваПетропавловский переулок. Олег ЛеоновРозовые сумерки на Покровском бульваре. Сергей ВолковЗдание Моссельпрома с рекламой Маяковского 1925 г. Варвара Фёдоровна Степанова (1894 - 1954)Утро на Пречистенке. 2020 год. Андрей НоаровМосква. Потаповский переулок. Владимир ГерасимовМорозный денек. Воздвиженка. Василий Нестеров
Москва на картинах Игоря РазживинаХудожник пишет городские пейзажи так, что они дарят радость и наполняют теплом.Кречетниковский переулок. Давид Генин. Переулок и окружающая застройка уничтожены в результате прокладки Нового Арбата в 1963—1967 годахВо дворе Дома ученых 2021 г. Андрей НоаровМалый Харитоньевский. Иван Кириллов"Весеннее равноденствие" х.м. 2018 г. Ольга ЛебедеваКлиментовская церковь. Андрей КовалевскийЦерковь Вознесения Господня в Коломенском. Марина Чугунова Красный трамвайчик на Бауманской улице. Виктория Чижова
Свежие комментарии