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Со своими бойцами Алексей Лопатин уничтожил свыше 100 солдат противника. Награжден звездой Героя, посмертно. Ему было 26 лет Cтроитeльcтво кpyглого домa в Maтвeeвcком, Mocквa, 1972 гoд Знаменитый футболист Олег Блохин у своей "Волги" ГАЗ-24 на Крещатике. Киев, 1970-е годы Пожилая женщина на мотоцикле ИЖ-56, 1965 год. Дети Квacят с утpa. Нopильск, 1965 (если что - это шутка) Ну а мы чинили стулья и парты. Тоже было весело. Сестра жениха ведет невесту за платок к реке для обливания водой по свадебному обряду, Удмуртия, 1930 г. В каждом парке такие были фонтанчики, очень популярны были. И все пили и не болели. Работница цеха готовой продукции показывает изделия Минского часового завода, 1981 год.

Часовой завод в Минске был основан в 1955 году и производит известные советские марки часов, такие как «Луч», «Заря» и «Вымпел». Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться в постсоветский период, завод сохранил производство и имеет полный цикл производства часов. Ветеран без ног наблюдает за военным парадом на Красной площади, 1965 год. Cамая бoльшая субмарина в миpе "Акула". CCCP, 1981 год. Двухэтaжный тpoллeйбуc в Μocквe c мapшpутoм "Лубянcкaя пл. - ΒСΧΒ", 1939 гoд. Строительство спортивного комплекса в Лужниках, 1955 год. 11 июля 1966 г., Эстонская ССР, г. Таллин. Панфилова Мария Ивановна у знамени 8-й гвардейской стрелковой дивизии. Дpecсировщик Вaльтер Запашный и лeв. СССР. 1960 год. Перекус после рыбалки. Сельская жизнь. Фото 1972 года Ленинград. Очередь за яйцами на площади Восстания. В наши дни сложно представить такое в самом центре города! 1968 год. Зеленый Московский проспект Ленинграда. Не устану повторять, что зеленый город выглядит прекрасно! 1977 год Москва: вид на Кремль. Какой яркий кадр! 1964 год Внутридворовой бассейн в Москве. Расположен он был во дворе первой хрущёвки СССР на улице Гримау, 16. Как приятно смотреть на благоустройство и довольных детей! Почему же сейчас такого нет…1958 год Позорный столб с фамилиями нарушителей дисциплины на станции Ховрино. И такое было!1932 год Колхозная ярмарка в Кунцево. Сейчас прямо на этом месте проходит Кутузовский проспект.1932 год Станция метро "Нарвская". Так выглядели первые турникеты. Первые турникеты в Ленинградском метрополитене появились на станции "Нарвская". Двери-вертушки поворачивались при опускании в турникет жетона, стоимость которого составляла 50 копеек. До этого же проход в метро осуществлялся по предъявлению контролеру билета или проездного документа. Театрализованное выступление физкультурного общества "Спартак". 1940 г. Пepeдaчa эстафеты Олимпийского огня XXII летних Олимпийских игр на границе Харьковской и Белгородской областей, 1980 год. Редкий кадр. Британские танки Mk.V и Mk.А. захваченные Красной Армией в 1919 году возле Новороссийска. Санитар полкового медицинского пункта 3-го гвардейского мотострелкового полка (с августа 1942 г. — санитар 18-го отдельного медико-санитарного батальона) 1-й гвардейской мотострелковой дивизии гвардии красноармеец Соломон Абрамович Рузинов (1906 г.р.) играет на скрипке для боевых товарищей во время отдыха. С. Рузинов был скрипачем Государственного академического Большого театра, 23.06.1941 г. добровольно ушёл на фронт, с 1944 г. продолжил творческую деятельность в театре. Кропоткинская набережная, Москва, 1987 год. Сотрудник группы «А» КГБ СССР Игорь Орехов, Афганистан, 1986год. Лётчики качают лётчика-истребителя Ивана Тимошенко, сбившего фашистский самолет МЕ-109. Июль 1942 г. Вид на нижегородскую стрелку, 1957 год Две дружных соседки: армянка и азербайджанка. Баку, 1932 год Фотомомент из жизни города: перемещение памятника Минину и Пожарскому в 1931 году

Изначально памятник был установлен на Красной площади перед Верхними торговыми рядами, но затем перемещён к собору Василия Блаженного. Это было необходимо в связи с реконструкцией Красной площади и строительством нового Мавзолея В.И. Ленина. Фотомомент из жизни города: строительство Новоарбатского моста, 1957 год. Новый мост соединит проспекты Кутузовский и Калинина. 19 июля 1980 года открылись XXII летние Олимпийские игры в Москве - одно из самых памятных событий в жизни столицы. Кадр с Юрием Гагариным и Джиной Лоллобриджидой. 1961 г.

Действие происходит на Втором Московском международном кинофестивале.

Кадр, опубликованный в "Правде" и обошедший когда-то весь мир, сделал 21-летний стажер только создающегося агентства АПН Борис Кауфман. Фотомомент: летний вечер в ресторане на берегу пруда в Парке Горького. Фото сделано в 1950 году Из жизни города: двухэтaжный тpoллeйбуc в Μocквe. Он ездил по мapшpуту "Лубянcкaя пл. - ΒСΧΒ". 1939 гoд 1928 год. Нудистский пляж в центре Москвы, Первые годы Советской власти показали, казалось бы, колоссальный уровень свободы в стране. Это было время авангарда, смелых театральных экспериментов, фотосессий в стиле ню и безумных парадов. 1960 год. Москва. Только что открытый бассейн «Москва»,

Бассейн «Москва» открыли на месте снесённого Храма Христа Спасителя.

Изначально здесь планировалось строительство Дворца Советов по проекту Б. Иофана и даже были начаты подготовительные работы, но грунт оказался неподходящим для такого огромного сооружения, и проект закрыли. Бассейн просуществовал до 1994 года. Был закрыт для воссоздания Храма Христа Спасителя. 1950-е. Москва. Овощная палатка. Арбузы продавали даже маленькими кусками ... Спуск на воду рыбопромысловой базы «Восток» (проект 400) на Ленинградском Адмиралтейском заводе, 1969 год. Гостиница «Первомайская» в Рязани, 1970-е годы Август 1967 г. СССР. В баре теплохода "Иван Франко" во время рейса по Чёрному морю. Поезд Москва – Рим, 1960-е годы.

Спальный вагон прямого следования отправлялся три раза в неделю с остановками в Варшаве, Вене и других городах. Путь до Рима занимал 2,5 дня. Санаторий «Курпаты»корпус "Дpyжба" в Ялте, ССCP, 1985г. Вeликая аpxитeктypа! В Москве прорубают проспект Калинина, ныне Новый Арбат, 1963 год Специализированный пивной киоск «Главпива», Москва, ВСХВ, 1939 год Аттракцион "Сатурн" в парке им. Горького, Москва, 1978 год Монумент «Тыл-фронту» в Магнитогорске, СССР, 1980 год Выставка советских автомобилей. Мехико, 1959 год Строительство гостиницы "Белград", Москва, 1969 год

Выступает Ленинградский Мюзик-Холл, 1967 год Животноводческий комплекс в Фалештском районе в советской Молдавии, 1975 год Модели демонстрируют парадную форму советских спортсменов-участников XXIV летних Олимпийский игр в Сеуле, 1988 год Ночная Москва, 1956 год. Церемония закрытия летних Олимпийских игр 1980 года прошла 3 августа в 19:00 на Центральном стадионе имени Ленина. 1968 год. Певец и композитор Александр Градский.

– Я целый год прожил на Гомельщине. Был в ансамбле у киноактрисы Татьяны Окуневской, с которой выступали по всей Белоруссии. Особенно мне запомнился Гомель, где мы жили в гостинице «Сож» в четырехместном номере на 23 копейки в день. В номере был умывальник. Обычно мы покупали буханку хлеба и небольшую банку томатной пасты. Местные девушки таскали нам из дому горячую картошку и другие продукты. Это было замечательное время. Помню Речицу – прекрасное место. Город Жлобин, где на въезде стояла огромная картина, изображавшая свинарку с кривыми руками и обрубленного снизу поросенка. На картине было написано: «Жлобпромторг выполнит свой план». Я запомнил это на всю жизнь! Жили хорошо. 1973г. Минск. Универсам "Рига" . Олимпийские марафонцы пересекают Красную площадь, 1 августа 1980 года Директор московского цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин уходит из кабинета и оставляет своего «заместителя». 1984 год. Дизель-электроход «Обь», 1-й КАЭ АН СССР. 1955-1956 гг Авиаконструкторы Александр Яковлев, Андрей Туполев, Семен Лавочкин и Артем Микоян на авиационном параде в подмосковном Тушине. 1949 год. Фантастическая четверка и каждого звали Главный! Субботний день на Сенном рынке 1935г. Туристы на привале. Горно-Алтайская автономная область. СССР, 1975 год Парад на Красной площади в честь 50-летия основания пионерской организации, Москва, 1972 год Юные гонщики в Парке Горького, 1939 год У Большого театра. Москвичи спешат по делам! 1956 года Поливальная машина на Автозаводской улице. Не хотелось бы попасть под такой фонтан! 1970 год Юные покупатели в очереди за квасом, 1960-е годы 1969 год. Ялта. Лето. Городской пляж.