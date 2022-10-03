Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.6

Продолжаю выкладывать работы замечательного художника Вадима Окладникова, который не оставляет свою работу над портретами наших героев. Хотя никто его не просит этого делать. Это движение Души. В ютубе появились красивые ролики с этими работами. И это просто замечательно. Только большая просьба! Тот кто использует для своих роликов эти работы, указывайте, пожалуйста, имя художника. Он работает в силу своего душевного порыва, а не ради награды, радуется, что вы берете его работы, потому что, чем больше роликов, тем больше людей знают о наших героях. И все-таки, труд каждого человека достоин хотя бы того, чтоб люди знали, кто этому пособствовал.

Предыдущие темы с работами художника: Обновляемая библиотека ссылок

Сначала покажу рисованный портрет Попова Александра, который он нарисовал для его отца и по его просьбе

А вот эти работы он когда-то делал для ВДВ, но они и сегодня должны быть востребованы!

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Ну а дальше пойдут портреты, которые я разбавлю стихами его товарища Геннадия Кунявского. Геннадий пишет стихи и к некоторым из них музыку. Причем. он знает о чем пишет, поскольку сам воевал Совсем не так давно читали,

Напомнить Западу могу,

Как на допрос повесткой звали,

И ждали в Киеве Шойгу!

Собравшись с духом и войсками,

Чтобы приезд солидным был,

Министр наш пришел с полками,

И Путин их благословил!



II

В России мы не забывали,

Как лезли к нам со всех сторон!

Как из Кремля поляков гнали,

Потом бежал Наполеон!

И как в гражданскую Антанта

Пришла нас жечь и убивать!

И как пришлось нам этих франтов

С земли российской прогонять!



Припев:



III

Казалось бы, никто не сможет

Забыть про гитлеровский ад,

Но Штаты с Западом, похоже,

Именно этого хотят!

Забыть о том, как сами звали

Фашистов на кровавый пир!

О том, как русские спасали

Свою страну, Европу, мир!



IV

И вот теперь на Украине

Россия на передовой.

Как в 45-ом, как в Берлине –

Сегодня наш последний бой!

И так же, как когда-то деды

Фашистов бьем и будем бить,

И будет снова День Победы!

И Украина будет жить!



Припев:



V

Всю англо-сакскую породу

Пошлём с их санкциями на…

Опять для русского народа

Идёт Священная Война!

Да, Русский Мир обязан ныне

Погибнуть или победить,

И значит, вновь на Украине

Переяславской Раде – быть!



Припев:



март 2022 г.

Совсем не так давно читали,

Напомнить Западу могу,

Как на допрос повесткой звали,

И ждали в Киеве Шойгу!

Собравшись с духом и войсками,

Чтобы приезд солидным был,

Министр наш пришел с полками,

И Путин их благословил!

II

В России мы не забывали,

Как лезли к нам со всех сторон!

Как из Кремля поляков гнали,

Потом бежал Наполеон!

И как в гражданскую Антанта

Пришла нас жечь и убивать!

И как пришлось нам этих франтов

С земли российской прогонять!



Припев:

III

Казалось бы, никто не сможет

Забыть про гитлеровский ад,

Но Штаты с Западом, похоже,

Именно этого хотят!

Забыть о том, как сами звали

Фашистов на кровавый пир!

О том, как русские спасали

Свою страну, Европу, мир!

IV

И вот теперь на Украине

Россия на передовой.

Как в 45-ом, как в Берлине –

Сегодня наш последний бой!

И так же, как когда-то деды

Фашистов бьем и будем бить,

И будет снова День Победы!

И Украина будет жить!



Припев:

V

Всю англо-сакскую породу

Пошлём с их санкциями на…

Опять для русского народа

Идёт Священная Война!

Да, Русский Мир обязан ныне

Погибнуть или победить,

И значит, вновь на Украине

Переяславской Раде – быть!



Припев:

март 2022 г.

Очень советую посмотреть клип на песню "Гостомельский десант"

https://vk.com/video-118620170_456240945?list=d44724744125cd...

Вот что он написал по поводу песни:

Посвящается двумстам героям-десантникам Гостомельского десанта 24 - 26.02.2022 г.

Песня была написана еще в апреле, но я не мог ее опубликовать не имея точных данных, так что там случилось. И вот уже в мае мне довелось встретиться с участником этого десанта в госпитале в Екатеринбурге. Он подтвердил, что все написанное СООТВЕТСТВУЕТ действительности, и только сейчас я могу с чистым сердцем опубликовать эти стихи и в ближайшем будущем они уже станут песней...

Вот выходим на летное поле,

Где придется нам воевать.

Это аэродром Гостомель.

Надо взять его и удержать.

Нам вертушки в своей карусели

Порасчистили здорово путь,

Уничтожив наземные цели

Помогли и совсем не чуть-чуть!



Припев:

Что поделать дано нам судьбой

Танцевать с ней смертельные танцы.

И закрыли Гостомель собой

200 русских, как 300 спартанцев!



II

Нет зеленого здесь пацана,

Мужики тут умеют драться.

Нам задача была ясна,

2 часа под огнем продержаться!

Только что-то пошло не так,

Стало, честно скажу, не до шуток.

Сколько мы отразили атак,

Под обстрелом за двое суток!

Просим Господа нам подсобить!

Защитил чтобы броник с разгрузкой.

Нас бандеровцам не победить,

Мы – десант, и что главное – русский!

Припев:

III

Да, мы знаем, что пуля – дура,

И со смертью всегда в борьбе.

Мы – российская десантура,

ДШБ и спецназ ВДВ!

Нас раз 10 уже выбивали,

Так, что шел из Фейсбука дым.

Но в Гостомеле, мы стояли,

Будет нужно – еще постоим!



VI

Мы сегодня, как наши деды,

Что под Вязьмой и на Днепре,

Приближали в боях Победу,

И горели в войны костре.

Мы наследники тех десантов,

И нацистов опять добьем

От бандеровских оккупантов

Украину снова спасем!



Припев:

Жизнь такая у нас, ребята,

С автоматом и под огнем…

Тех, что дед не добил в 45-ом,

Добивает внук в 22-ом!



апрель - май 2022 г.

И вот только в сентябре я смог закончить песню....

Страничка Геннадия Кунявского в интернете. Там можно посмотреть все его работы: https://www.chitalnya.ru/users/Gena58/