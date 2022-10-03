Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.6

Продолжаю выкладывать работы замечательного художника Вадима Окладникова, который не оставляет свою работу над портретами наших героев. Хотя никто его не просит этого делать. Это движение Души. В ютубе появились красивые ролики с этими работами. И это просто замечательно. Только большая просьба! Тот кто использует для своих роликов эти работы, указывайте, пожалуйста, имя художника. Он работает в силу своего душевного порыва, а не ради награды, радуется, что вы берете его работы, потому что, чем больше роликов, тем больше людей знают о наших героях. И все-таки, труд каждого человека достоин хотя бы того, чтоб люди знали, кто этому пособствовал.
Предыдущие темы с работами художника: Обновляемая библиотека ссылок
Сначала покажу рисованный портрет Попова Александра, который он нарисовал для его отца и по его просьбе
А вот эти работы он когда-то делал для ВДВ, но они и сегодня должны быть востребованы!
Ну а дальше пойдут портреты, которые я разбавлю стихами его товарища Геннадия Кунявского. Геннадий пишет стихи и к некоторым из них музыку. Причем. он знает о чем пишет, поскольку сам воевалСовсем не так давно читали,
Напомнить Западу могу,
Как на допрос повесткой звали,
И ждали в Киеве Шойгу!
Собравшись с духом и войсками,
Чтобы приезд солидным был,
Министр наш пришел с полками,
И Путин их благословил!
II
В России мы не забывали,
Как лезли к нам со всех сторон!
Как из Кремля поляков гнали,
Потом бежал Наполеон!
И как в гражданскую Антанта
Пришла нас жечь и убивать!
И как пришлось нам этих франтов
С земли российской прогонять!
Припев:
III
Казалось бы, никто не сможет
Забыть про гитлеровский ад,
Но Штаты с Западом, похоже,
Именно этого хотят!
Забыть о том, как сами звали
Фашистов на кровавый пир!
О том, как русские спасали
Свою страну, Европу, мир!
IV
И вот теперь на Украине
Россия на передовой.
Как в 45-ом, как в Берлине –
Сегодня наш последний бой!
И так же, как когда-то деды
Фашистов бьем и будем бить,
И будет снова День Победы!
И Украина будет жить!
Припев:
V
Всю англо-сакскую породу
Пошлём с их санкциями на…
Опять для русского народа
Идёт Священная Война!
Да, Русский Мир обязан ныне
Погибнуть или победить,
И значит, вновь на Украине
Переяславской Раде – быть!
Припев:
март 2022 г.
Совсем не так давно читали,
Напомнить Западу могу,
Как на допрос повесткой звали,
И ждали в Киеве Шойгу!
Собравшись с духом и войсками,
Чтобы приезд солидным был,
Министр наш пришел с полками,
И Путин их благословил!
II
В России мы не забывали,
Как лезли к нам со всех сторон!
Как из Кремля поляков гнали,
Потом бежал Наполеон!
И как в гражданскую Антанта
Пришла нас жечь и убивать!
И как пришлось нам этих франтов
С земли российской прогонять!
Припев:
III
Казалось бы, никто не сможет
Забыть про гитлеровский ад,
Но Штаты с Западом, похоже,
Именно этого хотят!
Забыть о том, как сами звали
Фашистов на кровавый пир!
О том, как русские спасали
Свою страну, Европу, мир!
IV
И вот теперь на Украине
Россия на передовой.
Как в 45-ом, как в Берлине –
Сегодня наш последний бой!
И так же, как когда-то деды
Фашистов бьем и будем бить,
И будет снова День Победы!
И Украина будет жить!
Припев:
V
Всю англо-сакскую породу
Пошлём с их санкциями на…
Опять для русского народа
Идёт Священная Война!
Да, Русский Мир обязан ныне
Погибнуть или победить,
И значит, вновь на Украине
Переяславской Раде – быть!
Припев:
март 2022 г.
Очень советую посмотреть клип на песню "Гостомельский десант"
https://vk.com/video-118620170_456240945?list=d44724744125cd...
Вот что он написал по поводу песни:
Посвящается двумстам героям-десантникам Гостомельского десанта 24 - 26.02.2022 г.
Песня была написана еще в апреле, но я не мог ее опубликовать не имея точных данных, так что там случилось. И вот уже в мае мне довелось встретиться с участником этого десанта в госпитале в Екатеринбурге. Он подтвердил, что все написанное СООТВЕТСТВУЕТ действительности, и только сейчас я могу с чистым сердцем опубликовать эти стихи и в ближайшем будущем они уже станут песней...
Вот выходим на летное поле,
Где придется нам воевать.
Это аэродром Гостомель.
Надо взять его и удержать.
Нам вертушки в своей карусели
Порасчистили здорово путь,
Уничтожив наземные цели
Помогли и совсем не чуть-чуть!
Припев:
Что поделать дано нам судьбой
Танцевать с ней смертельные танцы.
И закрыли Гостомель собой
200 русских, как 300 спартанцев!
II
Нет зеленого здесь пацана,
Мужики тут умеют драться.
Нам задача была ясна,
2 часа под огнем продержаться!
Только что-то пошло не так,
Стало, честно скажу, не до шуток.
Сколько мы отразили атак,
Под обстрелом за двое суток!
Просим Господа нам подсобить!
Защитил чтобы броник с разгрузкой.
Нас бандеровцам не победить,
Мы – десант, и что главное – русский!
Припев:
III
Да, мы знаем, что пуля – дура,
И со смертью всегда в борьбе.
Мы – российская десантура,
ДШБ и спецназ ВДВ!
Нас раз 10 уже выбивали,
Так, что шел из Фейсбука дым.
Но в Гостомеле, мы стояли,
Будет нужно – еще постоим!
VI
Мы сегодня, как наши деды,
Что под Вязьмой и на Днепре,
Приближали в боях Победу,
И горели в войны костре.
Мы наследники тех десантов,
И нацистов опять добьем
От бандеровских оккупантов
Украину снова спасем!
Припев:
Жизнь такая у нас, ребята,
С автоматом и под огнем…
Тех, что дед не добил в 45-ом,
Добивает внук в 22-ом!
апрель - май 2022 г.
И вот только в сентябре я смог закончить песню....
Страничка Геннадия Кунявского в интернете. Там можно посмотреть все его работы: https://www.chitalnya.ru/users/Gena58/
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