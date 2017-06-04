Детство, опаленное войной

Дети — герои Великой Отечественной войны 1941—1945. Никогда не нужно забывать о таких героях ВОВ, погибших ради нас, ради нашей жизни.

«Уходили мальчики – на плечах шинели,

Уходили мальчики – храбро песни пели,

Отступали мальчики пыльными степями,

Умирали мальчики, где – не знали сами...

Попадали мальчики в страшные бараки,

Догоняли мальчиков лютые собаки.

Убивали мальчиков за побег на месте,

Не продали мальчики совести и чести...

Не хотели мальчики поддаваться страху,

Поднимались мальчики по свистку в атаку.

В черный дым сражений, на броне покатой

Уезжали мальчики – стиснув автоматы.

Повидали мальчики – храбрые солдаты –

Волгу – в сорок первом,

Шпрее – в сорок пятом,

Показали мальчики за четыре года,

Кто такие мальчики нашего народа».

И. Карпов

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Полный кавалер ордена «Славы» Гвардии ефрейтор Н.Н. Леонтьев, уничтоживший 15 нацистов, с трофейным MG-34 Маленький солдат М.Осюхин

Сын полка. Апрель 1942 года. 1-й Белорусский фронт

Воспитанник N-ского полка Саша Морозов

Иван Наумов. 107-я танковая бригада 16-го танкового корпуса. От Курска до Берлина

Герой Советского Союза стрелок 1-й роты мотострелкового пулеметного батальона 54-й гвардейской танковой бригады 7-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта гвардии младший сержант Г. В. Коротков.

"Герман Владимирович Коротков — в Красной Армии с марта 1943 года, участник Великой Отечественной войны с сентября 1943 года. Фрагмент из представления на награждение рядового Короткова:

«...Гвардии рядовой Коротков Г.В., стрелок 1-й стрелковой роты, один из первых форсировал р. Днепр под непрерывным пулеметно-минометным огнем противника. Несмотря на малочисленность, переправившаяся группа бойцов приняла бой с противником, выбив его из важных позиций, и удерживала эти позиции до переправы всего батальона. Также один из первых ворвался в д. Трактомирово, принимая на себя сильную контратаку противника. Гвардии рядовой Коротков Г.В. достоин присвоения звания Герой Советского Союза.»

17 ноября 1943 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм», гвардии младшему сержанту Короткову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3309)".



Красноармеец-доброволец, комсомолец из конногвардейского корпуса Белова Алеша Яблоков. 29.06.1942г.

Юнга Нахимовец Петя Паровов, 1928-го года рождения гвардии сержант. Одним из первых ворвался в занятый нацистами Новгород

Юнга крейсера «Красный Кавказ»

Гвардии младший сержант Геннадий Вечеренко. 12 лет. Медали "За отвагу" и "За боевые заслуги" Сережа Алешков. Сын 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии. 6 лет. Медаль "За боевые заслуги"

Сережа Алешков Неизвестный Герой Советского Союза

"Витя Пашкевич – легендарный человек. Чтобы его взяли в диверсионное училище, он приписал себе лишних 2 года. Написал, что 1927 год рождения. Его с отрядом забросили в Закарпатье, где он партизанил.

В Борисовке под Минском была целая группа пионеров-подпольщиков, они учились в одной школе, в одном пионерском отряде и вместе пакостили фашистам. Мальчишки – есть мальчишки: где-то были и боевые задания, где-то чисто хулиганские. Например, они на спину начальника полиции прикрепили надпись «Предатель». И тот несколько часов ходил по улице, ничего не замечая.

Ребятам удалось уничтожить бензохранилище Борисовского аэродрома. Этот аэродром немцы использовали для дозаправки своих самолетов. Местные подпольщики пытались его уничтожить, но ничего у них не получалось. Тогда ребята, их было четыре человека: три мальчика и одна девочка, организовали футбольный матч на поле около бензохранилища. Играли несколько дней. Немцы стали выходить, смотреть и болеть за команды. И вот неудачно пущенный мяч попал на территорию бензохранилища. Ребята подбежали к солдату – охраннику, стали просить чтобы он им мяч вернул. Тот достал и бросил обратно. Дети продолжили игру. Через какое-то время мяч опять полетел туда, так повторялось два или три раза, пока охраннику не надоело, и он сказал Вите: «Иди сам!». Это и требовалось! У Вити в кармане лежала магнитная мина. Он побежал за мячом. Пока бежал, упал, мяч откатился дальше, к бензобакам. Немцы смеялись, а мальчик скрылся на мгновение, достал из кармана мину, выставил взрыватель на боевое положение и приткнул мину к баку. Схватив мяч, вернулся к ребятам, игра продолжилась. А ночью произошел взрыв и все цистерны взлетели на воздух. Немцы включили прожектора, шарили по небу, искали самолет, но никого не обнаружили.

Когда закончилась война, стал профессором политологии, преподавал в университете Ужгорода".

Воспитанник N-го полка Ф.Поликарпов

Василий Курка -самый молодой из известных снайперов Великой Отечественной войны, имевших крупные боевые счета.

"Был воспитанником 395-й СД. Снайпером стал не в 13 лет как это часто считают а в 15, хотя воевал действительно с 13-ти, с августа 41 года. Боевой счет -179. Был награжден орденами "Красного знамени", "Красной звезды" и почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Погиб в январе 1945г., в звании лейтенанта в боях на Сандомирском плацдарме".

Коля Христиченко. Снайпер. 1929 года рождения. В наградном ошибка с датой



Юнбат Иванов

"Ему было одиннадцать лет, когда его, умирающего от голода, вывезли из Ленинграда на фронт товарищи отца, служившего наводчиком орудия на одной из батарей 577-го гаубичного артиллерийского полка.

В марте 1942 года, его, исхудавшего до дистрофии, откармливали буквально по ложке в день. И уже через две недели, приняв военную присягу, надев солдатскую шинель и сапоги, Виктор стал полноправным красноармейцем. Его определили в штабную батарею и назначили связным штаба полка. Был на передовой, «угощал фашистов огоньком», помогая отцу у боевого орудия. Однажды ночью, доставляя пакет в штаб, Юнбат(Виктор) Иванов, как называли его в батарее отца, наткнулся в лесу на разведывательную группу фашистов. Мальчишка пустился «со всех ног в штаб» с донесением, и вражеский десант захватили врасплох".

Р-н Севастополя

Марк Марков-Гринберг. Сын полка

Федя Самодуров награжден медалью "За боевые заслуги". 12.1944г. Польша

Артиллерист А.Ошурко с воспитанником К.Степановым. Западный фронт. 01.1942г. Смотри внимательней Гвардии капитан кавалерийского казачьего корпуса Чекурда и 12-летний казаченок-разведчик Шафарин. Северо-Кавказский фронт. 1942г. Гвардии рядовой Иван Фролович Камышев, 14 лет. Уральский добровольческий танковый корпус 15-и летний разведчик Вова Егоров. 04.1942г. Разведчик-кавалерист Витя Поздняков. За рейды в тыл врага награжден медалью "За отвагу". Степной фронт, 04.1943г. Первая помощь в бою. Воронежский фронт



Аркадий Шайхет. Сын полка, 1943г. Сын батареи. Совсем мальчишка. Вот такой "Ваня Солнцев" из повести Катаева Анатолий Петров. 1319-й стрелковый полк 185-й стрелковой дивизии

Благодарность от командования

Лейтенант А.Гуйвик прикуривает сигарету у старшины Н.Задрогина. 1944г. Госпиталь в Инкерманских штольнях. 1942г. 8-ая гвардейская механизированная бригада 3-го Сталинградского мехкорпуса Комбриг А.В. Кузьмин вручает юнге Саше Ковалеву орден "Красной Звезды". Северный флот Ольховский Олег, юнга Старшина Сережа Бондаренко Сын полка 169 авиабазы особого назначения, возраст — 10 лет, служил помощиком техника по вооружению. Аэродром Полтава, 1944г. Щербаков Петр Васильевич. Разведчик 83-й отдельной гвардейской разведроты 82 гвардейской дивизии. 1930 года рождения 40-я авторота штаба 48-й армии. Солдат Юра. Польша. 2-й Белорусский фронт. 12.1944г. Юнга с "Красного Кавказа" Разведчик-ефрейтор Витя Жайворонок. Орден "Красной Звезды" за Югославию. 2-й Украинский фронт. На фронте с 1943 года Командир стрелкового батальона Романенко рассказывает о боевых подвигах ефрейтора Вити Жайворонка Танкисты 17-й гвардейской танковой бригады и сын полка Алик Пленный начальник медслужбы полиции Берлина Карл Эмиль Вробель и боец, взявший его в плен. 02.05.1945г. На фоне Рейхстага В Берлине Сын полка Володя Тарновский расписывается на колонне Рейхстага, май 1945г. Сын полка ефрейтор Володя Тарновский с однополчанами. Берлин Володя Тарновский. Берлин Бойцы 150-й стрелковой дивизии на ступенях Рейхстага Освободитель Австрии, апрель 1945г. Паренек дошел до Праги Школа юнг. Севастополь Юнга с крейсера "Красный Кавказ" Борис Кулешин Юные защитники Ленинграда. Дворцовая площадь, 1945г. Нахимовцы участники войны. Снимок 1946г.

"Нахимовцы - участники войны, слева направо: Гриша Михайлов - при освобождении Харькова взял в плен фашистского штабиста, Костя Гавришин - юнга на тральщике, ранен в голову, тонул, спас флаг корабля, Вова Федоров - партизанил под Смоленском с 12-ти лет, Петя Паровов, Саша Старичков - воевал на трёх фронтах, был связным командира полка, Коля Сенчугов - разминировал минное поле".

Источник: http://reibert.info/ (точная ссылка уже не работает) Сын полка Пацаны Дети полка, 1945г. Алексей Фарфел (слева) в 10 лет стал воспитанником 133-го танкового полка Командир 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады генерал - майор Фомичев М.Г. и воспитанники бригады: Толя Якишев, Ваня Камышев и третий неизвестный пока. Июнь 1945г. 6-летний Толя Воронов, воспитанник одной из гвардейских дивизий, знакомится с новыми товарищами в детском доме №9. Май 1945г. Саша Ковалев. 16 лет. Погиб 9 мая 1944 года. Юнга торпедного катера Толя Комар. 15 лет. Накрыл пулемет своим телом Старая фотография неизвестного пацана Почти, как тогда. Современное фото Парнишка участник Варшавского восстания

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