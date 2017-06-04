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Детство, опаленное войной

Детство, опаленное войной

Дети — герои Великой Отечественной войны 1941—1945. Никогда не нужно забывать о таких героях ВОВ, погибших ради нас, ради нашей жизни.

«Уходили мальчики – на плечах шинели,
Уходили мальчики – храбро песни пели,
Отступали мальчики пыльными степями,
Умирали мальчики, где – не знали сами...
Попадали мальчики в страшные бараки,
Догоняли мальчиков лютые собаки.
Убивали мальчиков за побег на месте,
Не продали мальчики совести и чести...
Не хотели мальчики поддаваться страху,
Поднимались мальчики по свистку в атаку.
В черный дым сражений, на броне покатой
Уезжали мальчики – стиснув автоматы.
Повидали мальчики – храбрые солдаты –
Волгу – в сорок первом,
Шпрее – в сорок пятом,
Показали мальчики за четыре года,
Кто такие мальчики нашего народа».

И. Карпов

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В. Коротков.

"Герман Владимирович Коротков — в Красной Армии с марта 1943 года, участник Великой Отечественной войны с сентября 1943 года. Фрагмент из представления на награждение рядового Короткова:

«...Гвардии рядовой Коротков Г.В., стрелок 1-й стрелковой роты, один из первых форсировал р. Днепр под непрерывным пулеметно-минометным огнем противника. Несмотря на малочисленность, переправившаяся группа бойцов приняла бой с противником, выбив его из важных позиций, и удерживала эти позиции до переправы всего батальона. Также один из первых ворвался в д. Трактомирово, принимая на себя сильную контратаку противника. Гвардии рядовой Коротков Г.В. достоин присвоения звания Герой Советского Союза.»

17 ноября 1943 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм», гвардии младшему сержанту Короткову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3309)".
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Детство, опаленное войной"Витя Пашкевич – легендарный человек. Чтобы его взяли в диверсионное училище, он приписал себе лишних 2 года. Написал, что 1927 год рождения. Его с отрядом забросили в Закарпатье, где он партизанил.

В Борисовке под Минском была целая группа пионеров-подпольщиков, они учились в одной школе, в одном пионерском отряде и вместе пакостили фашистам. Мальчишки – есть мальчишки: где-то были и боевые задания, где-то чисто хулиганские. Например, они на спину начальника полиции прикрепили надпись «Предатель». И тот несколько часов ходил по улице, ничего не замечая.

Ребятам удалось уничтожить бензохранилище Борисовского аэродрома. Этот аэродром немцы использовали для дозаправки своих самолетов. Местные подпольщики пытались его уничтожить, но ничего у них не получалось. Тогда ребята, их было четыре человека: три мальчика и одна девочка, организовали футбольный матч на поле около бензохранилища. Играли несколько дней. Немцы стали выходить, смотреть и болеть за команды. И вот неудачно пущенный мяч попал на территорию бензохранилища. Ребята подбежали к солдату – охраннику, стали просить чтобы он им мяч вернул. Тот достал и бросил обратно. Дети продолжили игру. Через какое-то время мяч опять полетел туда, так повторялось два или три раза, пока охраннику не надоело, и он сказал Вите: «Иди сам!». Это и требовалось! У Вити в кармане лежала магнитная мина. Он побежал за мячом. Пока бежал, упал, мяч откатился дальше, к бензобакам. Немцы смеялись, а мальчик скрылся на мгновение, достал из кармана мину, выставил взрыватель на боевое положение и приткнул мину к баку. Схватив мяч, вернулся к ребятам, игра продолжилась. А ночью произошел взрыв и все цистерны взлетели на воздух. Немцы включили прожектора, шарили по небу, искали самолет, но никого не обнаружили.

Когда закончилась война, стал профессором политологии, преподавал в университете Ужгорода".Детство, опаленное войной
Детство, опаленное войнойВоспитанник N-го полка Ф.Поликарпов
Детство, опаленное войнойВасилий Курка -самый молодой из известных снайперов Великой Отечественной войны, имевших крупные боевые счета.

"Был воспитанником 395-й СД. Снайпером стал не в 13 лет как это часто считают а в 15, хотя воевал действительно с 13-ти, с августа 41 года. Боевой счет -179. Был награжден орденами "Красного знамени", "Красной звезды" и почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Погиб в январе 1945г., в звании лейтенанта в боях на Сандомирском плацдарме".
Детство, опаленное войнойКоля Христиченко. Снайпер. 1929 года рождения. В наградном ошибка с датойДетство, опаленное войной
Детство, опаленное войной
Детство, опаленное войнойЮнбат Иванов

"Ему было одиннадцать лет, когда его, умирающего от голода, вывезли из Ленинграда на фронт товарищи отца, служившего наводчиком орудия на одной из батарей 577-го гаубичного артиллерийского полка.

В марте 1942 года, его, исхудавшего до дистрофии, откармливали буквально по ложке в день. И уже через две недели, приняв военную присягу, надев солдатскую шинель и сапоги, Виктор стал полноправным красноармейцем. Его определили в штабную батарею и назначили связным штаба полка. Был на передовой, «угощал фашистов огоньком», помогая отцу у боевого орудия. Однажды ночью, доставляя пакет в штаб, Юнбат(Виктор) Иванов, как называли его в батарее отца, наткнулся в лесу на разведывательную группу фашистов. Мальчишка пустился «со всех ног в штаб» с донесением, и вражеский десант захватили врасплох".Детство, опаленное войной
Детство, опаленное войнойР-н Севастополя
Детство, опаленное войнойМарк Марков-Гринберг. Сын полкаДетство, опаленное войной
Детство, опаленное войнойФедя Самодуров награжден медалью "За боевые заслуги". 12.1944г. ПольшаДетство, опаленное войной
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"Нахимовцы - участники войны, слева направо: Гриша Михайлов - при освобождении Харькова взял в плен фашистского штабиста, Костя Гавришин - юнга на тральщике, ранен в голову, тонул, спас флаг корабля, Вова Федоров - партизанил под Смоленском с 12-ти лет, Петя Паровов, Саша Старичков - воевал на трёх фронтах, был связным командира полка, Коля Сенчугов - разминировал минное поле".

Источник: http://reibert.info/ (точная ссылка уже не работает)Детство, опаленное войнойСын полкаДетство, опаленное войнойПацаныДетство, опаленное войнойДети полка, 1945г.Детство, опаленное войнойАлексей Фарфел (слева) в 10 лет стал воспитанником 133-го танкового полкаДетство, опаленное войнойКомандир 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады генерал - майор Фомичев М.Г. и воспитанники бригады: Толя Якишев, Ваня Камышев и третий неизвестный пока. Июнь 1945г.Детство, опаленное войной6-летний Толя Воронов, воспитанник одной из гвардейских дивизий, знакомится с новыми товарищами в детском доме №9. Май 1945г.Детство, опаленное войнойСаша Ковалев. 16 лет. Погиб 9 мая 1944 года. Юнга торпедного катераДетство, опаленное войнойТоля Комар. 15 лет. Накрыл пулемет своим теломДетство, опаленное войнойСтарая фотография неизвестного пацанаДетство, опаленное войнойПочти, как тогда. Современное фотоWarschauer Aufstand, bewaffnete PolenПарнишка участник Варшавского восстания

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Ирина Хотьковскаявоспитание детейВеликая Отечественная войнафотоностальгия
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