Территория Героев...(122)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Старший лейтенант Николай Цыганов глубоко впечатлен самоотдачей и мужеством своих сослуживцев — понтонеров, которые в самом начале СВО обеспечивали проход наших подразделений через реки на ключевых рубежах. Каждый работал так, будто лишь от него одного зависит успех наступления.

Но и для группы психологической работы, которую возглавлял Николай, находилось дело. В чем заключались его задачи, Николай рассказывает в этом видео. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/34751 Герой России старший лейтенант Алексей Хименко — уроженец Брянки (ЛНР). Родную землю он защищает с 2014 года, ему тогда было всего 17 лет. В этом видео он вспоминает о том, как все начиналось: «Мы понимали, что всю жизнь к этому шло». См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/34684 О чем говорят бойцы в редкие минуты затишья между боевыми задачами? Рассказывает сержант Андрей Саночкин, который с первых дней участвовал в спецоперации в составе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Парню 21 год. Награжден медалью «За отвагу». Сегодня он — курсант Михайловской военной артиллерийской академии, получает офицерское звание, чтобы иметь возможность построить военную карьеру. Андрей передает привет маме Ирине Валерьевне. «Горжусь, что у меня такая мама!» — сказал он нам за кадром этого сюжета. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/34493 «Я мобилизованный», — говорит о себе Сергей Чубаров. Теперь он — действительно грамотный военнослужащий, профессионал, который несет ответственность за жизни подчиненных. Сергей награжден медалью «За храбрость» II степени. О задаче, за которую он был удостоен награды, он рассказывает в этом небольшом сюжете. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/34597 «Это был мой первый бой. Много думал, какие будут эмоции в этот момент. Но все оказалось совершенно не так, как я представлял».

Cтарший матрос Арсений Морозов в «прошлой жизни» был ювелиром. А после мобилизации прошел подготовку (что впоследствии весьма пригодилось!) и приступил к службе пулеметчиком в зоне СВО. Теперь он даже представлен к ордену Мужества за смелость и отвагу, проявленную в бою на Запорожском направлении. Пусть большая семья им гордится! См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/34623 Восемь месяцев провела в командировке в зоне СВО старший сержант Ольга Арзамасцева, старшая операционная медицинская сестра Читинского медицинского отряда специального назначения. Удивительно, но, по словам Ольги, за это время на своем этапе оказания медицинской помощи персонал не допустил ни одной потери. Ни одного «двухсотого»!

Однако, как отмечает наша героиня, это заслуга не только врачей и медсестер. В деле спасения жизней участвуют буквально все: вертолетчики, которые привозят раненых, водители автобусов, санитары, повара, снабженцы... Даже электрики в полевом госпитале. Всем им — наша огромная благодарность за самоотверженный труд. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/34780

Военнослужащий Большаков Виктор Основной задачей регулировщика комендантского батальона Виктора Большакова является несение службы на постах в Запорожской области. Но в прошлом году, когда ВСУ предпринимали попытки контрнаступления, Виктор исполнял обязанности водителя.

Неоднократно ему приходилось осуществлять подвоз боеприпасов, продовольствия и осуществлять ротацию личного состава на переднем крае обороны наших войск в районе Работино. Часто это приходилось делать в темное время суток под обстрелами противника.

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, Виктор Большаков награжден государственной наградой – знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/34558

Сержант Егоров Егор Экипаж РСЗО БМ-21 «Град» под командованием сержанта Егора Егорова выполнял боевую задачу по огневой поддержке батальонной тактической группы, действующей в обороне.

Противник, накопив силы и средства, пользуясь численным преимуществом в личном составе и технике, перешел в атаку. Оценив обстановку, выбрав наиболее выгодные основную и запасные позиции, Егоров приступил к нанесению огневого поражения наступающему противнику. Благодаря грамотным и слаженным действиям сержанта Егорова и подчиненного экипажа, несмотря на контрбатарейную борьбу со стороны противника, удалось оперативно менять позиции, наводиться и отрабатывать цели.

Благодаря профессионализму сержанта Егора Егорова позиции вражеской артиллерии были подавлены, что позволило перейти российским войскам в наступление и отбросить боевиков на исходные рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/7369

Рядовой Белогуров Сергей Старший механик-водитель танка рядовой Сергей Белогуров выполнял боевую задачу по ведению оборонительных действий на одном из тактических направлений.

В ходе начавшегося широкомасштабного наступления противника на направлении, действуя в составе бронегруппы, Белогуров, самоотверженными и решительными действиями выводил боевую машину на стрельбу прямой наводкой, уничтожив большое количество пехоты противника, укрывшегося в лесополосах. При смене огневых позиций по танку было выпущено более трёх ПТУР, только благодаря профессиональным навыкам рядового Белогурова по управлению танком, ракеты не смогли достичь цели.

После отражения наступления рядовой Сергей Белогуров вместе с экипажем танка принимал участие в эвакуации раненых с поля боя и оказании им первой медицинской помощи, а также их доставки в медицинский пункт.

https://t.me/rabotaembrat/7373

Ефрейтор Постоленко Павел Наводчик-оператор ефрейтор Павел Постоленко, действуя в составе бронегруппы, выполнял боевую задачу по отражению попытки прорыва противника к передовым позициям российских войск.

В ходе атаки противник применял минные тралы, а также инженерные машины разграждения, для проделывания проходов в минных полях. Ефрейтор Постоленко обнаружил одну из таких машин, о чем незамедлительно доложил командиру танка, который отдал приказ на немедленное поражение выявленной цели. Павел, не теряя ни секунды, быстро сориентировался в обстановке, навел орудие на цель и метким выстрелом уничтожил бронетехнику противника с расстояния более четырех километров. Используя постановку дымовой завесы, Постоленко оперативно сменил огневую позицию, с которой в последующем поразил ещё два бронеавтомобиля противника. Потеряв инженерную технику, противник был вынужден отступить.

Благодаря грамотным действиям и высокому профессионализму ефрейтора Павла Постоленко попытка противника прорвать передовые позиции российских войск была сорвана без потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/7374

Сержант Сидоров Владислав Штурмовая группа российских военнослужащих под командованием сержанта Владислава Сидорова выполняла боевую задачу по зачистке окрестностей одного из населенных пунктов.

Действуя в лесополосе на окраине поселка, Сидоров вместе с подчиненными, используя рельеф местности, скрытно подобрался к укрепленной позиции украинских боевиков. Ошеломив противника внезапными выстрелами из РПГ и РШГ, не давая противнику опомниться и открыть огонь, российские военнослужащие подошли с флангов к укрепленным блиндажам и огнем из автоматов и пулеметов блокировали выходы из них. Держа позиции под контролем, Сидоров предложил боевикам сложить оружие и сдаться, однако боевики открыли огонь в направлении российских войск. Тогда Владислав незаметно обошел блиндаж, забрался на крышу и забросил в отверстие для стрельбы несколько гранат. Таким образом он уничтожил пулеметный расчет. Держа под огневым контролем еще один блиндаж противника, подчиненные Владислава не давали врагу совершить маневр до подхода российской бронетехники, которая выстрелом прямой наводкой уничтожила укрепления противника.

Благодаря хладнокровию, решительности и проявленной смекалке сержанта Владислава Сидорова подразделение российских войск значительно продвинулось вперед и взяло под контроль ключевые позиции.

https://t.me/rabotaembrat/7376

Рядовой Ломакин Дмитрий В ходе специальной военной операции рядовой Ломакин выполнял боевые задачи по прикрытию российских подразделений от средств воздушного нападения противника.

Находясь в составе боевого охранения, при ведении визуального наблюдения воздушного пространства в заданном секторе Дмитрий обнаружил над подлете к позициям российских войск неустановленный беспилотный летательный аппарат. Удостоверившись, что российских беспилотных летательных аппаратов в заданном секторе нет, Ломакин вывел из строя БПЛА противника при помощи антидронового ружья. Вражеский коптер, потеряв управление, упал на удалении от российских позиций, после чего сдетонировал. После того, как вражеский беспилотник был уничтожен, подразделения российских войск оперативно сменили позиции. Спустя некоторое время по первоначальному расположению наших подразделений был нанесен артиллерийский удар со стороны боевиков.

Профессионализм гвардии рядового Дмитрия Ломакина позволил избежать жертв при обстреле и продолжить удерживать оборону на заданном рубеже.

https://t.me/rabotaembrat/7377

Старший сержант Заика Владимир Командир танка старший сержант Владимир Заика неоднократно принимал участие по выдавливанию украинских боевиков из укреплённых районов их обороны.

В ночное время противник предпринял попытку прорыва позиций на участке обороны экипажа танка старшего сержанта Заики. Владимир немедленно выехал на позиции. За время выезда и перемещения к позициям на прямую наводку вышли два танка противника и открыли огонь по нашим укреплениям. Заика решительно вышел на танковую дуэль против двух танков противника. Экипаж Владимира совершил маневр, зашел с правого фланга к танкам боевиков и первым же выстрелом уничтожил одну боевую единицу. Второй танк стал откатываться назад, отстреливаясь по машине Владимира. Прицельным выстрелом Заика повредил и вторую машину противника.

Смелые и решительные действия старшего сержанта Владимира Заики, а также профессионализм и слаженность его экипажа позволили отразить атаку противника, нанеся ему существенный урон и заставив отступить.

https://t.me/rabotaembrat/7380

Ефрейтор Надеждин Владислав Ефрейтор Владислав Надежкин выполнял боевую задачу по обороне позиций российских войск на одном из тактических направлений.

Неся службу на наблюдательном посту взводного опорного пункта, Владислав обнаружил приближающийся беспилотный летательный аппарат противника. Мгновенно оценив ситуацию, Надежкин доложил командиру об обнаруженной в небе вражеских воздушных объектах, после чего приметил средства РЭБ по дрону. Потеряв управление, барражирующий боеприпас противника потерял управление и упал, сдетонировав в 10 метрах от позиций российских военнослужащих.

Профессионализм и мужество Владислава Надежкина предотвратили атаку противника и не позволили нанести урон российским войскам на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/7381

Гвардии рядовой Гуров Антон Наводчик артиллерийского орудия гвардии рядовой Антон Гуров в ходе специальной военной операции выполнял задачи по нанесению огневого поражения противнику. В ходе выполнения огневой задачи артиллерийская позиция Гурова подверглась обстрелу со стороны артиллерии украинских боевиков.

Не теряя времени, Антон вместе со своими сослуживцами, используя рельеф местности, переместились на запасную позицию. Используя беспилотный летательный аппарат, Гуров определил местоположения артиллерии противника, откуда вёлся огонь. Определив координаты цели, Антон оперативно навёл орудие и открыл огонь, поразив орудие противника с первого же выстрела. В ходе эффективного огневого поражения орудие Гурова уничтожило три артиллерийских расчёта противника. Огонь вражеской артиллерии был полностью подавлен.

Благодаря грамотным и своевременным действиям гвардии рядового Антона Гурова ни один артиллерийский снаряд не достиг орудий российских артиллеристов.

https://vk.com/wall-201942677_4703

Гвардии старший лейтенант Духанин Евгений Командир противотанкового взвода гвардии старший лейтенант Евгений Духанин получил приказ на выдвижение к месту вероятного прорыва противника.

В ходе марша на двух боевых машинах передовой расчет обнаружил технику противника, сходу вступил в бой, открыв огонь. Точный огонь противотанкового расчета остановил продвижение бронегруппы противника. По вступившему в бой расчету противник начал минометный обстрел, в результате которого боевая машина пехоты получила повреждения, а механик-водитель был ранен. Оценив обстановку Духанин приказал второму расчету занять рубеж и открыть огонь по противнику. Как только противник перенес огонь на вторую машину, Евгений оперативно организовал эвакуацию поврежденной техники.

В результате боя противотанковый взвод под командованием гвардии старшего лейтенанта Духанина выполнил задачу, остановив прорвавшуюся технику противника, а уверенное управление командира взвода позволило вывести из-под вражеского огня личный состав и машины противотанкового подразделения, не допустив при этом потерь

https://t.me/rabotaembrat/7389

Капитан Никонов Николай Гаубичный дивизион, в составе которого действовала батарея под командованием капитана Николая Никонова, выполнял задачу по огневой поддержке батальонной тактической группы российских войск, штурмующей позиции украинских боевиков.

В ходе боя противник использовал средства РЭБ, которые затрудняли ведение воздушной разведки с помощью БПЛА. Оценив обстановку, Никонов принял решение и выдвинулся к переднему краю. Заняв выгодную позицию в непосредственной близости от расположения противника, осуществлял корректировку огня дивизиона. Спустя время противник нанес по позиции капитана Никонова артиллерийский удар, в результате которого Николай получил тяжелое ранение, но несмотря на это продолжил корректировать огонь артиллерии.

Благодаря смелым и решительным действиям капитана Николая Никонова противник потерял большое количество техники и пехоты в бою и был вынужден отступить.

https://t.me/rabotaembrat/7390

Младший сержант Пурик Даниил Младший сержант Даниил Пурик выполнял боевые задачи по бесперебойному снабжению подразделений российских войск, ведущих оборонительные бои на одном из направлений. Неоднократно осуществлял подвоз боеприпасов российской группировке войск на передовых позициях.

В ходе очередного марша колонна, в составе которой двигался Пурик, подверглась минометному обстрелу со стороны противника. Понимая, что в случае попадания в машину с боеприпасами, значительная часть колонны будет уничтожена, Даниил, умело маневрируя на участке местности, проявляя мужество и героизм, вывел машину из-под вражеского обстрела.

Смелые и решительные действия младшего сержанта Даниила Пурика, проявленные им мужество и профессионализм, позволили сохранить груз и обеспечить бесперебойную доставку боеприпасов подразделениям, находящимся на передовых позициях, что позволило не допустить прорыва оборонительных рубежей ВС РФ.

https://t.me/rabotaembrat/7392

Старший сержант Очиров Чингис Старший сержант Чингис Очиров в составе танкового взвода выполнял задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденных от украинских боевиков.

Противник, стремясь восстановить контроль над утраченными позициями, предпринял попытку прорыва оборонительных рубежей российских войск в зоне ответственности экипажа Очирова. Находясь на передовом рубеже обороны, Чингис четко командовал вверенным ему экипажем. Прицельным огнем по выдвинувшимся боевикам экипаж танка остановил продвижение противника, сковал маневры его огневых средств, и нанес ему большой урон, заставив отступить на исходные позиции.

Смелые и самоотверженные действия старшего сержанта Чингиса Очирова, а также профессионализм и слаженность действий его подчиненных позволили российским танкистам сорвать наступление врага и удержать населенный пункт.

https://t.me/rabotaembrat/7393

Рядовой Скубак Никита Рядовой Никита Скубак в составе подразделения выполнял задачу по охране района дислокации мотострелковой роты.

В ходе выполнения задач на передовом наблюдательном пункте Никита обнаружил в прилегающем лесном массиве вооруженную группу боевиков, оборудующих позиции для обстрела наших войск. Используя средства связи, Скубак доложил командованию об обнаруженном противнике и передал координаты их позиций. По противнику был нанесен минометный удар, в ходе которого враг, понеся потери, отступил. Продолжая нести наблюдение, Никита обнаружил еще одну группу боевиков, движущихся на транспортном средстве в направлении позиций ВС РФ, своевременно доложил и передал координаты. По маршруту движения противника был нанесен удар реактивной артиллерией. Находясь на связи, Скубак корректировал ведение огня, благодаря чему группа противника была уничтожена.

Смелые и скрытные действия гвардии рядового Никиты Скубака на наблюдательном пункте позволили нанести значительные потери противнику и предотвратить потери среди российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/7397

Ефрейтор Лейко Владимир Украинские боевики, стремясь вернуть утраченные в ходе боев позиции, атаковали район расположения российских подразделений.

Ефрейтор Владимир Лейко вместе с подразделением вступил в бой с группой противника. Ведя прицельный огонь по врагу, постоянно маневрируя и меняя позиции, Владимир лично уничтожал живую силу противника. Во время боя Лейко получил ранение, но несмотря на это, оказав себе первую помощь, продолжил вести бой. В результате успешных действий подразделения, в составе которого действовал Владимир, группа боевиков была полностью ликвидирована.

Благодаря мужеству и самоотверженности ефрейтора Владимира Лейко, оборона на данном участке линии боевого соприкосновения была удержана.

https://t.me/rabotaembrat/7398

Ефрейтор Герра Максим Воин из Бурятии ефрейтор Герра Максим Александрович награжден Георгиевским крестом IV степени. Он служит в 5-ой танковой бригаде. Наводчик.

Участвует в СВО с октября 2022 года.

https://t.me/specnazAlpha/20481

Младший сержант Буков Александр Подразделение младшего сержанта Александра Букова занимало оборону на одном из важных направлений, выполняя задачи по сдерживанию наступающего противника.

Выбирая наиболее выгодные позиции для ведения огня, Александр наносил огневое поражение противнику. Подразделению поступила задача вклиниться вглубь обороны украинских боевиков, взять штурмом опорный пункт и удерживать его для продолжения наступления основными силами. Завязав бой, подразделение постепенно продвигалось в направлении опорного пункта националистов. Буков оказывал поддержку наступающим, огнем из пулемета своевременно подавляя наиболее опасные огневые точки противника. В ходе боя Александр со своей огневой позиции обнаружил подкрепление противника, передвигающегося на автомобиле. Точным огнем из пулемета Александр повредил автомобиль и уничтожил часть группы боевиков, в результате чего противник на опорном пункте, не получив подкрепления, был уничтожен.

После выполнения задачи по взятию опорного пункта, младший сержант Буков принимал участие в оказании помощи раненным товарищам и организации их эвакуации в безопасный район. Благодаря мужеству, самоотверженности и грамотным действиям младшего сержанта Александра Буков был захвачен важный опорный пункт противника и обеспечено дальнейшее продвижение основных сил.

https://t.me/rabotaembrat/7400

Сержант Кассихин Алексей Сержант Алексей Кассихин получил задачу доставить боеприпасы одному из артиллерийских дивизионов, оказывающих поддержку обороняющимся российским подразделениям.

Оперативно выдвинувшись в назначенный район, сержант Кассихин обнаружил, что противник взял под огневой контроль участок дороги, который было необходимо преодолеть. Понимая, что в случае невыполнения задачи российские артиллеристы не смогут оказывать поддержку, Алексей принял решение продолжить движение. Тщательно продумав маршрут, Кассихин на максимальной скорости начал движение. Несмотря на близкие артиллерийские разрывы, сохраняя самообладание, Алексей уверенно вел автомобиль сквозь простреливаемый участок дороги. Не снижая скорости, беспрерывно маневрируя, Кассихин преодолел опасный участок маршрута и вовремя доставил боеприпасы российским артиллеристам.

Благодаря мужеству, опыту и самоотверженности сержанта Алексея Кассихина боеприпасы были доставлены в кратчайший срок, что позволило предотвратить прорывы обороны российских войск на важном тактическом направлении.

https://t.me/rabotaembrat/7401

Рядовой Марченко Дмитрий В ходе ведения наблюдения за воздушным пространством в заданном секторе, рядовой Дмитрий Марченко обнаружил неустановленные беспилотные летательные аппараты над подразделением российских войск, осуществлявшим переправу через реку. Удостоверившись, что российских беспилотных летательных аппаратов в заданном секторе нет, Дмитрий взял цели на сопровождение и при входе дронов противника в зону поражения уничтожил их из стрелкового оружия. После того, как беспилотники были уничтожены, подразделение беспрепятственно осуществило переправу через реку в заданный район.

Благодаря профессиональному применению личного стрелкового оружия и умению вести стрельбу по быстролетящим воздушным целям, рядовой Дмитрий Марченко сохранил жизни своим боевым товарищам, уничтожив три беспилотных летательных аппарата с установленными на них взрывными устройствами.

https://t.me/rabotaembrat/7403

Рядовой Коровин Александр Рядовой Александр Коровин в составе подразделения выполнял боевую задачу по охране и обороне рубежа вблизи одного из населенных пунктов.

Неся боевое дежурство на наблюдательном посту, Александр обнаружил два FPV-дрона, летящих в направлении позиций российских войск. Мгновенно оценив ситуацию, рядовой Александр Коровин применил противодроновое ружье и, подавив каналы управления, посадил вражеские беспилотники. В ходе осмотра дронов, Александр обнаружил установленные на них взрывные устройства. Несмотря на угрозу для жизни, рядовой Коровин лично обезвредил взрывные устройства.

Благодаря наблюдательности и личному мужеству рядового Александра Коровина удалось избежать потерь среди личного подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/7404

Старший сержант Васильев Денис Отделению, под командованием старшего сержанта Дениса Васильева, была поставлена задача форсировать водную преграду и занять важный остров на одном из вероятных направлений наступления противника.

Несмотря на непрерывный минометный обстрел и атаки дронов-камикадзе со стороны украинских боевиков российские военнослужащие сумели в срок и без потерь в личном составе переправиться на лодках на остров и занять важные рубежи. В ходе занятия позиций группой Васильева была сорвана попытка боевиков осуществить переброску на лодках диверсионно-разведывательной группы в составе около шести человек. В результате грамотных действий Васильева проявленных в условиях, сопряженных с риском для жизни, в ходе боя противник был полностью уничтожен. Спустя несколько дней, неся службу на наблюдательном посту, Денис обнаружил на противоположном берегу реки личный состав противника, который осуществлял попытку установки понтонной переправы с целью дальнейшей высадки на остров ДРГ на легкобронированной технике. Мгновенно оценив обстановку, Васильев доложил вышестоящему командованию точные координаты боевиков и корректировал огонь артиллерии.

В результате грамотных и профессиональных действий старшего сержанта Дениса Васильева, проявленных в условиях, сопряженных с риском для жизни, группа противника была уничтожена огнем артиллерии вместе с техникой.

https://t.me/rabotaembrat/7410

Военнослужащий Химадуллин Ришат Занимая выгодные оборонительные рубежи, отряд, в составе которого находится Ришат Хамидуллин, вел наблюдение за действиями противника. Находясь на выгодной наблюдательной позиции Ришат обнаружил разведывательный БПЛА противника. При приближении беспилотника к позициям отряда Хамидуллин организовал ведение сосредоточенного огня по маршруту полета летательного аппарата. Благодаря слаженным действиям отряда дрон был сбит в ста метрах от позиций противника.

Ришат Хамидуллин, понимая что информация в беспилотнике имеет важное значение для разведки позиций противника, принял решение организовать изъятие информации. Возглавив группу, Ришат под огнем противника добрался до беспилотника, благодаря опыту и навыкам оперативно извлек записывающие устройства и под прикрытием группы доставил их на свои позиции, после чего передал информацию подразделениям разведки.

Благодаря самоотверженным и грамотным действиям заместителя начальника штаба отряда БАРС Ришата Хамидуллина важная разведывательная информация была передана российским подразделениям что позволило нанести противнику значительные потери огнем артиллерии.

https://t.me/rabotaembrat/7411

Гвардии старший лейтенант Королев Денис Командиром гаубичного самоходно-артиллерийского взвода гвардии старшим лейтенантом Денисом Королевым была получена боевая задача - нанести огневое поражение наступающему противнику с неподготовленной огневой позиции.

Совершив марш протяженностью более пятнадцати километров командир взвода подготовил взвод к ведению огня. Противник обнаружил подразделение и начал пристрелочный огонь. Оценив обстановку Денис Королев принял решение не меняя позиции и нанести артиллерийский удар по наступающему противнику и только после этого вывел из-под обстрела свой взвод.

Благодаря смелым и решительным действиям гвардии старшего лейтенанта Дениса Королева артиллеристы выполнили поставленную огневую задачу, в результате которой были уничтожены наступающие украинские боевики.

https://t.me/rabotaembrat/7413 Военные инженеры – очень смелые и отважные парни. А такие, как известно, нужны везде. Поэтому они не только выполняют задачи разминирования, ежедневно приближая мирную жизнь, но и действуют в составе штурмовых групп. Идти приходится даже впереди штурмовиков.

Командир инженерно-саперной роты группировки войск «Запад» лейтенант Александр Архипов рассказал, как его подразделение решает штурмовые задачи на Купянском направлении. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/34593 Сапер группировки войск «Запад» рассказал, как проходит инженерная разведка дорог

«В связи с погодными условиями приходится часто "пробивать" новые дороги. Дороги нужны чистые, без мин. Поэтому нас вызывают, мы работаем. Берем щупы, миноискатели – и вперед!» – говорит сапёр Дмитрий Федоров.

Он отмечает, что работать нужно очень тщательно: «Попадаются группы мин, особенно противотанковые, которые глубже подкапывают. Они не сразу продавливаются. Мы стараемся такие вещи пресекать. Любой сигнал миноискателя мы прощупываем, пока не найдем даже какой-то маленький осколочек». См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/34617 Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили оборонительные сооружения и танк ВСУ на Купянском направлении

Артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе противника на Купянском направлении.

Командир орудия «Гиацинт-С» Константин Пузырев рассказал, как его расчет выполняет боевые задачи, для каких целей применяют 152-мм самоходную пушку, и как в ходе выполнения огневых задач были уничтожены выявленные цели. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/34646

Старший лейтенант Дебелый Роман 19 декабря 2023. Старший лейтенант Роман Дебелый, награжденный медалью "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации, выступает на церемонии награждения после расширенного заседания коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной.

Кавалер двух орденов Мужества.

Металлург по профессии, Роман Александрович пошел служить по повестке. Признается, что уклоняться даже не думал. Вначале освобождал Мариуполь и Волноваху, потом оказался на Запорожском направлении. См. видео по ссылке.

https://vk.com/wall-48144384_823509

Младший лейтенант Спесивцев Алексей 19 декабря 2023. Президент РФ Владимир Путин вручил медаль "Золотая Звезда" Герою Российской Федерации младшему лейтенанту Алексею Спесивцеву после расширенного заседания коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной.

https://riamediabank.ru/media/8585028.html Рашид из городка Петровское-Ацетон. Дед служил на Доброте, отец прапорщик на КП корпуса.

Ранен, ампутировали ногу. Находится на реабилитации и лечении. Подробнее здесь

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К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Гвардии полковник Оспанов Арман 6 января 2024 года на южном направлении погиб гвардии полковник Оспанов Арман Толегенович, ранее служивший начальником бронетанковой службы 98-й дивизии ВДВ. См.видео по ссылке

https://t.me/geroirossii/5944 Военнослужащий Демин Александр В зоне спецоперации погиб 28-летний военнослужащий из Чановского района Новосибирской области Александр Дëмин Он погиб 7 октября 2023 года в зоне спецоперации. Родился 15 июля 1995 года. Героя посмертно наградили орденом Мужества. https://zpobeda.ru/aleksandr-demin/ Военнослужащий Беляев Вадим В спецоперации на Украине погиб старший механик-водитель из Ярославской области Вадим Беляев Вадим Беляев служил в отделении механизированных мостов инженерно-дорожного взвода инженерно-сапёрной роты. https://zpobeda.ru/vadim-belyaev/ Военнослужащий Исаченков Сергей В ходе спецоперации на Украине погиб Исаченков Сергей Николаевич. Клетнянский район Брянской области. https://zpobeda.ru/sergej-isachenkov/ Военнослужащий Щеглов Александр Куйтунский район Иркутской области простился с Щегловым Александром Николаевичем 04.01.1976 г. рождения. Щеглов Александр Николаевич воспитывался в полной, благополучной семье. Мама уделяла большое внимание воспитанию сына. После школы ушел в армию. По истечении службы в рядах армии получил звание сержанта. После армии поступил в техникум физической культуры, по профессии — преподаватель физкультуры. После окончания техникума работал в милиции в отделе по борьбе с наркотиками в звании старший лейтенант. В зону СВО он пошел служить по контракту 10 сентября 2023 года. Защищая Родину, Александр погиб в бою 10 октября 2023 года. https://zpobeda.ru/aleksandr-shheglov/ Военнослужащий Захарченко Сергей 20 октября 2023 года в с. Узуново в городском округе Серебряные Пруды Московской области состоялось прощание с Захарченко Сергеем Владимировичем, погибшим в ходе СВО. https://zpobeda.ru/sergej-zaharchenko/ Военнослужащий Павлов Василий В ходе СВО погиб Павлов Василий Петрович. г. Кувшиново, Тверской обл. https://zpobeda.ru/vasilij-pavlov/ Военнослужащий Хисмятуллов Мурат Мурат Рафикович Хисмятуллов (12.02.1991 — 29.03.2023) Героически погиб защищая свою страну, семью и детей! https://zpobeda.ru/murat-hismyatullov/ Военнослужащий Семенченко Александр При выполнении специальной военной операции на Украине погиб Семенченко Александр Сергеевич. Родился он 12 июля 1990 года в поселке Предгорный Змеиногорского района Алтайского края. В июне текущего года Александр заключил контракт и отправился защищать интересы своей Родины. Сначала прошел обучение в Томске, а затем его командировали в Воронежскую область в город Россошь перегонять военную технику. 16 сентября рядом с парнем взорвалась граната. Александр погиб на месте. https://zpobeda.ru/aleksandr-semenchenko/ Военнослужащий Андраханов Николай При исполнении воинского и гражданского долга в зоне СВО погиб выпускник Чебулинского центра творчества

Николай Андраханов. Он был жизнерадостным, весёлым и безмерно добрым парнем, отдавшим жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа. Николай посмертно награждён Орденом Мужества. https://zpobeda.ru/nikolaj-andrahanov/ Доброволец Кудрявцев Александр Уроженец Черепановского района Александр Кудрявцев погиб в зоне спецоперации при исполнении служебного долга 14 октября. Парню было 20 лет. Александр Кудрявцев родился 25 ноября 2002 года в Черепаново Новосибирской области. В 2019 году выпустился из местной школы № 4. С 2020 года служил радиотелефонистом в рядах Российской армии, в Уссурийске. Александр Кудрявцев добровольно отправился в зону спецоперации в августе 2022 года. https://zpobeda.ru/aleksandr-kudryavcev/ Военнослужащий Андрейшев Илья В ходе СВО погиб Андрейшев Илья Владимирович. г. Йошкар Ола https://zpobeda.ru/ilya-andrejshev/ Военнослужащий Крупин Николай Крупин Николай Юрьевич 15.10.1971 г.р. г. Вологда https://zpobeda.ru/nikolaj-krupin/ Военнослужащий Ильясов Багогди Ильясов Багогди Муратазлиевич 21.12.1977 г.р. г.Санкт-Петербург https://zpobeda.ru/bagogdi-ilyasov/ Военнослужащий Лаврик Сергей Сергей Лавриков был мобилизован, но затем многодетного отца отпустили домой. Летом прошлого года Сергей Лаврик подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Орловский боец погиб во время выполнения боевого задания в конце прошлого года. — Любящим мужем и отцом, замечательным сыном и братом, внуком, надежным другом — таким мы запомним Сергея Лаврика, настоящего патриота и мужественного человека. Сергей отдал свою жизнь не напрасно. Вернется мирная жизнь, в которой будет много радостных и счастливых моментов, благодаря воинским подвигам и самопожертвованию таких российских парней, как Сергей, — отметил глава Покровского района. Ему было 30 лет. У бойца остались трое детей. https://t.me/specnazAlpha/20522 Военнослужащий Романов Александр 17 октября погиб Александр Романов, участник специальной военной операции. Александр родился в Чое, где проживал до призыва в Вооружённые силы РФ в 2000 году. После прохождения срочной службы остался в рядах военнослужащих в Улан-Удэ в звании прапорщик до 2013 года. В этом году отправился в зону СВО. https://zpobeda.ru/aleksandr-romanov-2/ Доброволец Цурукин Φeдoр Цурукин Φeдoр Рoмaнoвич 21.08.1998 г.p. г.Узлoвaя Тульcкaя oблacть ЧВΚ Вaгнеp https://zpobeda.ru/edor-curukin/ Военнослужащий Сумынин Юрий Юрий Сумынин погиб в ночь на 19 октября под Лисичанском. Юрий учил детей сош N 60 г.Краснодара. https://zpobeda.ru/jurij-sumynin/ Военнослужащий Новиков Константин Константин воспитывался в уникальной многодетной семье, был очень добрым, искренним и любящим жизнь… Погиб 20 марта во время штурма Артемовска (Бахмута). Константину Новикову было 25 лет. https://zpobeda.ru/konstantin-novikov/ Военнослужащий Головин Владимир Головин Владимир Сергеевич 24.01.1987 г. Новосибирск, Новосибирская область, с. Константиновка Погиб 29.09.2023 https://zpobeda.ru/vladimir-golovin/ Военнослужащий Костерев Дмитрий Костерев Дмитрий Владимирович, 15.06.1991 года рождения. Детство Дима провел в поселке Колосово, а после — жил в селе Солопенки Алексинского района. По настоящее время проживал в микрорайоне Горушки города Алексин. Женат, есть дочь. Дмитрий служил в армии в войсках спецназа. 25 октября 2022 года Дмитрий был мобилизован для прохождения дальнейшей службы в зоне СВО. 14 октября 2023 года — погиб. https://zpobeda.ru/dmitrij-kosterev/ Старший лейтенант Гасанов Магомед При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец с.Новый аул Магарамкентского района Республики Дагестан Гасанов Магомед Новрузович, 23.02. 2000 г.р., не женат. https://zpobeda.ru/magomed-gasanov/ Военнослужащий Петров Сергей 14.10.2023 во время выполнения боевого задания в зоне СВО героически погиб 24 ОБр СпН штурмовик- разведчик Петров Сергей Иванович (позывной «Шустрый»). Погиб под Авдеевкой. Уроженец с. Тегульдет, Томской области,

родился 05.02.2000. Серёжа был честный, отзывчивый, жизнерадостный, дружелюбный, он был опорой для мамы, так как был единственным ребёнком в семье. https://zpobeda.ru/sergej-petrov/ Военнослужащий Явтушенко Сергей Явтушенко Сергей Андреевич (05.12.1991-21.01.2023). Челябинская область Погиб «Бахмут». https://zpobeda.ru/sergej-yavtushenko/ Военнослужащий Мартюшев Сергей Мартюшев Сергей Сергеевич 45 лет п.Звездный Городок, Московская область https://zpobeda.ru/sergej-martjushev/ Рядовой Захаренко Виктор Простились с участником СВО Захаренко Виктором Александровичем. г. Тулун, Иркутская обл. https://zpobeda.ru/viktor-zaharenko/ Военнослужащий Муртазалиев Рустам Муртазалиев Рустам Хусенович погиб в ходе специальной военной операции 22.12.1978 года рождения. Проживал в с. Баган. Большую часть трудовой деятельности посвятил строительству. Рустама знают как общительного, ответственного человека, готового в трудную минуту прийти на помощь. 28.06.2023 заключил контракт с министерством обороны,

погиб 10.10.2023 при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР. https://zpobeda.ru/rustam-murtazaliev/ Военнослужащий Костин Илья 12 октября 2023г. героически погиб Костин Илья Юрьевич при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине, в районе населённого пункта Лиман 1. Илья воевал за свободу и независимость нашей Родины, пал смертью храбрых на поле боя, проявив отвагу и мужество. Находясь на боевой задаче вблизи опорного пункта противника, ведя стрелковый бой, начал эвакуацию раненого товарища. При нанесении противником артобстрела, погиб прикрыв своим телом раненого товарища. Он был исполнительным, трудолюбивым, доброжелательным и безотказным человеком, всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался. https://zpobeda.ru/ilya-kostin/ Военнослужащий Величко Михаил Героически погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции на территории Украины Мобилизованный учитель физкультуры из Горловки (ДНР) Михаил Величко ценой жизни спас сослуживцев. Он накрыл своим телом сброшенную с дрона украинскими нацистами гранату. У бойца с позывным "Миха" остались семилетняя дочка и 11-летний сын https://t.me/geroirossii/5973 Военнослужащий Рубцов Валерий Валерий Рубцов погиб 14 октября 2023 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Валерий родился 19 ноября 1988 года в с. Чесночное. Окончил 9 классов Верхнечесноченской средней школы. По окончанию училища в 2010 году был призван в ряды Российской армии. С 28 сентября 2022 года принимал участие в специальной военной операции на Украине. https://zpobeda.ru/valerij-rubcov/ Военнослужащий Флигинских Владислав Флигинских Владислав Федорович (13.01.1994г.р.) погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, вывозя раненных товарищей с поля боя. Награждён медалью » За отвагу в бою» (при жизни). Награждён «Орденом Мужества» (посмертно) https://zpobeda.ru/vladislav-fliginskih/ Военнослужащий Шевнин Сергей В ходе специальной военной операции погиб дридцатидвухлетний уроженец посёлка Мурыгино Сергей Александрович Шевнин https://zpobeda.ru/sergej-shevnin/ Военнослужащий Трифонов Алексей 10 октября в ходе специальной военной операции по освобождению Донбасса от нацизма погиб военнослужащий из Бурятии Алексей Трифонов. В августе 2023 года Алексей Трифонов принимает решение отправится добровольцем в зону СВО. Защищая Родину, он пал смертью храбрых, проявив мужество и отвагу. Алексею было 28 лет…

Дома его ждали мама, жена, трое детей, жена, сестра и братья. https://zpobeda.ru/aleksej-trifonov-2/ Военнослужащий Кунгурцев Сергей В зоне СВО погиб житель посёлка Линёво Новосибирской области Сергей Кунгурцев. Как именно сибиряк оказался в зоне спецоперации — не уточняют. Сергей Кунгурцев был надёжным другом и товарищем, честным и справедливым человеком. https://zpobeda.ru/sergej-kungurcev/ Лейтенант Веретов Иван Веретов Иван Михайлович 08.12.1997 г.р. г.Верхняя Салда, Свердловская область https://zpobeda.ru/ivan-veretov/ Военнослужащий Лузин Данил Десантник Данил Лузин из Чистоозерного района погиб в ходе СВО Данил родился и вырос в селе Чистоозерное, с детства мечтал стать военным. После школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова. В 2022 году получил диплом с отличием и вскоре отправился в зону СВО. Погиб при исполнении служебного долга в возрасте 26 лет. У бойца остались жена и маленький сын. https://zpobeda.ru/danil-luzin/ Военнослужащий Заводских Виктор, военнослужащая Данькова Дарья Горловка. Офицер Следственного комитета ДНР погиб от атаки украинского БПЛА. Вместе с ним погибла 31-летняя Дарья Данькова из МВД. 33-летний капитан Виктор Заводских направлялся в Горловку по работе — дрон ВСУ атаковал служебную машину. Офицера передали бригаде медиков, он скончался по пути в больницу от полученных травм. От обстрела служебного автомобиля, в которого находился Виктор, также скончалась 31-летняя Дарья Данькова из МВД. Трёхлетний сын сотрудницы остался без мамы. Женщина скончалась до приезда врачей. https://t.me/specnazAlpha/20527

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

«Когда вернётесь вы с войны» – Миша Матвеев Предыдущие выпуски:

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