Пригожин Евгений Викторович отвечает

Здравствуйте. Недавно из закрытых источников нам пришла информация о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" уничтожили первый "Леопард". Так ли это на самом деле?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

"Мы "Леопардов" не уничтожали. Пока с "Леопардами" схваток не было. "Леопарды" на данный момент прибывают в Часов Яр, но на поле боя мы с ними не встречались.

Как только уничтожим первый "Леопард", сообщим".

Запрос от редакции ИА Dixi News и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович!

На этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев позволил себе, на наш взгляд, хамские высказывания в ваш адрес. Будете ли вы дальше на них реагировать?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«У меня нет времени с обиженными разбираться. Он тявкнул — леща получил. Теперь пускай сидит сопли вытирает».

Запрос от редакции издания CNN

Good afternoon, could you please comment whether you are satisfied now that your Wagner fighters are receiving the supplies they need? And do you regard disagreements with the "hierarchy" in Moscow as resolved?

Публикуем ответ Е.В. Пригожина:

«Ребята, вы же CNN — вражеские шпионы. Имейте совесть, как я могу с вами обсуждать военные вопросы? Ай-яй-яй. Информация за информацию. Адреса, явки, пароли?»

Запрос от редакции РИА «Новый День»

Здравствуйте, Евгений Викторович. В соцсетях набирает обороты скандал с зятем Шойгу, блогером Алексеем Столяровым, который ставил лайки на русофобские и антивоенные посты Юрия Дудя. Считаете ли вы, что родственники высокопоставленных чиновников, функционеров, могут позволять себе такие вещи в сложное для страны время? Почему простых людей за это наказывают по закону, а чиновников — нет?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Ваш вопрос застал меня в дороге, и было время подумать. Я написал два варианта ответа — выбирайте, какой вам больше нравится:

1) Вы прекрасно знаете, что я очень мягкий человек и в любом споре стараюсь уступить, лишь бы не было никакого конфликта. В данной ситуации с моей стороны неэтично комментировать поведение блогера Столярова, потому что у него очень крутая крыша. Когда я об этом узнал — меня стало потряхивать от испуга. С такими, как Столяров, безусловно, лучше не ругаться. Лучше отдать ему все, что он просит, включая ключ от квартиры, где деньги лежат. Если он лайкает Дудя — то лучше всем лайкнуть Дудя, ведь Столяров знает, что делает, и мы все должны на него равняться.

А если мы не можем лайкнуть Дудя физически, например, у нас нет для этого пальцев, оторваны руки или ноги. Или мы все туповатые для того, чтобы открыть страничку Дудя. В таком случае надо брать кувалду и разбираться по-взрослому, оставив юмор в стороне. После вашего вопроса меня минут 20 трясло от страха — так, что ЧВКшники всем коллективом успокаивали.

2) Понимаете, в чем дело. Генетика — упрямая штука. Часть людей, таких, как блогер Столяров, имеют определенное превосходство, и эти люди могут себе позволить лайкать Дудя. Похоже, что по мнению таких самородков, как Столяров, основная масса народа в стране — генетически ущербна. Вот, например, я. Кто я такой, чтобы делать замечания таким людям, как блогер Столяров? Никто, и звать меня никак. Поэтому, конечно же, самым правильным поведением будет полное восхищение Столяровым и такими, как он. И уж если он лайкает Дудя, нужно всем взять и лайкнуть Дудя. Даже стихи на ум пришли: «Ох уж этот хитрый Дудь: ждет, кто лайкнет, — тому и вдуть».

Публикуем интервью Е.В. Пригожина изданию «Невские новости»

Что думают бойцы ЧВК «Вагнер» о назначении родственницы экс-президента Украины Петра Порошенко директором петербургского учреждения культуры, как команда губернатора Беглова, возможно, расхищает бюджет Северной столицы, и как жителям города лучше всего поступить с вороватыми чиновниками, читайте в эксклюзивном интервью Евгения Пригожина Невским новостям. По ссылке пройдете на страницы издания с интервью.

Публикуем запрос от журналиста Болгарской редакции МИА News Front Аси Зуан и ответ:

В связи с подготовкой журналистского материала и в продолжении журналистского расследования по проблематикe военно-биологической деятельности США на территории пост-советского пространства, и в частности на территории (бывшей) Украины, которую на сегодняшний день США превратили в военно-биологический полигон для разработок компонентов оружия массового поражения ( химическое, биологоческое, ментальное) и апробирования военной техники и провождения экспериментов над людьми, хотела спросить встречали ли Вы факты подтверждающие, что военные ВСУ употребляют психотропные или иные медицинские препараты изменяющие сознание ( про главаря Киевского режима Зеленского речь не идет, там всем очевидно системное употребление невооруженном взглядом кокаина)

Реча идет о военных ВСУ, которые сдавались или попадали в плен к ЧВК "Вагнер"- поскольку ЧВК Вагнер многократно подчеркивает, что военнопленных ВСУ находятся в безопасности и передаются для обмена, то встречали ли Вы украинских военных, которые проходили иностранное обучение и получали какие-либо психотропные вещества от своих иностранных кураторов?

Также: в 2022 в Мариуполе, в одном из отделений международного "Красного креста" были обнаружены документы и медицинские карты детей Украины где были отмечены обследования только здоровых органов ( что наталкивает на мысль, что Красный крест каким-то образом сотрудничал с военно-биологическими объектами Пентагона на территории Пентагона). Информацию впервые озвучил руководитель Народной Дружины, создатель проекта "КиберДонбас"- Владимир Тараненко. Конкретно про Красный Крест, что вызывает большие вопросы к деятельности самой организации на территории бывшей Украины и поднимает занавес по чудовищной темы о черной трансплантологии и поставок человеческих органов в США и Западной Европе ( так как там имеется острая нехватка в донорстве- сердце, почки и т.д) используя украинских людей (военных, гражданских)

На базе были обнаружены и материалы по химической и биологической защите.

Встречали ли Вы подобные материалы среди пленных ВСУ? Рассказывали ли Вам пленные ВСУ о том, что часть личного состава ВСУ проходить лечение (экспериментальное) за рубежом? Рассказывали ли Вам пленные ВСУ о прохождении лечения за рубежом, или что перед отправкой на передовую у них делали отбор сыворотки крови (за деньги или бесплатно) как добровольцы?

ЧВК Вагнер обнаруживал ли странные объекты ВСУ где были медицинские документы?

Можете ли сказать, что иностранные инструкторы и кураторы проводят психологические операции с ВСУ для изменения их сознания?

И еще раз обращусь с просьбой- если у Вас будет возможность дать интервью для нашей редакции, чтоб правда доходила до европейской аудитории буду очень признательна и для меня будет честь.

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Возможно, не совсем точно отвечу на ваш вопрос, но по опыту почти года участия в боевых действиях ЧВК «Вагнер», почти 50% убитых бойцов ВСУ имеют на себе различные таблетки, соли, амфетамин и так далее. Поэтому психотропные вещества, которые позволяют бойцам ВСУ снизить болевые пороги, повысить активность, а также снизить степень страха, широко распространены в украинской армии.

Мы с этим достаточно часто сталкиваемся, это уже не является новостью. В настоящий момент у нас находится пленный, который многое рассказывает об экспериментах, которые зарубежные кураторы ставят на украинских военнослужащих, снижая болевые пороги и пытаясь создать так называемого «универсального солдата» с помощью медикаментозного воздействия. Специально для издания NewsFront я попросил своих ребят, чтобы они сделали короткую видеозапись.

Что касается химии, она активно используется украинскими подразделениями — различные соединения фосфора, отравляющие вещества в порошкообразных и газообразных формах. Их скидывают с помощью боеприпасов, с беспилотных летательных аппаратов и прочими способами». «После этих таблеток еще очень хотелось пить…»

Пленный солдат Зеленского рассказал о том, как их пичкали неизвестными веществами для повышения боеспособности. Видео с подробным рассказом опубликовала пресс-служба "Конкорд"и «оркестранты», которые, собственно, и пленили украинца. Судя по всему, это совсем юный военнослужащий, отправленный киевским режимом на смерть.

Ну а по поводу таблеток можно сказать только одно. Это верный признак низкого морального духа в рядах укронацистов. Таблетками командиры пытаются затуманить им разум, чтобы без лишних вопросов те шли в атаку и погибали. Ведь нормально воевать в таком состоянии сложно.

Публикуем запрос от редакции издания «Вести Подмосковья»

Уважаемый Евгений Викторович!

Ранее Вы заявляли, что «набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен», поэтому ЧВК «Вагнер» будет сокращаться. Согласно многочисленным сообщениям в сети, сейчас идут тяжелейшие бои за Бахмут, и вся страна наблюдает за этим.

Можете ли Вы сказать, каков риск сокращения количества бойцов ЧВК «Вагнер», и на что это повлияет?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Да. Это действительно так. Есть силы, которые «подсушивают» ЧВК «Вагнер», поскольку ЧВК «Вагнер» становится более активной и продуктивной, чем многие другие воинские формирования. Безусловно, прекращение набора заключенных – это плохо. Плохо не только для ЧВК «Вагнер», но и для тех парней, которые отбывают свой срок наказания, хотели бы пойти на войну и перезагрузить свою жизнь так же, как те, кто уже воспользовался своим шансом искупить вину – прошел через ад войны и вернулся домой.

Сейчас идет активный набор и подготовка бойцов ЧВК «Вагнер» в регионах. Желающих много. Безусловно, трудности возникают. Например, возникли колоссальные трудности с рекламными агентствами несмотря на то, что я щедро финансировал рекламу о наборе в ЧВК «Вагнер». К примеру, многие московские рекламные агентства морщат припудренные носы и отказываются сотрудничать.

Пользуясь случаем, в конце моего ответа прошу все рекламные агентства, которые хотят работать с ЧВК «Вагнер» и помочь нам в наборе бойцов (безусловно, на коммерческих условиях), прислать свои координаты на пресс-службу компании «Конкорд» (press-mail@inbox.ru) для того, чтобы мы могли с вами связаться.

*Прилагаю список рекламных агентств, которые «сморщили носики» и отказались от сотрудничества с ЧВК «Вагнер»:

1. Национальный рекламный альянс

2. Газпром-медиа.

3. Mediaminded

4. Group4Media

5. OMD Media Direction

6. ЭВЕРЕСТ

7. AVM Media

8. Mediasystem

9. Группа АДВ

10. Игроник».

Публикуем запрос от редакции издания LIVE24

Добрый день!

Евгений Викторович, появилась информация о том, что вы спонсировали IT-конкурс по замещению YouTube, который называется "Видеопереворот".

Можете ли вы это подтвердить?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«На 100% подтверждаю: я финансирую конкурс, который называется «Видеопереворот», он направлен на то, чтобы показать населению РФ и всему миру, что в России огромное количество программистов и других специалистов, которые способны создать и упаковать видеохостинг, не менее привлекательный, чем Ютуб. Надеюсь, после того, как бюрократы увидят, что, продлевая жизнь Ютубу, они душат российских программистов, точка в битве за Ютуб будет поставлена.

Поэтому конкурс «Видеопереворот» направлен на то, чтобы выпустить российские видеохостинги из информационной тюрьмы».

Публикуем запрос от редакции издания «Ленправда.Ру»

Здравствуйте! Сейчас активно обсуждается включение добровольцев в число участников боевых действий с предоставлением последующих льгот, в том числе для семей погибших и раненых. Вы несколько раз уже отвечали на этот вопрос, говорили, что документы в работе. Какая сейчас ситуация, можете ли вы прокомментировать?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Насколько мне известно, Президент уже дал поручение готовить документы для того, чтобы добровольцы, которые погибают на фронте за нашу Родину, получили равные права с военнослужащими. Я могу ошибаться, но те документы, которые я видел, на сегодняшний день, — это мягкий уход от поручения. Дело в том, что категорий участников боевых действий много, а конкретно по закону их девять. ЧВК «Вагнер» включают в девятый пункт.

Льготы по пункту №9, если прочесть и поверить российским законам, следующие:

— При наличии медицинских показаний, преимущественное право получения путевки в санаторий;

— Выбор времени отпуска, когда тебе удобнее;

— Первоочередное право покупки садового участка площадью шесть соток;

— Внеочередная установка телефона.

Думаю, что наши парни и без ног, и без рук заработают себе на жизнь больше, чем предусмотрено такими позорными льготами. Поэтому дальше будем биться, пока не сломаем бюрократов об колено и не заставим их позаботиться о бойцах, которые воевали на фронте вместо их сопливых, трусливых детей.

Готовлю обращение к Председателю Государственной думы В.В. Володину, в ближайшие дни его опубликую».

Публикуем запрос от редакции издания «Экспресс газета»

Уважаемый Евгений Викторович!

В СМИ пишут, что бывший официальный представитель Народной

милиции ДНР Эдуард Басурин во время встречи с Вами отказался работать в

ЧВК «Вагнер». Так ли это? Можете прокомментировать?

Запрос от эстонского СМИ Baltija

Итальянская Politico сообщила, что Евгений Пригожин в 2019 году планировал провести при посредничестве консервативной эстонской партии EKRE некую информационную операцию, ища возможность поддержать партию перед выборами в Европейский парламент. Партия EKRE выступила с заявлением, что статья является фейком, можете прокомментировать данное заявление?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«С Мартом Хельме, бывшим лидером EKRE, мы, действительно, долгое время сотрудничали. Наше сотрудничество началось с 2019 года в рамках антизападной стратегии. У нас даже были представители в его офисе. Вы знаете, мою позицию по американским выборам и, если помните, Март Хельме после выборов президента США назвал Байдена «коррумпированным типом» и объявил, что выборы в США сфальсифицированы. К сожалению, наш антизападный вектор провалился.

В целом, безусловно, Март Хельме человек одиозный, неоднозначный и у него сложное отношение к России, но пока он занимал должность министра внутренних дел Эстонии, он всегда соблюдал договоренности».

Запрос от редакции издания «Глас Народа» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

В Интернете и социальных сетях распространяется видеообращение бойцов расформированного 352-го мотострелкового полка, которые просят принять их в ЧВК "Вагнер".

Редакция федерального сетевого ресурса "Интернет-газета "ГЛАС НАРОДА" хотела бы поинтересоваться, будете ли Вы реагировать на это обращение?

Будем бороться, чтобы забрать их к себе — Евгений Пригожин сообщил в аудио ответе, что сделал обращение в органы военного управления относительно бойцов расформированного 352 мотострелкового полка.

— «Я сделал уже соответствующее обращение в органы военного управления для того, чтобы их перевели к нам, либо в одно из воинских подразделений, которое находится у нас в оперативном управлении. И, конечно же, когда ребята хотят идти воевать, а не просто сидеть где-то на учебном полигоне или просто в расположении – это необходимо делать.

То, что они хотят идти и защищать Родину с оружием в руках, и своими руками принести пользу в нашу общую победу – конечно это здорово, спасибо, что они нашли смелости и силы, несмотря на возможные дисциплинарные взыскания. Мы будем бороться для того, чтобы забрать их к себе.»

Запрос от редакции издания «Петербург Ньюс»

Сегодня в Петербурге был введен план «Ковер», воздушное пространство над городом временно закрывали из-за «неопознанного объекта». Известно ли вам, что это было?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Конечно, я могу ошибаться, но по моей информации, это были инопланетяне, которые везли нам новые военные технологии и мозги. На самом деле, несмотря на всю угрозу, это вторжение очень радовало. Но... ПВО отработало на «хорошо» и «отлично», и мы их сбили. На х... мы их вертели».

Запрос от внештатного корреспондента FOX News Анатолия Маркина

Добрый день. Вопрос для Господина Пригожина. Нас очень заинтересовала возможность более активного участия Господина Пригожина в политической жизни Российской Федерации.

На фоне продолжительных успехов ЧВК "ВАГНЕР" на поле боя и стойкого руководства существующими подразделениями Евгением Викторовичем, читатели и редакция хотели бы узнать как Господин Пригожин оценивает для себя такую перспективу.

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Анатолий, добрый день.

На сегодняшний день у меня огромное количество задач, которые необходимо выполнять на поле боя. Поэтому все остальные амбиции, хобби и увлечения забыты и неактуальны.

Что касается политики, политика – грязное дело. Например, для чего Байден так активно занимается Украиной? Ведь это страна, расположенная за тысячи и тысячи километров от США, но находится у нас в печени. Думаю, вряд ли американцам понравилось, если бы ЧВК «Вагнер» начала работать в Мексике. Понятно, что это не решение американцев, а только небольшой части людей, которые, как вы помните, абсолютно по-хамски фальсифицировали выборы 2020 года.

Я не считаю себя политиком. Политики должны крутиться, лгать и обманывать. По крайней мере в той политической философии, которая существует почти во всем мире в настоящее время.

Чтобы избежать двусмысленности в переводе, отправляем вам ответ на английском.

Вашим читателям, вашей аудитории, республиканцам, огромный привет и огромный привет всему американскому народу. Жму руку. Пригожин».

«Dear Anatolii,

These days, I have an enormous number of tasks I need to perform on the battlefield. Therefore, the rest of my ambitions, hobbies and interests are currently irrelevant and forgotten. Regarding politics - politics is a dirty business. For example, what makes Biden interested in Ukraine so much? Ukraine is a country thousands kilometers away from the US, but for us it’s literally under our skin. I really doubt that Americans would enjoy seeing PMC Wagner conduct their operations in Mexico. Even though we understand it’s not the American people who make these decisions, but a small group of people who rigged the 2020 elections in a blatant and obvious manner.

I don’t consider myself a politician. Politicians have to wiggle around, lie and deceive, at least in the political environment that is dominant in most parts of today’s world.

I’m sending this reply in English to avoid any possible ambiguity. Give my highest regards to your viewers, to Republicans and to all American people. I wish you well. Prigozhin».

Запрос от редакции издания «Правда.ру»

Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что США доводят информацию о возможности предоставления Китаем военной помощи России для использования на Украине.

"Одна из компаний, внесенных в черный список, Spacety Co предоставляла спутниковые снимки ЧВК "Вагнер", - сказал он.

Можете прокомментировать?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«У нас нет никакой необходимости в покупке спутниковых снимков. ЧВК «Вагнер» уже полтора года имеет почти два десятка спутников, часть из которых - радиолокационные, а остальные - оптические. Поэтому Госдеп США немножечко провалился во времени.

Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом США😉»

Запрос от редакции издания «Накануне» и ответ:

Здравствуйте!

Уважаемый Евгений Викторович!

Сегодня хакерская группа Killnet заявила, что взломала сайт американской военной базы Рамштайн в Германии. По их словам, ВСУ получили приказ об отступлении из Артемовска. Можете прокомментировать?

Пригожин прислал голосовое сообщение.

"ВСУ на Бахмут подбрасывают дополнительные резервы. И всеми силами пытаются удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление. Кровопролитность боев увеличивается с каждым днем".

https://t.me/concordgroup_official/532

Публикуем обращение Е.В. Пригожина к председателю Государственной думы РФ В.В. Володину.

Запрос от редакции издания NEWS. ru

Добрый день! Информационный портал NEWS. ru, корреспондент Кирилл Николаев. Хотели бы взять комментарий у Евгения Викторовича по следующему вопросу:

Федеральное казначейство проводит проверки Минобороны РФ по четырем ключевым направлениям в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники.

Что лично Евгений Викторович ждет от результатов проверки Минобороны РФ? По его мнению, почему данная проверка организована именно сейчас?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Я не имею информации по проверкам, которые проводятся в рамках Министерства обороны. Поэтому никак не могу прокомментировать ваш вопрос».

Запрос от редакции портала «Балтия»

Уважаемый Виктор Евгеньевич!

Консервативная народная партия (EKRE) подала заявление в Полицию безопасности Эстонии с просьбой установить, не пытается ли Россия повлиять на результаты выборов в Рийгикогу. В своем заявлении партия отмечает, что информация о якобы имеющихся связях между EKRE и ЧВК «Вагнер», возглавляемой олигархом Евгением Пригожиным, близким к российскому режиму, распространяется в СМИ «с методической последовательностью».

Вангуем, что у редакции портала «Балтия», задавшей вам «нескромный» вопрос о связях с ЕКРЕ, скоро наступят тяжелые времена...

И напомним, что информацию о контактах EKRE и В.Е.Пригожина 18 февраля опубликовало итальянское издание Politico.

Скажите, Евгений Викторович! Почему испокон веков «кашу заваривают» иностранцы, а «расхлебывать» приходиться нам, русским)?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Если партия EKRE обратится к ЧВК «Вагнер» за поддержкой, то мы ее окажем. В Эстонии налицо нарушение принципов демократии, за которую мы боремся, поэтому считаю возможным вмешиваться в этот процесс».

Запрос от редакции портала MSK1. RU

Добрый день! Евгений Викторович, ранее вы рассказывали о том, что бойцов ЧВК хоронят на кладбище в Краснодарском крае. Недавно местные жители обнаружили могилы в поселке Маврино Щелковского городского округа в Московской области, на которых изображена эмблема "Вагнер". Подскажите, пожалуйста, захоранивал ли "Вагнер" своих бойцов в Маврино?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Я не думаю, что эта информация может являться публичной. Однако хочу обратить ваше внимание, что в станице Бакинская Горячеключевского района Краснодарского края имеется кладбище, на части которого находятся могилы только бойцов ЧВК «Вагнер». Бойцы со всей страны воюют в ЧВК «Вагнер». Поэтому нет ничего удивительного в том, что кто-то из наших героев захоронен в поселке Маврино Щелковского района или в других местах нашей необъятной Родины, за которую мы погибаем».

Вопрос для Евгения Викторовича от корреспондента ИА REX Татьяны Стоянович.

Президент Сербии Александр Вучич в интервью порталу POLITICO заявил, что он не нуждается в поддержке «Вагнера» и что сербы, которые были завербованы для участия в боевых действиях на Украине, “будут арестованы, когда они вернутся в Сербию» и что «в дружественной стране так не вербуют». Почему на ваш взгляд ажиотаж вокруг присутствия ЧВК «Вагнер» в Сербии продолжается даже после вашего заявления о том, что «Вагнер» не занимается вербовкой бойцов в этой дружественной балканской стране?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Вучич напрасно истерику устроил. В ЧВК «Вагнер» на сегодняшний день (1 марта 2023 года) нет ни одного серба. Последний, кто воевал в ЧВК «Вагнер», убыл с направления два месяца назад.

Если кто-нибудь из сербов заявит, что он воевал в ЧВК «Вагнер» в 2023 году – это обман. Не верьте ему».

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«RTVI и ряд СМИ распространяют ошибочную и заведомо ложную информацию о том, что я обратился к Председателю Госдумы В.В. Володину с просьбой снять ответственность с командиров воинских формирований за дискредитацию и критику военных и добровольцев. Я настаивал на том, чтобы нельзя было дискредитировать добровольцев, в том числе бывших осужденных. Однако в моем письме В.В. Володину от 1.03.2023 года говорится о том, что руководителей добровольческих и любых других воинских формирований, в том числе Министерства обороны РФ, должно быть разрешено критиковать. Поскольку отсутствие критики приводит к деградации воинских формирований и Вооруженных Сил в целом. Граждане должны иметь право критиковать тех, кто отдает приказы: руководство Министерства обороны, руководство добровольческих воинских соединений, меня, Пригожина, в том числе. Но не должны критиковать, а тем более дискредитировать тех, кто приказы выполняет. Я никогда не позволял и не позволю себе давать необоснованную критику в адрес солдат. Солдат первичен на войне, потому что именно он воюет и погибает. А командиры должны нести полную ответственность, в том числе и перед народом в публичном поле. Командир публично не может негативно отзываться о своих бойцах, всю ответственность несут только командиры».

Это сообщение не было опубликовано в прес-службе Конкорд. И я понимаю почему. Слишком уж откровенно и многое надо просто "забибикать". Извините, но мат пришлось заменить более приемлемым словом.То что это не фейк - у меня сохранен опубликованный скрин ответа.

"Здравствуйте.

Высылаем комментарий Е.В. Пригожина:

«Исключительно для вашего ТГ-канала. Так сказать, от телеграмера к телеграмеру.

Не путайте жопу с пальцем. Одно дело – муж Шойгу, действия которого, на мой взгляд, подпадают под измену Родине. Поэтому, когда Шойгу выходит замуж за антироссийского блогера, который открыто поддерживает антироссийские действия западной коалиции – это прямая угроза безопасности государства.

Другое дело – генерал Матовников. Если вы погружены в проблематику, то должны знать, что телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, который фактически контролируется одним из замминистров обороны, опубликовал видео, где Александр Матовников вращает ... (мужской половой орган, сокращенно МПО), судя по всему, перед симпатичной девушкой. Все, что может в этом видео быть неприятным – это только размер самого ... (МПО) для тех, у кого он меньше. Я думаю, что именно это и расстроило заказчиков данного видео.

Когда товарищу Сталину доложили, что товарищ Рокоссовский имеет жену и кучу любовниц, на вопрос: «Что делать будем?». Товарищ Сталин ответил: «Что делать будем? Завидовать будем».

То, что это видео было похищено не иностранными спецслужбами, я знаю на 100 %. Это была спецоперация группы лиц, которые подумали, что Матовников молодой и перспективный, и может заменить тех, у кого ... (МПО) , видимо, не стоит, в том числе на работу.

Что можно сказать генералу Матовникову: «Александр Анатольевич, крутите не только ... (МПО) , но и крутите тех, кто вас пытается дискредитировать, на ... (МПО)».

А что касается героя этого видео, фамилия Матовников, возможно, произошла от того, что его предки не только крутили на ...(МПО) , но и наматывали на ... (МПО)»."

Запрос от редакции издания «Мос Ньюс» и ответ:

Добрый день!

Евгений Викторович, в настоящее время в СМИ появляется большое количество сообщений по поводу ДРГ на территории Брянской области. Просим Вас прокомментировать данную информацию.

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Какие ДРГ не совсем понимаю. У нас на территории Донбасса ДРГ нет. Мы их всех зачищаем, и границу они пройти не могут. Поэтому на Донбассе все спокойно. Хотите мира – приезжайте к нам на Донбасс. Встретим, обогреем, ДРГ не будет, не переживайте».

Публикуем запрос от редакции издания PolitOnline и ответ:

Добрый день, Евгений Викторович!

Хотелось бы узнать ваше мнение по происходящему в Брянской области. Как Вы считаете, пересечена ли красная линия?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Красные линии? У нас похоже красная краска кончилась, и вместо красной – коричневая. Правда, вместо линий – чиркаши. Ничего страшного, по чиркашам тоже найдем, кто их оставляет».

Публикуем заявление Е.В. Пригожина:

«Чтобы набирать новых бойцов в ЧВК «Вагнер», которые будут защищать нашу Родину, в ряде городов мы уже открыли центры набора в ЧВК «Вагнер». Эти центры расположены на базе спортивных клубов, куда вы придете, вас проверят – насколько вы физически крепки и далее расскажут, каким образом вы попадете к нам. Этим центрам мы полностью доверяем, они являются нашими сторонниками. Первый центр, который мы открыли – это клуб единоборств «Груша», он находится по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, дом 2. Им отдельное спасибо, они первые».

Публикуем запрос от редакции издания «Блокнот»

Здравствуйте!

Шесть лет назад, 2 марта 2017 года, древний сирийский город Пальмира был окончательно освобожден подразделениями ЧВК «Вагнер» от боевиков «Исламского государства».

Можете вспомнить эти события и поделиться подробностями с нашей редакцией?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Да, действительно 2 марта 2017 года с рассветом я прибыл под Пальмиру и находился там вместе с одним высокопоставленным чиновником из сирийской администрации, который приехал поблагодарить моих бойцов за то, что они согласились во второй раз отбить Пальмиру у врага.

Первым, кто заходил на Пальмиру был Ратибор — командир первого штурмового отряда. Хорошо помню его слова, он повернулся к чиновнику и сказал: «Если вы опять прое...те Пальмиру, в третий раз мы точно ее отбивать не будем». Ратибор вел свой штурмовой отряд несколько километров по минным полям к «высоте 939», той самой знаменитой высоте, которая стала ключом к «первой Пальмире».

Эта высота находилась на абсолютно открытом склоне, и парни карабкались к ней, абсолютно не прикрытые от пулеметов противника. К полудню Ратибор зашел на нее и пошел влево по хребту до тех пор, пока к ночи не взял все основные высоты.

Сирийские войска отказались нас поддерживать во время этого штурма. В принципе сирийская армия редко когда воевала, обычно она ходила табунами по нашим стопам, когда дело уже было сделано. Так случилось и на Пальмире. После того, как мы взяли электростанцию и аэропорт Пальмиры, я сообщил об этом нашему командованию. И был отдан приказ на выдвижение сирийским войскам, они зашли в город по южной дороге за горным хребтом.

С Пальмиры мы через некоторое время продолжили движение в сторону Дейр-эз-Зора. Сирийские войска зашли в город, когда он был фактически в безопасности. Так было во всех сражениях в Сирийской войне.

Потом еще недели две мне присылали фотографии оборудованных позиций тех самых высот и убитых в них «духов». Это были норы и крепости. Неслучайно Пальмира так хорошо оборонялась тысячелетиями. Географическое положение ее очень хорошо продумано и вписано в рельеф местности.

После Пальмиры мы продолжили движение в сторону Дейр-эз-Зора. За ней была Эс-Сухна, затем Эш-Шола, где позднее в неравном бою были взяты в плен герои Цуркану и Заболотный, но это уже другие фрагменты из истории ЧВК «Вагнер».

В числе штурмов были Григорий Цуркану и Роман Заболотный. Памятник бойцам на базе ЧВК "Вагнер"

2 марта 2017 года группа Вагнера освободила Пальмиру второй раз! Счет стал 2 :0 в пользу ЧВК.

Публикуем запрос от редакции издания «Век»

Добрый вечер, Евгений Викторович!

Сегодня Вы в своем комментарии (#1305) рассказали историю взятия Пальмиры.

Согласно нашим данным, в Министерстве обороны была разработана специальная медаль "За освобождение Пальмиры".

Знаете ли вы об этом? Получили ли бойцы ЧВК "Вагнер" эту медаль?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Нет, никто из моих бойцов эту медаль не получил. Почему? Из ревности. У нас часто бывает, что идет передергивание истории в пользу отдельно взятых личностей, которые участия в создании этой истории не принимают, но, пользуясь своим бюрократическим положением, пытаются эту историю украсть. Надеюсь, вы понимаете, о ком я говорю.

Кстати, в Министерстве обороны эта медаль есть чуть ли не у каждой секретарши в приемной. Но ни один из более тысячи бойцов ЧВК «Вагнер», которые брали Пальмиру, ее не получил, как и минобороновскую медаль за Сирию».

