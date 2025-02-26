Силам Специальных Операций России — 16 лет

27 февраля свое 16-летие отмечают ССО Вооруженных сил России. Данная дата как праздник для верхушки спецназа ВС была утверждена президентом России в 2015 году. Связана она в первую очередь с днем, когда в Крыму активно стали действовать подразделения Вооруженных сил, в том числе ССО.
Свою историю ССО России ведут с 2009 года, когда в соответствие с директивой ГШ началось формирование данного подразделения за счет "Сенежа" — будущего Центра специального назначения, который к тому моменту действовал уже 15 лет.
Широкая публика впервые увидела Силы как раз в ходе возвращения Крыма домой в 2014 году. За время своего существования Центры ССО принимали участие во множестве различных боевых операций в различных странах мира, особо активно их деятельность была освещена в ходе операции в Сирии. С первых часов специалисты ССО приступили к выполнению задач и в рамках СВО.
За время своего существования десятки военнослужащих ССО были удостоены звания Героя России. Увы, такая работа не обходится без потерь. Вечная память павшим военнослужащим Сил специальных операций.
Поздравляем ветеранов и действующий состав! Желаем успехов на всех фронтах жизни, а главное чтобы количество выходов равнялось количеству возвращений домой.
Наши вежливые парни с безграничными возможностями: ССО — Силы специальных операций РоссииДень Сил специальных операций России отмечается сегодня. В память о той дате, когда они в образе "вежливых людей" вошли в историю.
Нет, вот только представить себя на месте того симферопольского сантехника! Хоть ты и в здании Верховного совета трудишься, а всё ж образ профессии обязывает. И вот остаёшься ты после хорошо проведённого вечера проспаться в уголке на топчанчике, дабы супругу драгоценную в грех сквернословия не вводить, не говоря уже о грехе скалкоприменения… А тут тебя раз – чья-то рука в тактической перчатке без пальцев за плечо треплет аккуратно, автомат с обвесами невиданными над головой повисает, глаза, явно к безжалостности привычные, из-под очков тактических противоосколочных глядят. И слова из-за балаклавы этак весомо падают: "Всё, мужик, домой пора. Счастливого пути".
Нет, жена явно лучше…
Суровые, вежливые, свои
Говорят, со слов того мужика и пошло это – "вежливые люди". Это когда он на вопросы собравшейся вокруг Верховного совета Крыма толпы да жадных до крови украинских журналистов ответил: "Какие-какие… Вежливые какие-то…".И было это 27 февраля 2014 года. Когда здание ВС Крыма, которое отстояли от замайданных погромщиков местные ополченцы, взяли тогда под охрану никому ещё не известные, но явно уверенные в своих силах люди в военной форме. А ещё через год, 26 февраля 2015 года, эти люди были официально поименованы в указе президента России об учреждении нового праздника – Дня Сил специальных операций.
Как водится, дата такого публичного признания достаточно далеко отстояла от собственно начала существования этого вида Вооружённых сил России. Предтечей ССО стал 5 марта 1999 года 322-й центр подготовки специалистов Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил России (в/ч 92154). Это если не вспоминать, конечно, группы ОСНАЗ, созданные ещё при Сталине, и группы спецназа, существовавшие в различных родах вооружённых сил в советские времена и после них. Из-за места своей географической локации возле соответствующего озера в Подмосковье это подразделение стало называться позже Центром специального назначения "Сенеж". Комплектовался он только из офицеров и прапорщиков, показавших наилучшие способности и результаты во время службы в армейском спецназе и в разведподразделениях армии и флота. Прозвали его военнослужащих почему-то "подсолнухами".
Как нетрудно догадаться по дате формирования, бойцы "Сенежа" сразу же отметились в ходе второй чеченской войны, а также при проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе. Чем они занимались, можно представить себе по популярному некогда сериалу "Спецназ". С поправкой, конечно, на художественность и необходимую для широкой публики "залипушечность". Но, в общем, захват и ликвидация полевых командиров и активных боевиков, уничтожение баз и схронов, спасение сбитых лётчиков, работа по иностранным шпионам и агентам – всё это было.Работали также какое-то время по пиратам и их базам в районе Африканского Рога. Одна из причин, почему те – только тс-с-с! – столь явственно подуспокоились и перестали с прежней наглостью донимать мировое судоходство. А то очень неприятно вплавь добираться до невидимого берега с откушенной акулой ногой. После того как тебя гуманно отпустили восвояси после попытки нападения на судно с русским спецназом на борту, но вот лодку твою потопили из пулемёта. И всё законно – про гуманизм по отношению к плавсредствам в конвенциях ничего не написано…
Однако растущая необходимость применения таких сил в связи с ростом международного терроризма, но при подчинении Центра "Сенеж" Главному разведуправлению требовала и нового уровня координации его деятельности с другими видами вооружённых сил. Ну, например, применения авиации для доставки спецназовцев в заданную точку. Так что через некоторое время "Сенеж" подчинили непосредственно начальнику Генерального штаба. Затем был создан второй Центр специального назначения, дислоцированный в подмосковной Кубинке. Далее выяснилось неожиданно, что конкуренция в данном виде деятельности – не друг. И в 2013 году было образовано командование сил специальных операций, которому всех и подчинили. Командующим КССО стал генерал-майор Алексей Дюмин, нынешний губернатор Тульской области.Сегодня в состав ССО МО России входят: 561-й Аварийно-спасательный центр (действия с моря), центры специального назначения "Кубинка-2" и "Сенеж", Центр подготовки специалистов. И командование, конечно.
Смысл и задачи
Понятно, что создавались эти силы не в предвидении необходимости выпроводить заспавшегося сантехника из здания крымского парламента. И даже не с необходимостью взять стратегические объекты Крыма под контроль, чтобы обезумевшие после удачного государственного переворота киевские власти вкупе с украинскими нацистами не сотворили там нечто подобное тому, что они сделали с Верховной радой Украины. Тогда, напомним, на балконах зала заседаний в открытую с автоматами стояли нацистские боевики и вооружённые майданщики, недвусмысленно указывая депутатам, как и за что голосовать, чтобы узаконить свой путч.
Нет, главной причиной, требовавшей создания Сил специальных операций как отдельного вида войск, стало изменение самого характера вооружённых конфликтов в нынешнее время. Массовые сражения массовых армий ушли в прошлое с окончанием ирано-иракской войны 1980 – 1988 годов. Более ничего подобного уже не происходило. Войны, как начала показывать уже американо-вьетнамская война 1965 – 1973 годов, а окончательно показала война СССР в Афганистане, превратились в столкновения с малыми иррегулярными вооружёнными формированиями. С которыми, однако, при надлежащей их поддержке оружием и питанием окончательно не могут справиться даже самые мощные регулярные армии мира.
И да – вьетконговцев и моджахедов поддерживали в этом смысле СССР и США соответственно, но из этого следует, что тем более эффективно будут действовать малые, но хорошо подготовленные подразделения при поддержке собственного государства.То есть характер современной войны потребовал создания отрядов для партизанских и диверсионных действий не только от каких-нибудь повстанцев и террористов, но и от борющихся с ними государств. По сути, государства вынуждены сами инициировать диверсионные и партизанские отряды. И уже не для тактических, как спецназы, и не для оперативных, как войска быстрого реагирования, – а и для стратегических операций. Что значит – в том числе и за пределами собственных границ. Ибо очевидно, что задачи обеспечения национальной безопасности или национальных интересов своими границами далеко не, хм, ограничиваются…
Именно потому Силы специальных операций России защитили Крым от агрессии сорвавшейся с поводка цивилизации Украины. Именно потому они физически спасли от ликвидации киевским режимом Виктора Януковича, тогда ещё легитимного президента Украины. Ибо это в национальных интересах России – мир и закон в соседней, дотоле братской стране. И на то в те дни была ещё надежда. К сожалению, не сбылась. Киев предпочёл пойти по дорожке государственного терроризма. Отчего и потерял Крым и Донбасс.
Герои и подвиги
Те же национальные интересы России по борьбе с терроризмом побудили руководство страны оказать помощь погибавшей в войне с "Исламским государством" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) Сирийской Арабской Республике.
В основе военной составляющей этой помощи лежит, как известно, применение Воздушно-космических сил (ВКС). Однако и их применение не имело бы должной эффективности без поддержки со стороны ССО. Она заключается прежде всего в разведке целей, в их "подсвечивании", в корректировке бомбо-штурмовых ударов. Символично, что первым погибшим в Сирии (именно при боевой операции, не считая гибели сбитого турками пилота и смертельно раненного при спасении лётчиков морпеха) стал старший лейтенант Александр Прохоренко. Служивший в Силах специальных операций передовым авиационным наводчиком и вызвавший огонь на себя, когда оказался плотно окружён боевиками.
Были и другие погибшие бойцы ССО России…
Одним из самых известных боёв Сил специальных операций в Сирии стало сражение весной 2017 года в провинции Алеппо. Там группа из 16 бойцов, что занималась наведением авиации ВКС на опорные пункты, вступила в столкновение с 300 боевиками! И победила!
В этом сражении проявился во всём блеске вечный дух русского солдата. Фактически брошенная спонтанно отступившими бойцами правительственных сирийских сил, группа спецназовцев осталась на позициях. Просто потому, что сочли, что отступать нельзя: "Боевики заняли бы господствующие высоты, потребовались бы недели, чтобы отбить эти позиции заново. Плюс потери у сирийской армии были бы гораздо выше".Вот и не отступили. Потом только на подходах к их позициям найдено около 300 трупов террористов. При этом сами бойцы ССО обошлись без потерь. Эх, вот так бы всегда…
В настоящее время Силы специальных операций ВС России принимают участие в проведении операции по демилитаризации и денацификации Украины, но об их действиях Министерство обороны не распространяется. Возможно, что о некоторых операциях, которые проводят бойцы ССО, мы узнаем только после окончании операции.
Поздравляем военнослужащих Сил специальных операций и всех, кто уже отслужил в ССО, с профессиональным праздником!
https://lsvsx.livejournal.com/1549592.html
Предыдущие материалы:
Свежие комментарии