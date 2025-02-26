Силам Специальных Операций России — 16 лет

27 февраля свое 16-летие отмечают ССО Вооруженных сил России. Данная дата как праздник для верхушки спецназа ВС была утверждена президентом России в 2015 году. Связана она в первую очередь с днем, когда в Крыму активно стали действовать подразделения Вооруженных сил, в том числе ССО.

Свою историю ССО России ведут с 2009 года, когда в соответствие с директивой ГШ началось формирование данного подразделения за счет "Сенежа" — будущего Центра специального назначения, который к тому моменту действовал уже 15 лет.

Формирование началось с создания Командования специальных операций, к которому позже стали прибавляться сформированные Центры специального назначения.

Широкая публика впервые увидела Силы как раз в ходе возвращения Крыма домой в 2014 году. За время своего существования Центры ССО принимали участие во множестве различных боевых операций в различных странах мира, особо активно их деятельность была освещена в ходе операции в Сирии. С первых часов специалисты ССО приступили к выполнению задач и в рамках СВО.

За время своего существования десятки военнослужащих ССО были удостоены звания Героя России. Увы, такая работа не обходится без потерь. Вечная память павшим военнослужащим Сил специальных операций.

Поздравляем ветеранов и действующий состав! Желаем успехов на всех фронтах жизни, а главное чтобы количество выходов равнялось количеству возвращений домой.

https://t.me/geroirossii/6293

Наши вежливые парни с безграничными возможностями: ССО — Силы специальных операций России День Сил специальных операций России отмечается сегодня. В память о той дате, когда они в образе "вежливых людей" вошли в историю.

Нет, вот только представить себя на месте того симферопольского сантехника! Хоть ты и в здании Верховного совета трудишься, а всё ж образ профессии обязывает. И вот остаёшься ты после хорошо проведённого вечера проспаться в уголке на топчанчике, дабы супругу драгоценную в грех сквернословия не вводить, не говоря уже о грехе скалкоприменения… А тут тебя раз – чья-то рука в тактической перчатке без пальцев за плечо треплет аккуратно, автомат с обвесами невиданными над головой повисает, глаза, явно к безжалостности привычные, из-под очков тактических противоосколочных глядят. И слова из-за балаклавы этак весомо падают: "Всё, мужик, домой пора. Счастливого пути".

Нет, жена явно лучше…

Суровые, вежливые, свои

Говорят, со слов того мужика и пошло это – "вежливые люди". Это когда он на вопросы собравшейся вокруг Верховного совета Крыма толпы да жадных до крови украинских журналистов ответил: "Какие-какие… Вежливые какие-то…". И было это 27 февраля 2014 года. Когда здание ВС Крыма, которое отстояли от замайданных погромщиков местные ополченцы, взяли тогда под охрану никому ещё не известные, но явно уверенные в своих силах люди в военной форме. А ещё через год, 26 февраля 2015 года, эти люди были официально поименованы в указе президента России об учреждении нового праздника – Дня Сил специальных операций.

Как водится, дата такого публичного признания достаточно далеко отстояла от собственно начала существования этого вида Вооружённых сил России. Предтечей ССО стал 5 марта 1999 года 322-й центр подготовки специалистов Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил России (в/ч 92154). Это если не вспоминать, конечно, группы ОСНАЗ, созданные ещё при Сталине, и группы спецназа, существовавшие в различных родах вооружённых сил в советские времена и после них. Из-за места своей географической локации возле соответствующего озера в Подмосковье это подразделение стало называться позже Центром специального назначения "Сенеж". Комплектовался он только из офицеров и прапорщиков, показавших наилучшие способности и результаты во время службы в армейском спецназе и в разведподразделениях армии и флота. Прозвали его военнослужащих почему-то "подсолнухами".

Как нетрудно догадаться по дате формирования, бойцы "Сенежа" сразу же отметились в ходе второй чеченской войны, а также при проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе. Чем они занимались, можно представить себе по популярному некогда сериалу "Спецназ". С поправкой, конечно, на художественность и необходимую для широкой публики "залипушечность". Но, в общем, захват и ликвидация полевых командиров и активных боевиков, уничтожение баз и схронов, спасение сбитых лётчиков, работа по иностранным шпионам и агентам – всё это было. Работали также какое-то время по пиратам и их базам в районе Африканского Рога. Одна из причин, почему те – только тс-с-с! – столь явственно подуспокоились и перестали с прежней наглостью донимать мировое судоходство. А то очень неприятно вплавь добираться до невидимого берега с откушенной акулой ногой. После того как тебя гуманно отпустили восвояси после попытки нападения на судно с русским спецназом на борту, но вот лодку твою потопили из пулемёта. И всё законно – про гуманизм по отношению к плавсредствам в конвенциях ничего не написано…

Однако растущая необходимость применения таких сил в связи с ростом международного терроризма, но при подчинении Центра "Сенеж" Главному разведуправлению требовала и нового уровня координации его деятельности с другими видами вооружённых сил. Ну, например, применения авиации для доставки спецназовцев в заданную точку. Так что через некоторое время "Сенеж" подчинили непосредственно начальнику Генерального штаба. Затем был создан второй Центр специального назначения, дислоцированный в подмосковной Кубинке. Далее выяснилось неожиданно, что конкуренция в данном виде деятельности – не друг. И в 2013 году было образовано командование сил специальных операций, которому всех и подчинили. Командующим КССО стал генерал-майор Алексей Дюмин, нынешний губернатор Тульской области. Сегодня в состав ССО МО России входят: 561-й Аварийно-спасательный центр (действия с моря), центры специального назначения "Кубинка-2" и "Сенеж", Центр подготовки специалистов. И командование, конечно.

Смысл и задачи

Понятно, что создавались эти силы не в предвидении необходимости выпроводить заспавшегося сантехника из здания крымского парламента. И даже не с необходимостью взять стратегические объекты Крыма под контроль, чтобы обезумевшие после удачного государственного переворота киевские власти вкупе с украинскими нацистами не сотворили там нечто подобное тому, что они сделали с Верховной радой Украины. Тогда, напомним, на балконах зала заседаний в открытую с автоматами стояли нацистские боевики и вооружённые майданщики, недвусмысленно указывая депутатам, как и за что голосовать, чтобы узаконить свой путч.

Нет, главной причиной, требовавшей создания Сил специальных операций как отдельного вида войск, стало изменение самого характера вооружённых конфликтов в нынешнее время. Массовые сражения массовых армий ушли в прошлое с окончанием ирано-иракской войны 1980 – 1988 годов. Более ничего подобного уже не происходило. Войны, как начала показывать уже американо-вьетнамская война 1965 – 1973 годов, а окончательно показала война СССР в Афганистане, превратились в столкновения с малыми иррегулярными вооружёнными формированиями. С которыми, однако, при надлежащей их поддержке оружием и питанием окончательно не могут справиться даже самые мощные регулярные армии мира.

И да – вьетконговцев и моджахедов поддерживали в этом смысле СССР и США соответственно, но из этого следует, что тем более эффективно будут действовать малые, но хорошо подготовленные подразделения при поддержке собственного государства. То есть характер современной войны потребовал создания отрядов для партизанских и диверсионных действий не только от каких-нибудь повстанцев и террористов, но и от борющихся с ними государств. По сути, государства вынуждены сами инициировать диверсионные и партизанские отряды. И уже не для тактических, как спецназы, и не для оперативных, как войска быстрого реагирования, – а и для стратегических операций. Что значит – в том числе и за пределами собственных границ. Ибо очевидно, что задачи обеспечения национальной безопасности или национальных интересов своими границами далеко не, хм, ограничиваются…

Именно потому Силы специальных операций России защитили Крым от агрессии сорвавшейся с поводка цивилизации Украины. Именно потому они физически спасли от ликвидации киевским режимом Виктора Януковича, тогда ещё легитимного президента Украины. Ибо это в национальных интересах России – мир и закон в соседней, дотоле братской стране. И на то в те дни была ещё надежда. К сожалению, не сбылась. Киев предпочёл пойти по дорожке государственного терроризма. Отчего и потерял Крым и Донбасс.

Герои и подвиги

Те же национальные интересы России по борьбе с терроризмом побудили руководство страны оказать помощь погибавшей в войне с "Исламским государством" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) Сирийской Арабской Республике.

В основе военной составляющей этой помощи лежит, как известно, применение Воздушно-космических сил (ВКС). Однако и их применение не имело бы должной эффективности без поддержки со стороны ССО. Она заключается прежде всего в разведке целей, в их "подсвечивании", в корректировке бомбо-штурмовых ударов. Символично, что первым погибшим в Сирии (именно при боевой операции, не считая гибели сбитого турками пилота и смертельно раненного при спасении лётчиков морпеха) стал старший лейтенант Александр Прохоренко. Служивший в Силах специальных операций передовым авиационным наводчиком и вызвавший огонь на себя, когда оказался плотно окружён боевиками.

Были и другие погибшие бойцы ССО России…

Одним из самых известных боёв Сил специальных операций в Сирии стало сражение весной 2017 года в провинции Алеппо. Там группа из 16 бойцов, что занималась наведением авиации ВКС на опорные пункты, вступила в столкновение с 300 боевиками! И победила!

В этом сражении проявился во всём блеске вечный дух русского солдата. Фактически брошенная спонтанно отступившими бойцами правительственных сирийских сил, группа спецназовцев осталась на позициях. Просто потому, что сочли, что отступать нельзя: "Боевики заняли бы господствующие высоты, потребовались бы недели, чтобы отбить эти позиции заново. Плюс потери у сирийской армии были бы гораздо выше". Вот и не отступили. Потом только на подходах к их позициям найдено около 300 трупов террористов. При этом сами бойцы ССО обошлись без потерь. Эх, вот так бы всегда…

В настоящее время Силы специальных операций ВС России принимают участие в проведении операции по демилитаризации и денацификации Украины, но об их действиях Министерство обороны не распространяется. Возможно, что о некоторых операциях, которые проводят бойцы ССО, мы узнаем только после окончании операции.

Поздравляем военнослужащих Сил специальных операций и всех, кто уже отслужил в ССО, с профессиональным праздником!

https://lsvsx.livejournal.com/1549592.html

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