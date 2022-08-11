Какие тайны хранят запасники питерского Эрмитажа

Как известно, 8,5 лет колонии получил бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов. И еще несколько высокопоставленных экс-чиновников. В этом материале в связи с этим коснемся в основном Государственного Эрмитажа, который окружен криминальным флером еще с 1990-х. И речь сначала не о продаже предметов искусства, а просто о распиле.

Дело на миллиард

Да, конечно, расскажем о многочисленных слухах и фактах про хищения и продажу ценностей из запасников Эрмитажа, которые в свое время в художественной форме оформил автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов. Но в связи с Григорием Пирумовым речь совсем о другом. Он был осужден на немалый срок, да еще к отбыванию наказания в колонии строгого режима, за хищение денежных средств при реконструкции фондов Эрмитажа. Обвинение вменяло ему не только отмывание средств, но и организацию преступного сообщества. А это, как известно, тяжелая статья. По версии следствия, с которой согласился суд, Пирумов и директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта РФ Борис Мазо в 2015 году придумали схему хищения средств, которые были выделены на реконструкцию Эрмитажа: в результате в 2015-2016 годах преступная группа, в просторечье ОПГ, успела похитить 900 миллионов рублей с хвостиком. Почти миллиард. Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Отметим интересную образовательную биографию Пирумова. Григорий Ульянович родился в 1962 году в Москве. В 1985 году с отличием окончил Московский физико-технический институт (МФТИ) по специальности «Динамика полета и управление», в 2004-м - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Финансы и кредит» и Академию госслужбы при президенте РФ.

Но, конечно, можно заподозрить, что создание «культурной ОПГ» может быть связано и с коммерческой жилкой фигуранта. Пирумов с 1990 по 1992 годы занимал должность президента товарно-фондовой биржи «Связь», а с 1997 по 2000 годы был и.о. генерального менеджера ЗАО «Русский дом недвижимости». Еще с 2000 по 2005 годы был начальником управления реализации жилищной программы департамента внебюджетной политики строительства города Москвы. С 2005 по 2012 годы работал первым заместителем гендиректора ЗАО «Русский дом недвижимости». Это всего лишь говорит о знании человеком всех финансовых схем, принятых и опробованных в России.

С 1987 года - младший научный сотрудник Института проблем механики Академии наук СССР. Кандидат физико-математических наук, тема диссертации весьма неординарная - «Моделирование динамики манипуляционных роботов с упругими элементами». В принципе, блестящее образование, а потому назначение на высокий пост в Минкульт выглядит вполне естественным.

А заместителем Владимира Мединского он стал в марте 2013 года. И занимался именно имущественными вопросами – по профилю. По версии следствия, конкретно в 2015 году Пирумов, Мазо и ряд других чиновников стали «осваивать» средства, выделенные государством на реконструкцию запасников Эрмитажа. Главного всем привычного здания ничего не касалось, модернизировалось фондохранилище. При этом само оно находится очень далеко от Зимнего дворца – у метро «Старая деревня», а Минкульт нанял для стройки (хотели добавить еще библиотеку) компанию с забавным названием «Мехстройтранс». Ее глава Никита Колесников также осужден. По мнению прокуроров, через нее выделенные правительством РФ денежные средства выводились и обналичивались.

Обналичка через «памперс»

По данным корреспондента «Нашей версии» в Санкт-Петербурге, первыми забили тревогу руководители, скажем так, из «бухгалтерской» части Государственного Эрмитажа – в 2017 году. Им стало видно, что «модернизация» стала... ну как обычно у нас принято. Опять-таки, дело заметили и в управлении питерской ФСБ, следящей за чиновниками (поступил анонимный сигнал). Есть данные, что информацией владели и делились сотрудники так называемого «антикварного» отдела главка ГУ МВД по СПб и ЛО. Источник, близкий к оперативной разработке «культурной» ОПГ (это опять-таки придуманное операми название операции) рассказал: «В принципе, в схеме ничего нового – банальная обналичка через «памперс». Или «прокладку», как принято говорить в прессе. Сложность раскручивания дела была только в Мединском – пока он не оставил свой пост, Москва не хотела раскручивать это дело. А с 2020-го – пожалуйста. И, конечно, подключились московские коллеги, потому что дело федерального значения. Не зря Пирумов осужден в Москве». Точнее, в Красногорском районном суде, это Московская область.

Еще отметим, что «антикварный» отдел главка хоть и занимается хищениями ценностей, порой, без преувеличения, национального значения, регулярно мониторит Эрмитаж, его финансовые проводки. И не только. И вот почему – с самого начала 90-х появились устойчивые слухи, что работники музея распродают культурные ценности из запасника, учет в котором оставляет до сих пор желать лучшего. Несмотря на цифровизацию. Приведем некоторые фактические случаи и мнения сотрудников специальных служб, само собой.

Дым не без огня

В первой части прогремевшего 22 года назад фильма «Бандитский Петербург» по сценарию криминального журналиста и писателя Константинова, сюжет был вокруг картины «Эгина», якобы подмененной в Эрмитаже на подделку и проданной в частную коллекцию. Речь в реальности о картине Рембрандта «Даная», приобретенной еще Екатериной Второй в 1772 году, но это авторские домыслы. Дело в том, что в 1985 году ее облил кислотой литовский националист Бронюс Майгис (так протестовал против советской власти), картину долго реставрировали, а потом поместили под пуленепробиваемое стекло. Так она под ним находится и сейчас. Было и много экспертиз, в том числе из-за выхода скандального сериала. Оказалось, что бедная пострадавшая «Даная» что надо «Даная».

Вот только дыма без огня не бывает. Верим, что антикварные шедевры Эрмитажа, на которые ходят смотреть только за день десятки тысяч людей, подлинные и сохранные. Другое дело – запасники. Музей, основанный еще в 1764 году, называвшейся в свое время и «Императорским Эрмитажем», и «Ордена Ленина Государственным Эрмитажем», все 90-е сотрясали криминальные скандалы. В музее и хранилище около трех миллионов культурных артефактов. Но именно – около. Учет затруднен из-за количества и блокады – некоторые эвакуированные в блокаду ценности до сих пор еще не могут вернуться в Санкт-Петербург.

Этим и пользуются недобросовестные сотрудники. Пожалуй, самым громким доказанным (именно доказанным, а сколько недоказанных) делом стало обвинение и последующее осуждение супругов Завадских. Они работали в запасниках Эрмитажа и вынесли ценностей на сумму 150 миллионов рублей. Начали они свой преступный промысел в 1994 году, а осуждены в 2006-м. И тут слово бывшему сотруднику ГУВД Петербурга, который на «эрмитажных» ценностях собаку съел: «Естественно, мы контролировали черный антикварный рынок, есть информаторы, всё как положено в оперативном деле. Но Завадские своих заказчиков не сдали. А это главное, что не получилось. Картины это ладно, хлопотно, но есть спрос на те же индийские статуэтки 19 века, другое что-то. Есть заказы. А учет в Эрмитаже не налажен. Уж не с умыслом ли?».

А слухи с 1990-х о масштабном разграблении коллекции музея ходят упорные. Их пока к делу не пришьешь. Тем более заказчики «главных экспонатов» - люди более чем серьезные. Так говорят сведущие люди, в том числе из сыска Санкт-Петербурга.