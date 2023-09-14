Москва на фото 1860‑х

В этом году Москва отметила 876‑й день рождения. Виды современной столицы знакомы каждому, поэтому сегодня предлагаем посмотреть, как выглядел город в 1860‑е годы. Источник снимков — галерея фотографий прошлого pastvu.com.Вид с колокольни Ивана ВеликогоВоскресенские ворота и Иверская часовняКрасная площадьВид на Кремль, на переднем плане Каменный мостЗоологический сад на ПреснеПанорама Цветного и Рождественского бульвараВарварская площадь, современная станция метро «Китай-город»Москва с высоты храма Никиты МученикаКупеческое ЗамоскворечьеЦерковь Климента Папы Римского, неподалеку от современной станции метро «Третьяковская»Дом московского генерал-губернатора, нынешнее здание мэрии на Тверской улицеОткрытие Бородинского моста. 1868 годКрасные ворота, на месте нынешней одноимённой станции метроВид на Москву-реку с Раушской набережной
Илья Черников
https://vatnikstan.ru/archive/moskva-1860h/
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