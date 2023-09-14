Москва на фото 1860‑х

В этом году Москва отметила 876‑й день рождения. Виды современной столицы знакомы каждому, поэтому сегодня предлагаем посмотреть, как выглядел город в 1860‑е годы. Источник снимков — галерея фотографий прошлого pastvu.com. Вид с колокольни Ивана Великого Воскресенские ворота и Иверская часовня Красная площадь Вид на Кремль, на переднем плане Каменный мост Зоологический сад на Пресне Панорама Цветного и Рождественского бульвара Варварская площадь, современная станция метро «Китай-город» Москва с высоты храма Никиты Мученика Купеческое Замоскворечье Церковь Климента Папы Римского, неподалеку от современной станции метро «Третьяковская» Дом московского генерал-губернатора, нынешнее здание мэрии на Тверской улице Открытие Бородинского моста. 1868 год Красные ворота, на месте нынешней одноимённой станции метро Вид на Москву-реку с Раушской набережной

Илья Черников

https://vatnikstan.ru/archive/moskva-1860h/