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Москва на фото 1860‑х

В этом году Москва отметила 876‑й день рождения. Виды современной столицы знакомы каждому, поэтому сегодня предлагаем посмотреть, как выглядел город в 1860‑е годы. Источник снимков — галерея фотографий прошлого pastvu.com.Москва на фото 1860‑хВид с колокольни Ивана ВеликогоМосква на фото 1860‑хВоскресенские ворота и Иверская часовняМосква на фото 1860‑хКрасная площадьМосква на фото 1860‑хВид на Кремль, на переднем плане Каменный мостМосква на фото 1860‑хЗоологический сад на ПреснеМосква на фото 1860‑хПанорама Цветного и Рождественского бульвараМосква на фото 1860‑хВарварская площадь, современная станция метро «Китай-город»Москва на фото 1860‑хМосква с высоты храма Никиты МученикаМосква на фото 1860‑хКупеческое ЗамоскворечьеМосква на фото 1860‑хЦерковь Климента Папы Римского, неподалеку от современной станции метро «Третьяковская»Москва на фото 1860‑хДом московского генерал-губернатора, нынешнее здание мэрии на Тверской улицеМосква на фото 1860‑хОткрытие Бородинского моста. 1868 годМосква на фото 1860‑хКрасные ворота, на месте нынешней одноимённой станции метроМосква на фото 1860‑хВид на Москву-реку с Раушской набережной

Илья Черников
https://vatnikstan.ru/archive/moskva-1860h/

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