Как правильно вести себя при встрече со змеей

Встречу со змеей большинство людей не назовут приятной, даже если это всего лишь безобидный уж. Что же говорить о ядовитых змеях, когда неправильное поведение может привести к проблемам со здоровьем или даже к летальному исходу. Более агрессивными змеи становятся в сильную жару и в брачный период, который протекает в июне-июле.

КАК ОТЛИЧИТЬ ЯДОВИТУЮ ЗМЕЮ

Герпетологи выделяют основные признаки отличия безопасных змей от ядовитых, однако в мире столько змей, что исключения тоже случаются.

Тем не менее общие правила отличия змей, с которыми можно столкнуться в повседневной жизни, это:

1. Отличие глаз — у безвредных змей обычно круглые зрачки, у ядовитых — вытянутая форма эллипса. Самые известные исключения: у ядовитых мамбы (Африка), кобры (Африка, Ближний Восток, Азия, Индонезия) и тайпана (Австралия) круглые зрачки. Некоторые неядовитые змеи могут менять форму зрачков с круглой на вытянутую в минуту опасности, например, ложные песчаные ужи.

2. Между ноздрями и глазами у ядовитых змей есть специальные ямки, которые помогают им чувствовать теплокровную добычу.

3. У ядовитой змеи голова заметно шире шеи и ее треугольная форма более выражена. У неядовитых змей форма головы ближе к круглой, углы сглажены.

4. Чешуйки на хвосте ядовитой змеи расположены одинарным рядом, а у неядовитой — двойным.

5. У ядовитых змей чаще яркая окраска, и они могут предупреждать о своем появлении шипением, звуком погремушки на хвосте (гремучая змея), более агрессивным поведением. Исключение: алые королевские змеи и красно-молочные змеи.

6. Таких похожих между собой ужа и гадюку можно отличить по двум желтым пятнам на голове у ужа и черной полоске в виде зигзага на спине у гадюки.

7. Рисунок в виде ромбов — обычно признак ядовитости, особенно если змея трехцветная.

8. Ядовитые змеи обычно плавают на поверхности воды, тогда как тело неядовитых уходит под воду.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

На природе, на даче, в лесу нужно помнить, что змеи могут находиться рядом, и принять меры предосторожности.

Стригите высокую траву на участках и убирайте ветки — излюбленные места змей.

Не допускайте распространения грызунов, они привлекают пресмыкающихся.

Можно использовать раствор нашатырного спирта для опрыскивания отдаленных от дома территорий — змеи очень не любят его запах, хоть он для них неопасен.

Для прогулки в лесу выбирайте закрытую обувь.

Альпинисты рискуют быть укушенными, так как змеи любят прятаться в расщелинах. Не стоит ступать на такие поверхности без проверки, а тем более засовывать руку.

Змеи обычно не нападают первыми, только когда чувствуют опасность, если вы нечаянно напугали ее. Более агрессивными они становятся в сильную жару и в брачный период (июнь-июль). Испуганная змея впрыскивает больше яда.

На прогулке в диких местах, особенно на влажной, болотистой местности, старайтесь не ходить по высокой, густой траве или хотя бы проверьте ее, создайте шум, пошевелите траву палкой.

При ночевке на природе маскируйте источники света — они привлекают змей, а утром перетряхивайте одежду — запах человека тоже привлекает пресмыкающихся.

Не преследуйте змей ради любопытства, это может спровоцировать нападение.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗМЕЯ ВСЕ ЖЕ УКУСИЛА

Если такая неприятность случилась, нужно обязательно соблюдать правила, чтобы нанести здоровью как можно меньше вреда.

Симптомы того, что укусила ядовитая змея:

Помимо царапин в 2 ряда, есть 2 точки по бокам (следы клыков).

Укус очень болезненный, появился отек, кожа бледная.

Затруднено дыхание, рвота, повышается давление, появляется мышечная слабость, может быть температура.

Яд змей по-разному влияет на человека, но если речь идет о распространенной гадюке, то смертельный исход для взрослого человека — редкое явление, однако медицинская помощь должна быть оказана как можно быстрее.

Опасность от укуса в большой степени связана с аллергической реакцией на яд, поэтому в походной аптечке обязательно должны быть антигистаминные препараты.

До приезда скорой или визита в больницу обязательно нужно:

Осмотреть кожу, и, если часть яда осталась снаружи, осторожно удалить его, чтобы он не попал на поврежденную кожу.

Пить много жидкости — воды, чая, бульона, чтобы максимально вымывать токсины из организма.

По возможности не двигаться и не волноваться, чтобы яд не распространялся по организму — чем сильнее сердцебиение, тем быстрее распространяется яд.

Обеспечить неподвижность пострадавшей конечности.

Принять антигистаминное средство. Не противопоказаны также успокоительные и сердечные препараты.

Чтобы не навредить, ни в коем случае нельзя:

Делать разрезы на коже, чтобы убрать яд.

Накладывать жгут.

Прижигать и мазать пораженное место.

Употреблять алкоголь и кофе.

Расходятся мнения специалистов по поводу того, нужно ли отсасывать яд из раны. Это действие имеет смысл в первые 15 минут после укуса. Неподготовленному человеку довольно трудно его осуществить. Однако считается, что такая обработка раны способна удалить из организма до 50 % яда. Это неопасно для того, кто оказывает помощь, даже если во рту имеются ранки.

Если змея погибла, можно осторожно (не прикасаясь к ней голыми руками) поместить ее в пакет, чтобы отправить на исследование.

Надеюсь, что эти советы будут вам полезны, а встречи со змеями с неприятными последствиями останутся только в теории.

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