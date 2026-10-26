Вкусные и малокалорийные овощные салаты

Кто из нас не любит вкусно поесть? Кто из нас не любит салаты? Я думаю, что маловероятно найти такого человека. Ни один стол не обходится без салатов. Мы готовим салаты к завтраку, салаты на ужин. Я хочу предложить вашему вниманию несколько салатов. Они очень вкусные, малокалорийные, доступные каждой хозяйке и полезные.

Многочисленные пословицы о пользе овощей – наглядное тому подтверждение.

Салаты из капусты

Все знают, что капуста, перец, лук, помидоры, морковь очень полезные и незаменимые продукты питания, а салаты из капусты – это смесь всех полезных веществ, содержащихся в каждом овоще. Например, только одна капуста содержит много витаминов и микроэлементов.

Состав и свойства капусты

Аскорбиновая кислота. Кремний, кальций, калий, магний натрий, фосфор, цинк, железо, фосфор, марганец. Витамины А, Е, В1, В2, В6, В9, К1.

улучшает обмен веществ;

регулирует окислительные и восстановительные процессы в организме;

способствует нейтрализации продуктов распада метаболитов;

снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;

участвует в синтезе гормонов и коллагена;

способствует усвоению витаминов и микроэлементов;

повышает работоспособность;

борется со стрессом;

способствует похудению;

укрепляет иммунитет.

Салаты из капусты – это не только полезное, но еще и очень вкусное блюдо! Салаты из капусты позволяют значительно разнообразить меню, при этом готовятся быстро и не требуют больших финансовых затрат. При тушении, отваривании и запекании капусты разрушается более 50% витамина С, поэтому я хочу предложить вашему вниманию несколько рецептов салатов из свежей капусты и других овощей.

Салат из капусты в содружестве с другими овощами подойдет к любому блюду.

«Вкус лета»

Этот салат из белокочанной капусты с овощами напомнит о красках и запахах лета. Яркие краски овощей и зелени украсят ваш стол в хмурые зимние дни и напомнят о тепле, красках и ароматах лета.

Ингредиенты

Капуста - 1 вилок.

Помидоры -3 шт.

Перец болгарский -2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Огурец – 1 шт.

Уксус – 1 столовая ложка.

Майонез, соль, смесь перцев, сахар, зелень по вкусу.

Приготовление

Капусту нашинковать. Слегка примять, немного посолить и добавить сахар. Лук – нарезать кольцами. Огурец нарезать кубиками. Помидоры нарезать кубиками. Болгарский перец и огурец нарезать соломкой. Морковь натереть на крупной терке. Все овощи объединить в глубокой миске, посолить, поперчить, добавить сахар, уксус и майонез. Зеленый лук, укроп и петрушку нарезать и добавить в овощи. Все тщательно перемешать. Готовый салат переложить в салатник и сверху украсить зеленью.

«Летнее настроение»

Овощные салаты - это самое лучшее, что может предложить нам природа для нашего стола. Любые овощи – это кладезь витаминов, аминокислот. Недаром в народе говорят: «Обед без овощей, что праздник без музыки». Будь то свежие овощи или приготовленные, они способны заменить собой и первое, и второе и третье блюда. Салат «Летнее настроение» низкокалорийный, имеет очень приятный необычный вкус. Он подойдет как отдельная холодная закуска и как дополнительное блюдо к гарниру.

Ингредиенты

Капуста цветная, брокколи – 1 вилок

Яблоко – 2 шт.

Клюква –50 г.

Болгарский перец – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Соль, сахар, майонез, зелень – по вкусу.

Приготовление

Отварить капусту, немого посолить и добавить сахар. Болгарский перец нарезать полукольцами. Яблоко нарезать кубиками. Клюкву перебрать, промыть в проточной воде, дать воде стечь. Лимон вместе с цедрой натереть на крупной терке. Зелень: петрушку, укроп, базилик нарезать. Приготовленные овощи объединить в глубокой миске, посолить, поперчить, добавить сахар, майонез. Все тщательно перемешать. Готовый салат переложить в салатник. Сверху посыпать зеленью.

Простой салат из белокочанной капусты

Ингредиенты

Капуста - 300 гр.

Лимон - 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Клюква ( Ее можно заменить яблоком или смородиной). Все зависит от времени года.

Майонез.

Соль, сахар.

Зеленый лук, зелень по вкусу (укроп, петрушка, кинза). Я использую укроп.

Приготовление

Нашинковать капусту, зеленый лук, зелень. Натереть на крупной терке морковь. На мелкой терке – лимон вместе с цедрой. Яблоко, если оно используется, режется мелкими кусочками. Все ингредиенты выкладываете в салатник, добавляете зелень, натертый на терке лимон, соль сахар по вкусу. Тщательно перемешать и добавить майонез. Майонез можно так же заменить сметаной. Добавляете зеленый лук и зелень.

Салат из пекинской капусты с грибами

Ингредиенты

Грибы - 4-5 шт.

Огурец - 1 шт.

Помидоры - 2-3 шт.

Зеленый лук - 1 пучок.

Пекинская капуста - 300 г.

Лук - 1 головка.

Лимон - 1 шт.

Растительное масло - 1 ст. ложка.

Соль, перец, майонез - по вкусу.

Приготовление

Очищаем репчатый лук, мелко нарезаем. Грибы нарезаем полукольцами. На хорошо разогретую сковороду наливаем растительное масло. Выкладываем лук и грибы и обжариваем до готовности. Шинкуем Пекинскую капусту. Мелко нарезаем зеленый лук. Огурец, помидоры нарезать соломкой. Все выложить в салатник, перемешать, приправить солью и перцем, лимонным соком. Заправить майонезом и подать к столу.

Салат «Весенний»

Ингредиенты

Листья салата.

Сыр твердый - 100 г.

Грибы - 200 г.

Куриная грудка - 300 г.

Лук - 2 шт.

Помидоры - 5 шт.

Маслины

Растительное или оливковое масло - 1 ст. ложка.

Зелень, соль, перец, масло, майонез.

Приготовление

Грибы и лук нарезать тонкими полукольцами и обжарить в масле, Поперчить, посолить и довести до полной готовности. Куриную грудку или филе куриное отварить в подсоленной воде. Затем нарезать кубиками. Небольшими дольками нарезать помидоры - 3 шт. Оставшиеся помидоры нарезать полукольцами. Сыр натереть на терке. Листья салата уложить на дно салатницы и смазать майонезом. Затем уложить на листы салата, мелко нарезанные помидоры и полить майонезом. (Майонезом удобряется каждый новый слой) Затем слой сыра, майонезом сдабриваем Следующий слой - грибы, обжаренные с луком. Майонез Куриное мясо, нарезанное кубиками. Майонез Сверху украшаем помидорами, нарезанными полукольцами, веточками укропа и маслинами.

Салат «Королевский»

Салат очень вкусный, питательный. Если Вы угостите своих гостей таким салатиком, они будут довольны и попросят еще добавочки.

Ингредиенты

Яйца – 6 шт.

Лук – 1 шт.

Яблоки – 3 шт.

Сыр «Костромской» или любой на ваш вкус – 150 г.

Ядрышки грецких орехов – 100 г.

Лимон – 1 шт.

Майонез – 100 г.

Зелень по вкусу – базилик, укроп, мята, петрушка.

Маслины без косточек.

Приготовление

Отварить яйца, остудить, очистить от скорлупы. Нарезать кружочками. Сложить в салатник. Очистить лук. Нарезать кольцами. Разложить кольца лука сверху яиц. Твердый сыр натереть на крупной терке. Сверху лука высыпать слой твердого сыра и горку разровнять. Следующий слой – яблоки. Их надо очистить от кожуры и сердцевины. Натереть на крупной терке. Растереть ядрышки грецких орехов и разложить в салатнике сверху яблок. Содержимое салатника залить майонезом и лимонным соком, не перемешивая, дать салату настояться. Через 1 – 1,5 часа салат украсить смесью трав, дольками лимона, маслинами.

Салат «Каприз от Веры»

Существует много рецептов приготовления этого салата. Его можно приготовить с курицей и грибами, с черносливом и вишней, с яблоком, с твердым сыром. Из каких бы продуктов салат не был приготовлен, он имеет приятный вкус, аромат. Рецептов салата «Каприз» так много, что ни один из рецептов не похож на другой ни вкусом, ни оформлением.

Каждый салат имеет свой вкус, аромат. Любой из этих салатов находит своего почитателя. Я хочу предложить вам рецепт салата, который готовили еще в 60 – годы 20 столетия. Тогда не было компьютеров, не было книг с рецептами. Рецепты иногда можно было найти в журналах «Крестьянка», «Работница», в книге «О вкусной и здоровой пище», в «Домоводстве». Чаще всего рецептами делились на работе, на каком-нибудь праздничном событии.

Ингредиенты

Картофель - 4 шт.

Лук - 1 шт.

Яйца - 5 шт. 3 яйца для салата, 2 - для украшения.

Свежие огурцы - 2 шт.

Чеснок - 1 зубок.

Яблоки - 3 шт.

Твердый сыр - 100 г.

Зелень - для украшения.

Вишня, чернослив - по желанию.

Сметана - 100 г.

Приготовление

Картофель очистить от кожуры, отварить. Готовый картофель нарезать тонкой соломкой. Лук очистить от кожуры, нарезать тонкими кольцами. Залить водой с лимонной кислотой на 30-40 минут. Яйца отварить, остудить, очистить от скорлупы, нарезать брусочками. Свежие огурцы очистить, нарезать тонкой соломкой. Яблоки очистить, удалить сердцевину нарезать брусочками. Зубок чеснока натереть на мелкой терке. Твердый сыр натереть на средней терке. Из вишни удалить косточки. Если использовать буде чернослив, курагу, то эти продукты необходимо замочить в холодной воде и оставить на 1 час. Затем нарезать тонкой соломкой. Все ингредиенты уложить в салатник слоями: картофель, лук, чеснок, яйца, сыр. Яблоки насыпать небольшими холмиками и уложить вишни или чернослив с курагой. В салате сделать ножом отверстия и залить сметаной. Салат поставить в холодное место на 3 – 4 часа, чтобы пропитался. Затем украсить веточками зелени, ядрышками грецкого ореха, яйцами.

Салат можно подавать к праздничному столу, к ужину, на завтрак кусочками, как торт.

Салат из маринованных огурцов

Ингредиенты

Маринованные огурцы - 3 шт.

Чеснок - 2 зубка.

Томатная паста - 2 ст. ложки.

Растительное масло - 1 ст. ложка.

Лук - 1 шт.

Приготовление

Огурцы нарезаем небольшими кубиками. Чеснок трем на мелкой терке. Очищенный от кожуры лук, кладем в холодную воду, добавляем немного лимонного сока или уксуса и оставляем его на 10- 15 минут, а затем 0,5 головки мелко нарезаем, а вторую половинку нарезаем тонкими полукольцами.

Готовим соус для заправки нашего салата

Берем натертый чеснок, мелко нарезанный лук, томатную пасту, растительное масло все тщательно перемешиваем.

Готовый соус добавляем в огурцы, тщательно перемешав. Выкладываем в салатник, украшаем полукольцами нарезанного лука.

Салат готов. Приятного аппетита!

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