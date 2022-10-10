Территория Героев...(41)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

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Ирина Одиноких — операционная сестра, правая рука хирурга. Это хрупкая женщина — а на самом деле, очень мужественный человек, который о подвиге своём говорит буквально в трёх словах. Но можно себе представить, что такое спасение жизней наших бойцов на передовой.

Награждена медалью "За спасение погибавших"

https://t.me/mod_russia/20289 У пулемётчика Романа Атавина прадед во время Великой Отечественной войны освобождал Одессу. И тоже был пулемётчиком. Сегодня правнук продолжает его большое и важное дело — изгоняет нацизм с русской земли. Роман рассказал о том, что поддерживает его в трудную минуту на передовой. (Видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/20315 Во время спецоперации привыкаешь ко всему, даже к взрывам. Младший сержант Никита Вигер спокойно делает свою работу — обеспечивает связь между подразделениями и командованием.

И это несмотря на интенсивные обстрелы и «прилеты».

За выполнение поставленных задач награждён медалью "За боевые отличия"

В видео (см по ссылке) он рассказывает об отношении местных жителей к российским солдатам.

https://t.me/mod_russia/20454 Работа тыловиков порой не менее опасна, чем у военнослужащих на передовой. Ведь именно они подвозят нашим бойцам боеприпасы и топливо — всё, что нужно для успешного ведения боя.

Гвардии старший сержант Андрей Белевцев за смелость и мужество награждён медалью Жукова (см. видео по ссылке).

https://t.me/mod_russia/20519 Механик-водитель танка Т-90М «Прорыв» рядовой Андрей Чубраков родом из Архангельской области.

В начале сентября он прибыл в зону спецоперации в составе танкового батальона, сформированного из добровольцев.

В видео (см. по ссылке) он рассказывает о боевом опыте, который успел получить за это короткое время.

https://t.me/mod_russia/20562 Более ста спасённых жизней — на счету гвардии сержанта Руслана Жантиева. Он операционный хирургический брат, а медаль Суворова получил за подвиг, который могут совершить только очень сильные и смелые люди (см. видео по ссылке). Более ста спасённых жизней — на счету гвардии сержанта Руслана Жантиева. Он операционный хирургический брат, а медаль Суворова получил за подвиг, который могут совершить только очень сильные и смелые люди(см. видео по ссылке).

https://t.me/mod_russia/20591 Гвардии лейтенант Александр Баранов награжден медалью «За Отвагу». Гвардии лейтенант Александр Баранов награжден медалью «За Отвагу».

Благодаря его внимательности и профессионализму удалось сохранить жизни наших бойцов и предотвратить потери техники (см. видео).

https://t.me/mod_russia/20616 Командир разведвзвода старший лейтенант Владислав Фролов рассказывает об одном из боев в ходе наступательных действий своего подразделения (видео по ссылке).

В ходе боя БТР командира охватило огнём, а осколки поразили Владиславу легкое и обе ноги, но он продолжил командовать экипажем.

За самоотверженные действия в бою награждён орденом Мужества.

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Гвардии полковник из Бурятии погиб на Украине. Сукуев Виталий Владимирович родился 6 июня 1979 года в с.Нижний Бургалтай Джидинского района. В 1994 году успешно окончил Нижнебургалтайскую школу. Виталий с детства был ответственным, добрым и жизнерадостным, отзывчивым и дружелюбным. После окончания школы поступил в аграрный колледж им. М.Н.Ербанова. Во время учебы призван на срочную службу. После окончания службы остался служить по контракту. Во время службы поступил в Омский танковый инженерный институт по специальности «Техническое обеспечение подразделений и воинских частей», окончил его в 2004 г. В 2017 году был участником боевых действий в Северо-Кавказском регионе. В 2020 году участвовал в мирном урегулировании военного конфликта в Сирии.

За время службы был награжден двумя орденами Мужества, медалями За отвагу и Суворова. Отмечается, что за 24 года военной службы Виталий Сукуев был четыре раза представлен к награждению Звездой Героя России.

Награжден Орденом мужества посмертно. У Виталия Владимировича остались жена и трое детей. Он был надежным другом, любящим мужем и отцом, любимым сыном и братом. Достойным, честным офицером. https://t.me/novosti_ulanude/4408 Майор Слушкин Виктор Алексеевич

При исполнении воинского долга в мероприятиях специальной военной операции на территории Украины, проявив мужество и отвагу, погиб майор войск Национальной гвардии Российской Федерации. При исполнении воинского долга в мероприятиях специальной военной операции на территории Украины, проявив мужество и отвагу, погиб майор войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Виктор Алексеевич родился 17 июля 1988 года в посёлке Железнодорожный Новосибирского района. В 2006 году окончил Железнодорожную среднюю общеобразовательную школу №121.

Всю свою сознательную жизнь он посвятил служению Родине.

С 2006 по 2011 годы являлся курсантом филиала Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» города Новосибирска.

2011- 2012 годы командир 3 учебного взвода специального назначения учебной группы специального назначения учебного центра 25 отряда специального назначения Центрального регионального командования внутренних войск МВД России.

2012 – 2015 годы командир взвода специальной разведки группы специальной разведки 25 отряда специального назначения Центрального регионального командования внутренних войск МВД России.

2015 – 2017 годы заместитель командира 1 группы специального назначения по специальной подготовке 25 отдельного отряда специального назначения Центрального округа войск национальной гвардии РФ.

С 2017 года командир 3 группы специального назначения 25 отдельного отряда специального назначения Центрального Оршанско-Хинганского ордена Жукова Краснознаменного округа войск национальной гвардии РФ г. Смоленск.

Представлен к награждению медалью «За отвагу» посмертно.

https://t.me/rosgvardia67/11720

Солдат Бабаев Ниджат Эльшад оглы

Погиб в ходе выполнения задач СВО на территории Украины.

Салехардец Ниджат поступил героически: пытался вывезти БМП из-под обстрела миномёта, поэтому совершил манёвр, уходя от обстрела минами, прикрывая ребят, тем самым спас троих товарищей.

В зоне боевых действий Ниджат находился с начала СВО, принимал участие в освобождении городов Мариуполь и Запорожье.

За отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу Бабаев Ниджат Эльшад оглы награждён Орденом Мужества посмертно.

https://t.me/rosgvardia67/11937

В ходе специальной военной операции, при выполнении боевой задачи погиб пулемётчик Сорокин Сергей Константинович. Он из Ивановской области. За смелость и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества посмертно. https://vk.com/club120452036?w=wall-120452036_7512%2Fall



В ходе спецоперации героически погибли трое военнослужащих из Ивановской области Старший водитель роты материального обеспечения Антон Мамонтов, заместитель командира взвода – командир отделения самоходного артиллерийского взвода Василий Минин и заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор парашютно-десантного взвода Сергей Вахрушев проходили военную службу по контракту на территории ивановского гарнизона.

За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены Орденами Мужества посмертно. https://vk.com/club120452036 Рядовой Петров Игорь В Челябинской области простились с 23-летним рядовым Игорем Петровым, погибшим в ходе специальной операции на Украине в Луганской области. Военнослужащего похоронили в поселке Маяк Брединского района, где он родился и жил до поступления в университет. В сентябре поступил на контрактную службу и с самого начала операции был на Украине. Игорь учился в магистратуре на юридической специальности. К началу службы Игорь Петров закончил бакалавриат челябинского филиала Российского государственного университета правосудия по юридической специальности. В осенний призыв попал в Чебаркульскую танковую дивизию, сразу же подписал контракт и продолжал получать высшее образование в магистратуре заочно. Семьей обзавестись он не успел. Хотел сначала институт окончить, отслужить в армии, уже впоследствии работать и семью создавать. Служба в армии Игорю нравилась, но конкретных долгосрочных планов он не строил. https://74.ru/text/incidents/2022/05/24/71353973/ Капитан Акимов Евгений

В Забайкалье 9 апреля простились с уроженцем Златоуста, капитаном Евгением Акимовым, который погиб в ходе специальной операции на Украине. Евгений несколько дней не дожил до 35-летия — Он герой. Он погиб, чтобы мы жили мирно, — рассказала супруга погибшего . — Он был самым лучшим в мире мужем, таких больше нигде не найти. Самый умный, заботливый, веселый. Всегда шел к своей цели. Очень любил нас, свою семью. Дочь не верила, что его нет. Она была уверена, что его вылечат. Друзья его все очень любили. Да нет такого человека, чтобы не любил Женю. Он был сильным, если ему плохо, никогда не жаловался. Сколько он там был, он всегда нам говорил: «У меня всё хорошо, я скоро приеду». Он просто не хотел нас расстраивать. Евгению оставался год до выхода на пенсию, и семья строила планы на дальнейшую жизнь... https://74.ru/text/incidents/2022/04/09/70526774/ Доброволец Буланов Александр

Во время конфликта на Украине погиб житель Ненецкого автономного округа Александр Буланов. Буланов участвовал в спецоперации как доброволец. Погиб настоящий гражданин и патриот своей страны. https://29.ru/text/politics/2022/05/25/71357654/ Подполковник Цикул Виталий

В Чебаркуле простились с 36-летним подполковником Виталием Цикулом, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

В Чебаркуле простились с 36-летним подполковником Виталием Цикулом, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Был начальником штаба танкового полка. Виталий сразу после школы пошел в Челябинское танковое училище, потом он был во всех спецоперациях, которые проводились и в Крыму, и везде. У него очень много медалей.

Погиб он как боевой офицер. Виталий мог не заходить в танк, мог отправить взвод. А он залез в танк и впереди взвода поехал, попав под миномет. Ранее Виталий Цикул был ранен, лежал в госпитале, получил медаль "За отвагу". У Виталия Цикула остались жена и двое детей. https://74.ru/text/incidents/2022/08/16/71573390/ Майор Юсупов Александр

В селе Тюбук Челябинской области простятся с майором, командиром гаубичного артиллерийского дивизиона Александром Юсуповым. Военнослужащий получил смертельное ранение в ходе спецоперации на Украине. Александр родился 30 апреля 1986 года в селе Тюбук. Учился там в средней общеобразовательной школе № 3. В 2003 году он поступил в Екатеринбургское высшее военное артиллерийское командное училище, которое окончил в 2008 году. До отправки на Украину служил в Сирии. В спецоперации участвовал с марта 2022 года. У Александра Юсупова остались жена и трое несовершеннолетних детей. https://74.ru/text/incidents/2022/08/04/71541917/ Сержант Бердышев Михаил

В Копейске простились с погибшим на Украине сержантом Михаилом Бердышевым, его похоронили на Аллее Славы городского кладбища. Награжден орденом Мужества посмертно. Ему было 27 лет Михаил был женат, у него осталась дочка. — Мише очень нравилось служить, он больше не видел себя в какой-то другой профессии, — поделилась вдова Михаила. — Он был добрым, смелым, заботливым, мог найти общий язык с любым человеком, очень любил животных, любил заниматься спортом, ни минуты не мыслил себя без него. Несмотря ни на что, в любой ситуации любому мог протянуть руку помощи. https://74.ru/text/incidents/2022/06/08/71394077/ Ефрейтор Гализеев Ильдар

В селе Подовинное Октябрьского района простились с 19-летним ефрейтором Ильдаром Гализеевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. В селе Подовинное Октябрьского района простились с 19-летним ефрейтором Ильдаром Гализеевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Ильдар Гализеев — уроженец Курганской области, в селе Подовинное жил с 2018 года. Служил в мотострелковом батальоне. Ильдар был одним из защитников Отечества, он исполнил долг воина ценой своей жизни. https://74.ru/text/incidents/2022/06/04/71385302/ Ефрейтор Еремеев Никита

В Челябинске 26 мая простились с участником спецоперации на Украине 24-летним ефрейтором Никитой Еремеевым. Погиб в бою в Харьковской области. 9 лет учился в кадетском классе, всегда хотел служить. Это был его второй контракт: первый он заключил на год, второй — подписал на три года в 2020-м, должен был закончить его в 2023-м. Служил в спецназе ГРУ, был разведчиком. В Тамбове у 24-летнего военного осталась семья: жена и семимесячный сын. Никиту Еремеева посмертно представили к ордену Мужества. https://74.ru/text/incidents/2022/06/02/71378936/ Сержант Ямалов Айнур

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Магнитогорска — 27-летний сержант Айнур Ямалов. Айнур Ямалов родился 26 октября 1994 года в Магнитогорске, учился в школе № 67, окончил потом Магнитогорский технологический колледж. В 2013 году был призван на военную службу, остался служить по контракту. Являлся командиром отделения. Снайперская пуля оборвала жизнь Айнура в тот момент, когда боевая задача отряда была выполнена Заботливый сын, любящий муж, яркий спортсмен, ответственный командир, преданный друг — все эти качества характеризуют Айнура как настоящего патриота родины. Указом президента РФ Ямалов Айнур награжден орденом Мужества посмертно. Проводили его в последний путь со всеми воинскими почестями. У него остались родители, брат, жена. https://74.ru/text/incidents/2022/05/27/71363561/ Военнослужащий Дерягин Павел

При выполнении воинского долга, защищая мирных жителей Украины в ходе специальной военной операции, получил тяжелейшее ранение уроженец Коряжмы Павел Дерягин. Целый месяц врачи боролись за его жизнь, но всё же Павла не стало. Павел Дерягин закончил школу в Коряжме, срочную службу проходил в Москве в госпитале медбратом. Вернувшись на малую родину, подписал контракт в местной войсковой части. Практически сразу отправился в командировку в Чечню, три года служил там сапером. Вернулся без единой царапины и продолжил службу в Коряжме до расформирования части. В 2018 году отправился служить в Мурманск. Награждён орденом Мужества посмертно. https://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Urozhenec_Korjazhmy_pogib_v_hode_specoperacii_na_Ukraine_zaschischaja_mirnyh_zhitelej/96546 Военнослужащий Анатолий Протченко

Профессиональный военный Анатолий Протченко воспитывался в детском доме в Онеге. Он участвовал в спецоперации с самых первых дней и погиб, как настоящий патриот своей страны. Посмертно представлен к Ордену Мужества. https://29.ru/text/incidents/2022/05/17/71338559/ Военнослужащий Филатов Роман

В специальной операции на Украине погиб 27-летний десантник Роман Филатов. На родине в Камышине у молодого человека остались родители. Роман проходил службу в Вооруженных силах РФ по контракту. Служил в воздушно-десантных войсках — в 56-й десантно-штурмовой бригаде. Несколько лет назад Роман принимал участие в параде Победы в Волгограде. https://v1.ru/text/gorod/2022/03/11/70501802/ Старший прапорщик Мастеров Сергей

В ходе специальной операции на Украине героически погиб военнослужащий из Оренбургской области Сергей Мастеров. «Жизнь Сергея Мастерова трагически оборвалась, когда ему было всего 25 лет. Он с честью выполнил свой воинский долг перед Родиной, перед родными и близкими, сохранив верность присяге», — говорится в официальном письме. Сергей Мастеров родился в 1996 году в поселке Красная Поляна. В 2014-м окончил Матвеевскую среднюю школу, а затем поступил в Рязанское военное училище по программе подготовки прапорщиков. После окончания обучения в 2017 году он был направлен в одну из воинских частей. Сергей Мастеров награжден Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-150808925_448020 Серба Родион Артемович

2.09.1991-2.05.2022 https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_547308 Брусов Алексей Владимирович



14.01.1987-02.08.2022.Погиб в Песках! Любимый сын, брат, отец ... https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_547427 Бартновский Максим Сергеевич



20.02.1984-25.07.2022 https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_547428 Гримайло Александр Анатольевич, позывной "Грим"



ВВ МВД 03.03.1989-31.08.2022. https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_547600 Тарасенко Виктор Михайлович



Погиб 29.08.2022г. в Угледаре https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_547605 Старший лейтенант Ежов Анатолий

Лейтенант Цвиренко Никита

В ходе военной специальной операции, проводимой российскими вооруженными силами на Украине, погибли, прикрывая своих подчиненных, выпускники Новосибирского ордена Жукова военного института имени генерала армии И. К. Яковлева ВНГ РФ – старший лейтенант Ежов Анатолий Владимирович и лейтенант Цвиренко Никита Андреевич. Попасть на службу в спецназ нелегко, а служить там и вовсе не просто. Каждый спецназовец обязан не только иметь безупречное здоровье и физическую форму, но и обладать высокими морально-психологическими качествами, отличными умственными способностями и, что очень важно, быть в постоянной готовности к выполнению любых боевых задач, в том числе в экстремальных ситуациях. Именно таким и был недолгий славный путь погибших офицеров. Старшему лейтенанту Ежову Анатолию Владимировичу исполнился 31 год. Родился он в Новольвовске Тульской области, а проживал в Астрахани. В школьные годы принимал активное участие в жизни школы, занимался кикбоксингом, выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Затем срочная служба в вооруженных силах, но мечту о службе в спецназе Анатолий не оставлял, и вот в 2014 году она осуществилась, он стал курсантом. Он все делал с радостью, со вкусом: охотно учился, осваивал два иностранных языка, активно занимался спортом, любил кататься на сноуборде. Анатолий был веселым, общительным и жизнерадостным человеком. 2019 год, выпуск. Затем – отряд специального назначения. Ну, а дальше – суровая, короткая жизнь офицера спецназа… Лейтенант Цвиренко Никита Андреевич – выпускник 2021 года, родился 10 декабря 1996 года в Новосибирске. Первый и очень долгожданный ребенок в семье, и поэтому был большой праздник по случаю дня рождения. С детства он был очень ответственным, нежно заботился о младшей сестренке. Занимался греко-римской борьбой, рукопашным боем, учился в художественной школе, занимался актерским мастерством, спортивными и бальными танцами – был разносторонним человеком. Однако особое место в его жизни занимал футбол: все детские, школьные и курсантские годы он играл в футбол и получал от этого огромное удовольствие.

Два прадеда участвовали в Великой Отечественной войне. Один служил с 1937 по 1946 год и смог пройти всю войну и завести семью, второй прадедушка, к сожалению, погиб в 1944 году на войне. Дедушка Никиты – ветеран Вооруженных Сил СССР, гвардии майор, служил 27 лет в ракетных войсках. В 2016 году Никита поступил в Новосибирский военный институт. Сразу же после поступления проявил себя как лидер, инициативный и ответственный курсант. Был назначен командиром отделения, и никто ни разу не пожалел об этом решении. Во время обучения будущий офицер проявлял самые лучшие качества: заботился о своём личном составе, ответственно подходил к выполнению любой задачи – как лично, так и в составе отделения, сам активно занимался спортом и прививал любовь к спорту курсантам своего отделения, был примером. За годы учебы Цвиренко Н.А. неоднократно был признан лучшим командиром отделения, личный состав его уважал и безоговорочно выполнял поставленные им задачи. После выпуска попал служить в отряд спецназа, в котором служил старший лейтенант Ежов Анатолий Владимирович. В отряде, как и в военном институте, Никита сразу же завоевал доверие коллектива. Он был смелым, отважным, бесстрашным, умным, тактичным, строгим, но справедливым. За мужество и героизм, проявленные в ходе военной специальной операции, старший лейтенант Ежов Анатолий Владимирович и лейтенант Цвиренко Никита Андреевич представлены к государственным наградам. Посмертно. https://anna-news.info/oni-prisyagali-na-vernost-rodine/ СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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