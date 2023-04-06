Военкор ФАН провел шесть дней с бойцами ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Недавно мне удалось получить интересный опыт — прожить шесть дней в Бахмуте (Артемовске) вместе с бойцами ЧВК «Вагнер». Выезды ранним утром, ежедневный шум артиллерии то над головой, то где-нибудь совсем рядом, пробежки перед носом противника и все остальные радости военной жизни.

Год за день

Перед началом нашего заселения в расположении один из «вагнеровцев» как-то сказал мне:

«День активного штурма — это очень тяжелый труд. Ситуация меняется каждую секунду. Решения нужно принимать молниеносно. По тебе палят со всех сторон, здесь и сейчас гибнут или получают ранения твои люди. Голова разрывается от происходящего, но всегда надо держать все на контроле. Всегда. За один такой день ты проживаешь будто целый год».



Федеральное агентство новостей / Александр Васильев Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Сначала я не очень придавал значения словам «музыканта». Однако после нескольких дней жизни в военных условиях я его понял. Нет, участвовать в штурмах мне не довелось, дело не журналистское. Поэтому время растягивалось хоть и не на годы, но все равно порядочно.

Утром ты идешь снимать украинские позиции за Бахмуткой, днем на брошенные укрепления, а ночью общаться с гражданским населением, выведенным из города. И все это время тебя сопровождают свистящие снаряды над головой, которые иногда оглушительно падают рядом. Порой на расстоянии 100 метров, а иногда всего в 10-15 от тебя. «Мне как-то наш боец сказал, что привык к постоянным прилетам артиллерии. Ну, то есть, когда боеприпас падает где-то рядом, без опасности для тебя. Но так до первого нормального прилета. Я вот постоянно прислушиваюсь, нахожусь настороже, и это нормально. Вообще ничто так не включает ясность, как падение рядом с тобой снаряда 152-го калибра», — рассказывает, смеясь, один из «вагнеровцев».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Даже в «оранжевой» зоне, понимаешь, что смерть ходит рядом. Как-то ехали на квадроцикле до одной из точек. Иначе было не добраться, если не хочешь увязнуть в грязи. Пока едешь, смотришь, как на горизонте сверкают вспышки от разрывов.

А в это время в ночном небе так же мигают мириады звезд, Млечный Путь расстилается прямо над головой, а месяц сияет тусклым светом. Безмолвный и безразличный космос наблюдает за буйством сражений. Красота рядом с ужасом.

Фортеция Бахмут

Бахмут не зря называют крепостью. Город будто выстроен так, чтобы вести здесь максимально эффективную оборону. Раньше я не сильно задумывался, какую роль играет рельеф и городская застройка в руках умелых тактиков. Это в мирное время кажется, что выстроенные вдоль дорог дома с огородами — прекрасное место для жизни. С началом войны они превращаются в настоящую неприступную крепость.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Смотрите, их укреп стоит на возвышении, и мы к нему ну никак не могли приблизиться. Сюда просто ставишь пулеметчика, снайпера и все — никто не пройдет. Техникой сюда тоже не доберешься, остается только штурмовать, — рассказывает боец, стоя на брошенных украинских позициях. — Они нас здесь держали, головы не давали поднять. Продвигались мы очень медленно».

В частном секторе Забахмутского района не осталось ни одной уцелевшей постройки. Располагающиеся там дома уже непригодны для жизни. Во время сражений все они превратились в блиндажи, дзоты, капониры и другие военные укрепления.

Украинские солдаты выстроили мощную линию обороны, где даже собачья конура представляла угрозу. Стоило штурмовому отряду зайти в здание, по нему тут же открывался огонь из ближайших построек.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Однако исход известен. Как бы грамотно ни была устроена линия обороны противника, «музыканты» ее сломили.

Когда общаешься с парнями, несложно понять, что оружие в их победе играет далеко не главную роль. Смелость, решительность и азарт — эти качества, словно ключевые детали из конструктора «Собери своего "вагнеровца"».

«Мы иногда просто нагло залетали на их позиции и крушили. Они даже не успевали понять, что произошло. Так мы и двигались, забирая метр за метром, дом за домом. Было тяжело, да. Противник совсем не дурак и укрепился здесь очень хорошо. Но мы его все равно сломали и будем продолжать дальше», — решительно отмечает в разговоре боец.

Должен признать, что «вагнеровцы» народ особый. Среди них я ни разу не видел упадка сил или подавленного настроя. Когда ездишь от одного расположения к другому, возникает ощущение, что каждый из них готов ринуться в бой прямо сейчас, но им не дают, потому что такой задачи еще не поступило.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Главное, чтобы чисто было

Быт на войне — вещь, достойная отдельного упоминания. Где бы ни находилось расположение, «вагнеровцы» всегда стараются навести там порядок и обустроить уют. Все-таки отдыхать после тяжелого боя хочется в условиях, приближенных к домашним. Поэтому из подручных материалов собираются столы, стулья, шкафы и прочие бытовые вещи. С виду и не скажешь, что ты зашел на какой-то военный объект.

Также соблюдается график уборки помещения, красующийся такой надписью: «Да пофиг, когда и кто. Главное, чтобы чисто было».

Из-за уникальной структуры ЧВК «Вагнер» в ней работают самые разные люди. Но есть одно важное качество, присущее им всем — вежливость. После выполнения задачи, в какое бы кто расположение ни зашел, всегда нальют чай или кофе, поставят на стол сладости и предложат поесть. Все это происходит со словами: «Вы сидите, отдыхайте, сейчас все сделаем». Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Это на поле боя они перемалывают противника, а в мирное время — простые люди, ведущие досужие разговоры. В обычной жизни никогда не поймешь, сколько за каждым из них стоит героических поступков и настоящих подвигов. Даже после горячего обсуждения какой-нибудь темы забываешь, что находишься на войне в компании суровых бойцов.

Так, во время одного из разговоров про мирную жизнь я увидел на шкафу распечатку фотографии бойца Вооруженных сил Украины. Под ней красовалась надпись, характеризующая этого персонажа не с самой лучшей стороны. Тогда я спросил, кто это такой.

«Это мразь конченная. Мы за ним долго охотимся. Он наводил артиллерию на местных гражданских, призывал с ними расправляться. Хорошо прятался, паразит. В итоге все-таки ушел, но для нас это дело принципиальное. Найдем еще, таких людей не должно ходить на белом свете», — поставил точку в разговоре боец.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

На прощание

В последний день нашей жизни в Бахмуте журналистов повели на одну из важных городских точек, где ранее проходили бои. Парни сразу предупредили, что хоть там и никого нет — это место стало дежурной целью для обстрелов. Но нам повезло — снаряды падали далеко от нас, и съемку провести удалось. Однако мы еще не знали, что ждет нас впереди.

Во время возвращения к безопасному месту, воздух разрезал оглушающий звук. Мы с напарником краем глаза заметили, как что-то летит, а затем всего в 15 метрах от нас раздался взрыв. Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Один из «вагнеровцев» велел нам бежать в укрытие, и мы ринулись за ним.

«По нам бьют, надо отсидеться. Здесь нас птичка не должна видеть. Сейчас они отработают еще раз и бежим в то место», — снова командует он, и мы сидим, ожидая второй прилет.

Я в это время осмотрел себя на наличие возможного попадания осколков, но, к счастью, остался цел. Тогда я начал искать в небе разведывательный дрон, но подвижных точек там не оказалось. Можно было выдохнуть.

При ожидании вражеских снарядов было ощущение, что секунды растягиваются в минуты. Время мучительно ползло вперед. Вокруг все подозрительно затихло. В какой-то момент через тишину прорезался голос сопровождавшего нас «музыканта»:

«Отсиживаться уже смысла нет. Нас уже могли увидеть с другого места, а, значит, лучше сразу рвать когти и бежать».

Мы резко снялись с места и совершили марш-бросок к безопасности. На наше счастье, обошлось. Второй прилет прогремел уже позади, когда группа успела укрыться. Федеральное агентство новостей / Александр Васильев