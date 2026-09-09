Стихи о войне, ч 13

СЫГРАЙ, БРАТИШКА

Пока арта ещё не бьёт,

От взрывов землю не трясёт,

Округу всю не обдаёт

Огнём и жаром,

С косой кривая где-то ждёт.

Сыграй, братишка, пусть поёт

И нам елей на сердце льёт

Твоя гитара.

Спой про родимые края,

Про дом, где нужен ты и я,

Где ждёт семья и ждёт родня

Всех нас с Победой.

Ты спой про мирный сельский быт,

Про городской бегущий ритм,

Что духа русского гранит

Врагу не ведом.

Пока не слышен грохот, свист,

С берёзы отлетевший лист

Лежит, сверкая, серебрист,

В росе рассвета.

Вдали туманится река,

Белеют в дымке облака,

Над горизонтом, как строка,

Полоска света.

Ты струны не жалей, играй,

Елеем души заливай.

Пусть Пётр не ждёт ещё нас в рай

С ключом у двери.

Работы много здесь для нас.

Вот снова выстрел, и - фугас

Испортил песню в ранний час -

Проснулись звери.

© Юрий Фурсов

Художник Валентина Ильиных

ДЕВЯТКА

Девятому мотострелковому полку 18-й гвардейской мотострелковой дивизии посвящается

«Девятка» вновь на острие,

Ротация, привычный ритм,

Ноль, тыл, простое бытие,

День прожит-попрощайся с ним.

По снегу, камню, по траве,

Идет вперед девятый полк,

У каждого на рукаве

Оскалил пасть балтийский волк.

Идут вперёд…такой ценой,

Смерть как патроны, на развес,

Из пекла в ад, из боя в бой,

Им Локня Малая как Брест.

Из нитей - уголков страны

Себя соткал девятый полк,

Тут братством объединены

И чем-то посильней, чем долг.

И пацаны идут на ноль,

В коротких снах, как в забытьи

Ныряют в небо над Невой,

Гуляют у Москвы-реки.

Казань, Орёл, Калининград,

Кому-то снится Краснодар,

И каждый каждому здесь брат,

Будь кто директор, кто столяр.

«Девятка» движется вперёд,

Который день, который год,

И пальцами стальными рот

Хребет Войны ломает - фронт…

© Юрий Никитенко

Жахало и пенилось в ушах,

спали штабелями в блиндажах,

кипятили снег на зажигалке

и, смеясь, пристреливали палки.

Положив под голову клешни,

матерились хуже алкашни.

Трудно разговаривать культурно,

посчитав потери после штурма.

Забирали улицы, мосты,

базы, укрепления, посты

у проворовавшегося гада.

Всё свое - чужого нам не надо.

После боя, смазав калаши,

в женщинах не чаяли души,

байками затравливали ночи

и домой хотели... Но не очень.

© Дмитрий Артис, участник СВО, ветеран боевых действий

Художник Валентина Ильиных

Лихие времена России

Влекут в другие города...

...Невольно вспомнятся былые,

Давно прошедшие года,

Где яркие картины детства

Да первая любовь в мечтах

О той, живущей по соседству-

Теперь приходят только в снах...

Идя по жизни не без дела,

Не привечаю ложь и лесть.

Тоска-печаль не одолела

Надежду на благую весть!

Пусть тяжело, под ритмы боя

Дни протекают чередой,

Своё- хорошее ль, плохое-

Всегда останется со мной...

Красоты мира не оценишь,

Порой, по молодости лет,

Осознавая на войне лишь,

Что значит: видеть белый свет!

Не описать в окопных виршах,

Как горько бьёт судьба под дых...

Я перестал считать погибших,

Когда так много стало их...

© Александр Марфунин, член Союза писателей России, участник СВО

Художник Валентина Ильиных

ПИСЬМО ТАРАСУ

И не брат, и не сват... Не поймёшь, кем ты стал, Тарас,

Покупая трусы с кружевами своей Оксане.

Ночь разрезана пополам огоньками трасс,

И русалки стонут охрипшими голосами.

А теперь поздно каяться, коль на руках билет.

В лесополке будет решаться, чего ты стоишь.

И двенадцать страшных, обрыдлых, кровавых лет

Поезд шёл в Брюссель. Но свернул по пути в Анкоридж.

Выходи на площадь, спляши боевой гопак!

Накрути свой чуб в кураже хоть на всю планету!

Непреложные истины нынче звучат вот так:

С Дону - выдачи нет.

За Днепром - нет тепла и света.

Слышишь в поле надсадный, заливистый лисий лай?

Это страх за тобой идёт и берёт за жабры.

И когда ты будешь шептать: "Подожди... Не стреляй!",

Я отвечу тебе, Тарас: "Чому не державний?"

Я однажды, конечно, прощу тебя, дурака,

Потому что, ну, сколько можно ходить по кругу?

Будем жить и трудиться, и песни петь. А пока...

Допивай самогон, и айда убивать друг друга.

© Дмитрий Филиппов, член Союза писателей России, участник СВО

Художник Валентина Ильиных

МОБИКИ

Рюкзаки на плечах как холмики,

Только не с пикников и дач.

На позиции едут "мобики":

Архитектор, учитель, врач.

О вчерашних забыв профессиях,

Как с равнины на вертикаль.

В блиндажах по колено в месиве

Закаляться в боях как сталь.

За ошибку по воле случая

Можешь дорого заплатить.

Здесь костлявая вездесущая

Без звонка может приходить.

Ты не в школе здесь, не за партою,

На войне нужно воевать.

Если плохо сыграешь партию

Не сумеешь переиграть.

Как небесное всепрощение

Для военных наук юнцов.

Боевое идет крещение

Нет, не "мобиков", а Бойцов.

© Константин Судавцев

ТЕМ, КТО ТАМ

Вращается разбитая Земля.

И снег летит, беззвучен и прозрачен

Он ляжет на холодные поля,

Сменив пейзаж для боевой задачи.

Простите нас, в замёрзших блиндажах.

Простите нас, на острие атаки,

Когда мужчинами становятся салаги

А в небе беспилотники дрожат.

Простите. Наше время не пришло.

Кто стар, кто млад. Кто просто так… остался.

Пусть даже он совсем не испугался –

Ему неплохо. Сухо и тепло.

Потухнет Солнце, как большой камин,

Но вот пока мы здесь, пока мы живы,

Вы где-то в мёрзлом поле рвёте жилы.

Простите.

Бог вам в помощь.

И аминь.

© Татьяна Шипошина, член Союза писателей России

Художник Валентина Ильиных

СОЛДАТСКИЕ РУКИ

Щекочется шинами новая М-12,

И должен бы радовать собранный урожай,

Но льются не песни в полях, а приказы из раций,

И лес замирает от каждого: "Заряжай!"

Нерадостно и неспокойно России. Не спится -

С окраины раненой вражий доносится вой,

Молитвы ночные летят, и небесные спицы

Без устали вяжут незримый покров боевой

Для связанных с Русью колосьями плачущих пашен,

Они из огня её вновь на солдатских руках,

Я угольным карандашом их портреты раскрашу

И прятать не стану в музейных глухих закромах.

Рук нету иных, кроме наших, у Бога - по притче,

И руки бойцов - шестерёнки победных атак -

Полгода назад оформляли налоговый вычет,

Полгода спустя водружали в Артёмовске флаг,

Сегодня закупят батончики в сельском магазе,

Набьют магазины патронами - кто же быстрей?

Движением опытным выкрутят руль на УАЗе -

А значит, сегодня стране не терять сыновей.

Солдатские руки сноровисто роют траншеи,

В секунды наводят ненастье по имени

"Град",

Не жалуют модный в столицах элитный каршеринг,

Расслабится враг - и угонят любой аппарат.

И эти же руки накормят лохматых соседей -

Кота и собаку, прибившихся к людям зимой,

Заварят чайку в дополнение к тёплой беседе,

Нарвут полевых и наполнят блиндаж красотой.

К еловой коре прикасаясь в районе входного,

Обнимут страну, и Россия под шум трассеров

Уснёт на руках, и не выхватит слух позывного, -

Там каждый её по-сыновьи баюкать готов.

© Анастасия Беннер

Художник Валентина Ильиных

ГЕН (ответ на "Синюю птицу")

Мы вернулись из наших "далей" -

из отрядов, разведок, смен.

Но мечтать мы не перестали,

словно есть в нас какой-то ген -

не приемлет покой и сытость,

презирает металла блеск.

Значит, Родина вновь услышит

унисон молодых сердец!

Наша Родина пусть услышит

унисон молодых сердец!

Нам, бывает, объявят строго:

"До чего же ваш ген живуч!

Не сгубить его раньше срока.

Не сдаётся под гнётом туч."

Хоть суют нам в колёса палки

и желают подчас беды,

только русской мы, брат, закалки,

только русской мы, брат, судьбы.

Только русской мы, брат, закалки.

Только русской мы, брат, судьбы.

Всё нас учат во что нам верить,

что нам делать и с кем дружить.

Но придётся свой пыл умерить,

ведь Россию не победить.

Им не нравится наша правда,

гимн и флаг, колокольный звон -

и ложится звездой награда

то на грудь нам то на погон.

И ложится опять награда

то на грудь нам то на погон.

© Василий Борисов, офицер запаса

Художник: Валентина Ильиных

Я на фронте так долго - пошёл второй год,

Редко дольше кто здесь продержался.

Мой товарищ - тяжёлый, большой пулемёт,

Из друзей только он и остался.

Он не курит, не просит походных сто грамм,

Не клянёт свою жизнь в предрассветном тумане.

Делим холод и грязь с ним всегда пополам

И вдвоём с ним мечтаем о бане.

Я забыл свои сны, я не помню имён,

Лица близких в дыму понемногу теряю.

Теперь лязг от затвора -это наш разговор,

Только сталь здесь меня понимает.

Говорят, что металл не имеет души,

Что он мёртв и покоится в смазке…

Но когда тишина начинает душить,

Откровенно со мной может он говорить,

И рассказывать страшные сказки.

Я по звуку всегда узнаю перелёт,

Я по запаху слышу — шрапнель или мина.

Мой напарник из стали меня бережёт,

Не сбежит — не покажет мне спину.

Мы вросли в этот бруствер, в сырой чернозём,

Стали кожей одной — человек и железо.

Если завтра мы с ним в бой последний пойдём —

Только вместе, под марш пулемётного реза.

А пока — вновь атака, и снова небо в огне.

Я кормлю его лентой, его хлебом насущным.

Он — единственный, кто не лжёт больше мне

В этом мире, ко мне равнодушном.

И когда полыхнёт над последней чертой,

И когда нас накроет свинцовым приливом,

Я не буду один в этой бездне пустой —

Я уйду вместе с ним, с моим другом единым.

Мы не станем добычей для чёрных ворон,

Мы замолкнем вдвоём на трагической ноте.

Я — солдат-пулемётчик, и мой брат — пулемёт,

Самый близкий мне друг в этой роте.

Пусть потом нас засыплет тяжёлой землёй,

И трава прорастёт сквозь приклад и запястье…

Мы покой в этой жизни только так обретём —

Человек - пулемёт, всегда вместе - друзья по несчастью.

© Игорь Сребдольский

Художник Валентина Ильиных

КИЛОМЕТРЫ

По серому уходим по тропинке.

Навьючены по самые усы.

Так беззаботно кружатся снежинки

Средь чёрных кольев лесополосы.

Здесь ни машины не пройдут, ни дроги,

Но тащим груз мы двойкам штурмовым:

В промёрзших берцах заплетая ноги,

Даря надежду мёртвым и живым.

Зима поро́шит свежие сугробы,

От глаз скрывая мины и тела.

Тут страх какой-то наивысшей пробы

На души налипает, как смола.

Под такелажем стонут километры.

На пайку и БК повышен спрос.

Лишь меж собою отмеряем метры,

Стараясь не попасть под новый сброс.

Мне б кружку кипятка и корку хлеба,

Когда в блиндаж вернёмся, а пока

Нам сне́га хруст мешает слушать небо,

"Испачканное" дронами врага.

© Кирилл Хаустов, поэт, прозаик, волонтёр

Художник Валентина Ильиных

Бог не выдаст, вывезет кривая

верящих в бессмертие души.

Апельсинки здесь не вызревают.

Но зато осинки хороши.

В сторону, куда недоброй волей

солнце с неба катит напрямки,

выстругав осиновые колья,

русские уходят мужики.

Сами на себя взвалили ношу,

их никто впрягаться не просил.

Не нашлось на свете просто больше

цитрусом не тронутых осин.

Лишь она достаточно сурова

и горька — российская земля.

В пятый раз отсчитывают новый

год на ней — от края февраля.

Сколько тех, кто головы сложили.

Счёт потом. Оплачивать сейчас.

В блиндаже пехоты старожилы —

кот и в горе выгоревший Спас.

Это кровь по капле точит камень.

Супостата сгорбленный хребет

треснет под мужицкими руками.

Никаких других у Бога нет.

© Наталия Тебелева

Памяти павших от рук укронацистов

Кружится, стелется, вьюжит метелица,

Крыши домов серебрит.

Кажется, встреча с весною успеется,

Правят сейчас декабри.

Но по-иному другие кумекают

И запускают "Ольху",

Кто-то сегодня очнётся калекою,

Чьи-то надежды - в труху.

Души на небо, и здания в крошево,

Сердце, сбиваясь, стучит,

Жизнь утекает потерей непрошеной

Мир не приносят грачи.

Только живут эти люди нетленные,

Краешек счастья схватив,

Зная, что стали монетой разменною,

Вера - их императив.

Воля стальная донецкими розами

В сердце цветёт и поёт

Курским соловушкой да перед грозами.

В городе белом* прилёт.

Девочка в серых ботинках нубуковых

Чертит следами кружок,

И отчего за углом где-то бухает,

Девочке той невдомёк.

Смерть завихрит и уйдёт, будто странница,

Жизнью наполнится сквер,

Но у следов на дорожке останется

Вечно тридцатый размер.

*подразумевается Белгород

© Анастасия Беннер

Художник Валентина Ильиных

ПУСТЬ БУДЕТ ВСЁ КАК ПРЕЖДЕ!

Если выживу, братья,

То пойду сразу в храм,

Чтобы смыть все проклятья,

Что отправил врагам!

Победившему – счастье,

А погибшему – Рай

И никто сам не властен

Перейти жизни край,

Попрошу я у Бога,

Помолясь на алтарь,

– Дай мне счастья немного:

Пусть все будет, как встарь,

Пусть война мне не снится

Среди долгих ночей,

Но останутся лица

Всех погибших друзей,

Когда выйду за хлебом,

Иль курить на балкон

Не смотреть бы мне в небо:

Есть ли вражеский дрон,

Чтоб, идя по дороге,

Вдоль знакомой реки,

Не глядеть бы под ноги –

Есть ли там «лепестки»,

Чтоб под грохот салюта

Не прилечь на газон,

Экономя минуты,

Поискав рядом схрон,

Чтоб курить сигарету,

Не спеша, просто так,

И не прятать при этом

Огонёчек в кулак,

Чтоб ложиться – раздетым

На простую кровать,

И свой спальник при этом

Перед сном не искать,

Чтобы, ночью проснувшись,

Не использовать мат,

По привычке ругнувшись

– Эх! Где мой автомат?!

Из мозгов выбить догму

Что по жизни вредит:

Не выглядывать в окна:

Вдруг там снайпер сидит!..

Как забыть эти годы

Что провел на войне?

Из военной породы

Стать гражданским вполне…

© Олег Прусаков, позывной "ДЫРОКОЛ", отряд "Штурмовой", действующий участник СВО, Ветеран боевых действий, член Союза писателей России.

Художник Валентина Ильиных

Кто утверждал, что «мужчины не плачут» —

Тот не испытывал боли невзгод...

Сложно представить, как многое значат

Детские письма солдатам на фронт.

«Здравствуй, боец!» «Дорогой наш защитник...»

«Смело стоишь за державную Русь...»

«С лютым врагом вышел на поединок...»

«Ждём...» «Возвращайся с победой...»

«Горжусь…»

Школьные прописи как монологи...

Греют рисунками детской руки...

Прятали взгляды, прочтя эти строки,

Битые жизнью не раз мужики...

И, поднимаясь без горестных стонов

Всякого возраста «витязей рать».

Шла, набирая побольше патронов,

Молча на смерть...за одним — побеждать!..

© Александр Марфунин, член Союза писателей России, участник СВО

Художник Валентина Ильиных

ПРИМЕТА

Я придумала новую, папа, примету:

Если бабочка сядет ко мне на ладонь,

Значит, ты прочитал мою весточку эту,

И тебя обошёл стороною огонь.

Я сегодня три бабочки, папа, поймала!

Две лимонницы жëлтых и рыжий павлин.

Я им всем про тебя потихоньку шептала,

Чтоб ты там не остался надолго один...

Я им крылышки гладила, нежно, без силы,

Говорила: «Летите к нему напрямик.

Расскажите, что я хорошо попросила,

Чтоб он к нам возвратился хотя бы на миг».

Мама плачет, когда я об этом болтаю,

Говорит, что я глупая, вечно не в такт.

Но я верю, я точно, я искренне знаю:

Мои бабочки — это не просто пустяк.

Это ниточка тонкая, хрупкая, с ветром

Что летит через поле, где гром и война.

Я сегодня не лягу, дождусь я рассвета,

чтоб четвёртая бабочка добрую весть

принесла.

© Валерия Смоленко, 14 лет

Ну какой же я, мама, герой?

У меня ноги мокрые, рваные берцы,

Для жены я давно уже стал «чужой»,

Да и вряд ли у меня осталось доброе сердце.

Ну какой же я, мама, герой?

Ни орденов у меня, ни медалей.

Весь в грязи и полуживой,

Да и разве ж герои в грязи застревали?

Ну какой же я, мама, герой?

У меня на ладонях мозоли и грязь!

Для героев я явно чужой,

Да и живу я, лишь почти ничего не боясь.

Ну какой же я, мама, герой?

Чем хвалиться? Какие заслуги есть?

Выполняю я просто долг свой,

Защищая при этом солдатскую честь.

Ну какой же, я мама, герой?

У меня одна майка, да и потрепалась.

Я для всех тут давно уж свой,

Не герой, просто парень, и нас таких почти не осталось.

Прим. автора: ты герой

Автор: Чадуха

Воняет спальник, прос**ный котами

Машин стиральных заморожен строй

Из носа что-то индевеюще свисает

Но, мы бодры, ещё не кончен бой.

Дрова закончились, осталась лишь солярка

И то маленько. Слышен ветра вой.

Мы все болеем, экая закалка.

Но, что поделать, не окончен бой.

Нам РКН телегу отрубили

И прочий интернет, крича: Я свой.

Какие ж вы свои?! Одни дебилы.

Но, ничего, наш не окончен бой.

Как хорошо, что рос я на Камчатке.

И холод для меня, что дом родной.

Лежу, пишу, скучаю, всё в порядке.

Вернусь, когда окончу этот бой.

© Позывной Белыч, участник СВО

Художник Валентина Ильиных

ПОДСНЕЖНИК

Я помню вечер, зарево заката,

Пригорок снежной простынёй закрыт,

Словно кровати где-то в медсанбате,

А рядом раненый комбат лежит.

Всех за ночь снегом так припорошило...

Мы думали уж всё, пришёл конец -

Когда нас взрывом так «накрыло»,

Что мы своих не слышали сердец.

Была тяжёлой рана у комбата,

Но я не сдамся, даже если что.

Проверил «магазин» у автомата,

Прорвёмся, если не найдёт никто.

Откуда-то ручья журчанье слышу,

Луч солнца всю округу разбудил,

Земля весной уже под снегом дышит.

Война здесь не помеха для светил!

Подснежник вдруг пробился из-под снега

И словно колокольчиком звенит,

И нам после тяжёлого «ночлега»

О вере и надежде говорит...

Я удивился силе первоцвета,

Преодолев преграду так спешил,

Быть может к нам иль просто к солнцу, свету

Пробраться, поддержать бойцов решил!

В проталинах расцвёл цветок мятежный,

Пройдя сквозь толщу снега, льда и тьмы,

Он победил тот холод зимний, снежный,

Так победим врагов в боях и Мы!

На память взял я колокольчик белый,

На плащ палатку друга положил,

Ну если уж цветок подснежник смелый,

То у меня уж точно хватит сил!

И я дойду во что бы то ни стало,

Погибнуть другу - не его удел!

Сильны мы духом - нас таких не мало,

А победит врага лишь тот, кто смел!

© Наталия Семьянская

Художник Валентина Ильиных

Да, мы живы ещё, но для вас мы мертвы.

Те, кто тут продолжает в грязи кувыркаться

Далеко-далеко от весёлой Москвы

В блиндажах и окопах за жизни цепляться.

В ночь уйдут пацаны, только вам всё равно.

Шоу «Голос» у вас и другие причуды.

Всем давно наплевать. Вам война, как кино.

Сколько нас вот таких не вернётся оттуда?

Мы кричим сквозь года, из под плит и крестов,

Что на русских погостах, сегодня плодятся.

Просыпайся, страна! Сколько можно терпеть!?

Ваше время пришло встать и насмерть сражаться.

Да, мы живы ещё, но для вас мы мертвы.

Мы не будем пока уходить и прощаться.

Все мы дети одной непокорной страны,

Так давайте все вместе за мать свою драться.

Алексей Антипов

За шагом шаг.

То стон, то мат.

То переход, то драка.

Рюкзак, носилки, автомат-

-Работает "эвака".

Туда занос-

-Сухпай, вода.

Оттуда снова "триста".

Поля, посёлки, города.

-Тропа?

-Похоже, чисто!

И снова пот.

И мат, и кровь.

Игра в одну калитку.

По небу тишина и вновь

Рывком через открытку.

То "лепестки",

То миномёт.

То "комики", то стволка.

И каждый, напрягаясь ждёт

Случайного осколка.

И снова мы

Сыграли блиц.

Нас вновь почти накрыли.

Стираем пот с усталых лиц,

Мы снова проскочили.

То шаг, то бег.

То плач, то смех.

Тропа, броня,снаряга.

На раненых ругаться грех,

Ты нас прости, бродяга)

А завтра

Снова передок.

Очередная драка.

Ты не один, поверь, браток!

Ведь рядом есть "эвака"!

Автор позывной "Морт"

КАЛАЧИКИ

Небес плывут калачики…

Лёг палец на курок…

Не промахнитесь, мальчики,

И да храни вас Бог.

Вы нам сыны по возрасту,

А по судьбе — отцы.

Внимают ветра посвисту,

Весенние певцы.

До воскресенья вербного

Уже рукой подать.

От помысла неверного

Себя бы удержать.

И медленно выводится

От вздоха до строки:

Храни вас Богородица,

Мужья, отцы, сынки…

А маятник качается

От радостей до тризн.

И этот день кончается,

Как маленькая жизнь.

Небес плывут калачики,

На юг ли, на восток…

Мы ждём вас, наши мальчики,

И да храни вас Бог.

© Вита Пшеничная

Художник Валентина Ильиных

Я закончил войну,

Но война из меня не ушла…

Продолжает во сне

по ночам стрекотать пулеметом…

Просыпаясь кричу,

Та же вата в оглохших ушах…

Вдруг привиделся мне

Образ друга, там ставшим двухсотым…

Я ору «Отходи!»

И пытаюсь его уберечь…

На позицию вниз

уже смотрит железная птица…

Он в ответ мне - «Беги!»

Не успел сам братишка залечь…

Я ж услышал лишь писк -

Разнесен был мой друг по крупицам…

С того страшного дня

Не забыть мне уже никогда…

Глаз его голубых,

Ввысь смотрящих чарующим взглядом…

Спас парнишка меня

И собою закрыл от огня…

Пусть его нет в живых,

Навсегда он останется рядом…

Николай Янин

"С небес посватана"

Бывает так негаданно, с небес самих посватана,

Ты в этот мир сама явилась грешный мой.

Так состраданьем движима, улыбкой обездвижила,

И словно ангел Божий встала надо мной.

Спасаешь жизни истово, всемилостью лучистая,

На битву ты пришла хранить таких как я.

Любовью к людям чистою идешь к сердцам так быстро ты,

В ту встречу первую влюбился я в тебя.

Решимость в сердце выжжена, явилась будто свыше нам:

В тех битвах раненным соколикам страны.

Из пасти смерти вытащишь, как с мышеловки выхватишь,

Ревёшь, рыдаешь, если смерть сильней чем ты!

Меня в борьбе неистовой, лежачего настигла ты,

Переродившейся «Люблю» сказал тебе.

«Смотри, живым коль вытащишь», женою будешь – истина.

И на крови своей поклялся я судьбе.

И чем тебя я покорил, раскрылся, душу ли открыл?

Мальчишка мой в душе вдруг появился.

Я вижу ангела с небес – тебя с сумой на перевес,

Где умираю, где я оступился.

Стихотворение: Алексей Карпенко Свидетельство о публикации №126040408244

Арт Дизайн: Павел Дымов

Колокола над матушкой Россией (Заступникам России)

Весною вновь деревья в зелени стоят,

Поля до горизонта расписные,

И слышится вдали колокола звонят

Молитвою о матушке России.

Понятный православному родной язык

О вечном, о спасенье, о Миссии.

И слышу точно, колокольный звон проник

Молитвою о матушке России.

Весною вновь нам трели птицы нежно льют,

Воспряли к солнцу травы молодые,

И слышится вдали молитву там несут

Колокола над матушкой Россией.

Единство и духовность перевесят мир,

Усобицы забудутся пустые,

И слышу точно, Веры чистой ориентир –

Колокола над матушкой Россией.

Весною вновь мы вспомним каждых имена,

Помолимся за души дорогие,

И ценность мира сможем осознать, когда

В нас зазвонят колокола России.

Вверяем мы России честно душу,

Её зовут в нас голоса литые.

У каждого, кто клятвы не нарушил,

В сердцах звонят колокола России.

Возносят к Богородице молитвою

О воинах на поле битвы сущем,

Храни заступников Руси пред битвою,

Умножь им Веру, правду всем несущим.

Стихотворение: Алексей Карпенко Свидетельство о публикации №126032605527

Арт Дизайн: Павел Дымов

НЕПРОСТИТЕЛЬНО!

Золотыми крупицами времени

Поделилась бы с чувством вины

С теми, кто уходил так безвременно

Под бездушным прицелом войны.

И не блажатся мне эти щедрости,

Не пускаю пустышку-слезу —

Я мечтаю мгновеньем безбрежности

Жизни павших продолжить стезю.

Чтобы им — их рассветы и россыпи

Полных звёздным напевом ночей,

Чтобы им — их матёрые проседи,

Чтобы им — голоса сыновей.

Многих здравствующих достойнее,

Кто ушёл не в судьбинный черёд,

Унесённый проклятыми войнами,

Изменившими жизненный ход.

…Золотыми крупицами времени —

Тех, кто грудью вставал под огнём,

Мы расплачиваемся, как в темени,

Непростительно слепо живём!

Нина Попова, поэт, кандидат филологических наук, заместитель ответственного секретаря Правления Союза писателей России

Художник Валентина Ильиных

Это было в 2018 году.

Я избавился от мата.

Осознал, что быть носителем великого, могучего русского языка и употреблять бранные слова – это кощунство и вандализм по отношению к нему.

Было очень тяжело, но я смог. Помогла молитва. Когда мне хотелось матерится, я всегда повторял про себя: «Господи помилуй».

Повторяю и сейчас.

С тех пор моя жизнь изменилась. В лучшую сторону.

С Богом всё осилим.

Христос Воскресе, мои дорогие друзья и читатели! Христос Воскресе!

МОЛИТВА

Прости меня, Господь, за неудержный мат,

За то, что речь моя – для дьявола услада.

Теперь я осознал, что мат – ступени в Ад,

Я стал рабом греха – творцом земного ада.

Прости меня, Господь, за то, что я просил

По глупости своей величия земного.

Теперь же я прошу: дай мудрости и сил

Избавиться от зла – себя очистить, слово.

Молитвой и постом смогу я исцелить

Недуг своей души – я за неё в ответе.

Прости меня, Господь, и научи любить,

Пусть сердце обретёт святую добродетель.

Сергей Лобанов

БЕЗ ВЕСТИ

Три слова: «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАЛ».

А следом - тьма. И без просвета.

Кто назовёт нам всех, кто это

Известье страшное познал.

Ты помнишь: он стоял в строю

В ещё не мятом камуфляже.

В ответ не улыбнулся даже -

Предчувствовал, что на краю.

Он с фронта дважды позвонил.

Связь скверная. И голос рвался.

Шутил и даже рассмеялся.

Смеявшись, всех приободрил.

И вот теперь прислали весть.

Пришла незваная. Откуда

Опроверженья ждать, как чуда?

Бог!!! Чудеса в запасе есть???

В плену? Снарядом погребён?

Среди погибших не опознан?

Смириться? Жить в смиренье слёзном?

- Ты жив, солдат? – И снова стон…

Господь! Великий и благой!

Молиться будем за живого.

Смотреть: а вдруг пылит дорога –

Он возвращается домой.

Павел Рыков, поэт и прозаик, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза писателей России, член Союза журналистов России





В РАЗДУМЬЯХ…

Нам лгут о победах, как лгали нам в детстве,

Что скоро придёт Дед Мороз.

О правде - нам страшной; куда бы нам деться

От вдовьих, свинцовейших слёз?

О брошенных, накрест забитых деревнях.

О Прошлом - торгуем вразнос,

О русских, сводимых под корень, деревьях

В бору, что от века здесь рос.

Мы вспомнили, вроде, как надо креститься

И в храме со свечкой стоять.

Научим ли душу о Правде молиться?

И при исповеди - не лгать?

А если… Что. «Если»? Себя не обманешь,

Глотнувши вина зелена,

Когда, очумев от хотелок, шаманишь…

А ночь, подступает, темна.

Да! К Правде дорога идёт без разметки.

Но главное не позабудь;

Ты веруй в Россию, как верили предки.

И верный отыщется путь.

(С) Павел Рыков, поэт и прозаик, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза писателей России, член Союза журналистов России

Художник Валентина Ильиных

Сколько стоит жизнь солдата...



Сколько стоит жизнь солдата,

Страданий жён и матерей,

Ушедших войнов без возврата,

Пропавших без вести мужей.



Очнулся воин наш больнице,

Который час, который год,

а в голове лишь только грохот,

и тело будто кто-то рвёт.



Последний бой он не запомнил,

Пропала память у него,

Он был контужен, сильна ранен,

стопу гранатой разнесло.



В рубашке наш солдат родился,

И чудом выжил – повезло,

но в бессознанке находился,

от дронов это и спасло!



Сколько стоит жизнь солдата,

Страданий жён и матерей,

Ушедших войнов без возврата,

Пропавших без вести мужей.



Как долго бой тот страшный длился

Не мог он знать, всё как в бреду,

Лишь помнит голос сослуживца,

НЕ УМИРАЙ БРАТАН - СПАСУ!!!



Сквозь затуманенный рассудок,

Он слышал голоса бойцов,

«ДАВАЙ ТАЩИ ЕГО РЕБЯТА,

ХАТЯБ ЕГО МЫ ЗАБЕРЁМ»



Сколько стоит жизнь солдата,

Страданий жён и матерей,

Ушедших войнов без возврата,

Пропавших без вести мужей.



Лечился парень очень долго,

ноги уж нет, стоит протез,

Он плохо видит, слабо слышит,

Но в памяти уже прогресс.



Ему чуть позже рассказали,

Что уничтожен батальон,

И нет уже его братишек,

В живых остался только он.



Сколько стоит жизнь солдата,

Страданий жён и матерей,

Ушедших войнов без возврата,

Пропавших без вести мужей.



Евгений Гутор