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Советское прошлое в фотографиях Владимира Ролова

Советское прошлое в фотографиях Владимира Ролова«Я снимаю людей, потому что люблю их, – объясняет причины своего занятия фотограф. – Редкая банальность, знаю. И рад бы сказать по-другому, но нет иных слов, эти – самые верные, как ни крути».

Владимир Ролов родился на Урале в 1953 году. Профессиональной и творческой фотографией занимается около 50 лет. По образованию он инженер-строитель, но большую часть жизни проработал фотографом. Сначала трудился фотожурналистом в центральной советской прессе, затем устроился специальным медицинским фотографом (офтальмология) в Германии, где живёт по сей день.

Владимир Ролов автор и соавтор 10 книг, одна из которых называется «Фотографии с рассказами из 80-х».

«Все до единого герои этой книги – золотой фонд российской нации, хотя большинство из них без титулов, да и вообще не известны никому. Вот они-то и есть настоящие русские люди, в которых сосредоточены такие человеческие качества, которые Европе и не снились; а там народ, поверьте, очень даже неплохой».Фотограф Владимир Ролов 3«Фотография, как и другие виды искусства, – это послание художника зрителю. Он силится что-то сказать о накипевшем, а зритель должен догадаться, о чем не спится фотографу. Чем выразительнее снимок, тем отчётливее это послание. То есть должна присутствовать пара вещей, чтобы оно дошло до адресата: внятный язык, чтобы поняли, и чтоб было за душой хоть что-нибудь сказать», – говорит Владимир Ролов.

Щемящие сердце советские фотографии Ролова и несколько его более свежих работ смотрите в нашей подборке.Фотограф Владимир Ролов 1Фотограф Владимир Ролов 4Фотограф Владимир Ролов 5Фотограф Владимир Ролов 6Фотограф Владимир Ролов 7Фотограф Владимир Ролов 8Фотограф Владимир Ролов 9Фотограф Владимир Ролов 10Фотограф Владимир Ролов 11Фотограф Владимир Ролов 12Фотограф Владимир Ролов 13Фотограф Владимир Ролов 14Фотограф Владимир Ролов 15Фотограф Владимир Ролов 16Фотограф Владимир Ролов 17Фотограф Владимир Ролов 18Фотограф Владимир Ролов 19Фотограф Владимир Ролов 20Фотограф Владимир Ролов 21Фотограф Владимир Ролов 22Фотограф Владимир Ролов 23Фотограф Владимир Ролов 24Фотограф Владимир Ролов 25Фотограф Владимир Ролов 26Фотограф Владимир Ролов 27Фотограф Владимир Ролов 28Фотограф Владимир Ролов 29Фотограф Владимир Ролов 30Фотограф Владимир Ролов 31Фотограф Владимир Ролов 32Фотограф Владимир Ролов 33Фотограф Владимир Ролов 34Фотограф Владимир Ролов 35Фотограф Владимир Ролов 36Фотограф Владимир Ролов 37Фотограф Владимир Ролов 38Фотограф Владимир Ролов 39Фотограф Владимир Ролов 40Фотограф Владимир Ролов 41Фотограф Владимир Ролов 42Фотограф Владимир Ролов 43Фотограф Владимир Ролов 44Фотограф Владимир Ролов 45Фотограф Владимир Ролов 46Фотограф Владимир Ролов 47Фотограф Владимир Ролов 48Фотограф Владимир Ролов 49Фотограф Владимир Ролов 50Фотограф Владимир Ролов 73Фотограф Владимир Ролов 85Фотограф Владимир Ролов 51Фотограф Владимир Ролов 52Фотограф Владимир Ролов 53Фотограф Владимир Ролов 54Фотограф Владимир Ролов 55Фотограф Владимир Ролов 56Фотограф Владимир Ролов 57Фотограф Владимир Ролов 58Фотограф Владимир Ролов 59Фотограф Владимир Ролов 60Фотограф Владимир Ролов 61Фотограф Владимир Ролов 62Фотограф Владимир Ролов 63Фотограф Владимир Ролов 64Фотограф Владимир Ролов 65Фотограф Владимир Ролов 66Фотограф Владимир Ролов 67Фотограф Владимир Ролов 68Фотограф Владимир Ролов 69Фотограф Владимир Ролов 70Фотограф Владимир Ролов 71Фотограф Владимир Ролов 72Фотограф Владимир Ролов 74Фотограф Владимир Ролов 75Фотограф Владимир Ролов 76Фотограф Владимир Ролов 77Фотограф Владимир Ролов 78Фотограф Владимир Ролов 79Фотограф Владимир Ролов 80Фотограф Владимир Ролов 81Фотограф Владимир Ролов 82Фотограф Владимир Ролов 83Фотограф Владимир Ролов 84Фотограф Владимир Ролов 86Фотограф Владимир Ролов 87Фотограф Владимир Ролов 89Фотограф Владимир Ролов 90Фотограф Владимир Ролов 91Фотограф Владимир Ролов 92Фотограф Владимир Ролов 93Фотограф Владимир Ролов 94Фотограф Владимир Ролов 95Фотограф Владимир Ролов 97Фотограф Владимир Ролов 98Фотограф Владимир Ролов 99Фотограф Владимир Ролов 100Фотограф Владимир Ролов 103Фотограф Владимир Ролов 106Фотограф Владимир Ролов 110Фотограф Владимир Ролов 111Фотограф Владимир Ролов 112

http://fotki.info/sovetskoe-proshloe-v-fotografiyah-vladimir...

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