Советское прошлое в фотографиях Владимира Ролова

«Я снимаю людей, потому что люблю их, – объясняет причины своего занятия фотограф. – Редкая банальность, знаю. И рад бы сказать по-другому, но нет иных слов, эти – самые верные, как ни крути».

Владимир Ролов родился на Урале в 1953 году. Профессиональной и творческой фотографией занимается около 50 лет. По образованию он инженер-строитель, но большую часть жизни проработал фотографом. Сначала трудился фотожурналистом в центральной советской прессе, затем устроился специальным медицинским фотографом (офтальмология) в Германии, где живёт по сей день.

Владимир Ролов автор и соавтор 10 книг, одна из которых называется «Фотографии с рассказами из 80-х».

«Все до единого герои этой книги – золотой фонд российской нации, хотя большинство из них без титулов, да и вообще не известны никому. Вот они-то и есть настоящие русские люди, в которых сосредоточены такие человеческие качества, которые Европе и не снились; а там народ, поверьте, очень даже неплохой». «Фотография, как и другие виды искусства, – это послание художника зрителю. Он силится что-то сказать о накипевшем, а зритель должен догадаться, о чем не спится фотографу. Чем выразительнее снимок, тем отчётливее это послание. То есть должна присутствовать пара вещей, чтобы оно дошло до адресата: внятный язык, чтобы поняли, и чтоб было за душой хоть что-нибудь сказать», – говорит Владимир Ролов.

Щемящие сердце советские фотографии Ролова и несколько его более свежих работ смотрите в нашей подборке.

http://fotki.info/sovetskoe-proshloe-v-fotografiyah-vladimir...