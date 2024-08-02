Прогулки по Санкт-Петербургу 19. Почему так названо

Почему Петербург называют Питером Главное неофициальное название Петербурга появилось вскоре после его основания как сокращение от «Санкт-Питер-Бурх» (Петр I чаще всего писал название города на голландский манер: Санкт-Питербурх, что и принято считать первым именем города).

Первое письменное упоминание «Питера» отдельно зафиксировано в комедии Фонвизина «Недоросль» в 1764 году.

От слова «Питер», в свою очередь, пошло финское название города Pietari.

Хотя название принято считать простонародным (в «Истории государства Российского» Карамзин отмечал: «Простой народ говорит у нас Питер вместо Петербурга») и зародившимся в среде рабочих, которые строили город, в XVIII веке его уже использовали и в литературе (например, Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву»), и в письмах, и в мемуарах.

В начале XIX века его зафиксировали народные песни «Как во славном во городе во Питере» и «Идет мужик из Питера», а неформальное название Питерская заслужили Тверская улица в Москве и ее продолжение (теперь эту дорогу, действительно ведущую в Петербург, на законных основаниях зовут Ленинградкой).

С переименованием города в Ленинград слово «Питер» никуда не делось — его использовал даже Сталин.

История названия Лиговского проспекта На месте современного Лиговского проспекта ранее проходил Новгородский тракт, соединявший поселения в дельте Невы с Великим Новгородом и Москвой.

После появления новых дорог Новгородским трактом пользовались всё реже и было предложено прорыть здесь канал, для обеспечения водой фонтанов Летнего сада. Начало канала было в речке Лиге, в районе деревни Горелово. В 1718-1725 годах канал был прорыт, назвали его по имени питающей его реки — Лиговский. Возможно он вот так бы выглядел, еслиб его не зарыли.

1931 год

С 1739 года улица называлась Московской, затем Набережной Лиговского канала.

В 1892 году появляется название Лиговская улица. С 1952 года улица носит название Сталинградский проспект, с 1956 — современное название. Слева сейчас находится торговый центр «Галерея», который был построен в 2008-2010 годах.

Греческая площадь Свое название она получила от Греческой церкви Святого Великомученика Дмитрия Солунского. Церковь была построена в 1861-1865 годах для греческой общины, которая проживала недалеко. ▫️Но во время войны в здание попала бомба, пробила купол, но не взорвалась, оставшись лежать на мраморном полу.

В 1962 году церковь снесли, а сейчас на ее месте стоит БКЗ «Октябрьский». 1942 год

Амбарная улица 1961 годСвое название улица получила 16 апреля 1887 года в связи с тем, что на берегу Невы от Херсонской улицы до Обводного канала, и далее по набережной Обводного канала находились многочисленные амбары.

▫️Существует легенда, что примерно в 1920-х годах какой-то извозчик попытался проехать через эти амбары, а на следующий день там нашли два скелета — лошадиный и человека, съеденные крысами.

Просуществовала здесь до 1970 года, когда её присоединили к Синопской набережной. Что примечательно, на прошедшем недавно заседании Топонимической комиссии Санкт-Петербурга был рассмотрен вопрос о возвращении исторических названий и присвоении новых для безымянных проездов. Так, в Центральном районе Комиссия предлагала восстановить Амбарную улицу — один из символов старого, не сохранившегося до наших дней, Петербурга.

Миллионная улица в Петербурге: история названия В начале 1730-х годов улица сменила несколько названий: её именовали и Большой улицей и Немецкой и Греческой улице благодаря расположенным неподалеку слободам.

В 1736 году, параллельно появляется и современное название улицы — Милионная. Что касается происхождения этого названия, то существует две версии. Согласно первой, проезд получил свое имя по большому количеству дорогостоящих каменных домов, расположенных здесь.

Вторая версия отсылает нас к заимствованию названия у конкретного дома графа Шереметева под номером 19, именуемого «Милионным».

Графский переулок Существует две версии первоначального именования Графского переулка. По первой из них, еще с 1739 года переулок назывался Головинским (или Головиным), так как был проложен вдоль усадьбы графа Николая Головина. Второй вариант истории этой дороги относит нас к 1776 году, когда, согласно этой версии, переулок получил свое первое название — Троицкий. Это имя связано с находившимся здесь подворьем Троице-Сергиевой Лавры. Как бы то ни было, обе версии появления переулка сходятся на том, что свое современное название, Графский, он получил в конце XVIII века по владельцу дома под номером 2, графу Ф. А. Головину. В начале 20-х годов XX века в противовес своему старому буржуазному названию, Графский переулок стал Пролетарским. Позже, с 1964 года он был переименован в улицу Марии Ульяновой, младшей сестры В. И. Ленина. Но в 1991 году все вернулось на свои места, переулок вновь получил свое историческое наименование — Графский.

Апраксин переулок Это один из немногих переулков на Неве, который не претерпел изменений в истории своих названий. Создаваемый вместе с основанием Санкт-Петербурга, Апраксин переулок является одним из старейших в городе. Апраксин двор на пересечении переулка и Садовой улицы

Раньше на месте, где сейчас он находится, располагалась усадьба одного из ближайших соратников Петра I генерал-адмирала — графа Федора Матвеевича Апраксина.

Легенда названия Каменного острова

Посреди Малой Невки, напротив южного берега острова, возвышался огромный камень, от которого и пошло название острова. По преданию у южной части острова на дне Невы лежал огромный камень: он возвышался над водой, как скала. Куда же делся этот валун? Никто не знает, поэтому эта история до сих пор остается просто городской легендой. Остров находится в дельте Невы в центре города в историческом районе, известном как «Острова».

Легенда гласит, что напротив южного берега Каменного острова, на дне Невы, лежал исполинский камень, возвышавшийся над водой, как скала. Поэтому так остров и назвали. Есть и другая версия, например, что его назвали в честь Петра I, ведь по-гречески petros — камень. В те времена, первый, кто построил особняк на острове, был Гавриил Головкин, канцлер при дворе Петра I. В XVIII веке остров являлся окраиной Санкт-Петербурга: на его территории представители городской элиты стали строить дачи.

Вот старые фото некоторых строений. Долгое время жители Петербурга считали, что их город расположен на 101 острове. Это было действительно так, но цифра эта не подвергалась сомнению и проверке в течение ста лет. Но по мере строительства города количество их сокращалось, в настоящее время осталось 42 острова.

Среди оставшихся островов — три особенно любимы петербуржцами – Елагин, Крестовский и Каменный. Каменный - самый северный из них, и легенда о происхождении его названия связывается историками с теми стародавними временами, когда весь прилегающий к Большой Невке район, включая Старую и Новую деревни, называли Каменкой, так как здесь было много камней, оставленных древними ледниками. Кстати, на шведских картах XVII века он обозначен как Киви-саари, что в дословном переводе и означает Каменный остров.

C 1920 года по 1989 год остров носил официальное наименование «остров Трудящихся». В советские времена старались историю всю "переименовать", чтоб затереть следы былого.

История названия Казанского собора Один из главных соборов Санкт-Петербурга построили в 1811 году: однако на этом же месте еще в 1733 была заложена придворная церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

За день до освящения в храм привезли образ Казанской иконы Божией Матери: именно поэтому собор носит такое название.

Оригинальная икона, явившаяся в Казани, сейчас утеряна: в Казанском соборе находится лишь ее список (копия).

История названия Эрмитажа Автор названия — Екатерина II: императрица хотела создать место уединения, где царская семья могла бы отдыхать и наслаждаться произведениями искусства.

На французском языке le hermitage — «место затворничества, приют отшельника». Можно подумать, что такое название не совсем подходит величественному дворцу, однако по задумке императрицы он и не должен был быть таковым: она хотела создать небольшой павильон, скромный уголок для собрания своей коллекции.

В настоящее время Эрмитаж нельзя назвать небольшим уголком для уединения: сейчас это один из крупнейших музеев мира, в стенах которого хранятся ценные произведения искусства.

Большая Конюшенная улица Петербургская Большая Конюшенная улица относится к тем проездам, которые были проложены в первые десятилетия существования Северной столицы.

Несмотря на название, Большая Конюшенная по сравнению со многими другими улицами города совсем невелика. Её протяжённость — около 600 метров.

Большая Конюшенная получила своё имя благодаря расположению неподалёку от комплекса Придворного (Императорского) конюшенного двора. Название проезда появилось 20 августа 1739 года.

Во второй половине XVIII века улицу именовали просто Конюшенной или Полицейской. Последнее название было связано с расположенным неподалёку полицейским управлением. Кстати, по нему же был назван и Полицейский мост, сегодня мы именуем его Зелёным.



С 1918 года улица носила имя революционного деятеля А. И. Желябова. Он известен как член организации «Народная воля» и участник подготовки покушения на императора Александра II, вследствие которого правитель был убит. В октябре 1991 года Большой Конюшенной улице вернули историческое наименование. Сейчас в доме №25 на Большой Конюшенной располагается самая знаменитая пышечная Санкт-Петербурга: она находится здесь со времен Советского Союза и пользуется огромной популярностью у жителей и гостей города. Большая Конюшенная улица — не единственный петербургский объект, который назвали по расположению у зданий Конюшенного двора. В городе также есть Малая Конюшенная улица, Конюшенный переулок и Конюшенная площадь.

Улица Деревенской Бедноты Улица, проходящая по современной Петроградской стороне Петербурга, известна еще с первой половины XVIII века.

В 1731 году она получила название Дворянской. Это было обусловлено расположением в этой части города дворянских особняков приближенных Петра I. Среди первых жителей улицы можно выделить государственного и военного деятеля Ф. М. Апраксина, коменданта Петербургской крепости Р. В. Брюса, участника Всешутейшего собора боярина П. И. Бутурлина. Всего при жизни первого российского императора здесь насчитывалось три с половиной десятка домов. Большая Дворянская улица. Предположительно начало ХХ века и спустя 100 лет.

С течением времени улица была переименована в Большую Дворянскую. Была здесь и Малая Дворянская, сначала так именовалась часть современной улицы Чапаева, позже название перешло к Мичуринской улице. Название 1-я улица Деревенской Бедноты появилось в октябре 1918 года, как несложно догадаться, оно должно было контрастировать с прежним царским режимом и противопоставляться ему. Почему же она была 1-й? Все просто: вышеупомянутая Мичуринская тогда же была переименована во 2-ю улицу Деревенской Бедноты.

Но новое имя просуществовало недолго, с 1936 года улица стала Куйбышевской, еще позже став привычной для нас улицей Куйбышева.

История названия Фурштатской улицы Фурштатская улица появилась на картах города в XVIII веке.

С 1720-х годов этот проезд именовался 4-й от Невы-реки линией. Параллельно этому существовали и другие названия: 3-я Артиллерийская линия, 3-я Артиллерийская или 3-я Пушкарская улица. Расхождение в нумерации объясняется тем, что, когда в 1724 году улицы этого района стали заселяться служащим Артиллерийского ведомства, на первой линии уже находились каменные строения. Соответственно, Фурштатская была четвёртой улицей от Невы, но третьей в Артиллерийской слободе. Современное название Фурштатской улицы известно с 1780-х годов. Оно происходит от находившегося на месте дома под номером 21 фурштатского двора гвардейского Преображенского полка. Fuhrstatt в переводе с немецкого означает фуражный обоз, здесь содержались транспортные средства, лошади и корм для них.

Из-за не самого привычного для слуха произношения иногда название улицы употреблялось в искажённой форме: Фурштадтская, Фурштадская, Форштатская. В 1923 году в связи со столетним юбилеем со дня рождения Петра Лавровича Лаврова, революционера, одного из идеологов народничества, проживавшего здесь, улица получила его имя. В октябре 1991 года проезд вновь стал именоваться Фурштатской улицей. Будем надеяться, что это последнее переименование.

Гороховая улица 1903

Название улицы происходит от фамилии немецкого купца Гарраха, построившего дом и открывшего здесь лавку в 1756 году. Сегодня

Улица Третьего июля Название связано с расстрелом демонстрации в июле 1917 года на перекрёстке Невского и Садовой, однако оно не прижилось. 3-го июля так раньше называлась старинная и длинная Садовая улица в историческом центре Санкт-Петербурга.

Её протяжённость - 4376 метров и сравнима по длине с пересекающим её Невским проспектом. Ширина же проезжей части - около 8 метров.

Улица выполняет важные транспортные функции, связывая одной линией центральные районы Петербурга.

Но знаменита Садовая тем, что на ней расположены самые известные памятники истории и архитектуры XVIII—XX веков, включая Михайловский замок, Воронцовский дворец, Гостиный двор, Юсуповский дворец и многие другие.

Кстати... если уж обращаться к истории, то переименовывать стали еще в дни блокады.

Пройти по набережной 9 января, свернуть на площадь Урицкого, а там и до проспекта 25 октября рукой подать… В наши дни такой маршрут может сбить с толку не только туриста, но и знатока Санкт-Петербурга. А ведь было время, когда так назывались главные магистрали города – Дворцовая набережная, Дворцовая площадь, Невский проспект. У жителей Ленинграда даже была в ходу шутка, что только в городе на Неве октябрь граничит с июлем. Имелся в виду угол проспекта 25 Октября и улицы 3 Июля, которая сейчас называется Садовой.

«Перекрашивание» топонимов в красный революционный цвет происходило по всей стране. Поэтому решение Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся, принятое 13 января 1944 года, стало беспрецедентным событием. Это был первый и единственный случай массового возвращения названий в СССР.

В документе, подписанном председателем Исполкома Попковым и секретарем Бубновым (позже они были расстреляны в ходе знаменитого «ленинградского дела), переименование объяснялось тем, что «ряд прежних наименований улиц, проспектов, набережных и площадей Ленинграда тесно связан с историей и характерными особенностями города и прочно вошел в обиход населения»- рассказал Даниил Петров, вице-президент фонда поддержки исторических традиций.

Автором идеи возвращения исторических названий был главный архитектор Ленинграда Николай Баранов. Его предложение попало в струю новой идеологии, игравшей важную роль в годы Второй Мировой войны.

Получила поддержку даже идея переименовать проспект Ленина. В данном вопросе помогла смекалка Баранова, который подметил, что такой неблагоустроенный проспект на окраине города не может носить гордое имя вождя. Хитрость сработала, так в городе появился Пискарёвский проспект.

Сообщение о переименовании вышло в «Ленинградской правде» 15 января 1944 года, за 12 дней до снятия блокады. Стоит отметить, что Ленинград первым в СССР показал, что это возможно. В 1945 году отдельные улицы получили исторические названия в Киеве, Одессе и Харькове.

20 городским объектам вернули их старые названия:

Проспект 25 октября стал вновь Невским проспектом,

Улица 3-го июля – Садовой улицей,

Проспект Красных командиров – Измайловским проспектом,

Площадь Красных командиров – Измайловской площадью,

Площадь Жертв Революции – Марсовым полем,

Площадь им. Воровского – Исаакиевской площадью,

Площадь им. Плеханова – Казанской площадью,

Проспект им. Володарского – Литейным проспектом,

Проспект им Нахимова – Владимирским проспектом,

Проспект К.Либкнехта – Большим проспектом,

Улица Р.Люксембург – Введенской улицей,

Набережная им. Рошаля – Адмиралтейской набережной,

Проспект им. Рошаля – Адмиралтейским проспектом,

Улица им. Слуцкого – Таврической улицей,

Советский проспект – Суворовским проспектом,

Проспект Пролетарской победы – Большым проспектом,

Проспект Мусоргского – Средним проспектом,

Проспект Железнякова – Малым проспектом,

Площадь Урицкого – Дворцовой площадью,

Набережная 9 января – Дворцовой набережной.

Почему улица именно Садовая? Судя по названию улица должна утопать в зелени. И когда-то так было!

Первый участок улицы Садовой был проложен от Невского проспекта до Апраксина переулка, где в то время располагались многочисленные особняки и усадьбы с обширными садами и огородами. Отсюда и название.

История названия Галерной улицы Современную Галерную улицу можно найти на самых ранних планах Санкт-Петербурга. Причем в первой половине XVIII века проезд именовался примерно как и сейчас — 1-й Галерной улицей.

Название связано с находящимся здесь Галерным двором — комплексом строений на участке от современной Сенатской площади до Ново-Адмиралтейского канала. Сам двор именовался по Галерной верфи, действующей неподалеку.

Галеры – это боевые корабли на веслах.

За свою трехвековую историю Галерная улица сменила немало названий. Так, например, с 1738 года улица стала Исакиевской (или Исаковской). Название появилось из-за расположенной рядом Исакиевской церкви, предшественнице современного Исаакиевского собора. Параллельно существовали названия Старая или Морская Исакиевская.

Разные участки улицы также получали свои имена. Так, в конце XVIII века часть от современной Сенатской площади до площади Труда называлась Канатной улицей или линией (по Адмиралтейской канатной фабрике).

С 1758 года участок получил современное название, которое вытеснило все остальные. Правда, проезд ожидало еще одно переименование, уже в годы советской власти. С 1918 по 1991 годы улица именовалась Красной — в духе революционного времени.

Улица Марата

Кто такой Марат? Как и многие исторические улицы, Марата меняла свое название не один раз.

В XVIII веке эту улицу проложили и назвали Преображенской Полковой. Планировалось, что она протянется через Невский до улицы Разъезжей, где неподалеку был расквартирован Преображенский лейб-гвардии полк. Но не вышло. С двух сторон от Невского появились две разные улицы (ныне – Марата и Маяковского), и название стало логичным поменять.

Параллельно с этим названием улицу именовали Грязной. Есть версия, что название появилось от того, что долгое время улица оставалась не мощеной.

В XIX веке, после смерти Николая I, улицу переименовали в Николаевскую.

Дальнейшие изменения связаны с революцией. В 1917 году Временное Правительство перестали устраивать имена бывших императоров на карте города, и улицу превратили в проспект Двадцать Седьмого Февраля. Но уже в 1918 году это название стало неугодным.

Большевики, обновляя городские названия на свой вкус, присвоили улице имя французского революционера Жана Поля Марата. Удивительно, но название сохранилось до сих пор. Может потому что революционер не наш и не так раздражает люей?

Хотя... что этот самый Марат делает в Питере?

Большая Зеленина улица

И кто же это такой Зеленин?

Да ывот никто! Фото 1982

Эту улицу проложили в 1710-х годах Петропавловской крепости к пороховому заводу. Изначально как завод, так и дорога назывались «зелейными» (от «зелье» - порох).

B 1801 году завод закрыли, а название «Зелейная» постепенно изменилось на Зеленина. Сегодня она такая

Большая Морская Название улицы известно ещё с 1733 года. Правда, в то время оно относилось к современному участку от Невского проспекта до Почтамтского переулка. Продление Большой Морской до Почтамтского моста осуществлено в 1753 году, до Конногвардейского переулка — ещё через семь десятков лет. Имя улицы связано с находившейся здесь Большой Морской слободой, местом поселения старших офицеров флота. С 1738 года улица именовалась Большой Гостиной. Это связано с расположенным здесь и не сохранившимся до наших дней зданием Гостиного двора. В 1902 году появляется новое наименование улицы — Морская. Это произошло после переименования соседней Малой Морской в улицу Гоголя, теперь различить эти два проезда стало проще. Следующее переименование относится к 20-м годам XX века, когда улица стала носить имя Александра Герцена, проживавшего здесь в 1840-х годах. Историческое название возвращено в 1993 году.

Улица Рождественка расположена в Мещанском районе Центрального округа Москвы, получила своё название в конце XIV века по Рождественскому монастырю, находящемуся в самом конце улицы на пересечении с Бульварным кольцом. Одна из старейших московских улиц, в советское время носила имя крупного партийного довоенного функционера Андрея Жданова. Иисус Христос родился 7 января 1 года нашей эры неподалёку от райцентра Римской империи города Вифлеема. Есть целый ряд легенд, почему среди всех деревьев именно ель стала символом Рождества, но даже в атеистическом СССР она продолжала выполнять свою праздничную функцию.

Улица Жуковского В Центральном районе Санкт-Петербурга пролегает относительно небольшая улица, названная в честь поэта Василия Андреевича Жуковского. Эта часть города интересна как любителям ночной барной жизни, так и ценителям архитектуры, ведь вдоль улицы возвышается несколько памятников петербургского зодчества. Если бы мы попали в Петербург XVIII века и попробовали назначить встречу на улице Жуковского, нас бы точно не поняли, ведь с 1751 года этот проезд именовался Итальянской улицей. Какое-то время, кстати, ее называли Садовой Итальянской или просто Садовой улицей. Современное наименование возникло в 1902 году. Улица получила имя поэта Жуковского в год 50-летия со дня его смерти. Литератор известен не только своими трудами, но и тем, что он был учителем русского языка для будущей императрицы Александры Федоровны, позже Жуковский воспитывал наследника престола, Александра Николаевича.

Название «Альпийский переулок» будто переехало к нам из другого города или эльфийской сказки. Откуда могли взяться Альпы в Петербурге? В XIX веке переулок был частью самой старой исторической дороги в Купчино – Куракиной дороги, которую позже, вместе с переулком, переименовали в Южное шоссе. Свое свежее и высокогорное название переулок получил в 1978 году. В постановлении исполкома Ленсовета это обосновывается так: «Альпы – горная система, пересекающая территории социалистических стран. Тема наименований улиц этого района посвящена странам социализма».

До революции 1‑я Рота была парадной улицей, там помещались казармы «вензельной роты» Измайловского полка. Именно эти гвардейцы несли охрану царских резиденций. Современное название 1-я Красноармейская улица присвоено 6 октября 1923 года в честь Красной Армии с целью утверждения советской терминологии и в противовес прежнему названию. Фото 1987 года и сегодня

Главная барная. улица Рубинштейна Проезд между современными Невским и Загородным проспектами проложен в 40-х годах XVIII века. В первое время он именовался Головиным переулком. Название дано по фамилии графа Ф. А. Головина, усадьба которого занимала участки современных домов № 5 и 7. В конце XVIII века появилось новое название проезда — Троицкий переулок, в этот раз оно было связано с подворьем Троице-Сергиевой Лавры, вдоль которого пролегала будущая улица Рубинштейна. В 1820-х годах появляется параллельное название проезда — Троицкая улица. Свое сегодняшнее имя улица Рубинштейна получила в 1929 году. Переименование было связано со столетием со дня рождения одного из организаторов Санкт-Петербургской Императорской консерватории, композитора Антона Григорьевича Рубинштейна, проживавшего в доме № 38 с 1887 по 1891 годы.

Гаванский рабочий городок

Новой формой быта Ленинграда являлись так называемые жилмассивы — комплексы из жилых домов и инфраструктуры. Однако можно встретить и более ранние примеры подобной застройки. Например, «Гаванский рабочий городок», появившийся в самом начале XX века. Инициатором возведения комплекса выступило Товарищество борьбы с жилищной нуждой во главе с председателем Дмитрием Дрилем.

Закладка первых зданий состоялась в 1904 году. Предыдущая владелица участка, на котором расположился комплекс, — принцесса Елена Георгиевна Саксен-Альтенбургская была акционером товарищества. Проект составил Николай Дмитриев при участии Владимира Федорова.

В состав комплекса были включены предприятия бытового обслуживания, торговли, просвещения. Здесь были обустроены ясли, магазин, училище, столовая, читальный зал и библиотека. Кстати, название никак не связано с солнечной Кубой. Комплекс зовется Гаванским из-за Галерной гавани, заложенной здесь еще в 1721 году.

Гаванская улица, 47

Загородный проспект 1906

Загородный проспект возник на месте пешеходной тропы от Большой Першпективной дороги (так тогда назывался Невский проспект) до Екатерингофа. Сегодня он такой

«Муя» → «Мья» → «Мойка»: одна знаменитая питерская река До основания Санкт-Петербурга Мойка была известна под названием «Мья», что происходит от ижорского слова «Муя», которое в переводе означает «грязная». Река прослыла «грязной», потому что первые зодчие увидели ее именно такой — узкий мутный ручей, который вытекал из болота. Историки связывают название «Мойка» с глаголом «мыть». На набережных реки находились общественные бани. Их посетители имели привычку окунаться в речке.