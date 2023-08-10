Территория Героев...(105)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Военнослужащие танкового экипажа «Алеша», отразившие атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении, представлены Министром обороны РФ к присвоению звания Героев России.

Экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова (Ласка) попал под массированный артиллерийский обстрел, вследствие чего механик-водитель получил ранение. Командир экипажа Баксиков эвакуировал раненного военнослужащего из боевой машины и оказал ему первую помощь. Передав механика-водителя в передовую медицинскую группу Расим принял решение занять его место в бою.

Лейтенант Александр Леваков (Монолит), оценив обстановку, принял решение заменить раненого члена экипажа и занял рабочее место командира танка и выдвинулся в направлении позиций нашего мотострелкового полка для оказания поддержки обороняющимся.

На подходе к одному из населенных пунктов, лейтенант Леваков обнаружил находившихся в одной из ближайших лесополос 8 единиц техники противника, в том числе два танка.

Оценив обстановку, старший лейтенант Баксиков принял решение и незамедлительно вступил в бой с превосходящими силами противника. Благодаря умелому управлению боевой машиной и грамотному использованию условий местности для скрытного перемещения выход на огневой рубеж российского танка стал для противника неожиданностью.

Находясь на месте механика-водителя, Расим Баксиков умело маневрировал на поле боя и руководил работой экипажа. Лейтенант Александр Леваков, находясь на месте командира, оперативно и грамотно передавал целеуказание наводчику и руководил огнем танка.

В первые минуты боя метким огнем наводчик-оператор Алексей Неустроев (Лёня) уничтожил оба танка Т-72Б противника. В следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортёр «М113» и пять бронетранспортёров «MaxxPro» американского производства вместе с десантом.

После уничтожения последней боевой машины противника экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда в боевой машине закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков принял решение отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк.

Произведя три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк получил повреждение от вражеского артиллерийского огня. Быстро сориентировавшись в обстановке и понимая, что экипажу подбитой боевой машины требуется незамедлительная помощь, старший лейтенант Расим Баксиков совместно со своим экипажем принял решение эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения в безопасное место.

Буксировка танка была осуществлена под непрекращающимся обстрелом противника. Благодаря решительным действиям военнослужащих, экипаж подбитого танка был спасен.

Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными. https://t.me/mod_russia/28977

См. видео по ссылке https://t.me/heroesofZ/558

Капитан Поплевко Александр Подразделение капитана Александра Поплевко выполняло боевую задачу по восстановлению поврежденной в результате боя техники.

Находясь вблизи линии боевого соприкосновения с противником, военнослужащие четко и слажено выполняли ремонтные работы, а отремонтированная техника оперативно возвращалась подразделениям для последующего боевого применения. В один из дней противник, стремясь сорвать снабжение российских подразделений, атаковал колонну восстановленных изделий, движущихся в район активного ведения боевых действий, применив при этом миномет.

Мгновенно оценив ситуацию, Поплевко, определив позицию вражеского минометного расчета, вместе с подчиненными оперативно перевел транспортируемый восстановленный миномет в боевое положение и прицельным залпом подавил огневую точку противника.

https://zpobeda.ru/aleksandr-poplevko/

Капитан Дмитриенко Андрей Подразделение российских десантников под командованием капитана Андрея Дмитриенко, выполняло задачи по прорыву тщательно подготовленной эшелонированной обороны противника и овладению стратегически важным объектом в районе одного из населенных пунктов.

Продвигаясь по маршруту, Дмитриенко обнаружил вооруженную группу украинских боевиков, численностью до роты, усиленную танком и двумя боевыми машинами пехоты. Мгновенно оценив обстановку, Дмитриенко отдал подчиненным приказ на занятие выгодных рубежей для атаки, а сам остался прикрывать маневр своего подразделения.

Вступив в бой с превосходящими силами противника, Андрей Дмитриенко сковывал его продвижение в течение 15 минут, не позволяя занять более удобные позиции. Используя средства связи, Андрей передал координаты атакующих сил противника на артиллерийскую батарею для нанесения удара.

После нанесения артиллерийского удара по противнику, воспользовавшись дезорганизацией в рядах националистов, российские военнослужащие атаковали украинских боевиков, которые в ходе боя, понеся большие потери отступили.

https://zpobeda.ru/andrej-dmitrienko/

Ефрейтор Осипов Андрей Механик-водитель боевой машины десанта ефрейтор Андрей Осипов выполнял боевую задачу по освобождению населенного пункта, удерживаемого вооруженными формированиями украинских боевиков.

Действуя в составе батальонной тактической группы, Андрей оказывал огневую поддержку и транспортировку парашютно-десантного отделения Воздушно-десантных войск, а также поддерживал их действия огнём бортового орудия и пулемётов на поле боя.

В бою, находясь под массированным миномётным обстрелом, вывел свою боевую машину из-под огня противника, своевременно сменил огневую позицию, маневрируя между городскими постройками. Продвигаясь по населенному пункту, Осипов обнаружил в разрушенном здании минометный расчёт украинских боевиков, который вел огонь по наступающим российским подразделениям.

Оценив обстановку, используя естественные укрытия, Осипов на боевой машине десанта, скрытно подобравшись на расстояние гарантированного поражения цели, занял выгодную позицию и обеспечил уничтожение расчета противника.

https://zpobeda.ru/andrej-osipov/

Ефрейтор Барышев Сергей Механик-водитель парашютно-десантного взвода ефрейтор Сергей Барышев в составе батальонной тактической группы Воздушно-десантного подразделения выполнял задачу по вытеснению украинских националистов из населенного пункта.

Продвигаясь на боевой машине десанта в условиях застройки, Барышев грамотно управлял боевой машиной десанта, рассчитывал временные показатели при смене огневой позиции, умело маневрировал между зданиями и сооружениями, своевременно выводил свою боевую машину из-под огня противника, а также корпусом своей бронемашины прикрывал действия российских десантников, ведущих бой.

Продвигаясь, Сергей обнаружил оборудованную пулеметную точку противника, которая сковала огнем продвижение наших войск. Оценив ситуацию, Барышев, прикрывая корпусом своей машины гранатометчика, позволил тому скрытно подобраться к позициям боевиков и прицельным выстрелом ликвидировать пулеметный расчет.

https://zpobeda.ru/sergej-baryshev/

Сержант Воробьев Антон Сержант Антон Воробьев в составе Воздушно-десантного подразделения выполнял задачу по обеспечению безопасного продвижения основных сил батальонной тактической группы в заданный район.

Продвигаясь в головном дозоре, Воробьев вел наблюдение за дорогой, прилегающей местностью с целью своевременного выявления засад украинских боевиков, определение их состава, вооружения и возможного характера действий, а также разведку заминированных участков дорог и местности и поиска путей их обхода.

При подходе колонны к опасному участку, где возможно скрытое расположение и внезапное нападение ДРГ противника, отделение спешилось и двумя группами дозорных, используя складки местности, прикрывая друг друга, провели разведку. В ходе осмотра было установлено, что противник с целью остановить продвижение российских войск, на пути следования подготовил хорошо замаскированную засаду на краю леса. Воробьев, сообщил старшему в колонне об обнаруженной засаде, определил безопасное место для остановки машин, а сам с дозорными занял огневую позицию, указал цели, сектора ведения огня и вступил в бой с противником.

В ходе боя отделение Воробьева сковало действия украинских националистов, уничтожив в первую очередь гранатометчика и пулеметный расчет.

https://zpobeda.ru/anton-vorobev/

Рядовой Вырдин Сергей Отделение Сергея Вырдина выполняло задачу по охране и обороне позиций российских войск в одном из районов обороны.

В ходе несения боевого дежурства один из подчиненных Сергея обнаружил беспилотный летательный аппарат, двигающийся к позициям российских войск. Вырдин оперативно уточнил направление движения и организовал огонь отделения по приближающемуся летательному аппарату.

В результате точного огня БПЛА был сбит до подлета к оборонительным позициям и не смог передать разведывательную информацию о расположении огневых средств района обороны российских войск.

Оперативные и грамотные действия рядового Сергея Вырдина позволили неоднократно предотвратить раскрытие позиций российских войск, что позволило не допустить точных артиллерийских обстрелов позиций российских войск в районе обороны.

https://zpobeda.ru/sergej-vyrdin/

Старший сержант Щегольков Даниил Действуя в составе расчета самоходной артиллерийской установки, старший сержант Даниил Щегольков в ходе обороны укрепрайона российских войск выполнял боевую задачу по подавлению огневых точек противника, поражению бронированной техники и штурмовых отрядов украинских боевиков.

Вооруженные формирования противника предприняли попытку вклиниться вглубь обороны и атаковали позиции российских подразделений. Самоходная артиллерийская установка под командованием Щеголькова, получив целеуказания и корректируемая оператором беспилотного летательного аппарата, выдвинулась из укрытия на огневой рубеж, совершила маневр и заняла выгодную огневую позицию.

Щегольков, управляя подчиненными в бою, своевременно подавал команды на установку данных для стрельбы, корректировал огонь, контролировал действия номеров расчета, регулировал темп и режим ведения огня.

https://zpobeda.ru/daniil-shhegolkov/

Рядовой Давыдов Денис Противник начал артиллерийский обстрел позиций мотострелковых подразделений российских войск, в составе которого находился санитар медицинского отделения рядовой Денис Давыдов.

Обнаружив что один из военнослужащих получил ранение, Давыдов несмотря на массированный артиллерийский обстрел выдвинулся для оказания помощи раненому. Умело используя рельеф местности, в кратчайший срок Давыдов добрался до раненного военнослужащего и оказал первую медицинскую помощь. Затем взвалив его на себя вынес из зоны обстрела и организовал эвакуацию в медицинскую часть.

Благодаря решительным и грамотным действиям рядового Дениса Давыдова была спасена жизнь военнослужащего.

https://zpobeda.ru/denis-davydov/

Старший прапорщик Чупин Алексей Старший прапорщик Московского ОМОНа Алексей Чупин — легенда. Он связал свою жизнь со служением Отечеству. Срочную, в 1986–88 годах служил в Афганистане в 66-й отдельной мотострелковой бригаде. В Московском ОМОНе он с первых дней основания отряда. Прошёл все горячие точки на Северном Кавказе. Неоднократно выезжал на захваты вооружённых преступников в Москве.

Уже на заслуженном отдыхе стал добровольцем и встал на защиту Родины на полях специальной военной операции. И там его колосальнейший опыт позволил не только держать оборону в течении нескольких часов против превосходящих сил противника, но и сохранить жизни своим боевым товарищам и вывести их без потерь из окружения.

Алексей получил ранение, но как всегда бодр и в хорошем настроении. Он уже в госпитале. Передаёт привет всем ребятам, которые его знают и после лечения опять встанет в строй.

https://zpobeda.ru/aleksej-chupin/

Старший лейтенант Черкасов Александр Командир минометной батареи старший лейтенант Александр Черкасов выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке обороняющихся подразделений на одном из тактических направлений.

В ходе воздушной разведки, применив беспилотный летательный аппарат, обнаружил замаскированный опорный пункт противника. Скрытно наблюдая за действиями боевиков, Александр пришел к выводу, что противник готовится к атаке на позиции российских войск. Вскоре противник стал стягивать на данном направлении дополнительные силы для последующего прорыва обороны ВС РФ.

Выждав, когда в зоне поражения минометной батареи оказалось большое количество живой силы и военной техники, Андрей дал команду минометчикам на поражение цели, а сам продолжил корректировать огонь.

https://zpobeda.ru/aleksandr-cherkasov/ Этот парень на гражданке был бас-гитаристом, играл альтернативный рок. А прошлой осенью сменил гитару на автомат и ушёл на СВО. Дома его ждут мама, братья и сестра. И конечно, родной коллектив! См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/28619 Российские артиллеристы лишили ВСУ ещё одного опорника на Купянском направлениии

Националисты расположились в одном из разрушенных домов, оборудовав и укрепив свою позицию. Однако отметить «новоселье» украинские военнослужащие не успели, опорный пункт был уничтожен двумя осколочно-фугасными боеприпасами САУ «Мста-С».

Как рассказал наводчик артустановки, расстояние до цели превышало 20 километров, но это не помешало артиллеристам Западного военного округа выполнить поставленную задачу. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/28698 В зоне СВО нередки случаи, когда военнослужащие самостоятельно, своими руками усовершенствуют технику и вооружение. Военная смекалка помогает повысить боевые возможности вверенного оружия.

Военнослужащий расчета по противодействию БЛА с позывным «Охотник» как раз демонстрирует установку, которую он с товарищами специально «заточил» под борьбу с низколетящими беспилотниками. Не скрывая гордости за усовершенствованную установку, «Охотник» говорит, что благодаря их доработкам упростилось управление крупнокалиберным пулеметом и уменьшилась его отдача. Теперь бойцы с легкостью поражают и дроны, и квадрокоптеры, летящие над самой землей. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/28714 «Состояние боевое. Работаем»

Российский артиллерист с позывным «Ташла» рассказывает о своих боевых буднях на Херсонском направлении: «Работаем по Антоновскому мосту, по пехоте, по живой силе противника. В основном много у нас работы было на направлении как раз Антоновского моста». См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/28790 В зоне специальной военной операции можно встретить людей с очень интересными биографиями. Один из них - гвардии ефрейтор «Карась», который вот уже больше полугода находится на передовой. Он санинструктор инженерно-сапёрной роты, работающей на Донецком направлении.

«Как попал в зону СВО? Пришла повестка и я отправился в военкомат. Я из Ростова-на-Дону – «Города воинской славы». С самого начала спецоперации понимал, что Российская армия, как и наши прадеды, борется с нацизмом. Вот и встал в ряды тех, кто уничтожает эту заразу», - рассказывает военнослужащий. Когда призванные с юга России мобилизованные оказались на Донбассе, их начали распределять по подразделениям. Ростовчанин попросился в инженерно-сапёрную роту, где нужен был санитарный инструктор. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/26696 Командир противотанкового отделения «Штурм-С» с позывным «Кабан» служит по контракту в противотанковом дивизионе одной из частей Южного военного округа и выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

С началом СВО он решил не лежать на диване, а также, как и его друзья, принял решение отправиться в военкомат, чтобы встать в ряды защитников Отечества.

Главным считает то, что весь воинский коллектив – все его сослуживцы, как и он сам, настроены только на Победу.

https://t.me/mod_russia/26717 Фельдшер роты показал, как обустроен блиндаж подразделения на передовой

Военнослужащий начинает свой рассказ в библиотеке, где собраны книги русских и зарубежных классиков, кулинарные рецепты и много другой полезной литературы. «Все очень любят читать, мы же самая читающая нация в мире. Сам на днях начал читать «Дети капитана Гранта». Последний раз читал ее в детстве», — говорит военнослужащий с позывным «ЦСКА». См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/28666 Начальник электростанции Александр служит по контракту в Вооруженных Силах России уже шестой год. Военнослужащий подробно рассказал о преимуществах военной службы, социальных гарантиях и перспективах карьерного роста. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/28674 Ремонтные подразделения играют важную роль в зоне проведения СВО. Но, прежде чем технари приступят к реабилитации вышедшей из строя техники, её нужно вытащить с передовой.

Один из тех, кто работает в составе эвакуационной группы – уроженец Ростовской области гвардии ефрейтор «Чебан». Он механик-водитель бронированной ремонтно-эвакуационной машины. В зоне проведения спецоперации находится с самого начала.

У военнослужащего большой профессиональный опыт. После службы по призыву заключил контракт и отправился на Северный Кавказ – в Чечню. Затем, после небольшого перерыва в ратном деле, пришёл во вновь формируемую на Дону легендарную 150-ю мотострелковую дивизию. В её составе заходил и в район проведения специальной военной операции. Вначале работали в ЛНР, затем переместились в ДНР. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/26787 Волонтер с позывным «Марсианка» помогает российским бойцам на передовой.

Хрупкая рыжая девушка, которую бойцы прозвали рыжим ангелом-хранителем, возит на передовую самое необходимое.

Рискуя попасть под обстрел, молодая девушка возит коптеры и разную технику, для того, чтобы выполнять боевые задачи ребята могли ещё эффективнее.

Несмотря на полученные ранения, девушка не отказалась от своего правого дела, а на оборот, продолжает его делать с большим рвением. См. видео по ссылке.

https://t.me/strana_geroev/4634

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! В зоне СВО погиб командир взвода снайперов Андрей Мосин из Ивановской области Мосин Андрей Юрьевич - участник СВО на Украине, гвардии младший лейтенант. Родился 14.01.1984 года. Связал свою жизнь с Вооруженными Силами РФ. Это был очень опытный боец: в армии он служил с 2004 года. 19 лет прослужил в составе 217-го гвардейского парашютно-десантного Ивановского ордена Кутузова полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии имени 70-летия Великого Октября (войсковая часть № 62295; город Иваново). В начале пути служил снайпером в разведывательной роте. К 2005 году - гвардии старшина. Воевал в Сирии, был в Алеппо. Кавалер ордена Мужества. В должности командира взвода снайперов выполнял задачи Специальной военной операции на Украине, с позывным «Вождь». Погиб в зоне СВО, получив смертельные ранения в результате артобстрела 12.07.2023 года. Награжден двумя орденами Мужества (вторым-посмертно), Георгиевским крестом 4-й степени, медалями, в том числе «За укрепление боевого содружества», «За возвращение Крыма», «Участник военной операции в Сирии», «За безупречную службу» 3-й степени. Интервью с этим героем, к сожалению, не успело выйти до того, как командир взвода снайперов парашютно-десантного полка с позывным «Вождь» погиб в зоне СВО, получив смертельные ранения в результате артобстрела. Он сказал, что последнее слово в боевых действиях на Украине останется за Россией. Мы знаем: так и будет. См. и слушайте по ССЫЛКЕ https://vk.com/wall-149039362_994334 Гвардии сержант Петраков Алексей Петраков Алексей Владимирович 03.07.1999 — 22.07.2022 336-я отдельная гвардейская Белостокская орденов Жукова, Суворова и Александра Невского бригада морской пехоты. Дважды Краснознамённый балтийский флот. С 2022 года участвовал в специальной военной операции на территории Украины. Алексей погиб 22 июля 2022 года. За мужество и проявленный героизм посмертно награждён орденом Мужества. https://zpobeda.ru/aleksej-petrakov-2/ Младший сержант Наквасин Роман 14 июля 2023 года при выполнении специальных задач в ходе СВО погиб младший сержант Наквасин Роман Алексеевич. За проявленные мужество и отвагу Роман Алексеевич представлен к ордену Мужества посмертно. https://vk.com/wall-75510591_874815 Военнослужащий Исламов Ринат Погиб участник специальной военной операции, житель села Абызово (Башкирия) Исламов Ринат Фанисович. Он родился 11 апреля 1978 года. Когда была объявлена частичная мобилизация 21 сентября 2022 года Исламов Ринат одним из первых прибыл в военный комиссариат, но так как он является отцом одиночкой троих несовершеннолетних детей, ему отказали.

Тогда он через «Госуслуги» подал заявку в добровольческие отряды, и 7 декабря 2022 года заключил контракт для участия в специальной военной операции. https://zpobeda.ru/rinat-islamov/ Рядовой Воронин Александр Уроженец Никольского района Александр Воронин погиб в военной спецоперации. Рядовой Александр Воронин ушел на СВО добровольцем в марте 2023 года. https://vk.com/wall-182617353_482601 Военнослужащий Никольский Дмитрий Простились с героем, судакчанином Дмитрием Николаевичем Никольским. Родился Дмитрий 8 июня 1978 года в поселке Рощино Калининградской области. В Судаке работал в офисе интернет-провайдера «ФРИБИТ». Был мобилизован 1 марта 2023 года в 126-ю отдельную гвардейскую Горловскую дважды Краснознамённую, ордена Суворова бригаду береговой обороны (с. Перевальное, Симферополь). Погиб под обстрелом, 27 июня в поселке Зайцево в Горловке. Похоронен на судакском кладбище, на «Аллее героев». У Дмитрия остался сын, 2005 года рождения. https://zpobeda.ru/dmitrij-nikolskij/ Военнослужащий Малков Максим 8 июня 2023 года в зоне проведения специальной военной операции погиб житель Стрежевого Максим Алексеевич Малков. Ему было 23 года. Максим был мобилизован в сентябре 2022 года и выполнял боевые задачи на Запорожском направлении.

В Стрежевом у него остались жена и годовалая дочь. https://www.tomsk.kp.ru/online/news/5352786/ Военнослужащий Нуждин Константин Нуждин Константин Александрович с.Васильевка, Самарская область https://zpobeda.ru/konstantin-nuzhdin/ Военнослужащий Лукьянов Иван Трагически погиб в зоне СВО под Артёмовском Лукьянов Иван Алексеевич 1999г.р https://vk.com/wall-76723711_1428303 Военнослужащий Абросимов Максим В зоне СВО погиб поисковик Максим Абросимов из нижегородского отряда «Курган» Впервые Максим Абросимов поехал в поисковую экспедицию летом 2015 г. в Бельский район Тверской области, в отряде звали его «Эрзя» (родом из Мордовии), трудолюбивый, улыбчивый парень всем нравился. Привезённые Максимом из экспедиций предметы Великой Отечественной войны хранятся в музее его родного села Большое Игнатово в Мордовии. После окончания Нижегородского речного училища отслужил срочную службу в ВМФ в Калининграде, потом ходил на буксирах-толкачах по Волге до Карелии, Санкт-Петербурга. Когда началась специальная военная операция ушёл добровольцем, а позже подписал контракт. Награждённый медалью «За отвагу», младший сержант 104-го полка ВДВ Абросимов Максим Михайлович (штурмовой отряд «Шторм») погиб, исполняя свой воинский долг, 1 апреля 2023 г. https://vk.com/wall-59603073_59054 Гвардии лейтенант Смирнов Кирилл В ходе выполнения задач Специальной военной операции 22 июля погиб офицер из Иваново Кирилл Смирнов. Гвардии лейтенант Смирнов Кирилл Андреевич - командир взвода зенитной ракетной батареи 5-го гвардейского зенитно-ракетного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии (г.Иваново) погиб при выполнении боевой задачи 22.07.2023 года. Позывной "Акула", выпускник смоленской академии ПВО 2022 года, только пришёл служить в полк и ему уже прочили большое будущее, сразу ставили на должность командира батареи. Среди сослуживцев его называли Кирилл - спецназ.. Очень активный, жизнерадостный, суетливый в хорошем смысле. Любая задача которую перед ним ставилась 100% была бы выполнена. https://vk.com/wall-106160452_513865 Военнослужащий Никонов Юрий Никонов Юрий Владимирович,

уроженец п.Калининский ЛНР. 19.07.1989-18.07.2023. Был в Берестовом, погиб в Белогоровке. Прекрасный семьянин, любящий муж и отец. Жил ради своей семьи. О том, что имел награду никому не рассказывал, узнали незадолго до гибели. https://zpobeda.ru/jurij-nikonov/ Военнослужащий Ткаченко Станислав 17.07.2023 при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб Ткаченко Станислав Сергеевич, выпускник школы № 382, г. Санкт-Петербург (2006 г. выпуска). Срочную службу Станислав проходил в ВДВ. В октябре 2022г. был мобилизован. В ноябре получил ранение, но после госпиталя вернулся в строй. https://vk.com/wall-4093_4896 Рядовой Вихров Михаил В ходе проведения специальной военной операции погиб рядовой мотострелкового полка Вихров Михаил Алексеевич. Ему было 35 лет. В рамках объявленной частичной мобилизации в октябре 2022 года Михаил был призван на военную службу. Проходил ее в мотострелковом полку помощником гранатометчика. Он погиб 21 июля 2023 года в ходе проведения спецоперации при исполнении служебных обязанностей и поставленных задач. За проявленное мужество и отвагу Михаил представлен к государственной награде посмертно. https://zpobeda.ru/mihail-vihrov/ Доброволец Абдиев Муслим Абдиев Муслим Рустамович 1971г.р. с города Махачкала пошёл добровольцем на СВО, сражался под Бахмутом, погиб. Был награждён орденом Мужества (посмертно). https://zpobeda.ru/muslim-abdiev/ Военнослужащий Мельников Вадим Уроженец деревни Кабаклы, Чановский район Новосибирской области, Вадим Мельников погиб на СВО в день своего 25-летия. Погиб, как настоящий герой, защищая Родину. Обстоятельства и место гибели сибиряка пока не известны. https://zpobeda.ru/vadim-melnikov/ Рядовой Хабиров Ильгиз В Башкирии простились с рядовым Ильгизом Дамировичем Хабировым, погибшим в зоне проведения военной спецоперации. Ильгиз Хабиров родился и вырос в Чекмагуше. Его запомнили как доброго и отзывчивого парня. На СВО рядовой ушел добровольцем в составе башкирского батальона.

Как отметил сослуживец, Ильгиз был бесстрашным и всегда шел впереди всех. За доблесть и отвагу, проявленные в ходе выполнения боевых задач, награжден медалями и посмертно представлен к ордену Мужества. https://news.mail.ru/incident/57180482/ Военнослужащий Морозов Павел В бою с укронацистами, защищая свободу и независимость нашей Родины, героически погиб Павел Морозов. Был мобилизован на военную службу в ряды СВО в апреле 2023 года. Павел родился 27 октября 1983 в селе Ваеги, окончив 9 классов, продолжил обучение в ПТУ города Анадырь. После был призван на срочную службу в ряды Вооруженных сил РФ. Демобилизовавшись ушел на контрактную службу и был направлен в Угольные Копи. Друзья и знакомые помнят Павла порядочным, общительным, отзывчивым и доброжелательным человеком. https://zpobeda.ru/pavel-morozov-2/ Военнослужащий Бороев Жигдэн Защищая честь России на СВО

Героически погиб 22.07.2023г Бороев Жигдэн Доржиевич 05.02.2002 года рождения. Проживал в селе Алентуйка (Забайкальский край) https://zpobeda.ru/zhigden-boroev/ Военнослужащий Немов Владимир В Дивееве состоялось прощание с Немовым Владимиром Николаевичем, бойцом, погибшим в ходе Специальной военной операции. Вдова нижегородского кавалера ордена Мужества пожертвовала 600 тыс. рублей на нужды бойцов в зоне СВО. Многодетная мать уже не первый раз делает переводы на эти цели. Таким образом она хочет почтить память о муже. https://news.mail.ru/society/57155987/ Военнослужащий Мищенко Павел Простились с медицинским братом подстанции Хабаровск-2 станции скорой медицинской помощи г. Хабаровска Мищенко Павлом Сергеевичем, погибшем при исполнении воинского долга в ходе спецоперации, спасая раненных бойцов. Подвиг воина отмечен государственной наградой «Орденом мужества» https://zpobeda.ru/pavel-mishhenko/ Рядовой Гуреев Станислав Гуреев Станислав Петрович, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР,

верный Военной присяге, погиб 18 июля 2023 года. Свердловская обл. https://zpobeda.ru/stanislav-gureev/ Доброволец Искам Михаил Искам Михаил Михайлович 27.08.1984 г.р. с. Октябрьское, Липецкая область Добровольческий отряд «Группировка V-36» штурмового батальона «Чёрная мамба» https://zpobeda.ru/mihail-iskam/ Военнослужащий Исаев Виталий Исаев Виталий Анатольевич, позывной " Таксист". 12.05.1970-24.03.2022 Служил с 14 года, геройски погиб под Попасной. Награжден медалью " За отвагу" посмертно. https://герои.24.рф/index.html?view=4815 Военнослужащий Мирзоев Доро 9.06.2023 года в зоне проведения СВО геройски погиб Мирзоев Доро Анварович. Родился 18 января 2003 года. Выпускник школы № 31 г. Липецка. В Специальной военной операции (СВО) принимал участия с самого ее начала - февраля 2022 года. В июне 2022 года получил серьезное ранение и контузию, находился на лечении. В феврале 2023 года снова был командирован на территорию СВО. Служил в десантно-штурмовом батальоне военно-морской пехоты. Награжден орденом Мужества 3 степени. 9 июня 2023 года героически погиб при выполнении боевой задачи. https://zpobeda.ru/doro-mirzoev/ Военнослужащий Новиков Сергей Исполняя свой воинский долг, защищая нашу страну и интересы нашего государства, погиб житель Белгородской области Новиков Сергей. Он был добрым, отзывчивым и весёлым парнем https://vk.com/wall-59548779_40449 Военнослужащий Раздорских-Чумак Никита Простились с Никитой Раздорских-Чумак, участником СВО, погибшим при исполнении воинского долга. Никита Александрович родился 19 января 1998 года в Москве, учился в московской школе. Всегда проявлял интерес к учебе и технике. После в колледже получил специальность автослесаря, увлекался автомобилями. С детства каждое лето Никита приезжал в Керчь к родственникам, полюбил этот город всей душой, собирался здесь жить, связать свою судьбу с городом-героем. Проявив решительность и мужество, Никита Александрович принял участие в спецоперации.

Погиб в Донецкой Народной Республике 7 июля. Он был любящим сыном, хорошим, верным другом, настоящим патриотом, преданным своей стране. https://vk.com/wall501521630_30912 Военнослужащий Лукьянов Иван Лукьянов Иван

погиб 07.07.2023 г. при исполнении воинского долга, борясь за спокойную жизнь людей. https://zpobeda.ru/ivan-lukyanov/ Военнослужащий Бондаренко Александр В администрации Первомайского района состоялось вручение воинской награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга. Орденом Мужества посмертно награжден Бондаренко Александр Михайлович, награду передали семье погибшего исполняющий обязанности главы администрации и военный комиссар Ростова-на-Дону. https://vk.com/wall-218781532_5168 Старший сержант Исаев Виталий Исаев Виталий Петрович Заместитель командира взвода. Имеющий множество наград. С 24 февраля 2022 года принимал участие в СВО на Украине. 17 июля 2023 погиб при исполнения задачи. Станица Кущёвская. https://zpobeda.ru/vitalij-isaev/ Доброволец Крамаренко Игорь Крамаренко Игорь Владимирович 24.10.2000-25.01.2023 Краснодарский край, ст. Динская Штурмовик ЧВК Вагнер https://zpobeda.ru/igor-kramarenko/ Доброволец Сepёгин Дмитpий Сepёгин Дмитpий Μихaйлoвич 26.02.1987 г.p. г.Ηoвoкузнeцк, Κeмepoвcкaя oблacть ЧΒΚ «Βaгнep» https://zpobeda.ru/dmitpij-sepjogin/ Доброволец Ярыгин Николай Ярыгин Николай Васильевич. 12.06.1973 г,р. 30 ноября 2022 года ушел добровольцем в ЧВК «Вагнер» для участия в специальной военной операции на Украине. Погиб при выполнении боевой задачи 14 января 2023 года от взрыва термобарического снаряда в городе Артемовск ДНР. Николай Ярыгин родился в Коряжме 12 июня 1973 года. Окончил вторую школу. По профессии был стропальщиком. Близкие рассказали, что по характеру он был спокойным. Очень любил свою дочь. Друзья отзываются о Николае, как о веселом человеке с добрым нравом. За смелость, проявленную в бою, Николай Ярыгин награжден крестом ЧВК «Вагнер» «За отвагу и мужество». Крест Вагнера вручается за выполнение наиболее сложных задач в период боевых действий. Архангельская область https://zpobeda.ru/nikolaj-yarygin/ Военнослужащий Гуреев Станислав Гуреев Станислав Александрович. 4.04.1993-24.05.2022. Погиб, спасая своих товарищей из засады. Любимый сын, брат, муж, отец. https://ok.ru/profile/574551060379/statuses/154145898294683 Военнослужащий Приходько Сергей Простились с погибшим в зоне СВО Приходько Сергеем Александровичем. Новокривошеинское сельское поселение, Томская обл. https://zpobeda.ru/sergej-prihodko/ Военнослужащий Гранковский Олег В борьбе с нацизмом пал смертью храбрых казак СКО «Верхнее» Гранковский Олег Игоревич. Олег Игоревич родился в Новочеркасске 04.10.1991 г., был призван в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации. Воевал доблестно и умело по-казачьи, пользовался авторитетом у боевых товарищей. https://zpobeda.ru/oleg-grankovskij/ Старший сержант Шпагин Александр Липецкая область простилась с мобилизованным Шпагиным Александром Владимировичем. Родился 1 февраля 1976 года в с. Новоуглянка Усманского района, липецкой обл. Жил в поселке Ударник. Работал в ООО «Овощи Черноземья» овощеводом, химиком. В сентябре 2022 года мобилизован для участия в Специальной военной операции. Командир танка танкового взвода. 29 сентября 2022 года в с. Макеевка Кременского района Луганской Народной Республики (ЛНР) погиб при выполнении боевой задачи. Женат, есть несовершеннолетняя дочь. https://zpobeda.ru/aleksandr-shpagin/ Военнослужащий Якубович Андрей В ходе проведения СВО погиб житель села Солдатское Курской области Андрей Якубович. Он отправился защищать Родину в июне 2022 года, заключил контракт и воевал на передовой. Андрей Леонидович был водителем-механиком БТР-82, участвовал в жестоких боях под Изюмом. После тяжелого ранения лечился длительное время в госпитале имени Бурденко в Москве. К сожалению, раны оказались несовместимы с жизнью. Похороны прошли в воскресенье, 23 июля. Андрей Леонидович похоронен с воинскими почестями. Ему было 46 лет. У него осталась дочь. https://zpobeda.ru/andrej-yakubovich/ Гвардии старший сержант Демидов Иван 5 июля 2023 года, при исполнении воинского долга, погиб Демидов Иван Леонидович… Родился Ваня 24.02.1988 г. Учился и в Опаринской и в Раздольинской школах. Жил в д. Верх-Мостовинка, после окончания школы — в Кемерово, где работал на железной дороге. Был женат, воспитывал двоих детей… С 24 февраля 2023 года служил по контракту, выполняя специальные задачи военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР. Был старшим наводчиком гранатометного отделения взвода огневой поддержки десантно- штурмового батальона. https://zpobeda.ru/ivan-demidov-2/ Ефрейтор Терёхин Константин Уроженец х.Восточного Константин Алексеевич Терёхин после окончания срочной службы, не задумываясь, заключил контракт с частью г.Новороссийска. Служил в звании ефрейтора в должности санинструктора. За участие в СВО и боевые подвиги Константин награждён орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/konstantin-terjohin/ Военнослужащий Никулин Александр Никулин Александр Юрьевич 12.09.1995– 21.06.2022 Александр Никулин стал участником спецоперации по спасению мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик. Погиб при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины. Указом президента Российской Федерации за мужество и отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины, награждён орденом Мужества. Посмертно. https://zpobeda.ru/aleksandr-nikulin/ Военнослужащий Левченко Юрий Юрий Юрьевич Левченко родился и жил в г.Зеленокумске. Ушёл на фронт добровольцем, был командиром роты. Юрий доблестно сражался за Отечество. https://zpobeda.ru/jurij-levchenko/ Военнослужащий Самсоненко Денис 15 июля в ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга героически погиб Самсоненко Денис Дмитриевич. Денис Самсоненко родился 8 мая 2003 года в деревне Тростань. Закончил девять классов Замишевской средней школы, затем продолжил обучение Злынковском филиале Брянского аграрного техникума. В 2021 году Денис Самсоненко был призван в ряды Российской Армии. По окончании срочной службы подписал контракт и стал участником специальной военной операции. Денис был добрым, приветливым, отзывчивым парнем, всегда готовым поддержать и прийти на помощь. Денис был женат, у него осталась маленькая дочь. https://vk.com/wall-150020650_1582287 Военнослужащий Бандурин Александр Выполняя свой долг перед Родиной, погиб Бандурин Александр Олегович. Александр работал заместителем директора по АХЧ детской хореографической школы города Кисловодска.

Когда началась мобилизация, он не смог остаться в стороне и отправился в зону СВО защищать нас. И делал он это до последнего. https://t.me/home_front_Kislovodsk/1200 Рядовой Быстров Даниил Ломоносовский район Ленобласти прощается со стрелком-санитаром войсковой части 95411, рядовым Даниилом Быстровым, погибшим при исполнении воинского долга 5 июня этого года при выполнении боевой задачи на линии боевого соприкосновения с противником на территории Донецкой Народной Республики. Родился Даниил 28 июля 1997 года и жил до 4-х летнего возраста в деревне Глобицы. Со слов мамы, рос любознательным, добрым, спокойным и очень самостоятельным мальчиком. Окончил 167 среднюю школу Красносельского района. В раннем возрасте в Данииле проявился актерский талант и яркий, харизматичный мальчишка стал активным участником кружка моделей. Активно помогал своей семье финансово, с 18 лет работал торговым представителем. 15 октября 2022 года Даниил по частичной мобилизации был призван на военную службу. В марте 2023 года перешел в 1-ю штурмовую роту отдельного штурмового батальона «Сомали», где был связистом. Упорство и трудолюбие помогли ему в несении службы. Его добросовестность и целеустремленность, исключительную смелость и самоотверженность, готовность рисковать жизнью ради своей Родины отмечались сослуживцами и руководством штурмового батальона. Погиб Даниил 5 июня 2023 года при контрнаступлении у села Водяное при отражении массированной атаки ВСУ. 4 и 5 июня противник предпринял ряд серьезных атак в районе Вреемского уступа на западе Донецкой Народной Республики. Своих целей противник не добился, понеся значительные потери. А батальон «Сомали» стал легендарной штурмовой тактической группой. https://baltluch.ru/2023/08/01/proshhaj-zemljak/ Военнослужащий Мокрецов Александр Мокрецов Александр Валерьевич погиб в зоне специальной военной операции https://ok.ru/profile/581736423515/statuses/155657814848347 Гвардии старший лейтенант Тюгаев Александр В ходе проведения специальной военной операции 24 июля 2023 года погиб командир взвода Тюгаев Александр Владимирович. За мужество и героизм проявленные в ходе проведения специальной военной операции на территории республики Украины указом президента Российской Федерации гвардии старший лейтенант Тюгаев Александр Владимирович награжден орденом Мужества (посмертно). https://zpobeda.ru/aleksandr-tjugaev/ Рядовой Свитек Артем В ходе спецоперации 30 июня 2023 года на Украине погиб морской пехотинец Артем Янович Свитек из Сивы (Пермский край). Артем Янович 12.04.1991 года рождения, ушел в зону СВО добровольцем 30.12.2022 года. Артем Янович награжден орденом Мужества посмертно. Источник Старший лейтенант Дземен Дмитрий В Уссурийске простились с военнослужащим. Дземен Дмитрий Владимирович. https://zpobeda.ru/dmitrij-dzemen/ Военнослужащий Сморкалов Олег Во время специальной военной операции под Лиманом в Харьковской области погиб житель деревни Мяглово Ленобласти, подполковник Олег Сморкалов. Мужчине было 54 года, он всю жизнь был военнослужащим, позже вышел на пенсию. После объявления мобилизации принял решение вернуться на службу. Сморкалова назначили на должность начальника инженерной службы мотострелкового батальона в войсковой части Луги. Олег Николаевич награждён Орденом Мужества посмертно. В Ленобласти проживает его бывшая супруга и 13-летний сын. На мемориале «Вечная память землякам — Защитникам Отечества» в деревне Колтуши имя Олега Сморкалова высекут на мемориале. https://dzen.ru/a/ZMAVrb5dkyPD-2CS Младший сержант Ферапонтов Сергей На Украине погиб контрактник из Сасова стрелок-помощник гранатометчика мотострелкового взвода в/ч 31135 Сергей Ферапонтов. Сергей Ферапонтов погиб во время спецоперации на Донбассе, пробыл там около месяца. На здании школы №6 в Сасове открыли мемориальную доску, посвященную кавалеру ордена Мужества Сергею Ферапонтову. Выпускник школы погиб в возрасте 45 лет во время специальной военной операции на Украине. Сергей Ферапонтов родился 13 января 1977 года в Мордовии. Стать военным хотел с детства. Ведь его дед Иван Александрович Салин прошел всю Великую Отечественную войну. Сергей с братом, затаив дыхание, слушали воспоминания деда, которые навсегда отложились в его сердце. В 1994 году Сергей окончил школу №6 и поступил в училище МЧС в Московской области. Но принял решение сначала отслужить в армии. За хорошую службу в рядах Вооруженных сил он получил отпуск, который закончился трагически. По дороге на вокзал в машину Ферапонтовых врезался трактор. Отец Сергея погиб, а сам Сергей получил черепно-мозговую травму. Вот так в одно мгновение он стал старшим мужчиной в семье. Как военный-контрактник он побывал в четырех командировках в «горячие точки». 2000 год: 2-ая чеченская… Сергей – радист артиллерийской разведки. 2001 год: он удостоен медали Суворова, которую вручают солдатам за личное мужество и отвагу при защите Родины. 2022 год: «коричневая чума» встает в полный рост на Украине, имеет место разгул неонацистских сил, которые развязали террор против мирных людей. Сергей считал, что его боевой опыт поможет сохранить жизни многим молодым солдатам. Командировка на Донбасс была у него пятой. https://vk.com/wall-51594973_43789 Погиб 22 июня во время выполнении специальной военной операции на территории Украины Намсарай Геннадьевич родился 11 мая 1998 года в селе Хужиры Тункинского района Республики Бурятия, четвертым ребенком в семье. После окончания Харбятской средней школы продолжил учебу в ГБПОУ «БРИЭТ» по специальности «автомеханик». В 2017-2018 годах проходил срочную службу в рядах Российской Армии в железнодорожных войсках в Забайскальском крае. Отслужив в армии, работал проходчиком в ООО «Рифей». В рамках частичной мобилизации 15 октября 2022 года Намсарай Геннадьевич был призван в ряды Российской Армии и направлен для участия в Специальной военной операции. Намсарай был добрым, отзывчивым человеком, надежным другом, всегда готовым прийти на помощь. Среди друзей, коллег и родственников пользовался уважением. Любил свою семью, трепетно относился к жене, детям. У Намсарая Геннадьевича остались любящие жена, сын, дочь, братья и сестра. https://vk.com/wall-42112331_44834 Военнослужащий Евсеев Андрей При исполнении служебного долга в местах проведения СВО погиб выпускник Новороссийского казачьего кадетского корпуса 2018 года Евсеев Андрей. Источник

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Хранит тебя любовь моя. Музыка и исполнение Валерии Лесовской, Слова - Татьяны Рогозиной



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