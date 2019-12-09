Этот парень жив!

В свое врем эта информация всколыхнула как СМИ, так и интернетсферу. В иностранных СМИ эта история получила название :«Трёхсот не надо, хватит одного».Речь шла о русском солдате, который в одиночку развернул целую колонну грузинских военных во время конфликта между Южной Осетией и Грузией...

По версии журналистов звали этого парня Бато Дашидоржиев. Помимо этого сообщалось лишь, что он погиб через несколько дней после этого случая во время боевых действий.

Никакой информации о мужчине больше не было, только действительно сильнейшие фотографии.

Алдар Дамдинов, представляющий интересы республики Бурятия в нижней палате российского парламента, вместе со своими единомышленниками решили найти родственников героя, чтобы оказать необходимую помощь и увековечить его память.

К их удивлению запросы ничего не дали, никакой информации.

И лишь спустя большой промежуток времени всё-таки удалось узнать имя того бойца, который на самом деле стоял один посреди дороги с пулемётом против колонны грузин.

Как выяснилось, это был не Бато Дашидоржиев, а Ибрашев Тасболат Абатович, служивший тогда в горячей точке по контракту.

В тот день, 8 августа 2008-го, он находился в чеченском городе Шали в составе 70-го мотострелкового полка.

Командир роты – старший лейтенант Дычковский – приказал выдвигаться к границе Грузии на помощь миротворческим силам. Проведя ночь в ожидании перегруппировавшихся сил противника, которые так и не появились, рота встала у города Гори.

- Через несколько дней после нашей остановки приехал полковник Штонденко, – рассказал Тасболат вышедшему на него корреспонденту . - Он приказал вызвать к нему пулемётчика вместе с помощником и стрелка.

Я в тот момент был единственным пулемётчиком на блокпосте. Соответственно, выбор пал на меня.

Вчетвером мы выдвинулись вперёд по дороге, а там встретились с колонных грузинских военных.

Полковник не растерялся и сразу пошёл с ними разговаривать, приказав мне стоять и не отступать ни при каких обстоятельствах.

Два моих товарища в это время заняли боевые позиции у обочины за валунами.

Что было дальше знают весь мир.

- Я отвечал:

«Не уйду, у меня приказ».

Подходили и журналисты, приехавшие, видимо, вместе с грузинами. Спрашивали, мол, ради чего здесь стоишь.

Я отвечал:

«Ради Родины».

А ради чего ещё?

Конечно, я понимал, что меня одного с пулемётом могут убить с первого же выстрела.

Но не боялся – думал только о том, что мама не знает, где я нахожусь.

Я с ней созванивался за пару дней до этого и говорил, что мы в Чечне. Не хотел её тревожить перед отъездом в Грузию.

Был уверен, что мы ненадолго.

К счастью, всё обошлось.

Через некоторое время колонна развернулась,

Весь мир увидел как колонна до зубов вооруженных грузин уехала от одного бойца.



После завершения контракта Ибрашев отправился домой и даже не догадывался о том, что иностранные журналисты уже выпустили ставший вирусным ролик «Трёхсот не надо, хватит одного».

Героем видео посчитали Бато Дашидоржиева. Тасболат увидел ролик в 11-12 году и узнал на нем себя, безумно удивился, что его называют неизвестным именем и вдобавок погибшим.

Ибрашев пытался сказать, что это он живой и здоровый. Но ему не верили.



Раз сказали Бато Дашидоржиев -значит он и нефиг себе чужие подвиги приписывать.



В итоге Тасболат не стал никому ничего доказывать, хотя даже сослуживцы настаивали на том, чтобы он не останавливался.

«Да, я видел журналистов», - говорит Тасболат. - Они были на месте встречи еще до того как подъехала колонна и, честно говоря, я даже не видел, как они что-то снимали. Только через несколько лет я увидел, этот ролик "300 не надо, хватит одного", и был немного удивлен, почему меня там называют Бато Дашидоржиевым. На тот момент в нашей роте не было ни одного бурята, со мной служили казахи, дагестанцы, армяне и русские».



И тут на него вышли представители депутата Госдумы, ведь эта история много лет не давала покоя жителям России.

Ведь кроме имени (как выяснилось придуманного) о нем ничего не было известно.

Даты гибели, адреса, могилы никто не мог найти и вот теперь выяснилось почему! Тасболат Аббатович Ибрашев и депутат из Бурятии Алдар Дамдинов

Боец оказался этническим казахом из Астрахани. Его зовут Тасболат Аббатович Ибрашев. В Астрахани очень большая диаспора казахов, они там живут испокон веку, но правильно сказал один из героев фильма о 28-ми Панфиловцах: " Сейчас мы защищаем Россию и все мы здесь русские воины, а когда будем защищать твой родной Казахстан, то мы все будем казахами!!!" И это не выдумки. Это опубликовано на интернет портале "Новая Бурятия" от 25 ноября: https://newbur.ru/n/48195/

История удивительна, и точка в ней не поставлена, депутат намерен подготовить соответствующий запрос в Минобороны РФ. Жаль, что историю не услышал Ревомир Баярович Гармаев, председатель Совета Ветеранов войны и труда, который приложил не мало усилий, чтобы узнать правду о подвиге российского солдата. Спасибо Семену Атанову, тренеру по вольной борьбе из Кутулика, который оказал содействие в поиске Тасболата.

И ещё, имя Тасболат с казахского означает - "каменный меч». Он на сегодняшний день женат и имеет лвух детей!

Нашелся и материал о том самом полковнике Штоденко, который в одиночку пошел на переговоры к подъехавшим. Это статья журналиста Павла Герасимова из газеты "Красная звезда" от 3 сентября 2008 года. Привожу ее полностью.

НА СТРАЖЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ Павел ГЕРАСИМОВ, «Красная звезда».

Фото автора.



Учитывая, что переброска подразделений по воздуху была невозможна из-за активного противодействия грузинской ПВО, на изолированном и крайне сложном по природным условиям оперативном направлении удалось создать весьма мощную группировку сил и средств, способную быстро нанести поражение грузинской армии такой же численности. Стремительный марш Российской армии в Цхинвал, эффективность ее ударов оказались неожиданными для грузинского руководства и для его заокеанских хозяев.



Заместитель командира 42-й гвардейской мотострелковой дивизии полковник Юрий Штонденко:



На второй день боя полк полковника Дорошенко построил свой боевой порядок таким образом, чтобы не дать грузинским войскам проводить контратаки по левому флангу с восточной стороны. Эта задача была успешно выполнена совместно с владикавказским разведбатом и псковскими десантниками. В дальнейшем мы овладели военными городками 1-й мотострелковой и артиллерийской бригад, бронетанкового батальона вооруженных сил Грузии, а также блокировали Гори. Подразделения и части дивизии были остановлены в 30 километрах от Тбилиси.



Захваченные нами документы в штабе артиллерийской бригады позволяют сделать вывод, что офицеры проходили подготовку в наших академиях. Я забрал тетрадь, где изложены все наши новейшие теоретические разработки по построению и ведению артиллерийского огня, по проведению боя ночью. Все перспективное, что имеет советская, российская военная наука, было принято ими на вооружение, и они этим пользовались. Не секрет, что грузинских военнослужащих не один год также натаскивали 140 американских инструкторов, обучали военные специалисты с Украины.





Командир гвардейского мотострелкового полка гвардии полковник Евгений Дорошенко:



Немало «сюрпризов» преподнесли горы и для связи. Стоишь в 5 километрах от респондента, и если между нами хребет, то связи нет. Хотя радиостанция на ровной местности берет до 20 километров. Остальные субъективные трудности успешно решались нашим тылом. Не было проблем ни с водой, ни с питанием.



Однако в ходе боевых действий были выявлены те недостатки, над которыми придется работать мне, личному составу, офицерам моего полка.

Начальник артиллерии полка гвардии майор Владимир Михед:

- Артиллерия меняла огневые позиции 8 раз за двое суток боев за Цхинвал, то есть выполняла задачи в 2-3 огневые смены. Это была довольно напряженная, трудоемкая работа. Со стороны артиллерии вооруженных сил Грузии велась контрбатарейная борьба. С противодействующей стороны шло огневое воздействие как по переднему краю, так и по позициям нашей артиллерии, которая также подвергалась и ударам авиации.

Система наблюдательных пунктов у них отсутствовала. Это было видно по тому, как наугад у них ложатся снаряды. Иногда они падали в непосредственной близости от нас, но потом корректировка вводилась с ошибками. Хотя мы стояли на открытой местности и нас можно было прекрасно наблюдать, снаряды уходили еще дальше, рвались то слева, то справа, но не по нам.



Особую благодарность хочу выразить командиру самоходного дивизиона подполковнику Абуладзе, командиру 2-й самоходной батареи старшему лейтенанту Исламову, начальнику разведки артиллерии старшему лейтенанту Мельнику, которые в боевых условиях обеспечили своевременную подготовку артиллерии к выполнению задач со сменой очень многих огневых позиций. Одна из двух моих батарей должна была принимать участие в первенстве на лучшую батарею Вооруженных Сил РФ. В реальных боевых действиях оказалось, что она способна выполнять задачи любой интенсивности, в любое время суток, времени года и - что для артиллериста немаловажно - в любом регионе.

Операция по принуждению грузинского агрессора к миру закончилась. Сжатые до предела, полные драматизма события стали проверкой на прочность Российской армии. И она успешно выдержала этот экзамен.Учитывая, что переброска подразделений по воздуху была невозможна из-за активного противодействия грузинской ПВО, на изолированном и крайне сложном по природным условиям оперативном направлении удалось создать весьма мощную группировку сил и средств, способную быстро нанести поражение грузинской армии такой же численности. Стремительный марш Российской армии в Цхинвал, эффективность ее ударов оказались неожиданными для грузинского руководства и для его заокеанских хозяев.Личный состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, которой командует генерал-майор Сергей Миненков, прибыл не просто из пункта постоянной дислокации, а из места, где непосредственно решал боевые задачи, участвовал в разведывательно-поисковых действиях, проводил инженерную разведку дорог, охранял маршруты движения и многое другое. Совершив более чем 300-километровый марш по горной дороге, 42-я еще раз доказала, что по праву называется воюющей. Мы побеседовали с командованием, офицерами и военнослужащими-контрактниками 42-й накануне их вывода из Южной Осетии.Заместитель командира 42-й гвардейской мотострелковой дивизии полковник Юрий Штонденко:- Дивизия была поднята по тревоге 8 августа. После марша и сосредоточения на подступах к Цхинвалу 10 августа гвардейский мотострелковый полк под командованием гвардии полковника Виталия Слепцова получил боевую задачу с ходу войти в город с северной и восточной стороны и вступить в бой. Задача была сложной - господствующие высоты вокруг Цхинвала занимал противник. Полк вышел к центральной площади города, выбив противника, а ночью завладел высотой. Но для этого потратил все свои силы и средства, поэтому с утра пришлось ввести в бой гвардейский мотострелковый полк под командованием гвардии полковника Евгения Дорошенко.На второй день боя полк полковника Дорошенко построил свой боевой порядок таким образом, чтобы не дать грузинским войскам проводить контратаки по левому флангу с восточной стороны. Эта задача была успешно выполнена совместно с владикавказским разведбатом и псковскими десантниками. В дальнейшем мы овладели военными городками 1-й мотострелковой и артиллерийской бригад, бронетанкового батальона вооруженных сил Грузии, а также блокировали Гори. Подразделения и части дивизии были остановлены в 30 километрах от Тбилиси.42-й дивизией при ведении боевых действий практически был уничтожен бронетанковый батальон - 42 танка Т-72, 18 боевых машин поддержки танков чехословацкого производства. Соответственно 18 и 8 единиц техники захвачены как трофеи. Также «на память» ушел почти дивизион 203-мм самоходных артиллерийских установок «Пион» 2С7, одна батарея «Оса». Уничтожена радиолокационная станция корректировки разведки целей и корректировки огня украинского производства. Вся техника, стоящая на вооружении ВС Грузии, была новой - выпуска 2006-2007 годов. А средства разведки, приборы и система связи американского образца - 2008 года.Захваченные нами документы в штабе артиллерийской бригады позволяют сделать вывод, что офицеры проходили подготовку в наших академиях. Я забрал тетрадь, где изложены все наши новейшие теоретические разработки по построению и ведению артиллерийского огня, по проведению боя ночью. Все перспективное, что имеет советская, российская военная наука, было принято ими на вооружение, и они этим пользовались. Не секрет, что грузинских военнослужащих не один год также натаскивали 140 американских инструкторов, обучали военные специалисты с Украины.Но высококлассно технически подготовленная, имеющая профессиональные знания грузинская армия никогда бы не смогла осуществить авантюру Саакашвили по одной-единственной причине - ее слабого морального духа. Унаследованный принцип американского солдата воевать - «да», умирать - «нет» не позволил грузинской армии сохранить самообладание на поле боя. А без высокого морального духа, понимания солдатами и офицерами того, что они воюют за правое дело, говорить о победе и тем более планировать ее, как это делал Саакашвили, нельзя.Российские военнослужащие, участвующие в операции по принуждению Грузии к миру, изначально понимали справедливый характер своих действий, поскольку народ, который здесь проживает, имеет гражданство России. А еще учитывали, что народ Южной и Северной Осетии не может быть искусственно разорван какими-то заокеанскими политическими амбициями, и не грузинскому руководству решать, кому жить на этой земле.Командир гвардейского мотострелкового полка гвардии полковник Евгений Дорошенко:- Потерь мы избежали. Это наша самая большая награда, которая есть сегодня у нас. Полк выполнил поставленную задачу, которая была сложной. Один 300-километровый марш в горной местности чего стоит! Высота - порядка 1,5 тысячи метров, тяжелые подъемы и затяжные спуски. В общем, техника эксплуатировалась в экстремальных условиях. Механики-водители доказали, что они не зря занимались боевой подготовкой.Немало «сюрпризов» преподнесли горы и для связи. Стоишь в 5 километрах от респондента, и если между нами хребет, то связи нет. Хотя радиостанция на ровной местности берет до 20 километров. Остальные субъективные трудности успешно решались нашим тылом. Не было проблем ни с водой, ни с питанием.В апреле полк участвовал в полковых тактических учениях на полигоне Серноводск. В Южной Осетии и Грузии полк показал, что он там не зря жег топливо, расходовал боеприпасы, а боевая подготовка 42-й дивизии находится на очень высоком уровне.Однако в ходе боевых действий были выявлены те недостатки, над которыми придется работать мне, личному составу, офицерам моего полка.Начальник артиллерии полка гвардии майор Владимир Михед:- Артиллерия меняла огневые позиции 8 раз за двое суток боев за Цхинвал, то есть выполняла задачи в 2-3 огневые смены. Это была довольно напряженная, трудоемкая работа. Со стороны артиллерии вооруженных сил Грузии велась контрбатарейная борьба. С противодействующей стороны шло огневое воздействие как по переднему краю, так и по позициям нашей артиллерии, которая также подвергалась и ударам авиации.Система наблюдательных пунктов у них отсутствовала. Это было видно по тому, как наугад у них ложатся снаряды. Иногда они падали в непосредственной близости от нас, но потом корректировка вводилась с ошибками. Хотя мы стояли на открытой местности и нас можно было прекрасно наблюдать, снаряды уходили еще дальше, рвались то слева, то справа, но не по нам.Выходя из Цхинвала, мы столкнулись с очень плотной обороной около населенного пункта Эргнетхи, которую мы прорывали 3-4 часа. Сначала мы даже были вынуждены вернуться в окрестности города и вести контрбатарейную борьбу. Основная масса людей была не обстреляна, и, когда местность стали накрывать первые снаряды, нужно было иметь достаточно мужества и самообладания, чтобы не разбежаться, не растеряться, а организованно вступить в бой. Но все преодолели свой страх и выполнили приказ.Особую благодарность хочу выразить командиру самоходного дивизиона подполковнику Абуладзе, командиру 2-й самоходной батареи старшему лейтенанту Исламову, начальнику разведки артиллерии старшему лейтенанту Мельнику, которые в боевых условиях обеспечили своевременную подготовку артиллерии к выполнению задач со сменой очень многих огневых позиций. Одна из двух моих батарей должна была принимать участие в первенстве на лучшую батарею Вооруженных Сил РФ. В реальных боевых действиях оказалось, что она способна выполнять задачи любой интенсивности, в любое время суток, времени года и - что для артиллериста немаловажно - в любом регионе.Поставленная боевая задача была выполнена во многом благодаря высочайшему профессионализму, мужеству и решительным действиям военнослужащих 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Дивизия профессионалов стоит и будет стоять на страже справедливости в регионе, являться гарантом безопасности.

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К сожалению, фотографий из статьи большего разрешения я не нашла.