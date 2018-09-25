Об уральских наличниках, ч.2

Продолжим вчерашнюю тему. В III выпуске Вестника музея "Невьянская Икона" в 2010 г. В ней автор подводит некоторые итоги путешествий по деревням, расположенным в "междуречье" - районе между реками Нейвой и Режом, а так же делает попытку систематизировать разнообразные типы наличников и создать единообразный подход к их описанию.

Дополнительный тип - «городские» наличники

К этой группе нужно относить наиболее сложные наличники, создание которых обычно связано с «модным городским» дизайном, профессиональной архитектурой, а так же индивидуальностью хозяина дома и мастера. Окно дома в с. Быньги (Невьянский район, р. Нейва) слева и справа окно дома в с. Быньги (Невьянский район, р. Нейва) Окна дома в г. Ирбит (р. Ирбит) Окно дома в с. Петрокаменское (Пригородный район г. Нижний Тагил, река Нейва). Не смотря на простоту этого наличника, в нем откровенно просматривается «городской» дизайн.

Стоит так же отметить, что деление рамы со стеклом на большое количество элементов так же связано с веяниями городской моды, а именно, с появлением стиля "Модерн".



Самобытные и оригинальные наличники

Наличник продолжал развиваться, но уже не по законам естественной эволюции, а в связи с личными предпочтениями хозяев дома и авторским стилем мастера-резчика.В этой группе- образцы современного творчества – иногда потрясающие по своей художественности и высокой технике (Дом кузнеца C.И. Кирилова в д. Кунара), порой – смешные, наивные, а иногда – нелепые и безвкусные. Окна дома в г. Алапаевск (р. Нейва) Окна дома в г. Алапаевск (р. Нейва) Окна дома в д. Бучино (Режевской район, р. Реж) Окна дома в с. Каменка (Режевской район. р. Реж) Окна дома в с Киприно (Невьянский район. р. Реж). Такой тип наличника встретился нам еще несколько раз. Нужно ли выделить его в особую группу, или стоит рассматривать как частный случай? - этот вопрос пока остается открытым. Окна дома в д. Кировское (Алапаевский район, р. Нейва) Окна дома в д. Кировское (Алапаевский район, р. Нейва) Окна дома в с. Клевакинское (Режевской район, р. Нейва) Окно дома в с. Конево (Режевской р-н, река Реж). Окна дома в д. Кулига (Алапаевский район, р. Реж). Окна дома в д. Швецово (Алапаевский район, р. Нейва)

Особенно много таких наличников в с. Кировском (р. Нейва) и в д. Кулига (р. Реж).

Уместно процитировать А.В. Долгова: «Городской и сельский деревянный строительный фольклор XX века, к сожалению, более характеризует не новый этап развития строительной культуры, а навыки и умения своих хозяев». Хочется добавить с долей иронии: а так же их художественный вкус и эстетические предпочтения.

Безусловно, в большинстве случаев, в основе таких новых наличников лежат конструктивные элементы старых. Но их преобразование не пошло по пути развития традиции, а совершалось в произвольной форме.

Наблюдения и заметки

Наличники больших окон

Отдельный интерес для исследователя могут представлять нестандартные окна и их наличники. Но встречаются они редко – более ста деревень и всего 5 таких окон - требуется гораздо больше фактологического материала для изучения этого вопроса. Окно дома в д. Путилово (Алапаевский район, р. Нейва) Окно дома в д. Соколово (Режевской район, р. Реж). На этой фотографии хорошо видно, как устроен складной ставень. На предыдущей можно рассмотреть подобный ставень с обратной стороны. Сдвоенное окно дома в д. Арамашка (Режевской район, р. Реж). Видны общие фризовая доска и карниз, три кронштейна, подоконная доска тоже общая. Ставни здесь частично утрачены. Плохо просматриваемое окно дома в с. Останино( Алапаевский район, р. Нейва) устроено так же как и предыдущее в Арамашке. И расположено оно так же – в узенькой горнице. Дом в д. Октябрьское (бывшая Шайтанка, Режевской район, р. Реж). Здесь мы видим и сдвоенное окно, и большое окно, их наличники сравнительно позднего происхождения.

И еще один пример – дом в д. Бутаково на р. Реж. Окна здесь стандартные, но и с фасада и во дворе они объеденены одной общей фризовой доской. Наличники окон, выходящих на улицу по обыкновению (ну стесняются деревенские жители старого вида) закрашены синей противной краской, ставни и гребешки с них ободраны, а вот в глубине двора с трудом можно рассмотреть нетронутые окна. Окна дома в д. Бутаково (Алапаевский район, р. Реж), три окна имеют общий фриз. Окна того же дома, расположенные во дворе.

Окно дома в с. Ялунино (Алапаевский район, р. Реж).



Новое прочтение

Можно отметить еще одну группу наличников – где старая конструкция была видоизменена: одни части были убраны или утрачены, другие – созданы заново, появились новые, более поздние декоративные элементы. В отличие от так называемых «самобытных наличников», декоративные элементы в данном случае, частично остались прежними, порой окрасившись в новые современные краски, или сменились, но сохранили традиционные черты. Например, круглые цветы на лобовой доске заменили солнышко. Окна дома в с. Южаково (Пригородный р-он, р. Янбарка, приток р. Нейвы).

Самым ярким примером могут служить окна дома С.И. Кирилова в д. Кунара. Но есть и другие. Окно дома кузнеца Кириллова (д. Кунара, Невьянский р-он, р. Кунара, бассейн р. Реж).

Наличники с солярной символикой

Солярные – украшенные солнечной символикой (от латинского sol – солнце). Лобовая доска наличника из д. Бутакова (Алапаевсий район, р. Реж).

Эта группа имеет особое значение, и было бы правильным рассматривать ее отдельно и более подробно. Сложно сказать, где еще можно встретить такое количество окон, украшенных этими древними символами. Возможно, это вообще самый старый тип деревянного декора, который изначально имел обережное значение. Условно солярные знаки на уральских домах, и в частности на наличниках, можно разделить на две группы. Первая группа – собственно символы-обереги – вихревые розетки, шестилучевые розетки, разнообразные виды солнышек. Кроме окон, такие знаки так же располагаются на приворотных столбах (вереях), на самих воротах, карнизах, полотенцах. Вторая группа знаков отражает миропонимание наших предков: так восходящее солнце, обозначенное четвертью солнечного диска в левом углу фризовой доски, полуденное солнце – полукруг в ее центре, и четверть диска в правом углу - заходящее солнце - символизируют движение светила в течение дня. Иногда внизу подоконной доски присутствует и так называемое «подземное солнце». Чаще всего с такими символами соседствуют и другие – чешуйчатые усеченные и простые ромбы – знаки земли, символизирующие вспаханное и засеянное поле, плодородие. Богатые наличники ветхого дома из с. Киприно (Невьянский р-он, р. Реж) с самыми разнообразными солярными знаками. Окна дома в с. Конева (Невьянский р-он, р. Реж). Окна дома в с. Останино (Алапаевский р-он, р. Реж). Солярными ромбами покрыт и карниз дома. Окна дома в д. Глухарево (Режевской р-он, р. Реж). Как продуманно украшены ставни! Когда они открыты, образуется сплошное полотно, покрытое солнцами. Заколоченные окна с закрытыми навсегда ставнями в с. Мироново (Режевской р-он, р. Реж).

В России солярными знаками покрывались детские колыбельки, детали ткацких станков, и особенно часто – прялки. Прялка из коллекции Музея фресок Дионисия (Кирилло-Белозерский заповедник), в Ферапонтово (Вологодская обл.) и каргопольские прялки. Деталь резной прялки из коллекции Музея фресок Дионисия (Кирилло-Белозерский заповедник), в Ферапонтово (Вологодская обл.) и ромбовидный узор на детали ткацкого станка. Музея фресок Дионисия (Кирилло-Белозерский заповедник), в Ферапонтово (Вологодская обл.).

Такие узоры мало где сохранились в виде украшения дома, особенно в архаичной, первозданной форме. На Севере солнце преобразилось, превратившись в другой элемент украшения избы. Декоративная деталь - "полотенце", закрывавшее торец верхнего бревна со временем превратилось в такое "солнышко". Д. Камениха (Архангельская обл. р. Онега).

Большинство солярных наличников сосредоточено в деревнях по Режу и его притокам, особенно в тех, которые относится к Невьянскому району, и расположены в непосредственной близости от Невьянска – Шайдуриха, Кунара, Конева, Киприно, Останино и др. Причем солнечные символы и знаки земли (чешуйчатые ромбы) располагаются на наличниках карнизного (III) типа.

Эти наличники интересны еще и тем, что именно они – старейшие не только по своему содержанию, но и по фактическому возрасту, именно они украшают самые старые дома. Тем не менее, сохранилось их достаточно. Причина в технике исполнения – узор представляют собой неглубокую резьбу по достаточно массивной толстой доске. Да и сама конструкция таких наличников – добротная, прочная, продуманно-функциональная. Именно это обеспечило их большую сохранность по сравнению с наличниками, украшенными сквозными и тонкими деталями. Дом в с. Быньги (Невьянский р-он. р. Реж) интересен и тем, что сохранил элементы безгвоздевой крыши – потоки (желоба, куда упирались доски, покрывающие крышу) и поддерживающие их «курицы» (деревянные крючья). Это почти уникальный случай в наших краях.

Существует несколько измененная, более молодая форма солнечного диска - усеченный круг вместо полукруга, с крестиком в основании и колосовидным узором по краю. Окно дома в г. Алапаевске (р. Нейва).

Подобные наличники (а точнее, совершенно идентичные) встретились нам в д. Голендухино, Деево, Останино – буквально по одному в каждом месте. В Чепчугово – один такой наличник, другой - похожий, но с солнцем в виде классического полукруга, несколько таких наличников в с. Кайгородское (Пригородный район г. Н. Тагил). Еще кое-где старую резную основу можно с трудом разглядеть под новой покраской, визуально меняющей их конфигурацию. Такое распространение определенного стиля (как впрочем и распространение других стилистических особенностей) наталкивает на размышления. И если связь Голендухино-Деево-Алапаевск нам сколько то понятна – все они лежат на одном тракте, то Останино и Кайгородское расположены на разных: одно - между Н.Тагилом и Алапаевском, другое – между Невьянском и Режом. Впрочем, если посмотреть на карту, не так уж они далеки друг от друга. И все-таки интересно, что общего было раньше между этими населенными пунктами, кто принес сюда такой тип рисунка? Интересно отметит тот факт, что такие наличники Часто встречаются в центральных районах Росси.

Необычный декор наличников

Стоит упомянуть два наличника, декор которых нетипичен для наших мест. Это наличник из Шайдурихи с изображением растения и наличник с цветочным вазоном из д. Октябрьской. И если второй встречается, и нередко в Тюмени и тюменской области, в центральных районах России, и знаком нам не только в виде резной детали, такой сюжет знаком нам и по росписям. А вот первый навевает, разве что, мысли о сюжете «древо жизни». "Цветочный вазон", украшающий наличник дома из д. Октябрьская, бывшая Шайтанка (Режевской р-он, р. Реж). "Древо жизни" над окошком дома в с. Шайдуриха (Невьянский р-он, Аятское озеро).

Деревня Кунара

Невозможно не сказать хотя бы несколько слов о д. Кунаре, расположенной недалеко от г. Невьянска. Знаменита она тем, что именно там находится великолепный дом, украшенный замечательным мастером С.И. Кириловым. Дом этот по праву может считаться самым красивым домом в России. Украшен он металлическими и деревянными узорами и производит потрясающее впечатление. О доме заботятся родственники Сергея Ивановича – его вдова Лидия Харитоновна, дочь Людмила, и Евгений Ройзман (Музей «Невьянская икона»). Дом имеет множество удивительных деталей, Так же хорош внутри, как и снаружи, и, безусловно, заслуживает большого серьезного описания Фасад дома С.И. Кириллова в д. Кунара.

Но интересна Кунара не только знаменитым домом. В этой деревне мы можем наблюдать большое разнообразие деревянных строений, интересных и архитектурой, и декоративным оформлением. Это делает Кунару важным объектом будущих исследований.

Окна деревни Кунары: Заключение

Материал, который здесь представлен, не предполагает заключения, скорее он ставит вопросы для будущих исследований. Тем не менее некоторые моменты можно отметить.

- Опираясь на конструктивные и эволюционные особенности, можно выделить несколько типов наличников:

I тип. Самые старые, простые наличники

II тип. Наличники с прямым карнизом и высокой прямой лобовой доской.

III тип. Наличники с изогнутыми лобовой доской и облегченным карнизом

IV тип. Наличники с волютообразным завершением лобовой доски.

V тип. Наличники с раскрепованным фронтоном и объемными фигурками.

VI тип. Наличник-домик с ломанным карнизом.

Дополнительный тип 1. «Городские» наличники.

Дополнительный тип 2. Самобытные наличники.

- Необходимо отметить важные отличия наших наличников от наличников других регионов:

Присутствие функциональных ставней. Не побоюсь сказать: нигде окна со ставнями в таком количестве не присутствуют. Обилие старых наличников с солярной символикой.

- Можно отметить еще ряд наблюдений:

- Самые богатые наличники – в деревнях, расположенных по реке Ирбиту.

- Самые старые – в деревнях, расположенных по р. Реж.

- Наличники нейвинских деревень отличаются большим разнообразием – и стилевым и хронологическим, и архитектурным. Здесь особенно много «молодых» и эклектичных наличников.

- Есть деревни, обладающие ярко выраженными особенностями в стилистике декора. Например, Шайдуриха: очень большое количество солярных наличников. Кунара: вобоще отличается разнообразием архитектуры, декоративных элементов, и высоким художественным уровнем. Деревня Фирсово: очень много наличников с изображением шестилучевой звезды, несколько таких наличников есть в соседней с ней Мостовой и буквально по одному в Леневском, Липовском и Киприно.

И в заключение осталось обозначить темы, которые требуют пристального изучения и будут развиваться в последствие:

1. Символика изображений наличников

2. Преемственность, взаимовлияния, распространение стилей и индивидуальные черты наличников различных районов Урала, а так же их сравнение с наличникам других регионов России.

3. Декоративные элементы уральской избы.

4. Деревянный декор изб в деревне Кунара.

5. Современный декор деревянных домов Урала.

Из-за очень большого объема материала пришлось оставить в стороне расписные и разукрашенные наличники, современную интерпретацию старых стилей и многие другие интересные вопросы. Список литературы

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