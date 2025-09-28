«Безумие, безумие и тупость». Как Запад превратил ООН в парад номеров для фраеров

Публицист и аналитик Александр Роджерс — о деградации Запада в ООН, примитивных поделках Европы для Трампа и как на хотелки Киева опять махнули рукой. Безумие этой недели на Генассамблее ООН. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin, Brian Jason, Alexandros Michailidis, Drop of Light

Уходящая неделя в основном прошла под знаком говорильни в Генассамблее ООН. Сначала там позорился Трамп, рассказывая, что ему остановили эскалатор (как оказалось, это сделал член его собственной команды) и сломали телепромптер (как оказалось, это был его собственный телесуфлёр, специально притащенный из Белого дома) и прочее «кругом враги». Но больше всего Трампа удручала старая обида, что когда-то давно он не получил подряд на ремонт здания ООН.

Войны, геноцид, голод и нищета — это всё не интересно вождю рыжекожих. Вот контракт на ремонт, на котором он не смог заработать, — это обидно.

В целом 90% речи Трампа не отличалось от его обычных выступлений на ралли внутри США. «Мы снова великие, у нас самая лучшая экономика, нам все завидуют, я закончил семь войн» и прочий бред. Президент США Дональд Трамп во время выступления на общеполитических дебатах на Неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Фото © ТАСС / EPA / LUKAS COCH

Более содержательным (или наоборот, бессодержательным) было его выступление на полях ГА ООН после разговора с Зеленским. Вот там Донни набредил уже более основательно. И про слабую российскую экономику, и про потужное наступление Украины, которая «вернёт всё и ещё немножко», и про прочих «бумажных тигров». Потом, правда, ему сделали внушение — и он заявил, что про бумажных тигров больше говорить не будет.

Но в целом это выглядело более похоже на «Меня достали бесконечные рассказы про переможные ВСУ, пойдите уже и победите». И изначальная радость европейцев и Зеленского «Ура! Нас поддержали» очень быстро сменилась на уныние по мере того, как это до них дошло.

В пятницу, например, Кая Каллас просто плакала вперемежку с завываниями: «Трамп должен нам помочь! Он же обещал!». Как говорил старший Ланнистер: «Безумие. Безумие и тупость». И ведь там все такие, умных не завезли. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на Генассамблее ООН. Фото © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Кроме того, Трамп в очередной раз повторил, что он готов присоединиться к новым санкциям против России, но только если ЕС полностью откажется от закупок российских газа и нефти, даже опосредованных. На что Урсула, нервно сглотнув, ответила на следующий день: «Мы обязательно это сделаем. Где-то после 2027 года» (когда её полномочия уже закончатся).

Самыми агрессивными в отношении России в ООН традиционно были британцы. Их представительница попыталась изображать из себя моральный камертон, позабыв стереть кровь с клыков. Меня искренне умиляет, когда про «неспровоцированную российскую агрессию» вещают лицемеры, только за последние пару десятилетий неспровоцированно напавшие на Ирак, Афганистан и Ливию, а также поставившие во главе Сирии террориста, на руках которого кровь тысяч зверски убитых христиан.

Впрочем, Лавров и Полянский красиво поставили её на место (лично меня такие лживые твари всегда люто выбешивают, я бы не сдержался).

Параллельно европейские неадекваты пытались качать провокации с самолётами и дронами, которые якобы куда-то залетали. Эти их примитивные поделки рассчитаны на самом деле ровно на одного зрителя. Они сделают, принесут и показывают Трампу, а он: «Фигня, не впечатляет, переделывайте». И уходят ни с чем, опечаленные.

А вот эта тема с «мы снабжаем украинских нацистов оружием, но не напрямую, а продаём посредникам, так что мы не сторона конфликта» — они и во время Второй мировой до 1944 года так делали, продавая Гитлеру (например, через «нейтральную» Швецию) широкий спектр всего — от каучука и подшипников и до компонентов для отравляющих газов, которые использовались в концлагерях.

Причём «Мы продаём оружие НАТО, а оно передаёт его Украине» — это тоже номер для фраеров, потому что 70% финансирования НАТО — это США. Чистый обман доверчивых американских налогоплательщиков.

Но при этом втягиваться в украинский конфликт Трамп тоже не хочет. У него там несколько возможных конфликтов в других местах — и с Венесуэлой, и с Ираном, и за Тайвань, и в Чикаго и Портленде (эти два особенно опасные). И на этой неделе министр обороны США Хегсет созвал всех высокопоставленных военных США со всей планеты на некое совещание, которое должно пройти в начале следующей недели. Целей этого собрания пока никто не знает.

Так что не до Украины. И карликовый диктатор Зеленский в отчаянии делает «пугающие» заявления, что будет бомбить Россию дальнобойными ракетами, и обещает устраивать блэкауты. До дурачка до сих пор не дошло, что «Колесо генотьбы» именно так и работает — сначала послушает, что бандеровцы пророчат России, а потом делает то же самое с Украиной. Карма, сэр. Можно было бы понять после порошенковского «их дети будут сидеть в подвалах». А зима в этом году может быть суровой, мы уже в конце сентября фиксируем аномально низкие температуры. Владимир Зеленский во время выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Желающих послушать киевского диктатора было негусто. Фото © ТАСС / AP /

Напомните мне, что там случилось с предыдущими обещаниями просроченного? Ну там про «будем гулять по улицам Ялты» и прочими поеданиями рапанчиков с песочком? Песочком мы можем Зеленского и так покормить, если что.

Впрочем, в обещания Зеленского больше никто не верит. И даже на «патриотических» украинских ресурсах в комментах народ пишет «Значит, будем сидеть без света» — и планирует закупаться дровами и пауэрбанками.

В целом, истерики европейских вармонгеров прозрачно намекают, что события развиваются сильно не по их планам, втянуть США напрямую в конфликт не получается (спойлер: и не получится), а без американских хозяев они ничего сами не могут. Так что украинских нацистов ждут всё более тяжёлые времена. И это хорошо.