С Днём солидарности трудящихся, товарищи!

Сегодня праздник. 1 мая. Праздник весны и труда

Мы с детства знаем, что "Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют" (с), и сегодня во многом, если не во всём, наша победа зависит от тружеников. От количества снарядов, танков, снаряжения и всего того, что нужно для войны, ими производимого.

Сегодня есть места, где люди трудятся в три смены, есть места, где люди месяцами работают без выходных, а есть места, где работают и без отпусков. Время такое. И я надеюсь, страна оценит этот труд возвращением звания "Труженик тыла". У нас войны нет, а тыл есть.

Я не буду уже говорить, что категорически уверен, что если бы не помощь трудового народа, линия фронта проходила бы совсем в другом месте.

Но наш народ всё понял как-то сам и как-то сразу, читая между строк доклады и фотоотчёты в телевизоре, и пришел на помощь.

По всей стране шьются сети, подшлемники, носки, собираются посылки, техника, снаряга и передаётся на фронт. Большая часть страны делает всё, что может, для нашей победы.

Я уверен, что победить нас снаружи невозможно. Уверен я потому, что каждый день вижу, что делают простые трудяги, вижу, как они мыслят и что чувствуют.

С праздником вас, трудяги! Лично для меня 1 мая навсегда останется днем, в который всегда ярко светило солнце, вокруг все улыбались, девчонки были с огромными белыми бантами, у всех были шарики, флажки, транспаранты и плакаты.

А я держал за руки маму и папу, и мы вливались в огромный поток людей, который огромной волной заполнял улицы, и все вместе шли в наше прекрасное далеко...

https://t.me/fighter_bomber/12169

1 мая — День весны и труда

В российской и советской истории праздник не раз менял название — День интернационала, День международной солидарности трудящихся, Праздник весны и труда.

В 1918 году праздник стал официальным как День Интернационала: тогда на 1 мая впервые прошёл военный парад.

Воздушный парад над Красной площадью в этот день проводился с 1933 года.

В 1956 году первомайскую демонстрацию впервые показали в телерепортаже.

В 1968 году военный парад на Первомай отменили — теперь во всех городах СССР проходили только демонстрации трудящихся, концерты и выставки.

В СССР Первомай не был строгим праздником: на демонстрациях люди несли цветы и плакаты, пели песни, играла музыка.

Яркие моменты первомайских демонстраций и парадов : https://t.me/zubovskiy4/13682?single Празднование Первомая в городе Шахты, восточный Донбасс, 1938 год.

https://t.me/vatnikstan/8172 После первомайской демонстрации. Москва, 1978 год

https://t.me/vatnikstan/8175 Посвящённый Первомаю детский плакат. 1986 год.

https://t.me/vatnikstan/8174

Из копилочки: Худ. Б.А. Пармеев. 1966 год Худ. Б.А. Пармеев. 1966 год

Вечерний Излучатель - Первомай

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