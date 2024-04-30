С Днём солидарности трудящихся, товарищи!

Сегодня праздник. 1 мая. Праздник весны и труда
Мы с детства знаем, что "Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют" (с), и сегодня во многом, если не во всём, наша победа зависит от тружеников. От количества снарядов, танков, снаряжения и всего того, что нужно для войны, ими производимого.
Сегодня есть места, где люди трудятся в три смены, есть места, где люди месяцами работают без выходных, а есть места, где работают и без отпусков. Время такое. И я надеюсь, страна оценит этот труд возвращением звания "Труженик тыла". У нас войны нет, а тыл есть.
Я не буду уже говорить, что категорически уверен, что если бы не помощь трудового народа, линия фронта проходила бы совсем в другом месте.
Но наш народ всё понял как-то сам и как-то сразу, читая между строк доклады и фотоотчёты в телевизоре, и пришел на помощь.
По всей стране шьются сети, подшлемники, носки, собираются посылки, техника, снаряга и передаётся на фронт. Большая часть страны делает всё, что может, для нашей победы.
Я уверен, что победить нас снаружи невозможно. Уверен я потому, что каждый день вижу, что делают простые трудяги, вижу, как они мыслят и что чувствуют.
С праздником вас, трудяги!Лично для меня 1 мая навсегда останется днем, в который всегда ярко светило солнце, вокруг все улыбались, девчонки были с огромными белыми бантами, у всех были шарики, флажки, транспаранты и плакаты.
А я держал за руки маму и папу, и мы вливались в огромный поток людей, который огромной волной заполнял улицы, и все вместе шли в наше прекрасное далеко...
https://t.me/fighter_bomber/12169
1 мая — День весны и труда
В российской и советской истории праздник не раз менял название — День интернационала, День международной солидарности трудящихся, Праздник весны и труда.
В 1918 году праздник стал официальным как День Интернационала: тогда на 1 мая впервые прошёл военный парад.
Воздушный парад над Красной площадью в этот день проводился с 1933 года.
В 1956 году первомайскую демонстрацию впервые показали в телерепортаже.
В 1968 году военный парад на Первомай отменили — теперь во всех городах СССР проходили только демонстрации трудящихся, концерты и выставки.
В СССР Первомай не был строгим праздником: на демонстрациях люди несли цветы и плакаты, пели песни, играла музыка.
Яркие моменты первомайских демонстраций и парадов :https://t.me/zubovskiy4/13682?singleПразднование Первомая в городе Шахты, восточный Донбасс, 1938 год.
https://t.me/vatnikstan/8172После первомайской демонстрации. Москва, 1978 год
https://t.me/vatnikstan/8175Посвящённый Первомаю детский плакат. 1986 год.
Из копилочки:Худ. Б.А. Пармеев. 1966 годХуд. Б.А. Пармеев. 1966 год
Вечерний Излучатель - Первомай
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