Китай жёстко отреагировал на синофобию и антикитайские действия в Казахстане

Похоже для чиновников из высших кабинетов в Нур-Султане (Целинограде) пришло время политически расплачиваться по долгам уже перед Поднебесной.

Не секрет, что Казахстан входит в пятерку самых больших должников Китая, так как правительством было взято кредитов на сумму в 39 миллиардов долларов, но несмотря на это власти проводят в последние годы антикитайскую политику, раздувая синофобию внутри страны.

Сейчас Пекин в виде ответа без объяснения причин попросту перекрыл весь импорт из республики, заставив чиновников правительства РК метаться, ища причины и возможности разрешения проблемы. По оценкам экономистов одностороннее закрытие движения товаров с середины сентября уже привело к серьезным потерям для экономики, превысив отметку в 170 миллиардов тенге (391 миллионов долларов).

При этом транзитные грузы из Китая в Россию и страны ЕС идут по графику и без задержек, а под удар попали как раз казахстанские сельхозпроизводители и компании не сырьевого сектора. В правительстве РК считают, что это результаты антиковидных карантинных мер, но в МИД КНР эту информацию не подтвердили. Тем временем в «КТЖ-Грузовые перевозки» утверждают, что Китайские железные дороги вновь не принимают продовольственные грузы из Казахстана с 10 августа.

Эту тему 24 сентября пришлось поднять даже второму президенту Касым-Жомарту Токаеву, причем на совещании Высшего совета по реформам, ставшего инструментом проведения новых неолиберальных реформ и экономического поворота РК в сторону Запада.

«Длительное время наблюдается системная проблема с ограничением ввоза казахстанских грузов в Китай. Транзитные грузы проходят, а наши – ожидают на границе. Тысячи вагонов, заполненных казахстанскими товарами, застряли на переходах. Бизнес обращается за помощью напрямую к президенту. В таких случаях именно правительство должно незамедлительно реагировать, снимать все вопросы с партнерами», – отметил Токаев.

Даже если эти меры китайских властей связаны с опасениями распространения вирусов и опасных заболеваний через казахстанские грузы, то они полностью оправданы. Ведь на территории Казахстана расположены уже шесть объектов, работающих по военно-биологическим программам Пентагона, а недалеко от границы, в Алматы, расположена главная Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ) третьей степени защиты, где идет модернизация наиболее опасных заболеваний.

Мы уже писали о том, что ученые Казахстана непосредственно участвуют в американском проекте «Camels as biosurveillance sentinels: Risk at the human-camel interface», что в переводе означает «Верблюды как сторожевые наблюдатели: риск передачи вирусов от верблюда к человеку», который сейчас осуществляется в НИИ на юге республики.

В рамках проекта предполагается использовать сельскохозяйственных животных в качестве контейнеров по передаче доработанных штаммов супервирусов от скота к человеку. В апреле-мае текущего года была отмечена массовая гибель мелкого и крупнорогатого скота в селах Зайсанского района Восточно-Казахстанской области Казахстана в нескольких километрах от рубежей КНР. Неожиданным образом это совпало с бубонной чумой на границе Монголии, Китая и России, зарегистрированной в этот же период времени.

Можно даже предположить, что это сознательные диверсии американских военных по периметру китайских границ, в связи с чем санитарные врачи Поднебесной резонно запретили завоз мяса и живого скота из РК на свою территорию. Даже зерно и другие продукты при соответствующей обработке бактериями и болезнетворными микроорганизмами могут представлять реальную угрозу населению Китая.

Но скорее всего, такая жесткая реакция Китая стала результатом комплекса причин, и одной из них является проамериканский курс руководства Казахстана, наметившийся с января 2018-го года после эпохальной встречи в Вашингтоне Нурсултана Назарбаева и Дональда Трампа.

Закреплено это было в начале уже 2020-го года, когда в Нур-Султан прибыл тогдашний глава американского Государственного департамента Майк Помпео, который открыто порекомендовал первому и второму президенту Казахстана проводить более жесткую линию в отношении Китая за нарушение прав национальных меньшинств и мусульманского населения СУАР.

Визит Майка Помпео в Казахстан в феврале 2020 года

Он тогда одобрил действия казахстанских властей, решивших не выдавать бежавших из Китая казахов обратно, но в тоже время предложил освободить их из тюрьмы.

«Защита основных прав человека определяет дух нации. Мы обсудили вопросы торговли людьми, тяжелую участь более миллиона мусульманских уйгуров и этнических казахов, которые находятся в интернированных лагерях Синьцзяна в КНР возле границы с Казахстаном», — сказал тогда Майк Помпео журналистам в Нур-Султане.

Примечательно, но сразу после отъезда американского госсекретаря на юге Казахстана националистами был устроен массовый погром дунган, родственного китайцам этноса, исповедующего ислам. В результате данной резни 24 тысяч человек вынуждены были бежать в соседнюю Киргизию или укрываться на погранзаставах. Эту этническую чистку можно вполне расценить как акцию, направленную и против Китая, а также для запугивания этнических меньшинств внутри страны.

Интересно, что с февраля этого года власти не предпринимали никаких действий против ежедневных пикетов, проводившихся у консульства Китая в Алматы, в которых принимали участие родственники этнических казахов, находящихся в заключении в Синьцзяне. С учётом того, что несанкционированные митинги и пикеты быстро пресекаются и разгоняются в Казахстане, данное послабление выглядит вовсе неслучайным. К этому надо отнести предоставление убежища беженцам из КНР и отказ правительства поддержать Поднебесную в ООН по уйгурскому вопросу.

Но больше всего озаботило Пекин то, что руководством Казахстана в вопросе предоставления сырьевых месторождений было отдано предпочтение западным компаниям. Это как раз в аккурат – по указанию Майка Помпео, который во время своего пребывания призвал Нур-Султан наращивать отношения с такими американскими гигантами как Tyson Foods, Chevron и ExxonMobil, так как они якобы будут и впредь вкладывать средства в развитие казахстанского нефтегазового сектора и «будущее страны».

Данный поворот подтверждает и последний этап приватизации, происходящий сейчас в пользу европейских и американских корпораций, а также механизм внешнего управления, осуществляемый Западом через Высший совет по реформам (аналог украинского, возглавляемого ранее Саакашвили) и через своего ставленника в лице бывшего руководителя Европейского банка реконструкции и развития Сумы Чакрабарти. И эта система выстраивается явно против Китая.

Заместитель Высшего совета по реформам Сума Чакрабарти и Касым-Жомарт Токаев

Если так пойдет и дальше, то Китай, претендующий на сырьевые запасы Казахстана с целью индустриального развития СУАР и своих западных провинций, может оказаться обделенным и вообще лишиться уже имеющихся месторождений. Это и заставляет Пекин действовать, применяя методы экономического давления. Причем, никаких официальных претензий Поднебесная руководству Казахстана не высказывает, предпочитая сохранять гордое и одновременно грозное молчание.

Можно со всей уверенностью сказать, что Пекин будет наращивать своё давление, так как Казахстан может сыграть роль Украины для Китая. Ведь прозападная политика Нур-Султана грозит поставить под удар значительный участок транзитного пути в рамках программы «Один пояс один путь».

Более того, в случае ухода Казахстана в сторону США будет обрушен и геостратегический мост между Россией и Китаем. А Вашингтон может действительно попытаться устроить такой разрыв между Москвой и Пекином, вынув пазлы в лице Казахстана и других бывших советских среднеазиатских республик.

Именно поэтому в КНР выбрали самое эффективное средство давления на Акорду (администрацию президента) и лично на Елбасы (Лидера нации) в целях скорректировать чересчур прозападный курс Нур-Султана. Пекин надавил на больную мозоль казахстанской элиты, прекратив движение товаров.

А ведь только недавно экспертами указывалось, что разница между объемами отгруженной продукции из КНР и зафиксированной на таможне в РК в год составляет от 3 до 3,5 миллиардов тенге. И до сих пор, несмотря на заявления высших казахстанских чиновников, эта проблема не решена. По сути, это контрабанда, идущая на рынок России и стран ЕАЭС, а учитывая, что данным бизнесом занимаются члены правящей семьи Назарбаева, то можно понять, почему раздается столь громкий вой в СМИ и на заседаниях Высшего совета по реформам.

Очевидно, что Поднебесная будет использовать и другие методы воздействия, в том числе и «мягкую силу». В ситуации постоянных антикитайских митингов и развязанной в проправительственных и националистических СМИ синофобской кампании, уже объявлено, что китайские компании для защиты своего имущества задействуют ЧВК и охранные структуры из граждан КНР. Поэтому опасная игра Нур-Султана в «многовекторность» может быстро закончиться потерей части территории или суверенитета.

Выдавливая Россию и русских на протяжении целых десятилетий из Казахстана, да и всей Центральной Азии, беря кредиты на Западе и в Поднебесной, распродавая месторождения и земли, нынешние правители сами оказались в эпицентре конфликта между США и Китаем.

С учетом логики борьбы за регион республика может в перспективе превратиться в качестве сырьевого придатка в составную часть Синьцзян-Уйгурского автономного округа. Китайцы же не будут церемониться с местными территориальными образованиями, проводя более жесткую политику.

Поэтому союз с Москвой остается в этой ситуации единственной спасительной альтернативой для Казахстана, который рискует раствориться в Китае и потерять свою целостность в случае продолжения прежней проституированной линии.

