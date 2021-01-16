Красоты России. Обитатели заповедника "Черные земли" и озера Маныч-Гудило

Репортаж об удивительных обитателях заповедника «Черные земли»: фото, видео и интересные факты.

Немного о самом заповеднике



• Заповедник «Черные земли» организован 11 июня 1990 года. Территория разделена на два участка: степной и орнитологический.

• Решением президиума Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» от 3 декабря 1993 года заповеднику присвоен статус биосферного резервата мирового значения.



• Степной участок расположен в зоне степей и полупустынь, и здесь занимаются сохранением популяции сайгака, а также восстановлением аридных биоценозов, сохранением биоразнообразия и генофонда степных и полупустынных природных комплексов.



• Орнитологический участок образован для создания зоны покоя водоплавающих и околоводных птиц на озере Маныч-Гудило и является опорным пунктом на миграционных путях птиц западной Палеарктики.



• Если вы захотите посетить оба участка, то будьте готовы к тому, что от степного до орнитологического больше 300 км, поэтому за один день побывать и там и там крайне сложно, если у вас нет вертолета. Самый лучший транспорт для передвижения по заповеднику — «буханки». Да, немного трясет, нет кондиционера, но зато пройдет там, где все остальное застрянет.

Познакомимся с орнитологическим участком заповедника «Черные земли», который расположен на озере с необычным названием Маныч-Гудило. В переводе с тюркского «маныч» означает «горький» или «соленый», и озеро полностью оправдывает первую часть своего названия, ибо оно настолько горько-соленое, что даже рыба в нем не живет. Ну а вторую часть названия — «гудило» — это озеро получило за необычные звуки, похожие на гул, которые раздаются во время сильных ветров. И еще одна интересность про озеро, а потом расскажу о птичках и прочей живности. Дело в том, что озеро расположено в Кумо-Манычской впадине, по которой проходит современная граница между Европой и Азией, а еще оно принадлежит одновременно Калмыкии, Ростовской области и Ставропольскому краю. А весной озеро смотрится просто завораживающе. Озеро расположено в Кумо-Манычской впадине, по которой проходит современная граница между Европой и Азией

Здесь их живет два вида: розовые и кудрявые. Вот он, кудрявый красавец. Колония розовых пеликанов в акватории Маныча — вторая по численности в Европе. В 2020 году здесь загнездилось 1107 пар.

Чтобы понаблюдать за здешними звездами, нас переправили на лодке на один из островов (нет, не просите, не скажу какой, ибо территория заповедная и туда можно только с разрешения сотрудников заповедника), где стоят два небольших скрадка, позволяющие наблюдать на птицами, не пугая их.

Пеликан — птичка внушительных размеров. Размах крыльев взрослой особи может превышать 3,5 м, а вес достигает 15 кг. Однако самое большое впечатление произвели птенцы пеликанов. Маленькие розовые пеликанята покрыты пухом коричнево-черного цвета, что делает их похожими на забавные детские игрушки. Первые часа три я просидела в скрадке, разглядывая птиц, стоящих на приличном отдалении от меня. В июльском жарком мареве множество пеликанят были похожи на пенки густейшего черного кофе, тогда как взрослые птицы образовывали роскошные бело-розовые облака. А потом.... потом началось самое интересное. Теперь я хорошо представляю, как орда Мамая шла на Русь, ибо примерно так же вся огромная стая пеликанов ринулась в сторону скрадка. Оказывается, на пятачке перед моим укрытием у птиц детская столовая, и вернувшиеся с добычей родители ведут сюда своих отпрысков на кормление. Процесс кормления пеликанят — зрелище не для слабонервных.

Родители приносят подросшим птенцам мелких рыбок, и малыши, чтобы достать еду, должны залезть своим клювом глубоко в горловой мешок взрослой птицы. Создается впечатление, что не то птенец пожирает внутренности своего родителя, не то взрослая птица пытается проглотить несчастного птенца. Как я уже рассказала выше, Маныч настолько соленый, что рыба в нем не живет. Так чем же питаются живущие здесь пеликаны? Оказывается, для этой птички пролететь 40–60 км до ближайшего рыбного водоема, поесть и принести рыбы птенцам не составляет особой проблемы. Кстати, взрослой птице в день требуется до 1,2 кг рыбы, и еще половину того она приносит своим птенцам.

Примерно через 15 минут все заканчивается. Часть птиц еще остается отдохнуть на травке, а остальные возвращаются на свою часть берега, чтобы уступить «кормовую» площадку следующей партии пеликанов. Кудрявых пеликанов на Маныче меньше, всего около 150 пар. От своих собратьев они отличаются отсутствием розового цвета в оперении и «курчавыми» перьями на голове и верхней стороне шеи, за что, собственно, и получили свое название. Птенцы кудрявых пеликанов, в отличие от птенцов розовых, грязно-белого окраса с сероватым налетом. Распространены кудрявые пеликаны шире, чем розовые, однако они так же занесены в Международную Красную книгу.

А знаете ли вы, что:



— В Древнем Египте пеликанов держали в качестве декоративных домашних животных.

— У мусульман пеликан считается священной птицей, ибо, по легенде, пеликаны принимали участие в строительстве Каабы в Мекке.

— У христиан в Средние века пеликан присутствовал на картинах и гербах в качестве символа мученичества и святости.

Вместе с пеликанами на острове живут еще одни краснокнижные птицы — колпицы. Издалека колпицу можно принять за белую цаплю, однако стоит глянуть на клюв — и сразу понятно, кто перед тобой. Дело в том, что у колпицы конец клюва расширяется, что делает его похожим на щипцы для сахара и является особой приметой этой птички. На конце клюва очень много нервных окончаний, которые помогают птице в добывании пищи. Для того чтобы добыть себе пропитание, колпице приходится ходить по берегу водоема, опустив в воду полураскрытый клюв и водя им из стороны в сторону. Именно за такие движения в народе колпиц прозвали косарями.

Интересные факты:



— Колпица изображена на памятных монетах Молдовы и Казахстана.

— На гербах Селивановского (Владимирская область) и Шаховского (Московская область) районов изображена колпица

— Колпица является национальной птицей Нидерландов.

К большому сожалению, численность колпиц снижается. Происходит это из-за осушения мелких, хорошо прогреваемых водоемов — основных мест кормления птиц — и из-за сокращения тростниковых зарослей, где традиционно происходит их гнездование. А эта изящная красотка — малая белая цапля, или чепура. Птицу явно что-то заинтересовало, и она долго позировала мне, стоя перед самым объективом. На берегу озера живности не меньше, чем на островах. Один из самых часто встречающихся обитателей здешних мест — степная лисица, или корсак. Корсаки очень похожи на обычных лисиц, только размерами помельче и конец хвоста у них темный, а у обыкновенной лисицы он белый. Живет корсак в норах. Правда, свое жилище ему обустраивать лениво, а потому он занимает норы сурков, сусликов, барсуков. Интереснее всего наблюдать за корсаками в конце мая — июне, когда подращенные щенки вылезают из норы поиграть и погреться на солнышке.

На мелких береговых водоемах можно понаблюдать за различными куликами, прилетающими сюда на завтрак-обед и ужин. А еще тут живет огромная (да-да, я впервые увидела их в таком количестве) колония уток-огарей. На наших московских прудах эти утки встречаются нечасто, тогда как на Маныче колония этих птиц поражает воображение, а взлетающие огари образуют оранжевую тучу над головой. Родственница огаря — утка-пеганка, яркая красавица, которую сложно с кем-либо перепутать. Пеганки не очень пугливы, и при должной осторожности к ним можно подойти почти вплотную. Конечно же, я смогла показать только очень малую часть обитателей орнитологического участка заповедника «Черные земли». Всего здесь можно увидеть более 170 видов птиц. Одни — например, пеликаны, ходулочники, шилоклювки, колпицы — здесь гнездятся. Другие — краснозобые казарки, савки — останавливаются во время миграции. Для бёрдвотчеров (любителей наблюдения за птицами) Маныч-Гудило — самый настоящий орнитологический рай. Лучшее время для приезда — апрель и май, когда еще нет удушающей жары и идет массовый пролет птиц.

Маныч-Гудило — это сотни тысяч птиц и бескрайняя калмыцкая степь с чистейшим воздухом, настоянным на прогретых солнцем степных травах, небо, украшенное россыпью звезд, и необычного вкуса чай из солоноватой воды

А еще в это время на Маныче цветут степи. Представьте себе огромный ковер без конца и края, расшитый желтыми звездочками тюльпанов Биберштейна и алыми тюльпанами Шренка. Кстати, самая большая из ныне сохранившихся популяций тюльпанов Шренка произрастает именно тут, на прибрежных степях Маныча. Приехать в заповедник «Черные земли» можно одним днем на экскурсию, но если хочется увидеть побольше, то лучше всего договориться и пожить несколько дней на кордоне. Конечно, тут не будет любимого россиянами all inclusive, вместо него — бескрайняя калмыцкая степь с чистейшим воздухом, настоянным на прогретых солнцем степных травах, небо, украшенное россыпью звезд, и необычного вкуса чай из солоноватой воды.

Помимо озерного участка, давайте побываем в части, где живут сайгаки. Что же за удивительный зверь такой — сайгак? Когда-то миллионные стада сайгаков населяли территории от крайнего запада Европы до Монголии и Китая. После глобального оледенения ареал их проживания сильно сократился, и сайгаки сохранились лишь в европейских степях.

«На степных равнинах около Борисфена, Танаиса и Ра водится лесная овца, именуемая поляками солгак (Solhac), а московитами — сайгак (Seigack), величиной с косулю, но с более короткими ногами; рога у ней вытянуты вверх и как бы отмечены колечками; московиты делают из них прозрачные рукоятки ножей. Они весьма стремительны и очень высоко прыгают», — описал сайгаков барон Сигизмунд фон Герберштейн в своих «Записках о Московии» в начале XVI века.

Эти удивительные антилопы пережили мамонтов и саблезубых тигров, и лишь человек сумел поставить их на грань исчезновения. Я помню, что в конце 70-х точно можно было купить мясо сайгака в магазине. В советское время у нас их безжалостно отстреливали. Заповндник был организован лишь в июне 1990 года. Основной бедой сайгаков стали их рога. Необычно красивые, словно собранные из колец, они использовались для рукояток ножей, а самое большое истребление самцов сайгаков началось из-за.... тибетской медицины, в которой сайгачий рог считается одним из очень ценных элементов.

Человек с ружьем — это гораздо страшнее, чем голодный волк или шакал.

Еще недавно стоимость килограмма сайгачьих рогов на международном черном рынке достигала $2000–2500. Да и до середины прошлого века в СССР был разрешен промышленный отстрел сайгаков на мясо, сайгачатина продавалась в южных регионах в магазинах наравне с бараниной и говядиной.

Сайгакам не помогли ни их врожденная сверхосторожность, ни умение убегать со скоростью автомобиля, ибо человек с ружьем — это гораздо страшнее, чем голодный волк или шакал. Насколько я знаю, их отстреливали как с движущихся машин, так и с вертолетов. Одна беда, если сайгак долго бежал, то мясо становилось настолько жестским, что никакая варка не помогала. Поэтому охота не могла продолжаться слишком долго. За последнее столетие сайгаков почти полностью истребили, и сейчас они внесены в Международную Красную книгу со статусом «Вид на грани исчезновения».

Сейчас сайгаки обитают только в Казахстане, Западной Монголии, Узбекистане и России (Астраханская область и Калмыкия).

На территории России пять лет назад оставалось всего около 5000 этих животных (для сравнения, 50 лет назад стада сайгаков достигали 800 000 голов).

Покровителем животного в Калмыкии считают Белого Старца — буддийское божество плодородия. Для встречи с удивительными животными мы прилетели в Калмыкию, в заповедник «Черные земли», который занимается охраной и изучением этих краснокнижных животных. Лучшее место для знакомства с сайгаками — кордон «Озерный», расположенный в Меклетинском заказнике, входящем в состав заповедника.

Идеальное время для наблюдения за сайгаками — июль. В это время в Калмыкии настоящее пекло: температура в степи от +40 °С и выше, а потому все животные перемещаются поближе к воде. И возле водопоев можно не только понаблюдать за стадами сайги, но и увидеть лис, корсаков, зайцев, а если повезет, то и волков.

Раннее утро. Солнце уже взошло, но особой жары еще нет. В это время их можно найти на канале, куда сайгаки приходят за живительной влагой. Весной и осенью, когда в степи много сочной зелени, сайгаки могут неделями обходиться без воды, а летный зной вынуждает постоянно быть невдалеке от водоемов.

Инспектора с близлежащего кордона сказали, что сайгаки идут к воде часов с семи, но приехать надо чуть заранее, ибо нужно было успеть расположиться в камышах до того, как первое стадо животных придет на водопой. Камеры включены, машина уехала... Ждем.

Минут через 15–20 за камышами послышались характерные звуки, похожие на горловое пение. Значит, стадо совсем рядом. Первым выходит сайгак-разведчик.

Тут важно его не спугнуть. Убедившись, что опасности нет, разведчик убегает, и через минуту все стадо спускается к каналу. Если не вставать и не делать резких движений, то снимать можно без остановки, животные на присутствие никак не реагируют. Канал — это не только водопой, это еще и возможность искупаться, смыть со шкуры пыль и соль. Помимо выкрученной на максимум настройки «осторожность», выжить сайгакам помогает их умение слиться с окружающим ландшафтом. Летом, когда степь выгорает, сайгаки носят шкурки песочно-степного оттенка, а к зиме меняют ее на белую, которая прекрасно сочетается с выпавшим в степи снегом. Если не считать людей, то основные враги сайги — степные волки, которые не прочь подкрепиться свежей сайгачатинкой. Чаще всего волки нападают именно на водопое, а потому осторожные копытные все время начеку и пускаются в бегство при малейшем намеке на опасность, даже если это просто стая птиц слетела с берега. На артезиане для наблюдения построен скрадок. Он немного защищает нас от палящего солнца. Правда, к полудню понимаешь, что кондиционер — гениальное изобретение человечества. А еще через час думаешь, где раздобыть шаманский бубен, вызывающий дождь, и неистово завидуешь сайгакам, которые в двух шагах от скрадка аппетитно плещутся в прохладной воде. Потом мы выяснили, что вода в артезиане очень соленая, и я с трудом понимаю, как сайгаки (и не только, кстати они) ее пьют. Но, как было сказано в одном фильме: «Жить захочешь — не так раскорячишься». Видимо, многовековая эволюция приспособила степных антилоп к поглощению влаги любой степени солености. По крайней мере известно, что и пресную, и соленую воду сайгаки пьют одинаково успешно — и способны переварить концентрацию соли 20 г на литр. Живут сайгаки большими, до тысячи голов, стадами. Животные, отбившиеся от стада, быстро становятся добычей хищников. Стада постоянно кочуют с места на место в поисках пищи, ибо каждому взрослому животному необходимо 3–5 кг травы в день.

Кочевой образ жизни и хороший аппетит помогли сайгакам нажить еще одних врагов — фермеров. К сожалению, сайгак —животное неграмотное и не знает, где кончается граница заповедника и начинаются фермерские пастбища. А потому периодически стада сайги совершают набеги на травку, предназначенную коровам и барашкам, вызывая тем самым возмущение местных скотоводов. По своей природе сайгаки полигамны, каждый самец имеет гарем из 15–30 самок. Весной беременные самки уходят подальше от источников воды (возле воды слишком много шансов на то, что новорожденные малыши станут добычей степных хищников) в степи. Собравшись кучками среди невысокой травы, устраивают «роддома». Первые несколько дней новорожденные сайгачата лежат на месте и ждут свою маму, которую умеют отличать от других самок по голосу, а уже через шесть-семь дней малыши (в одном помете обычно рождается один-два сайгачонка) способны передвигаться вместе со стадом, забавно выпрыгивая из травы.

Благодаря усилиям службы охраны заповедника и экопросвещению среди местного населения, за последние несколько лет браконьерство в заповедных степях почти исчезло. А значит, можно надеяться на то, что к 2025 году численность реликтовой антилопы в калмыцких степях может увеличиться до 20 000 голов. В 2013 году степная антилопа была внесена в перечень особо ценных диких видов животных и других биологических ресурсов. За отстрел, оборот, скупку, сбыт и хранение любых изделий из его частей наступает уголовная ответственность. Максимальным наказанием является штраф до 2 млн рублей и лишение свободы сроком до семи лет. Экспонат музея заповедника.

Я уверена, что все наши читатели прекрасно знают, как нужно вести себя на заповедных территориях, но на всякий случай еще раз напомню самые основные правила:

• На территории заповедника (как, впрочем, и везде) нельзя мусорить. Весь мусор, включая фантики от конфет и бычки от сигарет, увозим с собой до мусоросборника..



• В заповеднике нельзя рвать цветы, выкапывать растения, ломать ветки..



• Самое страшное бедствие в степях — пожар. А потому при посещении заповедника старайтесь не курить. Но если уж не можете отказаться от этой привычки, то не бросайте окурки на землю. И конечно же, никаких костров! Кстати, брошенная стеклянная бутылка на солнце может сработать как зажигалка.



• На заповедных территориях нельзя шуметь — стоит помнить, что вы в гостях и здесь свои правила.



• Любимую собачку / кошечку / хомячка оставляем дома, посещение заповедных территорий с домашними животными запрещено.

По большей части, везде бы следовало так себя вести.

Доехать до «Черных земель» можно из Элисты на своей машине, если вы уверены, что она пройдет по степи. А если не уверены или машины нет, то перед посещением свяжитесь с заповедником и закажите трансфер. Заповедная «буханка» домчит вас с ветерком, а инспектор по пути расскажет много интересного про сам заповедник и его обитателей.

https://lenorlux.livejournal.com/578845.html

https://moya-planeta.ru/reports/view/rozovye_pelikany_i_drug...

https://moya-planeta.ru/reports/view/sajgak_stepnaya_antilop...