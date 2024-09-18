Миниатюрные скульптуры Санкт-Петербурга

В Екатерининском парке появилась треуголка Пушкина На скамье недалеко от Камероновой галереи в Екатерининском парке установили бронзовый памятный знак, посвящённый Пушкину. Автор композиции — Татьяна Кунчукина, скульптор-стажер Творческой мастерской скульптуры Российской академии художеств.

В основе памятного знака лежит цитата Анны Ахматовой из стихотворения «В Царском селе»: «Здесь лежала его треуголка и растрепанный том Парни».

Теперь скамейку украшают треуголка, раскрытая книга и яблоки, которые лицеисты рвали в царскосельских садах.

А вы знали, что у Мурино есть свои хранители? Милые хранители сада в Мурино

Их создал скульптор Денис Третьяков в 2023 году. Шесть миниатюрных бронзовых персонажей под общим названием Хранители «Сада четырех сезонов» установлены в укромных уголках аллеи на Екатерининской улице.

Миниатюрные скульптуры на Екатерининской улице в Мурино Бронзовые скульптуры стали Хранителями «Сада четырех сезонов», они будут оберегать сад от всех недугов и приносить счастье жителям. Всего 6 персонажей: хранители домашнего уюта, богатства и благополучия, хорошей погоды, веселья и игр, сновидений, вдохновения и творчества. Скульптуры совсем небольшие, не более 25 см высотой, и спрятаны в укромных локациях аллеи. Чтобы их встретить, вам придется быть особо внимательными во время прогулки. На Екатерининской улице недавно установили новые фигурки-хранители. Фонарь нотного магазина Этот необычный фонарь с мини-оркестром можно обнаружить прямо на Невском проспекте. Автор светильника - художник Виктор Севаков. Бронзовые фигурки — хранители растений, сладостей, домашних животных и порядка — стали продолжением существующей композиции из мини-скульптур, которая появилась осенью прошлого года.

Ангелочек с чемоданом в Петербурге В Петербурге замечен грустный ангел с чемоданчиком Склонив голову, он куда-то уходит от нас по дорожному указателю в направлении улицы Радищева. Необычную скульптуру можно увидеть на знаке на пересечении Кирочной и Радищева улиц.

«Петербургский студент» Открытый в этом году фонтанный комплекс — это лишь один из множества культурных объектов, подаренных Санкт-Петербургскому университету в честь его 300-летия. Но нас привлек не сам комплекс, а установленая там бронзовая скульптура «Петербургский студент». Фигурку выполнили на основе рисунков известного художника Романа Шустрова.

Кстати, о художнике Шустрове. Это его работа — знаменитый петербургский ангел Вот такой интеллигентный настоящий петербуржец сидит на лавочке в Измайловском саду. Табличка с комментарием от автора памятника Петербургскому ангелу Ангел в Измайловском саду и его создатель Роман Шустров Старичок с ветряком – четвёртый ангел скульптора Шустова в Петербурге. Ангел скульптора Романа Шустрова будет сидеть на лавочке на Матисовом острове в окружении благоухающих цветов и радовать петербуржцев, сообщили еще летом 2023 года.

Самый знаменитый сидит на лавочке в Измайловском саду рядом с Молодёжным театром на Фонтанке. Его фото чуть выше. Ещё один – Босоногий ангел – установлен в Любашинском саду. Печальный ангел появился два года назад на набережной реки Карповки в память о погибших медиках и авторах скульптуры – Романе Шустрове и его жене Марии Касьяненко. Вернее их не 4, а уже 5. Последний ангел работы Шустрова как раз посажен у фонтана, который был недавно открыт. Самый верхний рассказ об Ангелах скульптора.

Еще представители малой формы: Кошка Тишина Матроскина в тельняшке гуляет под окнами дома на Марата у галереи Митьки-Арт. Памятник коту Елисею и кошке Василисе на Малой Садовой. Некоторые говорят, что установлены они в честь кошек, спасших Ленинград во время блокады. У Елисея вечно "тырят" монетки, которые туда закидывают туристы.

Памятник котёнку Фунтику.

Расположен у известного котокафе "Республика кошек" на Якубовича 10. Автор Семен Платонов. Котенок практически в натуральную величину, ведь его высота всего I5 смКот на Кошачьем острове

Дело в том, что Канонерский остров раньше именовался Кошачьим, а теперь стало понятно, что кота там очень не хватает. Установили делового котика у дома дома 24. Есть и еще кошачьи скульптуры, но они побольше. Заяц у Петропавловки. Вспоминается легенда о том, как заяц выскочил навстречу Петру I как раз в этом самом месте — на Заячьем острове. Бегемотиха Тоня во дворе филологического факультета СПбГУ. Говорят, она помогает незамужним девушкам найти своего суженого, для этого нужно потереть её ушко. И, конечно, знаменитый Чижик-пыжик на Фонтанке. Кстати, вы знали, что его похищали 7 раз, но столько же раз отливали снова? А ведь его не так-то и легко стащить.

Памятник Колюшке есть в Кронштадте, он расположился на стене Обводного канала. Это не просто памятник рыбке, но и памятник Блокадному Петербургу, эта маленькая рыбка помогла людям выжить в эти сложные времена. У памятника есть табличка со стихами. Стих в карусели, листайте. Кстати, памятник Колюшке - единственный в Мире

Есть еще вот такой Маленький принц, но где расположен не знаю. По сравнению с рукой понятен его крохотный размер.

А еще вот такой формат. Санкт-Петербург стал городом «два в одном». В Александровском парке, метро Горьковская, второй раз за лето открылся архитектурный, познавательный, туристический комплекс «Мини-город». «Мини-город» — это огороженный, облагороженный и благоустроенный кусочек парка. На территории центра «Мини-город» расположили макеты исторических ансамблей, дворцов и соборов. Модели выполнены из бронзы и гранита, основной объем создан гранитными плитами, а мелкий декор и фасады выполнены в бронзе. Масштаб зданий 1:33. Я просто отобрала фото, на которыз можно сказать есть минискульптуры исторических ансамблей. В «Мини-городе» нашли свое место самые важные архитектурные доминанты Санкт-Петербурга: Зимний дворец, Главный штаб, Александровская колонна, Казанский и Исаакиевский соборы, Петропавловская крепость, Биржа, Ростральные колоны, Сенат, Адмиралтейство, Инженерный замок. Чего-то не хватает? Спаса на Крови. Когда «Мини-город» открыли в него хлынули вандалы, отрывали колоны, кресты и другой декор со зданий. Сильнее всех пострадал от рук вандалов Спас на Крови, после закрытия центра его увезли на реставрацию, до сих пор не вернули. Вот такие дела.

Наверное, я не все смогла найти из минискульптурок города, но уж что нашла, то наше!