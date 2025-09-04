Некоторые факты из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского

На фоне скандальной истории с Азербайджаном, в котором азербайджанцы снесли памятник гениальному художнику в Айвазовскому в городе Ханкенди (в Карабахе). Власти Азербайджана снесли памятник художнику Айвазовскому в Степанакерте

В статье на страницах ТАСС российские журналисты использовали советские топонимы — Нагорный Карабах вместо Карабаха и Степанакерт вместо Ханкенди.

Что тут началось. Ножками затопали, ручками захлопали и в бессильной злобе азербайджанское СМИ назвало Калининград Кёнигсбергом, — DW. На сайте издания появились публикации, в которых российский Калининград назван Кёнигсбергом. Также в других материалах город Оренбург упоминается как Орынбор, а река Волга — как Итиль.

Ну пусть бесятся, а мы ...вспомним о величайшем гении 19 столетия Иване Айвазовском. О его пути, по которому ему пришлось пройти к вершинам мировой славы и всеобщего признания, о маленьких профессиональных хитростях, о благотворительных деяниях на благо родного города и о многом другом, что заставляет мир "снимать шляпу" перед этим удивительным человеком. «Портрет И. Айвазовского». Автор: Тыранов Алексей Васильевич.

Морской пейзаж Айвазовского - это огромная сила водной стихии, гениально переданная на сухом холсте. Рассматривая пейзажи мариниста, иногда замирает сердце от доносящихся звуков рокочущего моря и сверкающего от молний неба, а иногда оно млеет от нежного шептания волн, накатывающих на берег. Воистину дар живописца, полученный от Бога.

Волшебник с кисточкой

Вокруг Айвазовского всегда ходило множество слухов и домыслов, которые распространяли его завистники. Поговаривали, что для создания своих гениальных полотен живописец использует необычные краски, а на их экспозициях в галереях устанавливает за холстом лампу, дабы создать иллюзию свечения воды и неба.

И. К. Айвазовский. Девятый вал. 1850. Автор. И.К.Айвазовский.

Однако эти слухи не имели под собой никаких оснований. А Айвазовскому нередко приходилось работать на публике, чтобы развеять все ее сомнения. При этом приводя окружающих в полное изумление, своей скоростью и четкостью в работе. Все помнят славноизвестную историю, когда маститый художник на глазах изумленных студентов написал за пару часов картину, довольно внушительных размеров.

«Берег моря. Штиль», 1843 год

Удивлять людей Ивану приходилось еще с самого детства, когда вначале самостоятельно освоил игру на скрипке, а затем когда в нем раскрылся удивительный дар к рисованию. Буря над Евпаторией. Автор. И.К.Айвазовский. «Бурное море», 1868 г

Талантливому самородку из бедной армянской семьи покровительствовали многие меценаты. Но особую роль в его судьбе сыграл градоначальник города Феодосии Александр Иванович Казначеев. Это с его легкой руки Айвазовский оказался в Петербургской Академии художеств на обучении за казенный счет. Там Иван сразу же был замечен и стал любимым учеником. «Вид Константинополя и Босфора». (1856). Автор. И.К.Айвазовский. «Взгляд из Байдарских ворот»

О том, как ученик обошел своего учителя

Признание публики не заставило долго ждать. И молва об уникальном таланте феодосийского парня-самородка докатилась до самого императора Николая I. Он то и порекомендовал его в ученики французскому живописцу-маринисту Филиппу Таннеру. Филипп, будучи человеком честолюбивым и завистливым, сразу же увидел в Айвазовском конкурента и всеми средствами пытался задвинуть молодого художника. Галатская башня в лунную ночь. (1845). Автор. И.К.Айвазовский. «Вид Малаги», 1854 г

Одна только мысль, что ученик однажды превзойдет своего учителя, приводила его в ужас. И поэтому Таннер категорически запретил писать Ивану свои работы и отправлять на какие-либо выставки. Молодому таланту некоторое время пришлось усердно смешивать краски и быть посыльным у своего завистливого французского учителя. “Неаполитанский залив”. Автор. И.К.Айвазовский. «Вечер на море», Айвазовский Иван Константинович, 1871 г

Но вскоре Филиппа Таннера ожидал неприятный сюрприз. В 1836 году на экспозиции в Академии художеств Айвазовский выставил пять своих неподражаемых полотен, что вызвало бурю восторгов публики и критиков, а также грандиозный скандал, который устроил француз. Жалоба дошла до самого императора, и тот был вынужден запретить на пол года Айвазовскому писать картины.

Восходящая звезда русской живописи

Эта скандальная история и сыграла роль черного пиара для начинающего художника. Слава запрещенного живописца так разогрела интерес не только обычной публики и критиков, но и влиятельных людей России. Бриг «Меркурий» после победы над двумя турецкими судами встречается с русской эскадрой. 1848. Автор. И.К.Айвазовский. «Закат», Айвазовский Иван Константинович, 1866 год



Работы Айвазовского стали высоко оценивать в Академия художеств - золотые медали следовали одна за другой. А потом и вовсе было решено выпустить тантливого художника из стен академии на два года ранее и отправить в Крым с заданием написать несколько пейзажей. С чем Иван Константинович конечно же блестяще справился. Затем последовала пенсионерская поездка по странам Европы за счет Академии. “Штиль”. Автор. И.К.Айвазовский. Штиль, Иван Константинович Айвазовский (1885)

Живя и работая за границей, Айвазовский и там снискал себе огромную популярность и славу. Так к примеру, за полотно «Хаос. Сотворение мира», основанное на библейском сюжете, Папа Римский Григорий XVI наградил художника золотой медалью. И находясь под впечатлением, захотел приобрести его. Иван Константинович денег не взял, а картину все же подарил высокопоставленному сановнику. «Хаос. Сотворение мира»

И сразу же всем захотелось заполучить работу того же художника, чье полотно стало украшением стен Ватикана. Николай Гоголь напишет по этому поводу Айвазовскому в переписке: “Твой «Хаос» поднял хаос в Ватикане”. И действительно полотна художника расходились как горячие пирожки, невзирая на замечания некоторых критиков. А критиковали в основном за штампы в композиции и колорите.

Маленькие хитрости великого художника-мариниста «Вид на крутой скалистый берег и бурное море на закате». Автор. И.К.Айвазовский. «Морской вид», 1841 г

Но Айвазовский стремительно развивался, так как работал он много и очень быстро. Как известно на написание одного полотна он тратил не более десяти дней. Поэтому и наследие его так огромно - шесть тысяч холстов. Такая производительность кажется невероятной. Но внимательно присмотревшись к его шедеврам, понимаем, к какой хитрости прибегал маститый живописец в своей работе.

“Радуга”. Автор. И.К.Айвазовский. «Корабль в море», 1875 г

При детальном просмотре нескольких картин одновременно можно заметить, что все они имеют много общего. Во-первых, каждую работу художник писал от центра полотна, где изображал предмет, игравший ключевую роль. Как правило, это был гребень волны, корабль или плот, которые прописывал до мельчайших подробностей, а вот все остальное - легко и почти схематично, используя импрессионистическую манеру. «Корабль в море», 1875 г

Башни на скале у Босфора. Автор. И.К.Айвазовский. Море, 1898 г

Доведя картину до полуготовности, мастер добавлял четкие и яркие штрихи и детали. Пену на волнах и на поверхности воды, блики света, детали кораблей он прорабатывал скрупулезно и реалистично. И благодаря этому приему зритель воспринимает картины Айвазовского так, как наш "глаз видит действительность, — в общем, но отмечая мелкие интересные нам детали". Море, 1898 г

“Прощание Пушкина с морем”. Автор. И.К.Айвазовский.

И что интересно, работая в такой манере, практически невозможно создать портрет и, по-видимому, потому Айвазовский практически не писал людей. Даже на знаменитом потрете «Прощание Пушкина с морем» поэта написал всем известный Илья Репин. "Прощание Пушкина с морем". Автор. И.К.Айвазовский.

“Пушкин на берегу моря”. Автор. И.К.Айвазовский. "Пушкин на берегу Черного моря" 1887г

Впрочем, потом Айвазовский не раз писал потрет Пушкина самостоятельно, и как правило на берегу моря. Есть у художника автопортрет, написанный в 1874 году. Но это всего лишь исключительные случаи. "Пушкин на берегу Черного моря" 1887г

Автопортрет И. Айвазовского (1874), Уффици. Автор. И.К.Айвазовский.

Синопский бой. Автор. И.К.Айвазовский.

Наваринский бой. Автор. И.К.Айвазовский. Чесменский бой 25-26 июня 1770 года, 1848 г

Смотр Черноморского флота в 1849 году (первым идет флагман «12 Апостолов»). Автор. И.К.Айвазовский.

Удивительные зимние пейзажи глазами Ивана Айвазовского

У многих из нас гений русской марины ассоциируется лишь с морским пейзажем. Однако не многим известно, что писал он и удивительно волшебные зимние пейзажи. Картины на эту тематику представляют большую редкость, так как их совсем мало. Исаакиевский собор в морозный день.(1891). Автор. И.К.Айвазовский.

Созерцая зимние пейзажи Айвазовского, сложно не согласиться с тем, что к холсту приложил руку настоящий мастер, знающий до мельчайших подробностей все нюансы природных явлений. Зимний пейзаж. (1874). Автор. И.К.Айвазовский.

И будучи уже достаточно богатым и знаменитым, на пике славы и признания, мастер продолжал работать самоотверженно и с большим упорством и вдохновением. Он всегда был уверен в том, "что лучшая его картина — та, над которой он работает прямо сейчас".

Зимний пейзаж. (1876). Автор. И.К.Айвазовский. Иван Айвазовский «Зимний пейзаж» (1875), в частной коллекции Иван Айвазовский «Замерзший Босфор под снегом» (1874), Президентский дворец, Анкара. Иван Айвазовский «Вытягивание лошади и телеги из под льда» (1876), Галерея Гарига Басмаджяна Иван Айвазовский «Ледоколы на Неве в Санкт-Петербурге» (1877), 57×78 см, в частной коллекции Иван Айвазовский «Александр II на замерзшей Неве» (1890), в частной коллекции Иван Айвазовский «Москва зимой. Вид с Воробьевых гор» (1872) Иван Айвазовский «Петербург. Переправа через Неву» (1870-е), Национальный музей «Киевская картинная галерея» Иван Айвазовский «Зимняя сцена в Малороссии» (1868), в частной коллекции Иван Айвазовский «Телега с волами зимой» (1866), в частной коллекции Иван Айвазовский «Зимний обоз в пути» (1857), 94×138 см, Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник Иван Айвазовский «Сигнал бури» (1851), Тульский областной художественный музей Картина «Ледяные горы» написана Иваном Айвазовским в 1870-м году

Вы не поверите, но в свое время известный критик, Александр Бенуа предлагал из шести тысяч морских и сухопутных пейзажей Ивана Айвазовского отобрать сотню лучших, а все остальные работы, приравняв их к малярству, сжечь. Мог ли вначале 20 века, искусствовед предполагать, что не пройдет и столетие, как полотна прославленного мариниста будут уходить на международных аукционах за миллионы долларов. Тому подтверждение - Лондонские торги в ноябре месяце этого года. Какая картина Айвазовского, перешагнув миллионную отметку, была продана с молотка и заняла 8-е место в личном рейтинге художника и почему так был категоричен Бенуа?

Личность художника - это неотъемлемая часть его искусства. И это невзирая на то, что многие пытаются оторвать произведения от их автора и придать им значение самодостаточности. Однако именно личность самого мастера всегда ложится отпечатком на его работы. Так и в случае с Иваном Айвазовским, который до последних дней своей жизни отдавал себя морской тематике. Море для него было некой тайной мироздания, хаоса, рождения жизни, всепоглощающей стихией. Оно несло в себе огромное количество эмоциональных оттенков – от ласкового, спокойного, тихого, нежащегося под лучами предрассветного солнца, до штормового и опасного, несущего гибель всему живому. Иван Константинович Айвазовский - выдающийся российский маринист.