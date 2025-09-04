Мы из Советског...
Мы из Советского Союза

Некоторые факты из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского

На фоне скандальной истории с Азербайджаном, в котором азербайджанцы снесли памятник гениальному художнику в Айвазовскому в городе Ханкенди (в Карабахе).Власти Азербайджана снесли памятник художнику Айвазовскому в Степанакерте
В статье на страницах ТАСС российские журналисты использовали советские топонимы — Нагорный Карабах вместо Карабаха и Степанакерт вместо Ханкенди.

Что тут началось. Ножками затопали, ручками захлопали и в бессильной злобе азербайджанское СМИ назвало Калининград Кёнигсбергом, — DW. На сайте издания появились публикации, в которых российский Калининград назван Кёнигсбергом. Также в других материалах город Оренбург упоминается как Орынбор, а река Волга — как Итиль.
Ну пусть бесятся, а мы ...вспомним о величайшем гении 19 столетия Иване Айвазовском. О его пути, по которому ему пришлось пройти к вершинам мировой славы и всеобщего признания, о маленьких профессиональных хитростях, о благотворительных деяниях на благо родного города и о многом другом, что заставляет мир "снимать шляпу" перед этим удивительным человеком.«Портрет И. Айвазовского». Автор: Тыранов Алексей Васильевич.
Морской пейзаж Айвазовского - это огромная сила водной стихии, гениально переданная на сухом холсте. Рассматривая пейзажи мариниста, иногда замирает сердце от доносящихся звуков рокочущего моря и сверкающего от молний неба, а иногда оно млеет от нежного шептания волн, накатывающих на берег. Воистину дар живописца, полученный от Бога.

 

Волшебник с кисточкой
Вокруг Айвазовского всегда ходило множество слухов и домыслов, которые распространяли его завистники. Поговаривали, что для создания своих гениальных полотен живописец использует необычные краски, а на их экспозициях в галереях устанавливает за холстом лампу, дабы создать иллюзию свечения воды и неба.

И. К. Айвазовский. Девятый вал. 1850. Автор. И.К.Айвазовский.
Однако эти слухи не имели под собой никаких оснований. А Айвазовскому нередко приходилось работать на публике, чтобы развеять все ее сомнения. При этом приводя окружающих в полное изумление, своей скоростью и четкостью в работе. Все помнят славноизвестную историю, когда маститый художник на глазах изумленных студентов написал за пару часов картину, довольно внушительных размеров.
«Берег моря. Штиль», 1843 год
Удивлять людей Ивану приходилось еще с самого детства, когда вначале самостоятельно освоил игру на скрипке, а затем когда в нем раскрылся удивительный дар к рисованию.Буря над Евпаторией. Автор. И.К.Айвазовский.«Бурное море», 1868 г
Талантливому самородку из бедной армянской семьи покровительствовали многие меценаты. Но особую роль в его судьбе сыграл градоначальник города Феодосии Александр Иванович Казначеев. Это с его легкой руки Айвазовский оказался в Петербургской Академии художеств на обучении за казенный счет. Там Иван сразу же был замечен и стал любимым учеником.«Вид Константинополя и Босфора». (1856). Автор. И.К.Айвазовский.«Взгляд из Байдарских ворот»

 

О том, как ученик обошел своего учителя
Признание публики не заставило долго ждать. И молва об уникальном таланте феодосийского парня-самородка докатилась до самого императора Николая I. Он то и порекомендовал его в ученики французскому живописцу-маринисту Филиппу Таннеру. Филипп, будучи человеком честолюбивым и завистливым, сразу же увидел в Айвазовском конкурента и всеми средствами пытался задвинуть молодого художника.Галатская башня в лунную ночь. (1845). Автор. И.К.Айвазовский.«Вид Малаги», 1854 г
Одна только мысль, что ученик однажды превзойдет своего учителя, приводила его в ужас. И поэтому Таннер категорически запретил писать Ивану свои работы и отправлять на какие-либо выставки. Молодому таланту некоторое время пришлось усердно смешивать краски и быть посыльным у своего завистливого французского учителя.“Неаполитанский залив”. Автор. И.К.Айвазовский.«Вечер на море», Айвазовский Иван Константинович, 1871 г
Но вскоре Филиппа Таннера ожидал неприятный сюрприз. В 1836 году на экспозиции в Академии художеств Айвазовский выставил пять своих неподражаемых полотен, что вызвало бурю восторгов публики и критиков, а также грандиозный скандал, который устроил француз. Жалоба дошла до самого императора, и тот был вынужден запретить на пол года Айвазовскому писать картины.

Восходящая звезда русской живописи
Эта скандальная история и сыграла роль черного пиара для начинающего художника. Слава запрещенного живописца так разогрела интерес не только обычной публики и критиков, но и влиятельных людей России.Бриг «Меркурий» после победы над двумя турецкими судами встречается с русской эскадрой. 1848. Автор. И.К.Айвазовский.«Закат», Айвазовский Иван Константинович, 1866 год

Работы Айвазовского стали высоко оценивать в Академия художеств - золотые медали следовали одна за другой. А потом и вовсе было решено выпустить тантливого художника из стен академии на два года ранее и отправить в Крым с заданием написать несколько пейзажей. С чем Иван Константинович конечно же блестяще справился. Затем последовала пенсионерская поездка по странам Европы за счет Академии.“Штиль”. Автор. И.К.Айвазовский.Штиль, Иван Константинович Айвазовский (1885)
Живя и работая за границей, Айвазовский и там снискал себе огромную популярность и славу. Так к примеру, за полотно «Хаос. Сотворение мира», основанное на библейском сюжете, Папа Римский Григорий XVI наградил художника золотой медалью. И находясь под впечатлением, захотел приобрести его. Иван Константинович денег не взял, а картину все же подарил высокопоставленному сановнику.«Хаос. Сотворение мира»
И сразу же всем захотелось заполучить работу того же художника, чье полотно стало украшением стен Ватикана. Николай Гоголь напишет по этому поводу Айвазовскому в переписке: “Твой «Хаос» поднял хаос в Ватикане”. И действительно полотна художника расходились как горячие пирожки, невзирая на замечания некоторых критиков. А критиковали в основном за штампы в композиции и колорите.

Маленькие хитрости великого художника-мариниста«Вид на крутой скалистый берег и бурное море на закате». Автор. И.К.Айвазовский.«Морской вид», 1841 г
Но Айвазовский стремительно развивался, так как работал он много и очень быстро. Как известно на написание одного полотна он тратил не более десяти дней. Поэтому и наследие его так огромно - шесть тысяч холстов. Такая производительность кажется невероятной. Но внимательно присмотревшись к его шедеврам, понимаем, к какой хитрости прибегал маститый живописец в своей работе.

“Радуга”. Автор. И.К.Айвазовский.«Корабль в море», 1875 г
При детальном просмотре нескольких картин одновременно можно заметить, что все они имеют много общего. Во-первых, каждую работу художник писал от центра полотна, где изображал предмет, игравший ключевую роль. Как правило, это был гребень волны, корабль или плот, которые прописывал до мельчайших подробностей, а вот все остальное - легко и почти схематично, используя импрессионистическую манеру.
Башни на скале у Босфора. Автор. И.К.Айвазовский.Море, 1898 г
Доведя картину до полуготовности, мастер добавлял четкие и яркие штрихи и детали. Пену на волнах и на поверхности воды, блики света, детали кораблей он прорабатывал скрупулезно и реалистично. И благодаря этому приему зритель воспринимает картины Айвазовского так, как наш "глаз видит действительность, — в общем, но отмечая мелкие интересные нам детали".
“Прощание Пушкина с морем”. Автор. И.К.Айвазовский.
И что интересно, работая в такой манере, практически невозможно создать портрет и, по-видимому, потому Айвазовский практически не писал людей. Даже на знаменитом потрете «Прощание Пушкина с морем» поэта написал всем известный Илья Репин.
“Пушкин на берегу моря”. Автор. И.К.Айвазовский."Пушкин на берегу Черного моря" 1887г
Впрочем, потом Айвазовский не раз писал потрет Пушкина самостоятельно, и как правило на берегу моря. Есть у художника автопортрет, написанный в 1874 году. Но это всего лишь исключительные случаи.
Автопортрет И. Айвазовского (1874), Уффици. Автор. И.К.Айвазовский.
Синопский бой. Автор. И.К.Айвазовский.
Наваринский бой. Автор. И.К.Айвазовский.Чесменский бой 25-26 июня 1770 года, 1848 г
Смотр Черноморского флота в 1849 году (первым идет флагман «12 Апостолов»). Автор. И.К.Айвазовский.

Удивительные зимние пейзажи глазами Ивана Айвазовского
У многих из нас гений русской марины ассоциируется лишь с морским пейзажем. Однако не многим известно, что писал он и удивительно волшебные зимние пейзажи. Картины на эту тематику представляют большую редкость, так как их совсем мало.Исаакиевский собор в морозный день.(1891). Автор. И.К.Айвазовский.
Созерцая зимние пейзажи Айвазовского, сложно не согласиться с тем, что к холсту приложил руку настоящий мастер, знающий до мельчайших подробностей все нюансы природных явлений.Зимний пейзаж. (1874). Автор. И.К.Айвазовский.
И будучи уже достаточно богатым и знаменитым, на пике славы и признания, мастер продолжал работать самоотверженно и с большим упорством и вдохновением. Он всегда был уверен в том, "что лучшая его картина — та, над которой он работает прямо сейчас".

Зимний пейзаж. (1876). Автор. И.К.Айвазовский.Иван Айвазовский «Зимний пейзаж» (1875),  в частной коллекцииИван Айвазовский «Замерзший Босфор под снегом» (1874), Президентский дворец, Анкара.Иван Айвазовский «Вытягивание лошади и телеги из под льда» (1876),  Галерея Гарига БасмаджянаИван Айвазовский «Ледоколы на Неве в Санкт-Петербурге» (1877), 57×78 см, в частной коллекцииИван Айвазовский «Александр II на замерзшей Неве» (1890),  в частной коллекцииИван Айвазовский «Москва зимой. Вид с Воробьевых гор» (1872)Иван Айвазовский «Петербург. Переправа через Неву» (1870-е),  Национальный музей «Киевская картинная галерея»Иван Айвазовский «Зимняя сцена в Малороссии» (1868),  в частной коллекцииИван Айвазовский «Телега с волами зимой» (1866),  в частной коллекции Иван Айвазовский «Зимний обоз в пути» (1857), 94×138 см, Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедникИван Айвазовский «Сигнал бури» (1851), Тульский областной художественный музейКартина «Ледяные горы» написана Иваном Айвазовским в 1870-м году

Вы не поверите, но в свое время известный критик, Александр Бенуа предлагал из шести тысяч морских и сухопутных пейзажей Ивана Айвазовского отобрать сотню лучших, а все остальные работы, приравняв их к малярству, сжечь. Мог ли вначале 20 века, искусствовед предполагать, что не пройдет и столетие, как полотна прославленного мариниста будут уходить на международных аукционах за миллионы долларов. Тому подтверждение - Лондонские торги в ноябре месяце этого года. Какая картина Айвазовского, перешагнув миллионную отметку, была продана с молотка и заняла 8-е место в личном рейтинге художника и почему так был категоричен Бенуа?
Личность художника - это неотъемлемая часть его искусства. И это невзирая на то, что многие пытаются оторвать произведения от их автора и придать им значение самодостаточности. Однако именно личность самого мастера всегда ложится отпечатком на его работы. Так и в случае с Иваном Айвазовским, который до последних дней своей жизни отдавал себя морской тематике. Море для него было некой тайной мироздания, хаоса, рождения жизни, всепоглощающей стихией. Оно несло в себе огромное количество эмоциональных оттенков – от ласкового, спокойного, тихого, нежащегося под лучами предрассветного солнца, до штормового и опасного, несущего гибель всему живому.Иван Константинович Айвазовский - выдающийся российский маринист.Иван Константинович Айвазовский - выдающийся российский маринист.

Для Айвазовского, для которого море было всеобъемлющей темой, не составляло большого труда писать даже самые сильные шторма, ураганы и бури. Для этого ему не нужно было стоять на берегу моря с мольбертом, пытаясь удержать его от порывов ветра. Он все свои работы творил в огромной мастерской своего дома. Что любопытно, ее стены были окрашены в терракотовый цвет и в ней не было ни одного окна, обращенного в сторону моря. Ему не нужно было видеть море перед глазами, живописец работал исключительно по памяти, которая у него была феноменальной. Ему иногда было больше чем достаточно беглых карандашных набросков в своих крошечных записных книжках. Айвазовский много путешествовал, был замечательным наблюдателем, а прекрасная память помогала ему создавать шедевры.Иван Айвазовский.
На могильной плите Айвазовского написано: «Рожденный смертным — оставил по себе бессмертную память». Бесспорно, это так! В наше время, когда ценность живописи легко измерить её ценой на арт-рынке, Айвазовского можно смело назвать одним из самых значимых российских живописцев. Сегодня полотна великого мариниста стоят целое состояние. А насколько сейчас востребованы его работы, можно судить, отслеживая результаты ежегодных аукционных торгов. Итак, личный рейтинг полотен художника, ушедших с молотка за последних два десятка лет.

1-е место - «Вид Константинополя и Босфора» (1856)«Вид Константинополя и Босфора». (1856 год.)  Художник: Иван Айвазовский.
В 2012 году на лондонском аукционе торгового дома Sotheby's был установлен рекорд для картин российского мариниста. Полотно под названием «Вид Константинополя и Босфора», передающее турецкий колорит, ушло в частную коллекцию за 3 миллиона 230 тысяч фунтов стерлингов, что в переводе на доллары составляло 4,1 миллиона, а на рубли - более 270 миллионов. Назначенный в 1845 году на пост художника Адмиралтейства, Айвазовский в составе Средиземноморской географической экспедиции посетил Стамбул. Столица Османской империи произвела на художника неизгладимое впечатление. За несколько дней пребывания он сделал немало эскизов, многие из которых легли в основу 40 картин, которые художник напишет на заказ правящему султану Абдул-Азизу. А спустя 10 лет живописец по памяти, как и большинство своих полотен, восстановит вид константинопольского порта и мечети Топхане Нусретие в своей работе «Вид Константинополя и Босфора».

2-е место «Американские суда у скалы Гибралтара» (1873)«Американский торговый флот за Гибралтарской скалой». (1873 год). Художник: Иван Айвазовский.
«Американские суда у скалы Гибралтара» - вторая по дороговизне работа русского мариниста. В 2007 году его продали с аукциона торгового дома Christie's за 2 миллиона 708 тысяч фунтов, что приравнивалось к 3,5 миллионам долларов. Эту картину Айвазовский также писал по памяти. «Движения живых стихий неуловимы для кисти: писать молнию, порыв ветра, всплеск волны немыслимо с натуры. Для этого-то художник и должен запомнить их, и этими случайностями, равно как и эффектами света и теней, обставлять свою картину», - так художник говорил своем творческом методе. Это «воспоминание» живописец также привез из путешествий к берегам британской колонии и хранил в памяти около 30 лет, прежде, чем перенес на полотно.

3-е место «Варяги на Днепре» (1876)«Варяги на Днепре». (1876 год). Холст, масло. Художник: Иван Айвазовский.
Замыкает тройку самых дорогих произведений Айвазовского пейзаж «Варяги на Днепре», который приобрел частный коллекционер за 3 миллиона 300 тысяч долларов в 2006 году.
Сюжет картины – путь варягов по главной торговой артерии Киевской Руси, Днепру. Это полотно - дань романтической традиции. На переднем плане картины – ладья, на которой стоят сильные и отважные воины, и среди них, судя по всему, сам князь. Героическое начало сюжета подчёркивается вторым названием картины: «Варяжская сага – путь из варяг в греки».

4-е место «Вид Константинополя» (1852)«Вид Константинополя» (1852год.) Художник: Иван Айвазовский.
Четвёртый миллионер кисти Айвазовского – «Вид Константинополя», ещё одна картина, написанная по впечатлениям от поездки 1845 года. Её цена составила 3 миллиона 150 тысяч долларов. Вскоре после окончания Крымской войны Айвазовский возвращался из Парижа, где состоялось открытие его персональной выставки. Путь художника лежал через Стамбул. Там он был принят турецким султаном и пожалован орденом «Нишан Али» IV степени. С тех пор завязалась тесная дружба Айвазовского с константинопольцами. Он приезжал сюда не раз: в 1874, 1880, 1882, 1888 и 1890 годах. Здесь проходили его выставки, он встречался с правителями Турции и получал от них награды.

5-е место «Исаакиевский собор в морозный день» (1891)Исаакиевский собор в морозный день. (1891 год.) Холст, масло. 110 × 144 см. Частная коллекция.
Картина «Исаакиевский собор в морозный день» была продана на аукционе Christie's за 2 миллиона 125 тысяч долларов в 2004 году. Это один из редких городских пейзажей художника-мариниста. С Петербургом была связана вся жизнь Айвазовского, хотя родился и большую её часть он прожил в Крыму. В Петербург он переезжает из Феодосии в 16 лет, чтобы поступить в Академию художеств. Вскоре, благодаря своим успехам, молодой живописец завязывает знакомства с ведущими художниками, писателями, музыкантами: Пушкиным, Жуковским, Глинкой, Брюлловым. В 27 лет он становится академиком пейзажной живописи Петербургской Академии художеств. И затем, в течение жизни, Айвазовский регулярно приезжает в столицу.

6-е место «Константинополь на рассвете » (1851)«Константинополь на рассвете». (1851 год). Художник: Иван Айвазовский.
Шестое место занимает ещё один вид Константинополя, на сей раз «Константинополь на рассвете». Он продан был в 2007-м за 1 миллион 800 тысяч долларов. Эта картина является самой ранней из «константинопольских миллионерш» Айвазовского.

7-е место «Девятый вал» (1850)«Девятый вал».(1850 год). Художник: Иван Айвазовский.
Невзирая на то, что великого мариниста большинство знает по его шедевру «Девятый вал», это полотно в рейтинге аукционных продаж занимает лишь 7-е место. В 2005 году за нее дали один миллион 704 тысячи долларов. В центре сюжета – несколько моряков, спасшихся во время бушевавшей бури. Она на щепки разбила и разметала корабль, но храбрецы, уцепившись за мачту, остались в живых. Восходит солнце, но испытания моряков не окончены: надвигается девятый вал...

8-е место «Генуэзские башни на Черном море» (1895)«Генуэзские башни на Черном море» (1895 год). Художник: Иван Айвазовский.
И наконец, картина, ушедшая с молотка буквально совсем недавно. Торги были организованы британским аукционным домом Christie's в рамках «русской недели», которая традиционно проходит в Лондоне два раза в год: в мае — июне и ноябре — декабре. Это морской пейзаж - «Генуэзские башни на Черном море». Оценочная стоимость картины на аукционе составляла $940 000 — $1,2 млн (700 000 — 900 000 фунтов стерлингов), в итоге ее продали за $1,15 млн (862 500 фунтов стерлингов).
Картина была написана Айвазовским в 1895 году и посвящена Феодосии — эти места художник очень любил. На холсте изображен участок крепости XIV века вдоль береговой линии Феодосии. Полотно было хорошо известно и выставлялось при жизни художника. Картина находилась в частной коллекции в Калифорнии, где хранилась более 40 лет. Имя покупателя не раскрывается.
Жизнь Ивана Айвазовского в цифрах
4 внука Айвазовского стали художниками.
120 — столько прижизненных персональных выставок состоялось у Айвазовского.
10×7 см — размер самой маленькой картины художника, которая хранится в Третьяковской галерее.
2 месяца не хватило Ивану Айвазовскому дожить до 83 лет.
6 тысяч картин написал художник за свою долгую жизнь.
10 дней — столько времени понадобилось Айвазовскому, чтобы написать самую большую картину — "Среди волн".
7 — столько полотен Айвазовский посвятил Пушкину.

P.S.
Возвращаясь к высказываниям Александра Бенуа, по поводу полотен известного мариниста, хотелось бы отметить, что отношение е Айвазовскому в профессиональной художественной среде было, впрочем, и остается достаточно снобистским. Спросите, почему так?

"Одно имя Айвазовского сейчас же вызывает воспоминание о какой-то безобразной массе совсем тождественных между собой, точно по трафарету писанных, большущих, больших, средних и крошечных картин. Все волны, волны и волны, зеленые, серые и синие, прозрачные как стекло, с вечно теми же на них жилками пены и покачнувшимися или гибнущими кораблями, с вечно теми же над ними пасмурными или грозовыми облаками.- писал Бенуа,
- Он разменял все свое большое дарование и свою истинно художественную душу на продажный вздор. Он перешел все границы приличия и сделался прямо типом «рыночного» художника, имеющим уже, скорее, что-то общее с малярами и живописцами вывесок, нежели с истинными художниками".

А как считаете вы?

