Сергей Колясников - календарь "Сын полка"

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Знаю, как либерастов корежит от этого календаря, но здесь уже высказался Сергей Лукьяненко, да так, что и добавить нечего:

Лет двадцать назад написал - жаль, похоже, не те прочитали, кому следовало - что Россия держится на трех вещах: русском языке, памяти о Победе и гордости за покорение космоса.

Все три опоры и стали выбивать. Практически одновременно. И не ради уничтожения прошлого, ради уничтожения будущего.

Но поразительнее всего, конечно, борцы за мир. Мне из штатов друг пишет - "ну и смешной же народ к тебе сбегается". Да уж, смешной... не знаю, что и отвечать.

"Как можно призывать детей воевать" пишут. Призывать? Детей? Воевать? Кто вам дерьма в череп наложил, что вы фотографию ребенка в форме Великой Отечественной считаете призывом отправить детей воевать?

"Да кому мы нужны, нас завоевывать, к чему воинственность воспитывать" пишут. Кому? К чему? Вы, дебилы, куда голову засунули, что ничего не видите? Что Россия официально объявлена главным и всеобщим врагом - не слыхали?

Ужас-ужас, дети в войну играют. Какой кошмар, сфоткали ребёнка в военной форме! С какой бы стати, удивительно! Ведь во всём мире - мир и благорастворение воздухов. Сидят Штаты, в оружии как дворовый пёс в блохах, даже из задницы ракеты торчат, военные базы по всему миру, бомбят налево и направо, дети с речевками маршируют и в форме позируют - но это же совсем другое дело! Ну, азиатские тигры зубы точат - так это совсем нас не касается. Ближний Восток горит - нам что с того? Старый волк Турция - и та до зубов вооружилась и скалится - ну и что? По всему миру войны, в тысяче километрах от Москвы наши братья и сёстры шестой год живут под обстрелами - мы глазки закроем, мы стыдливо отвернёмся, не наша война, мы за мир, мы все такие воздушные и возвышенные.

Если придут нас завоёвывать - то мы будем флажками махать и умиротворяющие речи произносить, чтобы враги устыдились.

Такой скотный двор, что Оруэлл за голову бы схватился!

Сидят в кругах наседлости, в Москве и Питере, квохчущие курицы, кукарекают молодые петушки. Блеют о высоком старые бараны, трясут бородками старые козлы. Грезят о высоком свиньи, важно гогочут жирные гуси. И все дружно осуждают пастухов, что не пускают погулять в тёмный лес и не позволяют приходить в гости волкам. Ужасаются тому, что сторожевые собаки имеют зубы, а их щенки учатся кусаться. К чему, к чему всё это в дивном нынешнем мире, никакой надобности нет в охране, защите, патриотизме, все звери - братья, это из-за забора прорычал волк и тигр его поддержал, миру - мир, долой заборы и ограды, спилим рога, вырвем когти, зароем ружья. И дружными рядами, за козлами-поводырями, вон в то длинное красное здание, откуда выезжают фуры...

Балбесы.

Сергей Лукьяненко (FB)