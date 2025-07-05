Сохраненное и восстановленное, ч.17

Успенский собор Пощуповского монастыря Перед вами божественный фаянсовый иконостас в Успенском соборе Пощуповского монастыря. Это рязанская земля. Он был установлен уже в наше время, однако иконы выполнены мастерами в стиле XVII века. Когда я увидела это чудо, то задумалась, кто же первым догадался использовать керамику для изготовления иконостасов?



⠀Оказалось, что история русского керамического иконостаса берет свое начало в стенах Новоиерусалимского монастыря. Патриарх Никон хотел воспроизвести в Воскресенском соборе обители архитектурный декор храма Гроба Господня – великолепное убранство из мозаики и цветного мрамора. Но, так как мрамор в нашей стране стоил дорого, мастера сделали выбор в пользу традиционных для Руси изразцов. Начиная с 1660-х годов в Воскресенском соборе было освящено девять приделов с керамическими иконостасами, семь из которых сохранились до наших дней.

⠀Казалось бы, изразцовые иконостасы Новоиерусалимского монастыря должны были стать образцом для подражания, однако история русского искусства долгое время не знала подобных примеров. Уже в конце 1880-х архитектор и идеолог русского стиля Николай Султанов спроектировал подобный иконостас для Благовещенской церкви села Новотомниково Тамбовской губернии, но массовым производство иконостасов по традиционной изразцовой технологии так и не стало.

⠀А вот фаянсовые иконостасы, появившиеся в храмах на рубеже XIX-XX веков, получили в России широкое распространение. Этому во многом способствовал «фарфоровый король» Матвей Кузнецов, на заводах которого производилось до двух третей всей фарфоровой продукции страны. А еще не поглощал звуки, что благотворно сказывалось на акустике. Не зря в 1900 году на Всемирной выставке в Париже один из иконостасов Кузнецова удостоился премии. ⠀В советские годы мастерство изготовления керамических иконостасов было утрачено, но сейчас оно активно возрождается. Это вселяет надежду. Посмотрите, насколько это красиво!

Гагарин заблестел как новенький Работники коммунальных служб моют памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Знаменитый титановый памятник на Ленинском проспекте в Москве подвергся первой за 44 года реставрации.

Памятник космонавту Юрию Гагарину, созданный скульп­тором Павлом Бондаренко в 1980 году и насчитывающий 42 м в высоту, за годы пребывания под открытым небом немного «постарел», несмотря на суперпрочный материал — титановый сплав. При обследовании, проведенном два года назад, выяснилось, что в обновлении нуждаются и стилобат — основание памятника, и сама фигура Гагарина, и установленный у подножия колонны макет корабля «Восток».

На первом этапе занялись стилобатом: его очистили от атмосферных и биологических загрязнений. Тогда же обнаружили, что часть облицовочных блоков и плит повреждены. Она набрана из блоков лабрадорита и состоит из 7 рядов по 65 блоков в каждом. «Мы перебрали шесть рядов. Каждый блок — это трапециевидный элемент весом до 600 кг. Они образуют лучи, расходящиеся во все стороны, из центра наружу. Блоки имеют разный размер, который подгонялся в процессе создания памятника. Нам пришлось несколько раз собирать и разбирать отделку, идти опытным путем, чтобы все прилегло идеально», — говорит Стадник, руководитель проекта ООО «РМ „Наследие“»

Располагающийся выше каркас постамента представляет собой стальную трубу диаметром 1 м с толщиной стенки около 10 мм. Снаружи эта труба покрыта бетоном и отделана титаном. Для очистки внутренней стальной поверхности каркаса от продуктов коррозии специалисты применили метод струйно-вихревой абразивной обработки. Специалист, одетый в тяжелый защитный костюм, поднимался внутри на высоту 32 м (причем в кромешной тьме) и, постепенно спускаясь, очищал каждый квадратный сантиметр поверхности. Для производства этих работ пришлось устроить вытяжную вентиляцию, что тоже стало отдельной технологической проблемой.

«После того как мы закончили расчист­ку трубы, мы загрунтовали и окрасили поверхность металла», — рассказывает Илья Стадник. Реставрация пьедестала памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. 2024. Фото: Евгений Биятов / РИА

В этом году реставраторы занялись непосредственно фигурой Гагарина, чей запоминающийся силуэт стал одним из символов романтического восприятия советского покорения космоса. Кстати, во время чемпионата мира по футболу в Москве в 2018 году эта скульптура вошла в тройку монументов, наиболее часто упоминаемых иностранными туристами (два других — памятник Петру I работы Зураба Церетели и выполненная Филиппом Рукавишниковым бронзовая фигура футболиста Федора Черенкова у стадиона «Лукойл Арена»). Они прозвали ее Rocket Man и сравнивали с Железным Человеком из киновселенной Marvel.

Фигура Гагарина — самонесущая, без каркаса. Она имеет высоту 14 м и состоит из 238 деталей, скрепленных болтами. Каждая из этих деталей была промыта и прочищена. Титановая поверхность в очень хорошем состоянии: металл окислился на воздухе, образовав тонкую оксидную пленку, которая защищает его от дальнейшей коррозии. Здесь, снаружи фигуры космонавта, были преду­смотрены только промывка и легкая располировка.

В ходе обследования промышленные альпинисты обнаружили на темечке Гагарина технологический люк. Изнутри он был закрыт на болтовом соединении, а снаружи — заварен. «Была идея его разгерметизировать для осуществления приточной вентиляции, когда чистили каркас. Но мы отказались от этой мысли и решили по-другому эту проблему», — уточняет Стадник. Пространство внутри фигуры имеет диаметр около метра, его также привели в порядок.

Под конец реставраторы занялись самым легким — шарообразной моделью корабля «Восток», стоящей у основания колонны. Ей был необходим только косметический ремонт. Также были приведены в порядок буквы памятной надписи

Еще один спасенный шедевр.

В Третьяковской галерее завершена реставрация самого крупного произведения знаменитого советского скульптора. Долгое время бронзовый рельеф «Борьба с землей» стоял под открытым небом у здания музея и значительно пострадал. Эпопея с реставрацией пятиметрового рельефа «Борьба с землей», сделанного Иваном Шадром (1887–1941) в 1923 году к Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке, началась, когда 100-летие этого важного объекта было уже, как говорится, на носу. Рельеф Ивана Шадра «Борьба с землей» во время реставрационных работ. Фото: Отдел реставрации скульптуры ХХ века ГТГ

К аварийному состоянию рельеф шел долго. В собрание Третьяковской галереи он попал в 1961 году — через два года после отливки в бронзу с утраченного ныне гипсового оригинала. Гигантский размер рельефа вредил ему, не давая найти безопасное место для экспонирования. «Борьбу с землей» вмонтировали в стену во внутреннем дворе музея в Лаврушинском переулке, где он оставался вплоть до реконструкции здания, развернувшейся в 1985 году. С началом стройки рельеф разделили на три части (две по 1,8 и одна 2 м длиной) и переместили на Крымский Вал, где произведение можно было увидеть у заднего фасада вплоть до 2023 года. То есть на открытом воздухе оно пробыло почти 40 лет.

Рельеф «Борьба с землей» проектировался как нижняя часть фонтана «Штурм земли», который в 1923 году планировали установить на Первой всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Москве (на территории современного Парка Горького). Фонтану предстояло стать узлом перспективы выставки, ее смысловым центром. Над рельефом со скрюченными от непосильного труда земледельцами должна была вздыматься огромная глыба земли, увенчанная фигурой тракториста. В отличие от персонажей рельефа с ручными инструментами, он торжествующе управлял механизмом, символом технического прогресса. Все это сооружение — высотой 11 м.

Фонтан сделать не успели. Иван Шадр изваял лишь один рельеф, причем в гипсе. В 1959 году, через 18 лет после смерти скульптора, при подготовке персональной выставки оказалось, что почти все его наследие утрачено. Друг Шадра, работавший с ним литейщик Владимир Лукьянов, собрал разбитый рельеф из кусков, лежавших в фондах Музея революции, и отлил бронзовую версию. Через два года она попала в Третьяковскую галерею.

— К 2016 году уже более 30% площади рельефа было покрыто продуктами коррозии, — рассказывает Седова, заведующая отделом скульптуры Государственной Третьяковской галереи.

— Она постоянно прогрессировала. Это все более усугубляло разрушение нижней части рельефа, увеличивалось количество трещин. Было очень много атмосферных и техногенных потеков, деформаций, разрывов, были нарушены крепеж и соединения. К тому же во время демонтажа в 1980-х произошли очень серьезные повреждения.

Александр Карандашев, заведующий отделом реставрации скульптуры ХХ века Третьяковской галереи, под руководством которого велись работы по спасению рельефа, уточнил, что в нижней части тот был завернут «почти в трубочку». Выпрямление хрупкого от возраста металла в основании оказалось процессом тонким и сложным.

—«Это был практически эксперимент, достаточно серьезный и во многом опасный. Требовалось нагреть металл и выпрямить поверхности, искривленные при демонтаже. Можно сказать, что наши реставраторы разработали новую методику по выпрямлению металла, — говорит Ирина Седова. Фрагмент рельефа Ивана Шадра «Борьба с землей» во время реставрационных работ. Фото: Отдел реставрации скульптуры ХХ века ГТГ

Была проделана титаническая работа по восстановлению и сохранению этой единственной работы. Финальный этап — консервация защитным составом; в этом качестве использовался синтетический микрокристаллический воск.

Для нормальной жизни рельефа внутри музея были построены специальные мобильные платформы, на которых теперь можно передвигать все три части и экспонировать их под различными углами. Тормозные колодки у этих платформ рассчитывались очень тщательно — важный нюанс, учитывая гигантский вес рельефа. Фрагмент рельефа Ивана Шадра «Борьба с землей» до начала реставрационных работ. Фото: Отдел реставрации скульптуры ХХ века ГТГ.

Реставрация помогла разобраться с иконографией. После очистки и соединение трех часте в одно целое удалось разглядеть, что Шадр изобразил три поколения землепашцев — это не было понятно под слоем загрязнений. Первые — босые, с примитивными орудиями труда (мотыга), вторые — в лаптях, орудия уже получше (соха), третьи — в кожаной обуви, но старой и растоптанной, с плугом. Венчать фонтан должен был утраченный тракторист — символ прогресса коммунизма.

По словам Ирины Седовой, отреставрированный рельеф под открытое небо, разумеется, больше не попадет. Сейчас его планируют установить в новейшем корпусе в Кадашах — благо обретенные там просторы это позволяют

Чуть не забыла поделиться главной новостью ТретьяковкиИван Грозный и сын его Иван вернулись в музей после реставрации Знали ли вы, что это полотно дважды оказывалось на грани уничтожения?

1913 год: Иконописец Абрам Балашов нанёс картине несколько ударов ножом, повредив лица царя и царевича. Он утверждал, что борется против «клеветы» на Ивана Грозного.

2018 год: Житель Воронежа пробил металлической стойкой антивандальное стекло, повредив холст в трёх местах и оригинальную раму. Лица на этот раз остались нетронутыми. Его мотив был тот же. После второго нападения картина пережила четырёхлетнюю реставрацию. Специально для работы над полотном в Третьяковке создали уникальную мастерскую и роботизированный реставрационный стол.

Теперь картина вновь доступна для посетителей. Её экспонируют в отдельном зале Репина.

Монументальное мозаичное панно «Быстрее, выше, сильнее» авторства Валентина Любимова, созданное к Олимпиаде-80, восстановили в Нижнем Новгороде. Это одна из самых больших мозаик Нижнего Новгорода (Ширина 13,5 м; высота 25,8; общая площадь около 347 кв.м). Работы велись в течение года. Кварты, из которых состоит мозаика, были полностью демонтированы и отправлены в реставрационные мастерские в Ульяновской области. Осенью 2024 г. панно вернули на жилой дом. Опыт реставраторов ArtWorker позволил воссоздать советскую технологию производства, чтобы и текстурой, и оттенками она соответствовала авторской.

"Увлекательное" путешествие одной скульптуры В Царицынском дворце сейчас стоит скульптура Екатерины II авторства Опекушина. Исторически она находилось в здании Городской Думы в Москве (ныне музей войны 1812 года). Ее поставили там в 1896 году После революции оттуда ее убрали. Сначала скульптура оказалась в Пушкинском музее, а затем в Армении! В 2003 году Армения передала скульптуру России и ее поставили во дворце в Царицыно. Ну хоть вернули - "и то - хлеб".

Екатеринбург

В марте 2025 года в Екатеринбурге закончили реставрацию дома городского головы Симанова. Особняк второй половины 19 века больше тридцати лет находился в довольно печальном состоянии. Работы велись частным инвестором с 2021 года и обошлись в 315 млн рублей.

Савинское подворье в Москве

Пару месяцев назад в Москве завершилась реставрация комплекса Саввинского подворья. Наверное, практически все там уже побывали, но всегда приятно свернуть с парадной сталинской Тверской, чтобы увидеть здание, которое в 1939 году переехало вглубь квартала на 50 метров. Множество деталей, рекламные вывески начала прошлого века, «питерский» двор. Только просят вести себя там, пожалуйста, тихо — дом жилой.

Ковров, Владимирской области Бизнес-инкубатор (центр помощи предпринимателям) в городе Коврове Владимирской области разместили в приведённом в порядок комплексе торговых рядов 1890-х гг. Здорово же. Все ТЦ и БЦ должны выглядеть вот так!

Особняк Абрикосовых на «Красносельской» в Москве Дом построил архитектор Борис Шнауберт в 1905 году. Принадлежал он владельцам «сладкой» фабрики — известным когда-то на всю Российскую империю кондитерам Абрикосовым, чьё производство зародилось ещё в далёком 1804 году.

Здание относят к стилю модерн. В оформлении фасада обыграна сладкая тема. Например, лепные детали под окнами напоминают вазочки для конфет.

После революции фабрика Абрикосовых была национализирована, а позже вместе и вовсе переименована в честь революционера Петра Бабаева.

Долгое время особняк был красного цвета, но после недавней реставрации стал светло-оливковым. Именно этот цвет, как установили реставраторы, является историческим.

Храм, в котором венчался Пушкин. Церковь «Большое Вознесение» у Никитских ворот.

Церковь «Большое Вознесение» у Никитских ворот, объект культурного наследия, основана на месте деревянного храма 1619 года.

В 1685–1689 годах, по инициативе матери Петра I, царицы Натальи Нарышкиной, был построен каменный пятиглавый храм с шатровой колокольней. После 1784 года храм перешел в собственность князя Потемкина, но строительство прервал пожар 1812 года.

Восстановление храма заняло десятилетия, проектами занимались Осип Бове и Афанасий Григорьев.

В 1831 году здесь венчались Пушкин и Гончарова.

Храм был освящён в 1848 году, а в советский период закрыт и его колокольня снесена в 1937 году. Храм был возвращён в 1990 году и в 2002–2004 годах была построена новая колокольня. В 2017–2018 годах завершена реставрация.

Вход свободный

Большая Никитская ул., 36, стр. 1, Москва

Усадьба купца Гусева Усадьба купца М. Н. Гусева — пример московской архитектуры XIX века и объект культурного наследия регионального значения.

В 1822 году купец Марк Гусев построил здесь каменный дом с деревянными корпусами, чайный магазин и винный погреб.

В 1857 году усадьбу приобрёл купец Алексей Зайцев, при котором был построен двухэтажный хозяйственный корпус с декоративным фасадом.

В 1880 году комплекс перешёл к провизору Карлу Феррейну, который добавил аптеку и лабораторию.

После революции усадьба была национализирована и использовалась различными учреждениями. В 2016 году началась реставрация, в ходе которой восстановили элементы фасадов, включая карнизы и наличники, а также создали свободную планировку. В подвале восстановлен свод, а вдоль фасада воссозданы ограда и ворота.

ул. Большая Полянка, 65/74с3, Москва

А вот благоприятные новости из Тюмени Новости восстановления промышленной архитектуры. Тюмень Здание Винокуренного завода Тартаковского и Ко, потом мельницы Товарищества Братьев Шадриных, было построено в конце XIX века в традиционном для тех лет красно-кирпичном стиле. Сейчас здание восстановлено, там располагаются офисные помещения завода по производству алкогольной продукции. Молодцы, тюменцы. И на сегодня обзор по восстановленному наследию завершен.