Глобализм, антиглобализм

и вообще конспирология…

Борис Тросницкий

Забавную лекцию о мотивах убийства Дж. Кеннеди и планах глобалистов рассказал основатель Canadian Patriot Press Мэттью Эрет[i].

Забавную своей поверхностностью, примитивизмом и попытками напялить «человеческое лицо» на часть капитализма. Империалисты-де тоже разные, и, если одни добиваются только порабощения народов и ликвидации «ненужных рас», то другие грудью стоят за гармоничное и постепенное развитие всего человечества без войн и революций…

И представил события 40-60х годов примерно в том же сценарии, что и сегодня мы наблюдаем в потасовке между Трампом и Байденом. Но сегодня пока потасовка юридическая, пока без стрельб, но… а иди и знай…

Итак, Мэттью Эрет начинает искать причины в результатах Второй мировой войны, в том, что со смертью Рузвельта и приходом Трумена Черчилль смог запустить «холодную войну», целью которой было уничтожение СССР, установление гегемонии Британии в мире и усилении британского и европейского колониализма …

По его мнению Кеннеди, как и Рузвельт до него, воспротивился установлению тотального контроля над миром со стороны банкиров с Волл Стрит, и против принятых ими идей евгеники.

Кеннеди способствовал политическому освобождению французских и британских колоний, выступал за глобальное повышение жизненного уровня всех живущих на Земле… (Подробнее Вы можете ознакомится с его лекцией по ссылке «Мэттью Эрет»).

Я считаю, что Мэттью Эрет подошел к освещению вопроса крайне поверхностно и предвзято, как и надлежит американцу, я бы поискал истоки чуть глубже в истории США, а непосредственные причины не стал бы так идеологизировать- в условиях капитализма идеология стандартная: делай деньги, отнимай у слабого и улыбайся всем подряд - даже стреляя - и ты герой.

В декабре 1913 года группа лиц совершила преступление против США. Это Ротшильд, Варбург и Вильсон. Первые двое - дельцы-банкиры, третий - президент США.

Эта группа лиц незаконно протолкнула закон об ФРС, по условиям которого доллар стал выпускаться двенадцатью частными банками по усмотрению совета совладельцев этих банков.

И по условиям этого закона и договора с государством США совладельцы этих банков фактически стали владельцами самих США уже сразу после Великой депрессии.

Сразу после Второй мировой войны доллар стал порабощать другие страны. Вернее, не доллар, а совладельцы ФРС с помощью доллара.

И Европу в первую очередь. Шарль де Голь воспротивился, потребовал всю долларовую массу, находящуюся в обороте на территории Франции обменять на золото, но не успел довести дело до конца: сразу начались волнения студентов в стране (как напоминает «цветные революции», а?), и де Голь ушел в отставку, успев обменять чуть меньше половины долларов. А Франция окончательно потеряла свои колонии в Африке.

В этих условиях рассказывать, что Рузвельт или Кеннеди как-то препятствовали расширению контроля ФРС просто неуместно. Тем более, что клан Кеннеди (Кавендишей) сам был в числе совладельцев ФРС.

Все содействие освободительным движениям колоний Британии и Франции со стороны Кеннеди было только действиями по перехвату контроля над этими колониями. Вы заметили, что М. Эрет в самом конце лекции привел цитату Кеннеди, где тот сказал лидерам освобождающихся африканских стран: «…вы подчиняетесь только американской национальной политике. Мне и больше ничьим интересам»?

Это якобы суверенные страны подчиняются, да? Лично Кеннеди, правда? А страны, эти кстати, невероятно богаты своими ископаемыми и дешевыми трудовыми ресурсами!

Да, глобалисты давно запустили в эти страны свои щупальца и стали порабощать их экономически, с помощью своего пресловутого доллара. И политическая зависимость этих колоний от своих бывших хозяев подельникам из ФРС была совсем ни к чему.

Кстати, и Кеннеди сам вел захватническую, вполне колониальную войну в Юго-Восточной Азии и «подарил» этому региону мир только по причине невозможности продолжать экспансию…

При чем здесь убийство самого Кеннеди?

С 1913 года ФРС выпускал долларовые купюры с надписью «банкнота федерального резерва Соединенных Штатов Америки».

При Кеннеди и с его подачи стали выпускаться только с надписью «Соединенные Штаты Америки, банкнота Соединенных Штатов».

А по самой системе федерального резерва Кеннеди начал готовить национализацию этих двенадцати банков.

Нет оснований полагать, что матерый империалист Кеннеди планировал национализировать такие огромные финансовые ресурсы бескорыстно и оставить их в собственности народа, общества. Гораздо вероятнее, что, национализировав эти банки (или контрольные пакеты), он планировал «приватизировать» их вместе с колониями, которым «подарил свободу», но не рассчитал своих сил, его планы раскусили конкуренты (или братья по цеху?) и решили вопрос по-семейному - демократия-с…

Не просматривается в Кеннеди Робин Гуд, не тянет он на альтруиста… А вся та ситуация сильно похожа на нынешнюю истерику с выборами президента Штатов - острая борьба империалистических кланов. Вся разница в тактике, в алгоритмах порабощения слабых народов. Да и своего тоже…

Глобалисты стремятся обратить все человечество в рабство с помощью доллара и силой оружия, Трамп - вернув производство в Штаты и тоже с помощью оружия (которое, кстати сказать, те же глобалисты серьезно подрастратили за время благоденствия без «советской угрозы», расслабились слегка…).

Ну, и пара слов о конспиралогии: Все, что неудобно объяснить, очень удобно объявить конспиралогией, тогда и объяснять не надо… Но самое-то интересное, что идеи глобального господства среди самых крупных толстосумов не новы и уже давно раскрыты.