А если крепко подумать?

А в Иране происходит интересное. Там начались массовые задержания агентов Моссад. И внезапно выяснилось, что подрывная агентура эта в основном состоит из афганских мигрантов. То есть тех самых "ценных специалистов", только в иранском варианте. Именно в их среде израильская разведка развернула массовую вербовочную работу.

С вот такими результатами.Напомним: основной ущерб Ирану был нанесен не авиацией ЦАХАЛ, а внутренними диверсантами, закладывавшими бомбы, бившими дронами по инфраструктуре и также местам проживания чиновников и военных.Чтоб вы понимали: афганских мигрантов в Иране 3,5 млн., при том, что за крайний год 1 млн. "ценных специалистов" был депортирован.А теперь вопрос: тебя эта ситуация совсем не напрягает, дорогая власть? Ни на какие мысли не наводит?Тогда посмотри на иранских чиновников и генералов, убитых в собственных домах. Может после этого до тебя хоть что-то дойдёт. - предупреждает РИА Катюша Но тут грянул ПМЭФ и...Талибы направят в Россию тысячи рабочих по итогам договоренностей на ПМЭФ.В составе делегации будут кладовщики, сварщики, маляры и электрики для работы в российских регионах, порадовал всех глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.В Россию завезут пробную партию афганских мигрантов.Приехавшие на ПМЭФ талибы договорились о завозе 1000 своих соплеменников, среди которых «кладовщики, сварщики, маляры и даже агрономы». Опыт последних особенно интересен, учитывая, что ещё совсем недавно Афганистан обеспечивал героином весь мир. Такие ценные специалисты на дороге не валяются, нужно хвататься, пока дают.Но это ещё не всё - глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин пообещал, что это только первая партия, за ними последуют ещё. - вторит еще один медийный ресурс Главный лоббист завоза афганцев в Россию оказался не меньшим ваххабитом, чем и талибы.Слева на фотографии сидит Рустам Хабибуллин, благодаря которому в России оказалось на тысячу афганцев больше. Справа талиб. Смотрите не перепутайте. Новое изумительное на тему "ценных специалистов" и их прибывания в нашей стране. Современные технологии, как выяснилось, можно применить для самых неожиданных вещей. В том числе, для выявления истинной статистики по криминалу. Например, в столице нашей Родины, Городе-Герое Москве. Так вот, после обработки нейросетью уголовных дел за крайнюю пятилетку, внезапно выяснилось, что 80% преступлений в Москве с 2020 по 2024 годы совершили уроженцы Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и кавказских республик.Выяснилось, что 76% осуждённых по статье об изнасиловании и 100% осужденных по статье об изнасиловании несовершеннолетних - приезжие из указанных регионов.При этом уже по вполне официальным данным:🔹 61% взрослых мигрантов не владеют русским на уровне понимания законов🔹 48% детей-первоклассников из мигрантских семей не понимают учителя🔹 73% школьников из этих семей родители запрещают участвовать в общешкольных мероприятиях🔹 68% этих семей живут в этнических анклавах (Люблино, Бирюлево) с минимальными внешними контактами.Вот такие дела. Ну, по поводу уроженцев Северного Кавказа - вопрос отдельный. Как бы там ни было, это наша проблема, решать которую нам и только нам. А вот в том, что касается "дорогих гостей" - не кажется ли вам, что наше радушие к ним в нынешнем виде излишне? Впрочем, это вопрос риторический. Куда интереснее другой вопрос: кем являются те граждане внутри нашей власти, которые по любой причине тащат их сюда. Да, при этом, ещё и никак не занимаются вопросами их лояльности и законопослушности. А, главное, как народу России воспринимать таких граждан. А если еще и афганцы добавятся...Вот это и в самом деле главное.Почувствовали слабину мигранты начали наглеть: Почти половина приезжих ставят шариат выше законов России.Около половины (43,5%) прибывающих в Россию мигрантов считают нормы шариата более важными, чем светские законы. А 24% приезжих даже готовы участвовать в протестах, чтобы жить в России по своим религиозным нормам.Фактически в России незаметно сформировалось закрытое мигрантское общество со своими больницами, банками, кинотеатрами, спортклубами, банями и, как выясняется, своими законами.По мнению члена СПЧ Кирилла Кабанова, популярность норм шариата в пику светским законам объясняется просто. Вместо того чтобы поставить на место меньшинство, власть пытается с ним заигрывать.«Посмотрите, мы заигрываем с Ближним Востоком, а они при этом продвигают идею построения в России халифата. Более того, мы уже внедряем законы шариата: и шариатские суды есть, и халяльная продукция, в том числе за бюджетные деньги, и даже халяльные роды. Это параллельный мир», — отметил в беседе с Царьградом Кабанов.При этом в России столетиями жили мусульмане, но никаких противоречий или тем более конфликтов светского законодательства с нормами шариата не возникало. А сейчас это стало проблемой.«Ельцинская власть искусственно установила знак равенства между всеми религиями и объявила, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной. В итоге радикалы почувствовали слабину и начали наглеть: шариатские патрули, требования отдельного питания в школах, публичные жертвоприношения в Москве», — объяснил в беседе с Царьградом депутат Госдумы Михаил Матвеев.По его мнению, нельзя позволять одной группе диктовать условия всем. В противном случае это приведёт к хаосу.

«Ребята, которые там на фронте, умирают сейчас, они не за то умирают, чтобы здесь, значит, вот кишлак был» Депутат ГД Михаил Матвеев:

"Но власть открыла двери для замещения народа. Для того, чтобы сюда приехали миллионы, потом еще миллионы, потом эти миллионы уже в результате того, что они будут здесь плодиться и размножаться, превращаться в десятки миллионов, и они постепенно займут все жизненное пространство. Как сенатор Клишас говорил, жить не с нами, вместо нас. Вот чего простить нельзя"

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