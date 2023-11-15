Как Хрущёв способствовал возрождению украинского национализма и развалу СССР

Как хрущёвский указ 1955 года об амнистии пособников оккупантов в годы войны способствовал новому росту украинского национализма и в конечном итоге развалу СССР? Давайте разбираться...

17 сентября 1955 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг."

Инициаторами данного Указа выступил тогдашние первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв( 1953-1964 гг.) и председатель Комитета государственной безопасности СССР(1954-1958гг) - Серов Иван Александрович.

Привожу в качестве выдержки лишь несколько статей из данного Указа:

"...Статья 1. Освободить из мест заключения и от других мер наказания лиц, осужденных на срок до 10 лет лишения свободы включительно за совершенные в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. пособничество врагу и другие преступления,... Статья 2. Сократить наполовину назначенное судом наказание осужденным на срок свыше 10 лет за преступления, перечисленные в ст. 1 настоящего Указа. Статья 3. Освободить из мест заключения независимо от срока наказания лиц, осужденных за службу в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях Статья 7. Освободить от ответственности советских граждан, находящихся за границей, которые в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. сдались в плен врагу или служили в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях..."

Всем оуновцам, возвращавшимся по Указу в Западную Украину, предписывалось их руководством заграницей устраиваться на работу прежде всего в партийные органы, что в конечном итоге стало одним из главных следствий провозглашения Украиной в августе 1991 году своей независимости и продолжает сказываться на современных напряжённых отношениях между Россией и Украиной.

Фактически данный Указ был одним из тех документов, которые заложили "мину замедленного действия" под сам "фундамент" Советского Союза.

Привожу мнения нескольких профессиональных историков по данному поводу.

Как указывает украинский историк Александр Васильев, 25 сентября 1956 года руководство УССР обратилось в Москву с докладной запиской, в которой сообщалось что в Западной Украине начало активизироваться националистическое подполье ОУН. Записка была подписана тогда ещё вторым секретарём ЦК Компартии Украины Подгорным Николаем Викторовичем. Проблема описанная в данной записке заключалась в том, что из мест заключения стали массово возвращаться бывшие члены УПА и ОУН, что вызвало рост социально-политической напряжённости в регионе среди местного населения. Согласно данной докладной записке в Западную Украину вернулось из тюрем и лагерей свыше 40000 бывших оуновцев, в том числе ряд бывших главарей УПА.

По данным известного российского историка Евгения Спицына на основании хрущёвского указа из лагерей в Западную Украину вернулось 20 тысяч идейных украинских националистов - бандеровцев( сторонников идей лидера Организации украинских националистов (ОУН) - Степана Бандеры), а из-за границы вернулось - 50 тысяч.

Подтверждение того факта, что по амнистии освобождались даже высшие руководители ОУН-УПА служит пример жизни и деятельности Василя Кука, который был главнокомандующим Украинской повстанческой армией( УПА) после смерти летом 1950 года её предыдущего командира - Романа Шухевича. Так вот, в 1960 году, отсидев всего 6 лет, Кук вышел по амнистии на свободу и начал свою "тихую" жизнь: сразу был принят на работу в Институт истории Академии наук Украинской ССР, занимался научной работой в Центральном государственном историческом архиве УССР. Фактически Кук не отказался от идеологии украинских националистов, сменив лишь тактику: от сопротивления с оружием в руках на разложение советской системы изнутри…

Всё эти события проходили в УССР, когда первым секретарём ЦК КПУ(Коммунистической партии Украины) был Пётр Ефимович Шелест(1963-1972гг.). Кстати, имен­но при П.Е. Шелесте в аппарате ЦК КПУ и Совете министров УССР резко увеличилось число работников из запад­ноукраинских областей. Среди этих "новых" кадров был и будущий первый пре­зидент независимой Украины Леонид Макарович Кравчук(годы президентства: 1991-1994гг.), который в 1970 году стал зав. сектором агитации и пропаганды ЦК КПУ.

Другой российский историк Александр Владимирович Пыжиков, работая над хрущёвским периодом нашей истории, обнаружил очень любопытный документ - Завет одного из гла­варей Львовского краевого «провода» ОУН Василя Застав­ного, который указывает нам на смену тактики борьбы "бывших" членов ОУН. Вот выдержка:

"...Период борьбы с пистоле­том и автоматом закончился. Настал другой период – пери­од борьбы за молодёжь, период врастания в советскую власть с целью её перерождения под большевистскими лозунгами… Наша цель – проникать на все­возможные посты, как можно больше быть в руководстве про­мышленностью, транспортом, образованием, в руководстве молодёжью, прививать моло­дёжи всё национальное…"

В апреле 2014 года в журнале " Разведчикъ" № 4 в статье " Структура украинских националистов" были опубликованы выдержки из бесед с Тараскиным Юрием Васильевичем, который в те времена служил в СМЕРШе( контрразведывательная организация" Смерть шпионам") и был внедрён в средний командный состав УПА.

Привожу интересные выдержки из указанной выше статьи.

О "захвате" бывшими членами ОУН-УПА партийных и хозяйственных постов в советской Украине:

"..После смерти Сталина по амнистии, проведенной Хрущёвым, вышли на свободу все активные участники УПА-ОУН, возвратившиеся к себе на родину. В 1950-1960 годах началось тихое восстановление ОУН. Начали они с выдвижения своих людей на партийные и хозяйственные посты, были случаи приема проводников идей ОУН и политреферентов ОУН в комсомол с дальнейшим карьерным ростом (яркий пример — Леонид Кравчук). .." "....В 1974 году я приехал на Западную Украину,... на многих высоких партийных и хозяйственных постах, не говоря о мелких, особенно в сельской местности — в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской областях — стоят люди ОУН. Бывший до 1972 года первым секретарем ЦК КП Украины Шелест скрывал все это от Москвы..."

Об оуновском периоде жизни будущего первого президента независимой Украины Леонида Макаровича Кравчука:

"...Особое внимание надо уделить «сотне отважных юношей»...Это была настоящая кузница кадров ОУН-УПА. Вся молодежь делилась на три возрастных группы, 10-12 лет, 13-15 лет и 16-18 лет... Самые младшие использовались как наблюдатели, разведчики и связные, более старшие — как диверсанты. Например, в «сотне отважных юношей» при отделе особого назначения начинал свою «трудовую деятельность» в качестве разведчика будущий президент Украины Леонид Кравчук..."

Этот весьма "интересный"факт из биографии Леонида Кравчука не помешал ему при советской власти довольно быстро продвигаться по партийной лестнице. Напомню, что уже в 1990 -1991 гг. Кравчук занимал пост председателя Верховного Совета УССР, а с 24 августа 1991 года пост председателя Верховной Рады Украины. Можно с полным основанием утверждать, что детство Кравчука, проведённое ним в оуновской «сотне отважных», оказало на него значительное влияние: способствовало смене коммунистических ориентиров( с 1990 года стал вторым секретарём ЦК Компартии Украины) и его действиям во второй половине 1991 года по развалу Советского Союза…

В интервью московской журналистке К. Волиной от 17 марта 1992 года Леонид Макарович Кравчук, бывший второй секретарь ЦК КП Украины, а в Беловежье – председатель ВС Украинской ССР сказал следующие "откровения", которые показывают роль Кравчука в Беловежском сговоре, окончательно добившем СССР. Привожу фрагмент:

"Волина. Еще вопрос. Кто из политиков был инициатором разрушения СССР в заповеднике Беловежская Пуща?

Кравчук. Я не могу назвать инициатора, но предложение о встрече в Беловежской Пуще пришло с Украины.

Волина. Не от Ельцина?

Кравчук. Не от Ельцина.

Волина. Я слышала, некоторые говорят, что ликвидация СССР была задумана Ельциным, и ссылаются на Вас как источник этих слухов.

Кравчук. ...Я подчеркиваю, что инициатива пришла с Украины. Она пришла как результат очень серьезной подготовки...."