ПРО ПОКАЯНИЕ И ПРОЩЕНИЕ.

КТО ЖЕ ПРАВ?!?

Прислал друг детства и брат по совести статью Ивана Охлобыстина: "За Поклонскую — морду набью"

Это к тому, что я в укор ставлю Поклонской ее мерзкий поступок в 2005 г.

(В 2005 году Поклонская требовала 7,5 лет заключения для пророссийских активистов в Крыму за сепаратизм, однако украинский суд выбрал более мягкий приговор.)

Как впрочем и Шиловой за ее агитацию за украинство и факельные шествия в партии Ляшко.

Далее мой друг дает своей комментарий: - Вот это по мужицки.. А обсирать каждый сможет, и причину всегда найдут, а не найдут, так придумают.

А вот, что отписал в своем комменте ваш покорный слуга:

- Или повод глупый дадут сами обижаемые.

Я бы хотел услышать его комментарий по поводу ее требований посадить наши парней, тогда, после первого майдана в 2005 - на СЕМЬ с половиной лет.

Добрые вы, всем все прощаете, особенно тем кто у властей ныне "дуркует".

Ты так же простишь и тех, кто убил Мозгового, командира Платовского полка, Дремова... Да?

А что, всегда можно найти оправдание их поступкам.

Кто у власти, тот и победил, а победителей и власть не судят, так?



А что вон и Шилова, Хероиня из Днепропетровска, красава, щас она ТИПА за Россию, и даже не совсем за рАссЕю, а типа "антивойна", а еще недавно молодежь звала на факельные шествия, за Украину, про гены украинские что-то несла в истерике. ...

Потом эта молодежь, в том числе ею настропаленная в нац. баты пошла в 2014. И зверствовала по полной. Ты же сам там был, сам видел трупы в озерах с камнями на ногах... Забыл, когда раков пошли ловить на месте бывшей дислокации ТЕРБАТА?!!

Давай прощать тех, кто во власти, а НАСТОЯЩИХ бандеровцев будем вешать, а этих ненастоящих, заплутавших прощать - да? Они сотни человек лбами стравили, а теперь типа молодцы. Мы их по величию своему прощаем - да?

Прощены без покаяния. Нет, я не про исповедь, а про то, как они призывали в миру ГРОМКО, так же Громко пущай и за кровь тысяч уже людей и извиняются, и так же ГРОМКО.

Кто мы такие их прощать по перед?

Пущай их в первую очередь прощают те, кто от них страдал, а потом уже и мы думать будем.







Мариуполь 9 мая 2014

Мариуполь 9 мая 2014

Мы все наступаем на те же грабли... Когда я приехал с Грузии (1995) и похвалявшейся русской журналистке знакомством с милым Вахтангом Кикабидзе сказал прямо за столом торжественным, что он, Вахтанг, ненавидит Русских и призывал их расстреливать...

Эта особа, подумав, сказала, что она его прощает. Вот тогда я ей и выдал, что и тебе ныне: А кто ты такая, твоя дочь погибла, ты вдовой стала (1992)... ТЫ КТО ТАКАЯ, чтобы по перед них и всех, в кого стреляли, прощать-то?!?

В данном примере с Поклонской, пусть ее простит и прилюдно тот, кого она в тюрягу прятала, чью судьбу исковеркала, копытами своими кому душу вытоптала.

А потом и люди простят.

А до него, кто ты и я такой-то?

Тебе что ли за Россию жизнь испоганили, да душу истоптали?

Так что уже прощать многие могут, а вот ПРОСИТЬ по-настоящему ПРОЩЕНИЕ за делишки свои точно не каждый, увы, может, особенно медийные фигуры у власти! Мочи у них на это нет или СОВЕСТИ мало...

Так что "м-х", брат, не стоит быть лицемерным и заигрывать с истиной.

Ты говоришь, что Бог судья. Согласен. Но и Бог дает возможность тут на земле исправить свои грехи, пока еще жив. А мы не "облизыванием" своим им помогаем в этом, а разумной памятью и критикой доброй. Коли они нашими стали... И коли ОНА уже медийная персона и на вид выставляет свою святость и прелести, то какие ко мне претензии за мою позицию? Тем более, если у них еще и рыльце в пуху! Не шла бы во власть, то покаяние было бы в храме, спору нет! А коли такая вся из себя медийная персона в святости и поступках в СМИ, то уж извини, давай уд вслух и ГРОМКО! А народ простит, и я первым буду, но после того, кто пострадал от ее СЛОВ укропрокурорши. У меня, к примеру, как и у тысяч других верующих стоит иконка св. царя Мученника Николая II, и в церкви не пройду мимо четы царственной, убиенной... Еще в 2002 году, познав духовный подвиг Николая, принял его всей душой... Но что нас так не восхваляют в СМИ? Чем меня и тысяч других может просветить Поклонская, которая еще недавно ... ?