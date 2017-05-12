ПРО ПОКАЯНИЕ И ПРОЩЕНИЕ.
КТО ЖЕ ПРАВ?!?
Прислал друг детства и брат по совести статью Ивана Охлобыстина: "За Поклонскую — морду набью"
Это к тому, что я в укор ставлю Поклонской ее мерзкий поступок в 2005 г.
(В 2005 году Поклонская требовала 7,5 лет заключения для пророссийских активистов в Крыму за сепаратизм, однако украинский суд выбрал более мягкий приговор.)
Как впрочем и Шиловой за ее агитацию за украинство и факельные шествия в партии Ляшко.
Далее мой друг дает своей комментарий: - Вот это по мужицки.. А обсирать каждый сможет, и причину всегда найдут, а не найдут, так придумают.
А вот, что отписал в своем комменте ваш покорный слуга:
- Или повод глупый дадут сами обижаемые.
Я бы хотел услышать его комментарий по поводу ее требований посадить наши парней, тогда, после первого майдана в 2005 - на СЕМЬ с половиной лет.
Добрые вы, всем все прощаете, особенно тем кто у властей ныне "дуркует".
Ты так же простишь и тех, кто убил Мозгового, командира Платовского полка, Дремова... Да?
А что, всегда можно найти оправдание их поступкам.
Кто у власти, тот и победил, а победителей и власть не судят, так?
А что вон и Шилова, Хероиня из Днепропетровска, красава, щас она ТИПА за Россию, и даже не совсем за рАссЕю, а типа "антивойна", а еще недавно молодежь звала на факельные шествия, за Украину, про гены украинские что-то несла в истерике....
Потом эта молодежь, в том числе ею настропаленная в нац. баты пошла в 2014. И зверствовала по полной. Ты же сам там был, сам видел трупы в озерах с камнями на ногах... Забыл, когда раков пошли ловить на месте бывшей дислокации ТЕРБАТА?!!
Прощены без покаяния. Нет, я не про исповедь, а про то, как они призывали в миру ГРОМКО, так же Громко пущай и за кровь тысяч уже людей и извиняются, и так же ГРОМКО.
Кто мы такие их прощать по перед?
Пущай их в первую очередь прощают те, кто от них страдал, а потом уже и мы думать будем.
Мы все наступаем на те же грабли... Когда я приехал с Грузии (1995) и похвалявшейся русской журналистке знакомством с милым Вахтангом Кикабидзе сказал прямо за столом торжественным, что он, Вахтанг, ненавидит Русских и призывал их расстреливать...
Эта особа, подумав, сказала, что она его прощает. Вот тогда я ей и выдал, что и тебе ныне: А кто ты такая, твоя дочь погибла, ты вдовой стала (1992)... ТЫ КТО ТАКАЯ, чтобы по перед них и всех, в кого стреляли, прощать-то?!?
В данном примере с Поклонской, пусть ее простит и прилюдно тот, кого она в тюрягу прятала, чью судьбу исковеркала, копытами своими кому душу вытоптала.
А потом и люди простят.
А до него, кто ты и я такой-то?
Тебе что ли за Россию жизнь испоганили, да душу истоптали?
Так что уже прощать многие могут, а вот ПРОСИТЬ по-настоящему ПРОЩЕНИЕ за делишки свои точно не каждый, увы, может, особенно медийные фигуры у власти! Мочи у них на это нет или СОВЕСТИ мало...
Так что "м-х", брат, не стоит быть лицемерным и заигрывать с истиной.
Ты говоришь, что Бог судья. Согласен. Но и Бог дает возможность тут на земле исправить свои грехи, пока еще жив. А мы не "облизыванием" своим им помогаем в этом, а разумной памятью и критикой доброй. Коли они нашими стали... И коли ОНА уже медийная персона и на вид выставляет свою святость и прелести, то какие ко мне претензии за мою позицию? Тем более, если у них еще и рыльце в пуху! Не шла бы во власть, то покаяние было бы в храме, спору нет! А коли такая вся из себя медийная персона в святости и поступках в СМИ, то уж извини, давай уд вслух и ГРОМКО! А народ простит, и я первым буду, но после того, кто пострадал от ее СЛОВ укропрокурорши.У меня, к примеру, как и у тысяч других верующих стоит иконка св. царя Мученника Николая II, и в церкви не пройду мимо четы царственной, убиенной... Еще в 2002 году, познав духовный подвиг Николая, принял его всей душой... Но что нас так не восхваляют в СМИ? Чем меня и тысяч других может просветить Поклонская, которая еще недавно ... ?
Мне, к примеру, сдается, что святость ее - чисто медийный проект, то есть ненастоящая. Вот посему и идет в народе "гул" в инете. Одни за оклады свои - за нее бьются, а другие просто не верят в такую медийную святость..По делам узнаем людей... Ты мне скажешь вот мол "КРЫМНАШ", и Няша там была!
Да, так, но мы не знаем условия сделки. А она была, так же как и с вояками, помнишь про морскую пехоту? Тогда всем делали на выбор предложения! И каждый делал выбор. Солдату предлагали одно, офицеру чуток побольше, генералу еще повыше, а прокурорше.... Так что как-то так, это про чистоту и Святость. А вот что кроме нее люди РЕАЛЬНО тогда на смерть встали в Крыму и без торгу и без должностей, это да. Так что она не одна такая была, ДАЛЕКО НЕ ОДНА. Только вот у них, тех кто со щитами на вокзале стоял, в аэропорту... совесть в прошлом почище осталась, и со святостью они не заигрывают ныне. Нет в их поступке лицемерия политического.
Фото: Агитация укроармии
Но вернемся к прощению, и вот мой сказ: ОНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТОБОЙ ИЛИ ОХЛОБЫСТИНЫМ ПРОЩЕНА, пока ее не простили те, кого гнобила!
ЗЫ: Так и потрашенко и кровавого пастора и аля коломойских прощать скоро будем?
Прощать тех кто оказался у власти, это же так по-русски...
Кто же прав из нас - люди?
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