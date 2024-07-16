Территория Героев...(140)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Рядовой Вардан Арутюнян в ходе специальной военной операции, действуя в составе медицинской роты, выполнял задачи по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации военнослужащих с поля боя.

Находясь вблизи лесополосы, рядовой Арутюнян получил задачу на эвакуацию военнослужащих, получивших ранения в ходе отражения атаки украинских боевиков.

Несмотря на продолжавшийся миномётный обстрел со стороны украинских радикалов, рядовой Арутюнян, рискуя собственной жизнью, эвакуировал 12 военнослужащих с осколочными ранениями различной степени тяжести.

Доставив боевых товарищей к месту эвакуации, Вардан оказал им первую медицинскую помощь, после чего погрузил в прибывшее на точку транспортное средство.

На маршруте следования транспорта рядовой Арутюнян продолжил оказывать помощь и контролировать состояние раненых.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям рядового Арутюняна все раненые военнослужащие были оперативно доставлены в лечебные учреждения. Жизни бойцов были спасены.

https://t.me/mod_russia/40569

Гвардии майор Литвиненко Владимир Подразделение морской пехоты под командованием гвардии майора Владимира Литвиненко получило задачу занять выгодную позицию на одном из островов для ведения наблюдения за переброской подкреплений противника с помощью плавсредств.

Группа во главе с Владимиром на быстроходном катере осуществила прокладку маршрута по заминированной акватории. После высадки на острове оперативно и скрытно был оборудован наблюдательный пункт. Благодаря оперативной организации переброски майором Литвиненко, группа не понесла потерь и приступила к выполнению задачи. В течение короткого времени действий наблюдателей были уничтожены несколько плавсредств противника и нарушено снабжение украинских боевиков.

Грамотные и решительные действия гвардии майора Литвиненко позволили не допустить высадки крупных подразделений противника и нанести значительные потери украинским боевикам.

https://t.me/rabotaembrat/8379

Гвардии лейтенант Лейман Артём Действуя в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, командир взвода гвардии лейтенант Артем Лейман выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских боевиков.

Противник, желая удержать занимаемые позиции, выстроил на подступах к населенному пункту качественную оборону, исключающую возможность атаки с ходу.

В ходе наступления Артем лично осуществлял корректировку огня артиллерии и танков по объектам линии обороны боевиков.

Ведя корректировку огня своих подразделений, гвардии лейтенант Лейман, обеспечил уничтожение трех долговременных огневых точек (ДОТов), огнем из которых полностью простреливались подступы к населенному пункту.

Уничтоженные огнем артиллерии ДОТы создали брешь в оборонительных порядках противника.

Мужественные и самоотверженные действия гвардии лейтенанта Артема Леймана создали условия для прорыва обороны противника и последующего освобождения поселка.

https://t.me/rabotaembrat/8380

Гвардии старший сержант Вавулов Максим Находясь на боевом дежурстве в составе экипажа радиолокационной станции, гвардии старший сержант Максим Вавулов во время контрбатарейной борьбы на одном из направлений фронта обнаружил колонну вражеской техники, передвигающуюся вдоль линии боевого соприкосновения.

Передав координаты на пункт управления, Максим своевременно обеспечил обработку разведывательных данных для дальнейшей работы артиллерийского дивизиона в комплексе со средствами воздушной разведки.

После уточнения координат местонахождения колонны противника, батарея самоходных артиллерийских установок уничтожила две боевые машины РСЗО и один грузовик с личным составом противника.

Благодаря профессиональным и точным действиям гвардии старшего сержанта Максима Вавулова была пресечена попытка украинских боевиков совершить ротацию на линии боевого соприкосновения.

https://t.me/rabotaembrat/8385

Старший лейтенант Краснов Владимир Группа российских военнослужащих под командованием гвардии старшего лейтенанта Владимира Краснова выполняла задачу по поиску украинских диверсионно-разведывательных групп, действующих в заданном районе.

Продвигаясь по маршруту, Владимир Краснов обнаружил вооруженных украинских боевиков, двигавшихся в район расположения наших подразделений.

Мгновенно оценив обстановку, несмотря на превосходящие силы боевиков, Владимир принял решение, пользуясь внезапностью вступить в бой с противником. Грамотно используя условия местности, заняв выгодную позицию, гвардии старший лейтенант Краснов прицельным огнем из штатного оружия уничтожил пулеметный расчет противника.

Благодаря четким, слаженным и уверенным действиям группы старшего лейтенанта Краснова все диверсанты были уничтожены.

Смелые и решительные действия гвардии старшего лейтенанта Владимира Краснова, а также мужество и профессионализм его подчиненных позволили пресечь деятельность вооруженной группы противника в заданном районе.

https://t.me/rabotaembrat/8358

Рядовой Михалев Юрий Рядовой Юрий Михалев в составе ремонтного подразделения выполнял задачи по эвакуации, восстановлению и ремонту российской военной и специальной техники, получившей повреждения в бою с противником.

Во время проведения ремонтных работ личным составом подразделения рядовой Михалев заметил в небе вражеский дрон противника, приближающийся к позициям российских войск.

Мгновенно сориентировавшись в сложившейся обстановке, Юрий дал команду о прекращении ремонтных работ и укрытии личного состава подразделения в блиндажах, а сам открыл прицельный огонь по вражескому дрону.

Точным огнем рядового Юрия Михалева барражирующий боеприпас противника был поражен и сдетонировал в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8373

Майор Каравайцев Алексей Подразделение майора Алексея Каравайцева в ходе специальной военной операции выполняло задачу по обеспечению живучести, эвакуации и оперативному ремонту вооружения группировки российских войск, поврежденной на поле боя.

Находясь вблизи линии боевого соприкосновения с противником, личный состав майора Каравайцева при его личном участии четко и слажено выполняли ремонтные работы. Алексей лично планировал и осуществлял эвакуации техники с наиболее опасных направлений.

В один из дней Каравайцев вместе с подчиненным личным составом доставляли отремонтированную технику российским подразделениям, которые находились на передовой. На маршруте движения колонна Алексея попала в засаду диверсионно-разведывательной группы из числа украинских боевиков.

Быстро сориентировавшись в обстановке, майор Каравайцев отдал приказ подчиненным вступить в бой и открыл огонь по противнику. Благодаря грамотному управлению подчиненным личным составом и личному мужеству Алексея, ДРГ противника была разгромлена, потерь среди личного состава допущено не было.

После боя майор Алексей Каравайцев вместе с подчиненными доставили отремонтированную технику на передовую.

https://t.me/rabotaembrat/8386

Гвардии рядовой Смирнов Владимир Гвардии рядовой Владимир Смирнов в составе расчета САУ выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке обороняющихся российских мотострелковых подразделений на одном из направлений.

Противник, сосредоточив штурмовые группы пехоты, под прикрытием огня артиллерии предпринял попытку атаковать с целью прорыва российской линии обороны.

Находясь на дежурстве, расчет, получив координаты позиции артиллерии украинских боевиков, вступил в контрбатарейную борьбу.

Благодаря навыкам и опыту гвардии рядового Смирнова, который принимая снаряд и формируя заряд, обеспечивал быстрое заряжение орудия, огонь по позициям противника велся с максимальной скорострельностью.

Несмотря на ответный огонь со стороны ВСУ, расчет российской САУ продолжал выполнять задачу, не обращая внимания на близкие разрывы.

Благодаря слаженным и грамотным действиям российского самоходного артиллерийского расчета в ходе ведения контрбатарейной борьбы была уничтожена 122 мм гаубица Д-30 ВСУ.

https://t.me/rabotaembrat/8389

Старший лейтенант Лёгенький Александр Рота российских военнослужащих под командованием гвардии старшего лейтенанта Александра Лёгенького выполняла задачу по удержанию плацдарма для продвижения российских войск в глубину обороны украинских боевиков.

В ходе выполнения задач личным составом роты было обнаружено скрытное перемещение диверсионной группы противника в район одного из населенных пунктов. Противник, понимая значимость удерживаемого им населенного пункта предпринял отчаянную попытку захватить значимый участок и сковать действия российских подразделений.

Рота под командованием Александра несмотря на численное превосходство врага вступила в бой.

В ходе боестолкновения Лёгенький, проявляя стойкость и мужество руководил личным составом, действуя в авангарде своего подразделения. Под его командованием рота уничтожила два опорных пункта и две огневые точки противника с находящимися там пулеметными расчетами. Смелость и отвага гвардии старшего лейтенанта Александра Легенького, а также профессионализм и слаженные действия его подчиненных создали условия для успешного развития дальнейшего наступления наших войск и освобождения населенного пункта.

https://t.me/rabotaembrat/8359

Младший сержант Барбасов Алексей Младший сержант Алексей Барбасов в составе мотострелкового подразделения выполнял боевую задачу по удержанию позиций на важном тактическом рубеже.

Противник, сосредоточив штурмовые группы пехоты и бронированную технику, предпринял попытку атаковать позиции российских войск с целью прорыва линии обороны.

Барбасов, находясь в обороне, грамотно действовал в бою в своей зоне ответственности. Ведя наблюдение за воздушной обстановкой, постоянно перемещаясь и занимая выгодные огневые позиции, вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающим боевикам.

Находясь под массированным огнем, успешно удержал свой участок, уничтожив трех вражеских штурмовиков.

В ходе боя один из военнослужащих российского подразделения получил множественные осколочные ранения и не мог самостоятельно передвигаться. Алексей, рискуя собственной жизнью, находясь под угрозой атаки FPV-дронов противника, оказал ему первую помощь, а затем вынес с поля боя в безопасное место.

Грамотные действия младшего сержанта Алексея Барбасова способствовали удержанию обороны в зоне ответственности подразделения, позволили уничтожить значительное количество украинских боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/8350

Старший лейтенант Хамаганов Михаил Рота под командованием старшего лейтенанта Михаила Хамаганова получила задачу выбить противника с занимаемых позиций в городской застройке. Проведя качественную разведку, старший лейтенант Хамаганов спланировал действия роты, поставил задачи каждой группе и лично возглавил штурм позиций противника.

В ходе боя оперативно организовывал маневр огневыми средствами и реагировал на изменения обстановки.

После взятия одного из опорных пунктов противника по нему был нанесен артиллерийский удар украинскими боевиками. Михаил был завален обломками здания и получил контузию. Подчиненные в течение получаса вытащили командира и несмотря на полученную контузию, он продолжил руководить боем. В ходе боев рота под командованием старшего лейтенанта Михаила Хамаганова выбила противника с четырех опорных пунктов и полностью зачистила квартал, что позволило закрепиться на выгодных рубежах и продолжить наступление российских сил вглубь обороны противника.

В течение короткого времени рота была передислоцирована на другой участок местности с задачей выбить противника из опорных пунктов, занимаемых в лесополосе. Тщательно изучив оборонительные позиции противника, и определив местонахождение огневых средств, старший лейтенант Хамаганов лично возглавил действия штурмовых групп. Используя укрытия на местности, штурмовые группы скрытно подобрались к позициям украинских боевиков и рывком ворвались в окопы.

За счёт элемента неожиданности сопротивление противника было быстро сломлено, и он начал отступать с занимаемых позиций, что позволило штурмовым группам под руководством старшего лейтенанта Михаила Хамаганова полностью зачистить более полукилометра лесополосы, захватить пленных и нанести значительные потери противнику в живой силе.

Благодаря мужественным и грамотным действиям старшего лейтенанта было обеспечено значительное продвижение российских войск на важном тактическом направлении, нанесены значительные потери противнику и обеспечены условия для дальнейшего успешного наступления вглубь обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/8394

Ефрейтор Юдин Денис Ефрейтор Денис Юдин, действуя в составе штурмового подразделения, выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта противника.

Благодаря проведённой разведке группа обнаружила укрепления ВСУ, подобралась к позициям обороняющихся боевиков и заняла позиции для атаки.

В ходе атаки российские штурмовики, продвигаясь вглубь укреплений украинских боевиков и планомерно выдавливая их с занимаемых позиций, были атакованы дронами «камикадзе». Один из дронов Денис Юдин уничтожил из своего стрелкового оружия. Затем, вступив в ближний бой, уничтожил двух военнослужащих ВСУ, однако сам получил ранение, но отказался от эвакуации и продолжил выполнение боевой задачи.

Российские штурмовики сломили сопротивление противника, зачистили опорный пункт и заняли оборону до подхода основных сил.

При вывозе раненых с поля боя ефрейтор Денис Юдин прикрывал действия эвакуационной группы. На открытом участке местности боевая машина пехоты была атакована украинским дроном «камикадзе». Получив контузию, Денис оказал первую помощь своему боевому товарищу, что способствовало сохранению его жизни.

https://t.me/rabotaembrat/8395

Сержант Камалдинов Станислав Сержант Станислав Камалдинов в ходе смены позиций российскими мотострелками выполнял боевую задачу по прикрытию своего подразделения от ударов средств воздушного нападения противника.

Стремясь сорвать передислокацию российского подразделения, противник предпринял атаку с применением FPV-дронов.

Заняв выгодную позицию, Камалдинов по звуку определил направление полета FPV-дрона. Подпустив дрон поближе, Станислав прицельным огнем из стрелкового оружия поразил дрон, в результате чего вражеский беспилотник взорвался в воздухе. Продолжая наблюдение, сержант Камалдинов обнаружил еще один украинский разведывательный беспилотный аппарат, который вел наблюдение за полем боя и корректировку огня. Выждав момент, когда он будет в зоне досягаемости средств огневого поражения, Сергей уничтожил его точным выстрелом.

Благодаря бдительности сержанта Станислава Камалдинова и его грамотным действиям удалось своевременно обнаружить и уничтожить ударный FPV-дрон и разведывательный беспилотный аппарат противника и не допустить атаки противника с воздуха.

https://t.me/rabotaembrat/8351

Прапорщик Каперский Михаил Прапорщик Михаил Каперский в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы.

В ходе артиллерийского обстрела прапорщик Каперский сумел организовать укрытие вверенной техники что позволило сохранить связь с взаимодействующими подразделениями и оперативно передать координаты целей для подавления вражеской артиллерии.

Убедившись в сохранности оборудования Михаил Каперский оказал первую помощь одному из военнослужащих получившему ранение. После оказания помощи лично организовал доставку в безопасное место и передал для дальнейшего оказания помощи медицинскому подразделению

Благодаря мужественным действиям прапорщика Михаила Каперского не было допущено нарушения управления вследствие потери связи и спасена жизнь российского военнослужащего.

https://t.me/rabotaembrat/8361

Рядовой Алексеев Игорь Рядовой Игорь Алексеев в составе расчета артиллерийского орудия выполнял боевую задачу по поддержке обороняющихся мотострелковых частей на одном из направлений.

Получив координаты позиции артиллерии противника, расчет вступил в контрбатарейную борьбу. Благодаря профессионализму и опыту рядового Игоря Алексеева, который мгновенно сформировывал нужный заряд и устанавливал взрыватель, огонь по позициям противника велся с максимальной скорострельностью. Несмотря на обстрел со стороны противника рядовой Алексеев продолжал выполнять задачу, не обращая внимания на близкие разрывы.

Благодаря слаженным и мужественным действиям расчета рядового Игоря Алексеева артиллерия противника была подавлена, а поставленная боевая задача выполнена, прорывов оборонительной позиции российских войск не допущено.

https://t.me/rabotaembrat/8362

Ефрейтор Кузнецов Дмитрий Ефрейтор Дмитрий Кузнецов в период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских войск.

В ходе боя в результате артиллерийского обстрела российских позиций со стороны противника, была повреждена проводная линия связи.

Под плотным огнем боевиков ефрейтор Кузнецов, рискуя собственной жизнью, выдвинулся на позиции и оперативно восстановил кабельные линии, чем обеспечил оперативное координирование сил БТГр при отражении атаки.

Мужественные и самоотверженные действия ефрейтора Дмитрия Кузнецова на поле боя позволили сохранить устойчивое управление личным составом батальонной тактической группы, в результате чего группа, отразив атаку противника, перешла в контрнаступление и уничтожила нападавших украинских боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/8374

Прапорщик Бородич Дмитрий Начальник радиорелейной станции отдельного батальона связи мотострелкового соединения прапорщик Дмитрий Бородич обеспечивает бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией между пунктами управления российских войск.

Неоднократно с риском для жизни, проявляя мужество и самоотверженность, восстанавливал связь подразделениям, находящимся непосредственно на линии соприкосновения с противником.

В ходе попытки уничтожить пункт управления российского подразделения украинские боевики нанесли по нему массированный артиллерийский огонь с применением реактивных систем залпового огня. В результате атаки часть оборудования и линий связи были выведены из строя.

Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, прапорщик Дмитрий Бородич вместе со своим взводом, находясь под огнем ВСУ, незамедлительно приступили к устранению повреждений и организации резервных каналов связи.

Благодаря грамотным действиям прапорщика Дмитрия Бородича линии связи и поврежденное оборудование были оперативно восстановлены, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями.

https://t.me/rabotaembrat/8390

Прапорщик Хохлов Игорь Старшина мотострелковой роты прапорщик Игорь Хохлов выполнял боевую задачу по доставке материальных средств подразделениям, выполняющим задачи на линии непосредственного боевого соприкосновения с противником.

Тщательно выбирая маршрут и используя темное время суток скрытно подвез имущество на закрытую позицию российских войск и организовал оперативную разгрузку и маскировку.

Противник обнаружил транспорт и начал минометный обстрел. От близкого разрыва прапорщик Хохлов получил ранение, однако продолжил руководить разгрузкой, а затем, несмотря на полученные ранения оказал первую помощь себе, и нескольким военнослужащим. Закончив разгрузку организовал эвакуацию раненных и оперативно вывел транспорт из-под обстрела.

Благодаря выдержке и личной отваге прапорщика Игоря Хохлова задача по доставке материальных средств была выполнена точно и в срок, удалось избежать крупных потерь среди личного состава и спасти жизни, получивших ранения российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/8398

Лейтенант Соловьёв Александр Штурмовая группа российских войск, в составе которой действовал лейтенант Александр Соловьев, выполняла задачу на одном из тактических направлений по захвату важного опорного пункта украинских боевиков.

В ходе боя, продвигаясь вперед, уничтожая огневые точки противника, боевая машина пехоты на которой действовали российские штурмовики получила повреждение от попадания fpv-дрона. Командир группы получил ранение. Лейтенант Соловьев принял командование и организовал эвакуацию раненных. Убедившись, что часть штурмовой группы эвакуирует раненых, Александр организовал оборону на захваченном опорном пункте противника.

В течение суток отбивая атаки украинских боевиков и постоянно и нанося ему значительные потери группа под руководством лейтенанта Александра Соловьева удерживала позиции, что позволило ввести в бой резервы и отбросить противника.

Благодаря мужеству и самоотверженности лейтенанта Александра Соловьева был взят важный опорный пункт противника, спасены жизни раненных военнослужащих и созданы условия для дальнейшего продвижения российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8399

Старший сержант Хапров Денис Гранатометчик гвардии старший сержант Денис Хапров в ходе активных наступательных действий штурмовых подразделений российских войск, действуя в составе взвода огневой поддержки, выполнял боевую задачу по уничтожению бронированных средств противника и подавлению его огневых точек.

Российскими воздушными средствами разведки был обнаружен бронетранспортер с пехотой ВСУ, движущийся на усиление обороняющихся националистов. Расчет Дениса Хапрова получил команду на его уничтожение.

Укрываясь в складках местности, гвардии старший сержант Хапров занял удобную позицию для ведения огня. В результате точно выстрела из гранатомета бронированная машина противника была выведен из строя, после чего Денис открыл огонь из стрелкового оружия по спешившейся пехоте националистов.

Грамотные действия гвардии старшего сержанта Дениса Хапрова способствовали успешному продвижению российских штурмовых групп, нанесен значительный ущерб силам националистов, уничтожен бронетранспортер противника, а также пять человек личного состава ВСУ.

https://t.me/rabotaembrat/8400

Младший сержант Давлетзянов Камиль Механик-водитель танка младший сержант Камиль Давлетзянов, действуя в составе экипажа танка, выполнял боевые задачи по огневой поддержке действий российских штурмовых групп, ведущих наступление на одном из тактических направлений.

Украинские боевики, неся потери в живой силе, отступили и попытались закрепиться на новых позициях.

Младший сержант Давлетзянов, управляя танком, совершил маневр и ворвался на передний край обороны противника. Благодаря внезапному броску, российские танкисты застали врага врасплох и в упор начали уничтожать украинских боевиков, не давая им закрепиться и подготовить оборонительные сооружения.

В ходе боя, противник средствами дистанционного минирования установил минно-взрывные заграждения на пути отхода российских бронированных машин.

Младший сержант Камиль Давлетзянов, выполняя задачу по отходу и смене огневой позиции, получил информацию об установке мин на пути следования российской бронегруппы. Несмотря на опасность, он покинул танк, оперативно привел в рабочее положение минный трал, а затем проделал проход в минных заграждениях. Это позволило российским бронегруппам без потерь покинуть занимаемый район.

Благодаря мужественным и грамотным действиям младшего сержанта Камиля Давлетзянова танкисты обеспечили огневую поддержку наступающих российских штурмовых групп, которые значительно улучшили положение по переднему краю и закрепились на занятых позициях.

https://t.me/rabotaembrat/8401

Рядовой Коренев Дмитрий Стрелок мотострелкового подразделения рядовой Дмитрий Коренев, действуя в составе сводной штурмовой группы, выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта и уничтожению вооружения, военной техники и живой силы украинских националистов.

В ходе атаки Коренев со своим товарищем, продвигаясь вглубь укреплений украинских боевиков и планомерно выдавливая их с занимаемых позиций вступили в стрелковый бой с численно превосходящей группой противника.

Заняв выгодную позицию, военнослужащие запросили поддержку со стороны российского расчета FPV- дронов, а сами в это время вели непрерывный огонь по позициям украинских боевиков из стрелкового вооружения и закидывали их гранатами, не позволяя вести ответный огонь.

В ходе боя два российских штурмовика уничтожили пять военнослужащих ВСУ, а один спешно бежал, но был уничтожен расчетом FPV- дрона.

Смелые и решительные действия рядового Дмитрия Коренева способствовали выполнению штурмовой группой поставленной боевой задачи. Захвачен опорный пункт ВСУ, что в дальнейшем способствовало успешному продвижению российских подразделений на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/8406 «3 мая мы зашли в зону СВО. А уже 4 мая, в свой день рождения, я получил боевую задачу, за которую впоследствии был награждён орденом Мужества», — рассказывает старший лейтенант Владислав Медведев, командир разведвзвода.

Тогда, форсировав реку, его бойцы попали под обстрел множества орудий врага, и командиру пришлось собраться и вспомнить всё, чему учили в НВВКУ, чтобы максимально без ущерба выйти из этой ситуации.

А второй орден Мужества Владислав получил за взятие в плен шестнадцати ВСУшников. О том, как это было, он рассказывает сам. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1013 Рядовому Даниилу Степанову 21 год. Он ушел на СВО весной. Надеялся, что в этом случае отец останется дома «на хозяйстве», с матерью. Но в итоге, воюют оба, на разных участках фронта. Участвовать в боях — непросто, признается парень. Зато теперь он прекрасно знает, что в сложных ситуациях помогает поддерживать силы и настрой. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1014 Лейтенант Роман Кузьмин, командир мотострелкового взвода, награжден Георгиевским крестом. На фронте он много раз рисковал жизнью. Встречался и с коварной «полькой», и с «летающей бензопилой». Трижды был ранен. Первое ранение было совсем легким: попал небольшой осколок. А третье — наоборот, почти не оставляло шансов, и Роман буквально чудом остался жив.

А завершается его рассказ на совершенно позитивной ноте... рассказом о втором ранении. Как в той поговорке: не было бы счастья, да несчастье помогло. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1021 Фронтовые медики не запоминают и не ведут счет тем бойцам, которых удалось спасти. Об этом говорит и ефрейтор Роман Кондрацкий, медик штурмового отряда.

Он смущается, когда его начинают благодарить за помощь. И признаётся: работать на передке — страшно, особенно гражданскому медику, мобилизованному на фронт. Был ли готов Роман к обстрелам? Скорее, нет, чем да. И тем не менее, он пошёл на СВО выполнять свой воинский и мужской долг. См. видео по ссылке https://t.me/heroesofZ/1022 Старший сержант Сергей Лютков сбил из ПЗРК «Верба» украинский Су-25, за что был удостоен ордена Мужества. Также за время СВО он награждён медалями Жукова и «За боевые отличия». Сейчас, по решению командования, он проходит обучение в Военной академии РХБ защиты в Костроме, но не теряет связи с товарищами, которые остались «за ленточкой». Сергей поделился с нами впечатлениями о первых днях спецоперации: «Мы отдавали ребятишкам свои сухпайки, потому что у них не было вообще ничего». https://t.me/mod_russia/40916

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! Старший лейтенант Иванов Андриян Героически погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины Андриян родился 7 января 1998 году в селе Камчалытамак, Республика Башкортостан. Рос в дружной, многодетной семье, в атмосфере труда и заботы друг о друге. Был любящим сыном, внуком, заботливым мужем и отцом, надежным другом, готовым всегда прийти на помощь. С самого детства он готовил себя к военной службе. С отличием окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. С первых дней проведения специальной военной операции находился на передовой. В ходе службы неоднократно проявлял высокие боевые навыки и героизм. Мы о нём писали. Его мужество и смелость были отмечены медалью Жукова.

Погиб Андриян Валерьевич 21 июня 2023 года, выполняя боевое задание в районе проведения СВО на территории ДНР, до конца оставаясь верным военной присяге. Ему было 25 лет. Указами Президента России и Главы Республики Башкортостан старший лейтенант Андриян Иванов награжден орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова посмертно. Похороны бойца состоялись со всеми почестями: с военным оркестром и оружейным залпом в его родном селе Камчалытамаке. https://t.me/geroirossii/7046 Военнослужащий Мурзабаев Махамбет,

военнослужащий Досалиев Айбек В Астраханской области простились с Махамбетом Мурзабаевым и Айбеком Досалиевым - казахскими батырами русской армии, погибшими в зоне боевых действий. Махамбет служил в системе МВД, участвовал в контртерористической операции на Северном Кавказе. В этом году вышел на пенсию по выслуге лет. И почти сразу отправился добровольцем в зону СВО. Ему было всего 40 лет. Айбек больше 12 лет отработал в системе МЧС России. Возглавлял пожарно-спасательную часть. В апреле этого года отправился добровольцем в зону СВО. У него осталось четверо детей. https://t.me/russkiegramoty/44672 Военнослужащий Шужмов Артемий Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Артемий родился 28 июня 2002 года в городе Онега Архангельской области. С первого класса учился в онежской школе № 1. В школьные годы проявлял себя любознательным учеником, активно занимался спортом, принимал участие в общественной работе класса, школы. Артемий был добрым, весёлым, общительным и отзывчивым. С детских лет мечтал посвятить себя воинской службе. После окончания школы в 2020 году поступил в Архангельский колледж телекоммуникаций и обучался по специальности «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем», но был верен своей мечте стать военным. Дважды за период обучения пытался попасть на военную службу, и вторая попытка оказалась успешной. В мае 2022 года Артемий был призван на срочную службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Нёс службу на Северном флоте и принял решение служить по контракту. 24 февраля 2022 года Россия начала проведение специальной операции по защите гражданского населения Донбасса. Участвовать в специальной военной операции отправилась стрелковая рота «Мурман», в которой нёс службу Артемий Шужмов. Первый бой врагу Артемий дал 21 сентября 2022 года под Купянском. Выполняя боевое задание, наши бойцы наткнулись на укрепрайон противника. Во время боя с противником необходимо было организовать эвакуацию раненых в госпиталь, которых вывозили прямо под огнём врага. От представителей пулеметного расчета Артемий обеспечивал прикрытие раненых и за проявленное мужество и героизм был награжден медалью «За отвагу». Во время несения службы Артемий как один из самых молодых бойцов получил позывной «Юнкер». За время несения службы по контракту проявил такие качества, как смелость, решительность. Среди сослуживцев пользовался авторитетом и уважением, был хорошим другом. 5 марта 2023 года Артемий в составе добровольцев штурмовой группы вместе со своими сослуживцами отправился выполнять боевое задание и героически погиб, прикрывая своих товарищей. До последней секунды своей жизни он оставался верным военной присяге, прославив честь солдата. Артемий Шужмов посмертно представлен к награждению орденом Мужества. https://t.me/geroirossii/7089 Младший сержант Рогуль Антон Героически погиб 27 июня 2022 года в ходе специальной военной операции на территории Украины Рогуль Антон Геннадьевич родился 10 октября 1997 года в хуторе Пролетарском Кореновского района. С 2016 по 2017 год проходил службу в рядах Российской Армии. С 2017 года служил по контракту в звании младший сержант. Антон погиб при исполнении воинского долга. Ему было 24 года. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм проявленные при выполнении боевой задачи младший сержант Рогуль Антон Геннадьевич награжден орденом Мужества посмертно. https://t.me/geroirossii/7090 Медицинская сестра Чмырук Илона Президент России наградил Орденом Пирогова (посмертно) помогавшую раненым медсестру Илону Чмырук, которая погибла в результате обстрела Донецка в мае прошлого года. "За высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить Орденом Пирогова Чмырук Илону Николаевну - медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения "Центр первичной медико-санитарной помощи Nº 10 города Донецка", Донецкая Народная Республика (посмертно)", - говорится в документе. Медсестра погибла, оказывая первую помощь раненным при обстреле украинскими террористами Петровского района Донецка. https://t.me/specnazAlpha/27061 Военнослужащий Чадов Роман Год назад героически погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО Роман Чадов "Каспер" Чадов Роман Евгеньевич родился 11 июля 1982 года в посёлке Восточный. Героически погиб 15 июля 2023 года при исполнении боевого задания в ходе СВО. За долгую службу он четырежды был ранен, пятое ранение оказалось смертельным. Офицер росгвардии, командир штурмового взвода Чадов неоднократно представлялся к наградом, среди которых медаль За отвагу, медаль Суворова и орден Мужества (посмертно). https://t.me/geroirossii/7131 Захарченко Максим Сергеевич Помощник депутата от фракции ЛДПР в Государственной Думе Российской Федерации Максим Сергеевич Захарченко родился 16 октября 1992 года в Свирске Иркутской области. В 2009 году окончил среднюю школу №3 и поступил в Юридический институт ИГУ, который окончил в 2014 году. В 2014-2015 годах служил во Внутренних Войсках Российской Федерации. По возвращению домой работал юристом, оказывал частные юридические услуги гражданам. С 2017 года – руководитель городской общественной организации «Ветер перемен», с августа 2021 года возглавлял Свирский профсоюз трудящихся. Учредитель, главный редактор городского журнала «Откровенно о важном». В 2021 и 2022 годах принимал участие в довыборах в городскую думу Свирска, активно освещал в своих социальных сетях избирательную кампанию, однако и первые, и вторые выборы проиграл. В конце сентября 2022 года по мобилизации Максим Сергеевич Захарченко уехал в Новосибирск, а оттуда на специальную военную операцию. Член ЛДПР, координатор городского отделения Свирска Иркутской области. В январе 2023 года был назначен помощником депутата Государственной Думы Российской Федерации.

Погиб 1 марта 2023 года на территории ДНР. https://aftershock.news/?q=node/1225081&full Доброволец Дорохин Виктор Живший на станции Кука Забайкальского края Виктор Дорохин вступил в ЧВК «Вагнер» за неделю до конца срока заключения и погиб во время спецоперации. Ему было 23 года. До конца срока ему оставалась неделя, он должен был освободиться 3 декабря. Срочную службу Виктор Дорохин не проходил, в ряды «Вагнера» вступил по своему желанию.

У бойца остался маленький сын. Прощание с бойцом прошло 28 февраля, хоронили его из родного дома. Сестра Виктора Дорохина рассказала, каким он был человеком: — Для меня брат всегда был героем. Хоть и маленький — всегда стремился, что он будет сильнее всех, что будет защищать свою семью. Мы же молодые, что он, что я. Всегда следил, чтобы меня никто не обижал. <…> Он чувствовал всегда, что он сильный. Постоянно за маму переживал. Стремился, чтобы дома всё было хорошо. Чтобы конфликтов близко возле дома с чьей-то стороны не было. Он у нас любил музыку, меломан. Хотел даже записаться на музыкальные занятия. В тюрьму он попал у нас, срок у него 2 года 10 месяцев был. Виктор оттуда звонил всегда, маме звонил, сыну своему тоже. Сыну 4 года будет в июле.

Виктор — это настоящий мужчина, и погиб он как воин. Источник Гвардии лейтенант Гейко Валентин 19 июня погиб заместитель командира роты 10-й отдельной бригады специального назначения ГРУ ВС России, гвардии лейтенант Гейко Валентин Михайлович – позывной «Туман». Валёк, Туман или же реже просто Михалыч начинал в 10-й бригаде спецназа ГРУ в 2011 году ещё в звании младшего сержанта. В 2013 году выполнял задачи по поиску и ликвидации террористического подполья на территории Дагестана. С 2014 по 2019 год выполнял специальные задачи в рамках войны на Донбассе. С 2020 по 2021 год находился в заграничной командировке на территории Сирии. С 24 февраля 2022 года также в составе своего подразделения воевал на войне с Украиной. За время своей службы был удостоен государственных наград: ордена «Мужества», медали «За Отвагу», медали «Суворова» и медали «Жукова». Получив первое офицерское звание младшего лейтенанта весной 2023 года, Туман был назначен на должность командира разведывательной группы специального назначения. В июне 2024 года, после выхода противника с населённого пункта Крынки, была поставлена задача зачистить «чёртовы острова» на реке Днепр. Почему «чёртовы» – об этом в следующий раз. Буквально накануне получения своей последней боевой задачи по штурму опорного пункта на одном из днепровских островов, Туман назначается заместителем командира роты, но ввиду отсутствия «лейтенантиков», продолжает руководить своей разведывательной группой. Задача по штурму вражеского опорного пункта и закрепления на нём предполагала убытие на задачу на несколько суток. И несмотря на то, что в первые дни задачи было половина группы раненных в процессе продвижения по острову сопровождающегося несколькими накатами и налётами на позиции противника, а также сложности ввиду отсутствия работы нашей артиллерии – разведывательная группа Тумана смогла уничтожить по меньше мере порядка 20 военнослужащих противника и занять его позиции. Часть раненных бойцов была отправлена на эвакуацию, часть осталась выполнять поставленную боевую задачу. На смену убывшим раненным и усилению группы Тумана была заведена и подошла ещё одна РГ СпН 10-й ОБрСпН. 18 июня была проведена разведка местности предстоящей задачи. Без стрельбы и прочего шума подгруппа подошла к позициям противника и провела наблюдение. В районе 04:30 утра 19 июня в составе сводных групп личный состав разведчиков под командованием Тумана выдвинулся на боевую задачу. В процессе подхода к опорному пункту противника были заняты окопные сооружения на одном из флангов. Они судя по действиям противника и предполагались к занятию в случае обороны. Так как в ходе начавшегося с противником стрелкового боя, противник занял их на уже другом фланге. Под прикрытием четырёх пулемётчиков, разведчикам удалось продвинуться вперёд. Почти сразу же противник вызвал свою артиллерию с корректурой БПЛА. После начала работы АГС и миномётов сразу пошли раненные. Именно момент гибели Тумана никто не видел. Один из бойцов группы вспоминая расскажет, что повернув голову, увидит, как командир встал на колено и начал отхаркиваться. Видимо, получил осколочное ранение. Повернувшись в его сторону ещё раз, увидел уже Тумана лежащим на спине. Туман погиб. Впоследствии станет известно, что Туман получил осколочные ранения и одно пулевое ранения в голову. Уже после смерти на него придёт бумага, что он получил звание лейтенанта.

Гвардии лейтенант Гейко Валентин Михайлович представлен к званию Герой России. Посмертно. https://t.me/grey_zone/23421 Позывной «Брокер» Максим Захарченко родился 23 ноября 2001 года в простой многодетной дядьковской семье - 4-й ребенок после 3-х дочерей. Мальчик рос активным, веселым и озорным. Позже в семье родился и пятый ребенок - сын.

Отец работал дальнобойщиком, часто уезжал, чтобы обеспечить свою семью, а мама посвятила свою жизнь воспитанию детей. Старшие дети всегда помогали младшим. У каждого были свои обязанности. Максим окончил 9 классов в МОБУ СОШ №7 им. В.П. Адонина в родной станице Дядьковской. Пройдя срочную службу в г.Тимашевске в железнодорожных войсках, через 2 недели ушел служить по контракту в легендарный 108 гв. Дшп. Среди опытных десантников Максим оказался самым молодым, но быстро влился в коллектив. Ребята 1 десантно-штурмового батальона 3 десантно-штурмовой роты приняли его (ефрейтора) в свою боевую семью. Полк, в котором служил Максим по контракту, в СВО выполнял всегда самые сложные боевые задачи. Как известно, десантники первыми принимают удар на себя, но он не побоялся трудностей. Вместе брали Херсон. В поселке с названием, похожим на его имя – Максимовке – бойца ранило в первый раз. Тогда сослуживцу удалось его спасти. На месте он оказал первую помощь Максиму и на себе протащил почти 3 поля, спустил в безопасное место, в кювет, и вызвал подмогу. Как выяснилось позже, пуля зацепила сонную артерию и задела челюсть, переломав ее. Долго лечился в госпитале. Даже тогда, когда еще плохо разговаривал, невнятно произнес: «Как только восстановлюсь – поеду обратно, своим пацанам помогать. Как они там без меня?». Максима Захарченко наградили медалью «За отвагу». После ранения Максим пробыл на реабилитации 1,5 года. Ему делали повторную операцию по замене пластин в челюсти на новые (старые не прижились). В этот период он был принят в Дядьковское казачье общество - 12 июня 2022 года. Слово десантника Максим сдержал – вернулся в СВО и присоединился под позывным «Брокер» к своим сослуживцам, как только восстановился. Смертельным для Максима оказалось второе ранение, которое он получил в селе Вербовое в Запорожской области. 25 сентября 2023 года в возрасте 21 года Максима не стало. Приказом №463 атамана Кубанского казачьего войска от 30 ноября 2023 года за вклад в развитие кубанского казачества, проявленную высокую личную и гражданскую ответственность, мужество, героизм, отвагу и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции орденским знаком «За веру, Кубань и Отечество» I степени наградили (посмертно) казака-добровольца Кореновского районного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества Захарченко Максима Владимировича. https://vk.com/wall-23733326_43945 При исполнении воинского долга в ходе СВО 21.05.2024 погиб гвардии прапорщик Ревенко Руслан Георгиевич, позывной «Помор». https://t.me/vdv_nkn/29827 Бедюх Артем Алексеевич 26.01.1991 г.р. мужественно сражался и героически погиб 11 Февраля 2024 в зоне специальной военной операции на Украине при освобождении п.Невельского Ясиноватского района Донецкой области. Он открыл путь для освобождения данного района, ценой своей жизни, закрыв собой троих бойцов. Посмертно был приставлен к государственной награде Орден Мужества. С детства жил и учился в городе Ноябрьск. Учился в школе Гимназия №1(бывшая школа №11). Выпуск 2008г., Ноябрьск. Окончил УрГу. Срочную службу проходил в Будденовске 205 Отдельная Мотострелковая казачья бригада РФ(2010-2011г).

Работал в акционерном обществе " Энергогазноябрьск" 2019-2024г, ведущий инженер электро-технической лаборатории. 28 Сентября 2022 в рамках частичной Мобилизации, был мобилизован в/ч 69464 Батальон "Россомаха"на должность заместителя командира по ВПР. 26 ноября 2023г был прикомандирован 110 полк в/ч 42600 на должность командира штурмового взвода. В городе Ноябрьск проживал с супругой и дочкой(на момент мобилизации дочери было пол годика). https://vk.com/wall-74201951_847435 Сержант Копеев Кайрат Копеев Кайрат Темерканович

родился 8 января 1989г. Курганской области в Половинском районе, д. Успенка С 1 по 4 кл. учился в Воздвиженской начальной школе. Далее продолжил обучение в Привольненской основной школе, где успешно закончил 9кл. В 2006г. поступил в Курганское Лебяжьевское профессиональное училище No25 на тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. В 2009 был призван в армию, служил в Москве, в войсках МВД, получил звание сержанта. 2010 году подписал контракт в Московской области с. Лунева, был командиром отделения. С 2012- 2017 г служил по контракту в г.Чебаркуль в Танковых войсках. После окончания контракта, работал на гражданке, в городе Кургане на Машиностроительном Заводе, в цеху, где шла конвейерная сборка боевых машин пехоты. В 2014 г. женился, в семье воспитывается сын и дочь. В 2018 г. с семьёй отправляется на службу по контракту в Бурятию. Сосновый Бор, 11 ОДШБР В 2019г. 2 раза принимал участие в военных операциях в Сирии, был награждён грамотой «За вклад в борьбу с международным терроризмом» в Сирийской Арабской республике, был награжден медалью "Участнику военной операции в Сирии", присвоен статус «Ветеран боевых действий» С февраля 2022 г. участвует в специальной военной операции на Украине. В 2023 году за проявленное мужество, решительные действия, боевые навыки и самоотверженность при выполнении боевых задач был награжден медалью «За Отвагу» Погиб 15 мая 2024 года при выполнении боевых задач на территории ЛДНР. Получил «Орден Мужества» посмертно… Он был хорошим, смелым, честным и отзывчивым человеком,который до конца своих дней был верен родине и присяге. Для боевых товарищей он был опытным командиром отделения, командир боевой машины, надёжным товарищем и братом. У Кайрата остались двое детей, сын 9 лет и дочь 3 года. https://vk.com/wall-106160452_586747 Военнослужащий Саенко Антон Саенко Антон Сергеевич 03.06.1994 -15.05.2024 Погиб при выполнении боевых задач на СВО https://vk.com/wall-78250853_150726

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !