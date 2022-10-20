Почему брезент для танкистов во время Великой Отечественной был "на вес золота"

Рассматривая фотографии военных лет, очень часто на броне или башне танка Т-34 можно увидеть скатку брезента, реже - две.

Танк Т-34 со скаткой брезента на броне

Судя по размерам, скатка мала для маскировки. Такой скаткой танк полностью не накрыть. Да и два брезента вряд ли справятся с этой задачей. Тогда сразу возникает вопрос: для чего?

Дочитайте статью до конца, и вы узнаете для чего танкистам нужен был брезент.

Практически все танкисты, воевавшие на танке Т-34, говорили про конструкторов лучшего танка Второй мировой войны, что, мол, у них отсутствовали даже малейшие намеки на желание создать для танкистов хотя бы минимальные комфортные условия.

Танк Т-34 с брезентом на броне

Понятно, что военное время, и про комфорт мало кто думал. Конструкторов по понятным причинам все больше заботили технические характеристики.

Т-34 со скаткой брезента на башне

Из воспоминаний механика-водителя танка Т-34 Семена Львовича Ария:

«Я лазил в американские и английские танки. Там экипаж находился в человеческих условиях: танки изнутри были окрашены светлой краской, сиденья были полумягкие с подлокотниками. На Т-34 ничего этого не было. Забота об экипаже ограничивалась только самым примитивным». Источник: Олег Смыслов «Житейская правда войны» Источник: Олег Смыслов «Житейская правда войны»

А при чем здесь брезент, скажите вы. Да все при том.

Для чего нужен был брезент?

Брезент служил танкистам во время войны чисто в бытовых целях. Брезент как раз и оказался тем самым необходимым атрибутом для создания комфорта и уюта.

Из воспоминаний все того же Семена Ария:

«… без брезента в танке было туго. Брезент был крайне необходим: им накрывались, когда ложились спать, на нем садились покушать, если грузились в эшелон, им нужно было танк сверху накрыть, иначе внутри было бы полно воды. Это были танки военного времени. На верхнем люке вообще не было никаких прокладок, а на люке механика-водителя были какие-то прокладки, но они не держали воду. Так что без брезента было худо». Источник: Олег Смыслов «Житейская правда войны»

Почти все ветераны-танкисты в один голос заявляли, что зимой без брезента в танке было просто невыносимо.

Брезент на башне танка Т-34

Печка в танке не была предусмотрена. Не понятно, почему конструктор М.И. Кошкин и его ученики не нашли возможности оснастить печкой свой легендарный танк?

Ведь доподлинно известно, что Михаил Ильич Кошкин серьезно заболел как раз во время испытательного перегона танка Т-34 Харьков-Москва, который проходил именно в зимнее время.

Сталинградские танки Т-34. На броне расположена скатка брезента

Но танкисты - народ смышленый. В походных условиях на корму танка прикручивали обычную дровяную металлическую печку. А когда в минуты затишья было время, вырывали траншею, загоняли туда танк. Накрывали танк в районе пушки брезентом и плотно крепили его концы. В образовавшемся «помещении» затапливали печку. Так и грелись в холода.

Вот так обычный брезент спасал танкистов в суровую годину войны и делал их службу хоть чуточку легче. Брезент делал танк домом на колесах. Кроме того на брезенте можно было и поспать, и им же укрыться.

👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

У немецких танкистов необходимости в брезенте не было.

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