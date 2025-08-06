Московские прогулки, ч. 63

Начну, пожалуй, с такой новости. В переходе между станциями «Таганская» восстановили копию барельефа со Сталиным и детьми Барельеф изначально располагался в торце станции «Таганская» до строительства пересадки (до 1965 года).

Где находится один из самых роскошных особняков Москвы Его строительство обошлось в рекордные 1 млн руб.



Особняк являет собой яркий пример эклектики: фасады здания выполнены в «греческом стиле», залы - в стиле классицизма, барокко, «рокайльная» гостиная, «готическая» столовая, «мавританская» курительная. В отделке интерьеров поражает тщательная проработка деталей, прекрасные витражи, инкрустированные паркеты, оригинальные шёлковые обои на стенах, мраморная и лепная отделка. От входа беломраморная лестница ведёт в холл, выполненный в греческом стиле, и украшенный колоннами и пилястрами из искусственного розового мрамора. Возле колонн - высокие напольные светильники с украшениями в виде сфинксов. В нишах стен – светильники в виде факелов. Прекрасным образцом стиля является «готическая» столовая с обильной и изысканной деревянной резьбой по стенам и кессонированным потолкам.

Впечатляет красотой хитросплетения восточных орнаментов на стенах и потолке «мавританская» курительная комната, оконные откосы в которой выполнены из цельного массива редких пород камня. В 1890-е годы купец 1-й гильдии золотопромышленник Николай Дмитриевич Стахеев приобрёл участок на Новой Басманной улице с усадьбой второй половины 18 века. В 1898 году архитектор М. Ф. Бугровский, ставший практически личным архитектором Стахеева, и построивший для него целый ряд доходных домов в Москве, на месте снесённых старых построек возводит настоящий дворец в стиле «неогрек», строительство которого обошлась в 1 миллион рублей. Для отделки был приглашен скульптор В. Г. Гладков.Особняк являет собой яркий пример эклектики: фасады здания выполнены в «греческом стиле», залы - в стиле классицизма, барокко, «рокайльная» гостиная, «готическая» столовая, «мавританская» курительная.В отделке интерьеров поражает тщательная проработка деталей, прекрасные витражи, инкрустированные паркеты, оригинальные шёлковые обои на стенах, мраморная и лепная отделка.От входа беломраморная лестница ведёт в холл, выполненный в греческом стиле, и украшенный колоннами и пилястрами из искусственного розового мрамора. Возле колонн - высокие напольные светильники с украшениями в виде сфинксов.В нишах стен – светильники в виде факелов. Прекрасным образцом стиля является «готическая» столовая с обильной и изысканной деревянной резьбой по стенам и кессонированным потолкам.Впечатляет красотой хитросплетения восточных орнаментов на стенах и потолке «мавританская» курительная комната, оконные откосы в которой выполнены из цельного массива редких пород камня.

А на часть его сокровищ был построен на нынешней Комсомольской площади Дом Культуры железнодорожников. Эта история стала известна корреспондентам железнодорожной газеты «Гудок» Е. Петрову и И. Ильфу. И в результате Николай Дмитриевич стал своеобразным прототипом Ипполита Матвеевича Воробьянинова из знаменитой книги «Двенадцать стульев».

С 1918 года в особняке располагались подразделения Народного комиссариата путей сообщения. А с 1940 года - Центральный дом детей железнодорожников. В результате, большая часть интерьеров сохранилась до наших дней без каких-либо серьёзных реставраций и переделок.

Позади дома Стахеева был разбит большой сад, который в 1920-е годы вошёл в состав новообразованного городского парка - сада имени Баумана. Сегодня там расположен музей. Думаю расскажу о нем отдельно.

(1,5 млрд в пересчете на современные суммы).Интерьеры особняка полностью сохранились, а принадлежал одному из самых богатых людей страны - купцу Стахееву, успешнейшему предпринимателю и по совместительству азартному карточному игроку и большому любителю женщин.Например, статуя у фонтана перед домом выполнена с лицом его очередной пассии, хотя жил он в особняке с супругой и многочисленным потомством.Есть легенда, что хозяин особняка был прообразом Кисы Воробьянинова. Он, якобы, вернулся в Москву за частью своих сокровищ, но был пойман и заключил лично с Дзержинским сделку, в обмен на рассказ о своих тайниках получил свободу и даже пенсию от государства.А Ильф и Петров брали у него интервью, так и зародился литературный образ.Новая Басманная, д.14, стр.1

Одна из самых красивых чугунных винтовых лестниц Москвы. Она находится в особняке на Маросейке. Сверху - круглая площадка, ведущая в парадную анфиладу круглых и полукруглых комнат. Чугунная лестница необыкновенной формы была изготовлена на Каслинском литейном заводе на Урале и по частям перевезена в Москву.

Одно из красивейших зданий исторического центра Москвы – это бывшая усадьба Румянцева-Задунайского на Маросейке (улица Маросейка, 17). За свою историю дом не раз менял и хозяев, и свой внешний вид. В его облике органично сочетаются элементы барокко, классицизма и эклектики.

Особняк построен в 1782 году по заказу полковника Михаила Хлебникова. Кто выступил в качестве архитектора, доподлинно неизвестно – до сих пор ведутся споры. Большинство считают, что это был Матвей Казаков, но некоторые настаивают на авторстве Василия Баженова.

Непросто определить и архитектурный стиль здания. Это было соединение барокко и классицизма. Первоначальный облик дома значительно отличался от современного. Во второй половине XIX века особняк разделил судьбу многих дворянских усадеб, перейдя в купеческие руки. Новые хозяева не слишком бережно отнеслись к интерьеру, уничтожив картины с баталиями, написанными по заказу Петра Румянцева.

Дом несколько раз менял владельцев, пока в 1877 году его не приобрёл богатый купец Митрофан Грачёв. По заказу Грачёва в 1880-х годах архитектор Георгий Кайзер перестроил здание, придав ему элементы эклектики. Именно в этом в таком виде дом дошёл до нашего времени.

После революции всё имущество семьи Грачёвых было национализировано. Особняк занимали различные госучреждения, а в середине ХХ века его отдали Постоянному Представительству Совета Министров Белорусской ССР. С начала 1990-х и по сей день здесь находится посольство Республики Беларусь.

Где находится старейшая булочная Москвы

Заведение с богатой историей расположено на последней сохранившейся в первозданном виде пятиугольной площади. Здание построил купец Гордеев в 1898 году. На верхних этажах были квартиры, а внизу разместилось кафе с выпечкой. Сейчас в булочной есть огромная витрина со сладостями, балкончик, кованая лестница, высокие потолки и хрустальные люстры. Фишка заведения — экспонаты, которые нашли при реставрации. Среди них бутылки, инструменты, газеты и черепки, а за заколоченной стеной отыскали камин. Его восстановили, и сейчас он работает по назначению. Лялин пер., д. 7/2

Как «Триумф-Палас» попал в Книгу рекордов Гиннеса Жилой комплекс «Триумф-Палас» своим видом напоминает знаменитые сталинские высотки. Его центральную 57-этажную секцию высотой 264,1 метра венчает 53-метровый шпиль сложной конструкции. В 2003 году это здание в Чапаевском переулке даже попало в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий жилой небоскреб в Европе. Правда, уже через пару лет его на 4 метра переросла «Башня С» в Москва-Сити. Тем не менее, этот жилой комплекс до сих пор входит в семерку самых высоких зданий столицы. Чапаевский пер., 3

Как появилась стена Цоя на Арбате Культовым местом для поклонников творчества Виктора Цоя является стена Цоя на Арбате. Все началось с надписи расстроенного поклонника, написавшего о том, что Цой погиб. В ответ кто-то написал "Цой жив". Эта надпись стала своеобразным лозунгом поклонников. Затем на стене стали рисовать портреты Цоя, цитировать тексты песен и даже признаваться в любви артисту. Спустя годы стена не утратила свое значение. Здесь стали собираться уже следующие поколения почитателей творчества Виктора. В 2006 году достопримечательность Арбата была закрашена группой вандалов, но преданные поклонники рок-музыканта восстановили надписи на стене, нарисовали граффити и наклеили плакаты. В апреле на стене дома № 37 появились граффити в честь умершего российского рэпера Паши Техника. Фанаты Техника тогда частично закрасили портрет Цоя и сделали надпись «Техник». Художники в центре Москвы реставрируют стену, посвященную советскому музыканту Виктору Цою, ко дню его рождения — 21 июня. После реставрации стена, посвященнаяю Виктору Цою, выглядит так. Теперь на мемориальной стене на Арбате изображен новый портрет советского музыканта.

Особняк В.А. Лемана Особняк В. А. Лемана был построен в 1885 году по проекту архитектора В. А. Гамбурцева для швейцарца Якова Лерха. В 1894 году здание было значительно расширено и перестроено по проекту А. Э. Эрихсона для В. А. Лемана, председателя Московского промышленного банка. До революции здесь проживали Леманы и их родственники. После 1917 года в особняке разместились детский сад и производственные нужды завода «Технолог». В наше время здание стало доступно для посетителей, а на его территории расположена организация «Творческие люди». Гороховский пер., 19, Москва

Но есть еще один особняк Лемана. Особняк Леман – гордость Гранатного переулка и один из лучших образцов неоготики в архитектуре.

Он был построен в 1896-м году на месте старой усадьбы Николая Сабурова. Интересно, что на тот момент времени земля под будущим особняком считался самой дорогой в столице. Позволить себе такое роскошество смогли супруги Анна и Робер-Нильс Леманы, под чьей фамилией дом место известно до сих пор. И они же пригласили архитектора Адольфа Эрихсона для проведения полной перестройки своих владений. Проект получился стилизованным под готику, но непростую – с влиянием Тюдорского стиля. Сохранились чертежи Эрихсона, согласно которым изначально главное здание планировалось куда более тяжеловесным, но по ходу строительства детали изменялись, и так получилась классическая воздушная конструкция, характерная для выбранного стиля. Много внимания было уделено интерьерам, каждая комната имела собственный стиль – готический, барокко или рококо. И их внешний вид благодаря стараниям реставраторов удалось сохранить до наших времен. В 1917-м году особняк перешел в собственность государства, какое-то время там располагались штаб Реввоенсовета и канцелярия посольства Франции, а в 1930-х – Союз архитекторов. Уже в 1990-е там начали проводить торжественные мероприятия, и с тех пор ничего не менялось. Для свободного посещения особняк открыт в Дни культурного наследия Москвы

Еще один красивый особнячок. Здание бывшей фабрики Раузер Вибер и Кº

Здание конторы построено в начале 1900-х гг. Архитектура корпусов была выполнена в духе «готических» реминисценций эклектики, характерных для промышленной архитектуры этого периода. В 1910 г. этот торговый дом был преобразован в товарищество «Раузер и Ко.» с уставным капиталом в 450 тысяч рублей. Компания занималась производством оборудования для различных заводов и фабрик, включая винокуренные, пивоваренные и маслобойные предприятия, а также выпускала котлы и железные бочки.

В 1910 году торговый дом был преобразован в товарищество «Раузер и Ко.». В настоящее время здание частично используется под центр развития детей «Либерти Скул».

Ткацкая ул., 17, Москва

Городская усадьба Трубецких-Бове

Дом А.С. Трубецкой-Бове – яркий образец городской усадьбы XVII-XIX веков, сочетающий элементы древнерусского зодчества, барокко и классицизма. Здание связано с именами выдающихся исторических личностей. В конце XVII века на этом участке были возведены каменные палаты в стиле «нарышкинского» барокко, которые, вероятно, принадлежали патриарху Адриану. В 1731 году усадьба перешла в руки князя Алексея Трубецкого, и его потомки владели ей на протяжении века. В 1816 году вдова Трубецкого вышла замуж за архитектора О. И. Бове. В 1840-х годах особняк был продан купцу П. В. Голубкову, а в 1855 году его владельцами стали супруги Спиридоновы, которые провели ещё одну реконструкцию. После Октябрьской революции в здании размещался Всероссийский комитет помощи больным и раненым красноармейцам, а в 1930-х годах сюда переехали художественные мастерские Большого театра. В 1980-х годах усадьбу отреставрировали и передали Большому театру под музей. В настоящее время здесь располагается Российское военно-историческое общество. Петровский пер., 6, стр. 1, Москва

"Неприличная" скульптура на фасаде высотки на Котельнической Довольно любопытной деталью оформления знаменитой высотки на Котельнической набережной стала скульптура мужчины и женщины, удерживающих щит с гербом СССР. Скульптура расположена прямо под шпилем. Несколько лет назад городские СМИ облетело фото скульптуры, сделанное при значительном приближении: оказалось, грудь женщины выглядит несколько странно и будто-бы бы вообще не прикрыта одеждой. Есть предположение, что такое исполнение просто продиктовано размещением скульптуры на большой высоте: она сделана так, чтобы гармонично выглядеть со ста с лишним метров снизу, а не вблизи. Так или иначе, теперь женщина с высотки на Котельнической навсегда прописалась в списке "неоднозначных" скульптур Москвы.

Ну еще об одной группе скульптур на городском здании. Что изображают скульптуры домов №30 и №37 на площади Гагарина? Построены эти дома были в 50-х годах XX века. На крышах зданий стоят скульптуры, которые изображают советских граждан. Мужские и женские фигуры на доме 37 символизируют мирный труд советских людей после войны. Здесь расположены парные скульптуры рабочего и колхозницы, шахтера и женщины-инженера. В настоящее время они находятся в аварийном состоянии. Скульптуры на доме 30 устанавливали на галерею не одномоментно. Сначала достроили и украсили лепным декором башню. Далее поставили обелиски среднего яруса и разместили постаменты для 16 парных фигур. Позже установили 4 фигуры воинов и девушек.

Наконец хочу напомнить особняки Москвы второй половины XIX - начала XX веков и жизнерадостный русский стиль во всём своём разнообразии. Почти все они уже были у нас. Дом музей Виктора Васнецова Биологический музей имени К. А. Тимирязева Дом Пороховщикова Палаты Волковых-Юсуповых Особняк Замятиных-Третьяковых Особняк Цветкова Особняк купца Игумнова Особняк Лопатиной, а ныне там размещено посольство Бразилии

И на сегодня все, пожалуй

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