Москва на полотнах

Не все картины кисти русских художников, но все работы о Москве Александровский сад, литография начала 1820-х годов. Страстная площадь. Вид из окна здания «Известия», 1927 год.

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В 1900 году Аполлинарий Васнецов совершил над Москвой полет на воздушном шаре, чтобы с высоты увидеть целиком и полностью столь любимый им город.

И, похоже, ему открылось не только пространство, но и время. Его отношения со старой Москвой были такими, словно и толща земли, и стена времени под его взглядом становились прозрачными – так ясно он видел, что, где и как было раньше. Археологические изыскания Аполлинария Васнецова высоко ценились, он обладал профессиональным чутьем и тщательно подходил к сбору и изучению документов эпохи. Он любил Москву не как конечный результат, который мог оценить в тот момент, когда жил, перед его глазами словно стоял интегральный образ, в котором помещалась Москва вся целиком, с тех времен, когда там возводились первые деревянные строения. Иногда кажется, что, глядя на Москву, он видел и будущее ее, ту, которой ей только предстоит стать. Именно поэтому его картины старой Москвы настолько достоверные и живые, что мы безоговорочно верим в них не как в попытки воссоздания прошлого, а как в самую что ни на есть настоящую миновавшую реальность.

Аполлинарий Михайлович Васнецов - Москва при Иване Грозном Аполлинарий Михайлович Васнецов - Старая Москва. Разъезд после кулачного боя Аполлинарий Михайлович Васнецов - Красная площадь Аполлинарий Михайлович Васнецов - У Воробьевых гор Аполлинарий Михайлович Васнецов - На рассвете у Воскресенского моста. Аполлинарий Михайлович Васнецов - Медведчики Аполлинарий Михайлович Васнецов - Царская площадка Аполлинарий Михайлович Васнецов - Новодевичий монастырь Аполлинарий Михайлович Васнецов - Старая Москва Аполлинарий Михайлович Васнецов - У стен деревянного города Аполлинарий Михайлович Васнецов - Московский Кремль Аполлинарий Михайлович Васнецов - Сад князя Жемчужного Аполлинарий Михайлович Васнецов - Троицкий мост у башни Кутафьи Аполлинарий Михайлович Васнецов - Гонцы. Ранним утром в Кремле. Начало XVII века Аполлинарий Михайлович Васнецов - Всехсвятский каменный мост Аполлинарий Михайлович Васнецов - Московский Кремль при Дмитрии Донском Аполлинарий Михайлович Васнецов - Старая Москва. У стен деревянного города Аполлинарий Михайлович Васнецов - В Московском Кремле

Гравюра 1882 года по рисунку А.Васнецова (прижизненная работа автора, гравюра издания "Всемирная иллюстрация", издатель Герман Гоппе, отпечатано в типографии Эдуарда Гоппе, Санкт-Петербург Г. Лари, «Вид Каменного Моста в Москве с деревянным мостиком у Водовзводной башни», начало XIX в. Всехсвятский каменный мост на панораме Москвы Я. Бликланда — П. Пикара, начало XVIII в. Фрагмент гравюры Бликланда — Пикара: мост у Всехсвятских ворот; видна мельница, пристроенная к быку. Большой каменный мост ок. 1800 г., картина Ф. Алексеева "Вид на Москву с колокольни Ивана Великого", 1896 г.

Николай Николаевич Гриценко (1856-1900) — выдающийся русский живописец-маринист, график и пейзажист. "Вид на Красную площадь", 1860 г.Степан Михайлович Шухвостов «Вид Спасской башни Московского Кремля», 1867. Бумага, акварель, Маковский Николай Егорович (1841-1886) Фрагмент панорамы «Вид Замоскворечья с Кремлёвской горы», созданной губернским секретарём Калашниковым в 1807 году. Фридрих (Федор) Гильфердинг. Красная площадь в Москве, 1780-е Жерар Делабарт. Ледяные горы в Москве на Неглинной улице во время масленой недели. 1795 г.

После войны 1812 г. на этом месте разобьют Александровский сад. Жерар Делабарт. Вид Яузского моста и дома Шапкина в Москве. 1790-е гг. На бульваре. Владимир Маковский, 1887 год Здание Моссельпрома с рекламой Маяковского. Автор: Варвара Степанова, 1925 год. Картина написана по этой фотографии Родченко(слева) Эстафета по кольцу Б. Автор: Александр Дейнека, 1947 Алексей Саврасов, «Вид сосновой рощи в Сокольниках», 1870 г. Её сразу же выкупил Павел Третьяков. Эту работу Саврасова несколько раз переименовывали: через год на выставке передвижников полотно демонстрировали с подписью «Сокольники», а в 1873-м она получила название «Лосиный остров в Сокольниках», под которым известна до сих пор. В 1872 году Алексей Саврасов создал картину «Осенний лес. Кунцево. Проклятое место». Кунцевское городище, запечатленное на полотне, теперь историческая часть парка «Фили». Князь Сергей Михайлович Голицын обратился к австрийскому художнику Иоганну Непомуку Рауху, чтобы увековечить «живописное путешествие» по местности императрицы Марии Федоровны. Так появился альбом из серии гравюр с видами Влахернского-Кузьминок.

Благодаря гравюрам 1820–1840-х годов по сей день есть возможность любоваться красотой усадьбы Влахернское-Кузьминки. Вот еще одна работа этого художника. Иоганн-Непомук Раух. Вид на Каменный мост и Кремль из Замоскворечья. Вторая половина 1830-х гг. Леса и реки Кузьминок славились изобилием дичи и рыбы. Во второй половине XIX века в усадьбе Голицыных сдавали комнаты, в которых часто оставались на ночлег охотники, а летом отдыхали коммерсанты и деятели культуры. В один из таких визитов в 1879 году Василий Перов, страстно увлекавшийся охотой, написал картину «Кузьминки близ Москвы. Охота на медведя зимой». Это было незадолго до кончины живописца, он умер от чахотки в Голицынской больнице. В конце 1970-х — начале 1980-х годов живописец Сергей Розанов создал несколько серий акварельных зарисовок парка и его павильонов поместья Кусково. Сергей Розанов На картине Валентины Лебедевой «Пруд у “Грота”» кусковский парк предстает в осеннем великолепии, а для мастера гравюры Виталия Клеруа источником вдохновения послужили зимние пейзажи усадьбы. Акварель из серии исторических картин художника Эрнеста Лисснера «Медный бунт в Коломенском», иллюстрирующая восстание 1662 года против повышения налогов и обесценивания медных монет. Лисснер запечатлел столкновение протестующих со стрельцами неподалеку от дворца царя Алексея Михайловича. На заднем плане великолепно просматривается шатровая церковь Вознесения Господня. Неизвестный художник. Вид на Кремль со стороны Болотной площади. Середина XIX в. Александр Попов (Московский). Москва. Берег Яузы. 1860 г.

Картина "Сад Эрмитаж" Бориса Клементьева, члена Союза художников России и академика Петровской академии наук и искусств.

И на сегодня все.