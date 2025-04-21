Патриотизм и большевики

Еще до событий октября 1917 года, да и задолго до самого 1917 года большевиков «патриоты» России обвинили в антипатриотизме.

Основание: призыв большевиков к превращению мировой империалистической войны в гражданскую, выход из мировой войны, уничтожение монархии, и передача власти рабочим и крестьянам.

Но, как показала история, те «патриоты» России втянули империю в совершенно не ее войну, заставили народ России воевать за интересы британских, французских и американских финансистов, а сами неплохо наживались на этой войне, мы уже писали о том, какую империю мы «потеряли»: «Российская империя и СССР- кто, когда, что потерял?».

После прихода большевиков к власти, эти стоны усилились: большевики вышли из мировой войны, заключив «позорный» мир. Кстати, позорный благодаря небольшевику Троцкому, но это уже другая тема, мы ее тоже касались.

И ринулись эти «патриоты» в «белое» движение – убивать свой народ, разрушать и сжигать свои же села и станицы, распродавать любимую ими Россию-матушку капиталистам Антанты, чтобы только взбунтовавшемуся народу не оставить, и постараться свои привилегии сохранить..

Патриотично так…

Не стану останавливаться на фактах торговли Россией «белыми», это слишком объемно. Отмечу только, что многие из них встали в ряды гитлеровцев в годы Великой Отечественной. Тоже… «патриотично».

Да и теперь, после реставрации капитализма «патриоты»-то в Европу хотят – и вывозят в нее свои кровные, непосильным трудом заработанные, а не оставляют народу, детей обучают в разных Англиях, Германиях, Америках… Или наследничков Николая, посотрудничавших с Гитлером, на российский престол снова прочат…

А что же большевики? Как быть с их (нашим!) непатриотизмом?

А что есть патриотизм? Патриотизм (от греч. πατριώτης – соотечественник, πατρίς – родина, отечество), осознанная любовь к Родине, своему народу, его традициям.

К стране? К народу? К Родине? Но Родина – страна, в которой человек родился и гражданином которой является, а страна – территория, имеющая политические, физико-географические, культурные или исторические границы, которые четко определены и зафиксированы.

Где хоть слово о государстве?! Как аппарате управления этим народом на этой территории.

А нет в патриотизме такого понятия, не участвует оно в патриотизме!

Я патриот, я люблю свой народ, его традиции и его ареал обитания – все вместе страну. Однозначно и без колебаний. А вот к аппарату управления народом и мной самим отношусь весьма критически! И к его законам тоже.

Законы придумывают и принимают не боги, а люди. Люди из господствующего класса. И в интересах этого класса. И одно дело, когда господствует массовый класс тружеников, и совсем другое, когда класс горстки успешных воров – как, например, при царях и Временных. Или как сегодня.

У большевиков какая была задача? Освободить простой трудовой народ от гнета помещиков и капиталистов, поднять его уровень жизни до приемлемого и дать образование и всестороннее развитие.

А у помещиков и капиталистов?..

И кому нужна была та война?

Царь сильно верил, что Британия ему в управление передаст турецкие проливы? Хм… наивный! Чуть раньше Скобелев их чуть было не взял, и что? Англия пригрозила бомбардировкой Питера – наглядно показала, как она пустит Россию в турецкие проливы!

Капиталисты (кстати, в большинстве европейские!) наживались на войне, а Великие Князья на военных расходах – вот кому нужна была война!

Германской империи – отнять у Британии индийские и африканские колонии, а у Франции – Юго-Восточную Азию.

И британскому капиталу совместно с французским – заполучить Кавказ, Сибирь и Украину и Крым, ископаемые Германии и Польши, ну и окончательно установить контроль над проливами – после ослабления и гибели четырех империй. Под чутким руководством уже оформившегося в ФРС финансового капитала Штатов.

А русским мужикам надо было сеять, выращивать и жать. А русским рабочим – работать и получать приличные условия жизни, что в условиях империи было невозможно. Впрочем, как и в условиях «демократии» Временных. А не убивать и умирать ради интересов западного капитала и своих домашних толстосумов

А теперь по фактам, по конечным результатам: сразу после Февральской (буржуазной!) революции регионы РИ стали расползаться в вольное плавание. Отделилась Польша, Средняя Азия, Кавказ, Украина. Половина казачьих войск стали суетиться со своей независимостью. Сразу после Октябрьской в Сибири Чехи подняли восстание (вот кто вооружил пленных австро-венгерских солдат в российском тылу – большевики?), усилилась эскалация гражданской войны, которая фактически уже шла и до октября, герои России пообъявляли себя правителями, сформировали свои войска, и стали уничтожать свой народ, закупая оружие, боеприпасы, обмундирование за границей. В долг. А чем собирались расплачиваться – Родиной?

Большевики же выгнали и местечковых и западных кровопийц и, в конечном итоге, вернули все, что смогли сразу, а остальные – в последствии. Восстановили разрушенное народное хозяйство и создали массам приемлемые человеческие условия жизни.

Да, уровень жизни вчерашней буржуазии сильно понизился, но РСФСР, а потом СССР – страна рабочих и крестьян, а не буржуазии, и трудовой народ в нем был господствующим классом. Упал уровень не всего народа, а меньшей его части. Зато повысился уровень жизни трудовых масс, и эти массы получили перспективу.

И в годы Великой Отечественной, и во все предыдущие войны наши правительства государства взывало к патриотизму, но до Октябрьской революции в целях защиты интересов «элит» – помещиков, дворян, капиталистов, а после революции – в целях защиты своего, народного.

Так кто больше патриоты? И как относиться к патриотизму сейчас?

Сейчас, когда благодаря «патриотам» конца прошлого века, Россия – через доморощенных олигархов, работающих на западный капитал своими наворованными в России же капиталами, фактически став колонией западного капитала, пытается освободиться от этой зависимости, и патриот обязан всецело способствовать этому. Но как только она освободится, патриот должен серьезно и предметно подумать и о дальнейшем освобождении своего народа и своей страны от гнета капиталистов и засилья воров, которых нынче принято величать успешными предпринимателями!

Б. Тросницкий

https://un-comm-ukr.ucoz.ru/publ/10-1-0-2189

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