Уютный город физиков, химиков и астрономов - Черноголовка

Этот город с населением двадцать тысяч человек в 45 километрах от Москвы до сих пор из-за давней рекламы ассоциируется с напитками, которые нужно "пить без остановки". А между тем Черноголовка — один из дюжины российских наукоградов, с которым связаны целых четыре Нобелевских лауреата. Да, старинных особняков и древних монастырей тут нет. Зато здесь можно увидеть искривление пространства-времени у черной дыры, побывать в новейшей лаборатории, отдохнуть на пляже, покататься на горных лыжах и с руки покормить ланей.

Город физиков

От Москвы — час на автобусе номер 320 или 360, которые отходят от метро "Щелковская". Остановка — в самом центре, рядом — четырехметровая скульптура основателей наукограда Федора Дубовицкого и единственного советского лауреата Нобелевской премии по химии Николая Семенова.Черноголовка. Памятник основателям наукограда. © РИА Новости / Мария Селиванова

Слева — каменные стулья и стол с картой города. Этот монумент художника Артемия Родионова — крупнейший в стране, посвященный ученым. В 1956 году на территории у реки Черноголовка начали строить филиал института химической физики, изучать процессы детонации и горения.

Неподалеку был полигон для экспериментов. При нем возник поселок, превратившийся в наукоград, рассказывает гид Ольга Медведева. Черноголовка. Мозаичное панно на фасаде Дома ученых. © РИА Новости / Мария Селиванова Черноголовка. Дом ученых. © РИА Новости / Мария Селиванова Черноголовка. Здание администрации. © РИА Новости / Мария Селиванова

В 2003-м Нобелевскую премию присудили физику Алексею Абрикосову, а в 2010-м — Константину Новоселову и Андрею Гейму. Они тоже работали в Черноголовке.

По словам мэра Олега Егорова, значительная часть населения города — либо бывшие, либо действующие сотрудники научных институтов.

На площади — дом ученых, похожий на кинотеатр 1970-х. На фасаде — мозаичное панно "Лицо мира", созданное известным советским художником Ильей Бройдо: красивая девушка, вокруг — бабочки, белки, птицы. Здесь проводят концерты, спектакли, показывают фильмы. В этих стенах выступали Владимир Высоцкий, Юрий Башмет, труппы столичных театров, рок-музыканты. Черноголовка, скульптурная композиция "Стрижи". © РИА Новости / Мария Селиванова

По левую сторону разделяющего город Институтского проспекта нужно увидеть еще два объекта. Скульптурная композиция с летящими стрижами — у здания поликлиники. В пристройке к ней — грязелечебница. В обеденный перерыв горожане успевают сходить на процедуры — сделать массаж или принять циркулярный душ, говорит гид Ульяна Андриевская. Арт-объект, изображающий искривление пространства-времени вблизи черной дыры, находится в Черноголовке. © РИА Новости / Мария Селиванова

А за Домом ученых, в сквере имени выдающегося физика-теоретика Исаака Халатникова, который жил и работал в Черноголовке, — необычный арт-объект: искривление пространства-времени вблизи черной дыры. Называется "Сингулярность Халатникова".

Наука в парке

Жилые кварталы Черноголовки перемежаются парковыми зонами, напоминающими ухоженный лес. В городе площадью всего два квадратных километра ходит автобус, но большинство жителей перемещаются на велосипедах и самокатах. Черноголовка. Институт проблем химической физики РАН. © РИА Новости / Мария Селиванова

На входе в Институт проблем химической физики (ИПХФ) РАН — барельеф Ильи Бройдо. Рядом — Институт теоретической физики имени Ландау.

Попасть в ИПХФ с экскурсией можно только группой, договариваться надо заранее. В этом институте изучают свойства материалов, занимаются новыми топливными элементами, солнечными батареями. А еще именно здесь создали мазь для регенерации кожи. Черноголовка, Здание Института проблем химической физики РАН. © РИА Новости / Мария Селиванова Черноголовка, ученые в Институте проблем химической физики РАН. © РИА Новости / Мария Селиванова Черноголовка, территория Института проблем химической физики РАН. © РИА Новости / Мария Селиванова Черноголовка, в Институте проблем химической физики РАН. © РИА Новости / Мария Селиванова Черноголовка, памятник Ландау в Институте теоретической физики, названном его именем. © РИА Новости / Мария Селиванова

Другая достопримечательность — два десятка ручных ланей, которые едят яблоки прямо с ладони. Черноголовка. Школьный бульвар. © РИА Новости / Мария Селиванова

"В 1990-е решили поселить на территории лань — спасли от убоя на мясо. Назвали Борькой, у него были красивые рога", — вспоминает один из сотрудников института.

"В первый рабочий день на крыльце он увидел объявление: "Закрывайте дверь, а то Борька заходит в корпус и на втором этаже съедает все цветы".

Увидеть кольца Сатурна

На крыше школы в старой части города, к которой ведет Школьный бульвар, построили обсерваторию. Наблюдать за солнцем, луной, звездами, сделать их фотографии могут не только учащиеся, но и туристы — бесплатно, по предварительной записи в телеграм-канале "Черноголовская обсерватория". Черноголовка. Главный идеолог астрономического фестиваля "Тушите свет" Василий Лукьянов. © РИА Новости / Мария Селиванова

В этом году в Черноголовке провели первый научно-образовательный астрономический фестиваль "Тушите свет", который посетили около семи тысяч гостей.

Днем объясняли, как выбирать телескоп, показывали его старинные аналоги, предлагали поучаствовать в сборке спутника и антенны к нему. С гостями общались космонавты Олег Блинов, Александр Калери и Александр Лазуткин. Черноголовка. Лекции на астрономическом фестивале "Тушите свет". © РИА Новости / Мария Селиванова Черноголовка. На фестивале "Тушите свет" каждый мог заглянуть в телескоп. © РИА Новости / Мария Селиванова Встреча с космонавтом Олегом Блиновым. © РИА Новости / Мария Селиванова Космонавт Александр Лазуткин рассказал, что чувствовал при взгляде на Землю из космоса. © РИА Новости / Мария Селиванова Лекция ИТМО про мечты о космосе известных художников. © РИА Новости / Мария Селиванова

Лекции о роли космоса в искусстве подготовили представители Art & Science Университета ИТМО и Центра поддержки и развития современного искусства ЗА АРТ.

"Проведение такого фестиваля в Черноголовке естественно, она формировалась как наукоград и по сей день остается необычным местом, где образование, научно-техническое творчество очень важны", — говорит мэр Олег Егоров.

Специально к фестивалю Артемий Родионов создал солнечные часы, свет в которых проходит сквозь цифры-прорези. Текущее время отображается на плоскость. Если подводить их раз в неделю, точность — в пределах двух минут.

Пляж и горнолыжный склон

Неподалеку от обсерватории, на Первой улице, — памятник самолету-легенде Су-27. Этот истребитель считается символом научно-технического прогресса. Инициаторами проекта выступили тогдашний президент РАН Владимир Фортов и ОКБ имени Сухого. Отличное место для селфи! Черноголовка. Памятник истребителю Су-27. © РИА Новости / Мария Селиванова

Улица Центральная в наукограде таковой не является — находится на окраине. Ее еще называют Яблоневой аллеей: вдоль пешеходной дорожки — десятки фруктовых деревьев, причем, по легенде, первое семечко тут посадил Федор Дубовицкий.

По Центральной можно выйти к Южному озеру — самому близкому к жилым кварталам. Там оборудованный пляж, рядом — "освещенка": по двухкилометровой трассе летом бегают в кроссовках, зимой — на лыжах. Реконструкцию этого пространства должны завершить в 2024-м. Черноголовка. На одной из улиц города. © РИА Новости / Мария Селиванова

Северное озеро подальше, местные обычно отправляются туда на выходные — с палатками и мангалами.

Рядом, на берегу Черноголовки, — гора Песчанка. Два склона облюбовали горнолыжники и сноубордисты, есть электрический подъемник.

Часть фасадов в городе ярко раскрашены — тут и классики литературы, и птицы, и животные. Черноголовка. Мурал рядом со сквером Исаака Халатникова© РИА Новости / Мария Селиванова Черноголовка. Один из муралов© РИА Новости / Мария Селиванова Черноголовка. Портреты на здании© РИА Новости / Мария Селиванова

Для знакомства с наукоградом хватит одного дня, но для желающих переночевать есть два отеля. Гостиница Научного центра РАН — многоэтажка напротив школьной обсерватории. "Конференц-центр" находится в старой части города, среди домов академиков.

В Черноголовке есть около десяти ресторанов, уточнил Олег Егоров. Самые популярные — кафе "Семенов", названное в честь нобелевского лауреата и расположенное у входа в ИПХФ. Отличная пицца — в "Нуф-Нуфе", а блюда русской кухни — в "Комарике", что рядом с Южным озером. Черноголовка, прогулка по Институтскому проспекту. Мария Селиванова

https://ria.ru/20230922/chernogolovka-1897650820.html