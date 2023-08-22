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80 лет назад закончилась Курская битва

80 лет назад закончилась Курская битваОперация «Цитадель», как ее назвало немецкое командование, долго готовилась в германском генштабе. На Курской дуге дебютировал целый ряд новинок немецкой военной промышленности. В их числе тяжелые САУ «Фердинанд» и танки «Пантера». Тем не менее, эти wunderwaffe («чудо-оружие») не смогли сотворить чуда на поле боя.80 лет назад закончилась Курская битваКрасная Армия оказалась совсем другой по сравнению с летом 1941 года или с летом 1942 года. Благодаря стойкости и мужеству советских солдат и офицеров, а также великолепной подготовке советским командованием стратегической оборонительной операции с переходом в контрнаступление, немецкая военная машина была разгромлена.

Германские танковые клинья завязли в нашей обороне, враг понес невосполнимые потери, а затем состоялся мощнейший контрудар советских войск. После Курской битвы немецкие войска неудержимо покатились на запад и более в Великой Отечественной войне не смогли провести ни одной стратегической наступательной операции. Курская битва стала началом конца гитлеровской Германии.80 лет назад закончилась Курская битва80 лет назад закончилась Курская битва80 лет назад закончилась Курская битва80 лет назад закончилась Курская битваПередовые подразделения 285-го стрелкового полка 183-й стрелковой дивизии ведут бой с противником в захваченных немецких окопах. На переднем плане — тело убитого немецкого солдата. Курская битва, 10 июля 1943 года.80 лет назад закончилась Курская битваТанк Pz.Kpfw. III 11-й танковой дивизии вермахта (11. Panzer-division) в селе во время боев на Курской дуге.80 лет назад закончилась Курская битваПодразделение немецких штурмовых орудий StuG III на марше по дороге в Курской области.80 лет назад закончилась Курская битваПулеметчики отдельного учебного батальона 6-й гвардейской стрелковой дивизии Конабеев и Захариков на позиции у пулемета «Максим» во время боев на Курской дуге.80 лет назад закончилась Курская битваСоветский офицер в немецком танке Pz. Kpfw. IV Ausf. H из (предположительно) 5-й танковой дивизии вермахта, захваченном на Курской дуге под Орлом.80 лет назад закончилась Курская битваСоветская САУ СУ-122 выдвигается на огневую позицию на Курской дуге.80 лет назад закончилась Курская битваПодбитые на Курской дуге танки Pz.Kpfw. III Ausf M панцергренадерской дивизии СС «Тотенкопф» (SS-Panzergrenadier-Division «Totenkopf»).80 лет назад закончилась Курская битва76-мм дивизионная пушка ЗиС-3 гвардии сержанта В.И. Калиниченко из состава 5-й гвардейской танковой армии на позиции под Курском.80 лет назад закончилась Курская битваРасчет немецкого пулемета MG-34 в окопе в Курской области.80 лет назад закончилась Курская битваКолонна немецкого конного обоза движется в село в Курской области. На переднем плане брошенная советская 122-мм гаубица образца 1938 года (М-30).80 лет назад закончилась Курская битваРасчет немецкого пулемета MG-34 на зенитной треноге Dreibein 34 в окопе недалеко от села в Курской области (ныне один из районов Белгородской области).80 лет назад закончилась Курская битваПоле боя на Курской дуге. На переднем плане справа подбитый советский танк Т-34, дальше у левого края фото — немецкий Pz.Kpfw. VI «Тигр», вдалеке — еще один Т-34. Курская дуга, лето 1943 года.80 лет назад закончилась Курская битваОфицер и красноармеец осматривают танк «Пантера» Pz. Kpfw. V Ausf. D. (№824) 8-й роты 52-го танкового батальона (Panzer-Abteilung 52) вермахта, захваченный частями Красной Армии в боях на Курской дуге. В ходе боя танк получил попадание в маску орудия, вследствие чего произошло заклинивание орудия. Позднее машина была отправлена на опытный завод №100 для исследования. Предположительно, машину готовят к эвакуации. Справа видна гусеничная лента танка Т-34.80 лет назад закончилась Курская битваЭкипаж САУ СУ-122 и командиры РККА уточняют боевую задачу во время боев на Курской дуге.80 лет назад закончилась Курская битваПогрузка снарядов на танк Pz. Kpfw. IV Ausf. H (предположительно из состава панцергренадерской дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер») во время боев на Курской дуге.80 лет назад закончилась Курская битваСоветские военнослужащие осматривают подбитый на Курской дуге немецкий танк Pz.Kpfw. IV.80 лет назад закончилась Курская битваНемецкий средний танк Pz.Kpfw.IV Ausf. G 6-й танковой дивизии 3-го танкового корпуса армейской группы «Кемпф» с танкистами на броне в Курской области.80 лет назад закончилась Курская битваБойцы РККА осматривают немецкие танки Pz.Kpfw. V «Пантера», подбитые на Курской дуге.80 лет назад закончилась Курская битваНемецкие солдаты, плененные во время боев на Курской дуге, идут в советский тыл.

https://back-in-ussr.com/2023/07/80-let-nazad-nachalas-kurskaya-bitva.html

"К юбилею Курской битвы" Е.Ю.Спицын 

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