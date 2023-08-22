80 лет назад закончилась Курская битва

Операция «Цитадель», как ее назвало немецкое командование, долго готовилась в германском генштабе. На Курской дуге дебютировал целый ряд новинок немецкой военной промышленности. В их числе тяжелые САУ «Фердинанд» и танки «Пантера». Тем не менее, эти wunderwaffe («чудо-оружие») не смогли сотворить чуда на поле боя.Красная Армия оказалась совсем другой по сравнению с летом 1941 года или с летом 1942 года. Благодаря стойкости и мужеству советских солдат и офицеров, а также великолепной подготовке советским командованием стратегической оборонительной операции с переходом в контрнаступление, немецкая военная машина была разгромлена.
Германские танковые клинья завязли в нашей обороне, враг понес невосполнимые потери, а затем состоялся мощнейший контрудар советских войск. После Курской битвы немецкие войска неудержимо покатились на запад и более в Великой Отечественной войне не смогли провести ни одной стратегической наступательной операции. Курская битва стала началом конца гитлеровской Германии.Передовые подразделения 285-го стрелкового полка 183-й стрелковой дивизии ведут бой с противником в захваченных немецких окопах. На переднем плане — тело убитого немецкого солдата. Курская битва, 10 июля 1943 года.Танк Pz.Kpfw. III 11-й танковой дивизии вермахта (11. Panzer-division) в селе во время боев на Курской дуге.Подразделение немецких штурмовых орудий StuG III на марше по дороге в Курской области.Пулеметчики отдельного учебного батальона 6-й гвардейской стрелковой дивизии Конабеев и Захариков на позиции у пулемета «Максим» во время боев на Курской дуге.Советский офицер в немецком танке Pz. Kpfw. IV Ausf. H из (предположительно) 5-й танковой дивизии вермахта, захваченном на Курской дуге под Орлом.Советская САУ СУ-122 выдвигается на огневую позицию на Курской дуге.Подбитые на Курской дуге танки Pz.Kpfw. III Ausf M панцергренадерской дивизии СС «Тотенкопф» (SS-Panzergrenadier-Division «Totenkopf»).76-мм дивизионная пушка ЗиС-3 гвардии сержанта В.И. Калиниченко из состава 5-й гвардейской танковой армии на позиции под Курском.Расчет немецкого пулемета MG-34 в окопе в Курской области.Колонна немецкого конного обоза движется в село в Курской области. На переднем плане брошенная советская 122-мм гаубица образца 1938 года (М-30).Расчет немецкого пулемета MG-34 на зенитной треноге Dreibein 34 в окопе недалеко от села в Курской области (ныне один из районов Белгородской области).Поле боя на Курской дуге. На переднем плане справа подбитый советский танк Т-34, дальше у левого края фото — немецкий Pz.Kpfw. VI «Тигр», вдалеке — еще один Т-34. Курская дуга, лето 1943 года.Офицер и красноармеец осматривают танк «Пантера» Pz. Kpfw. V Ausf. D. (№824) 8-й роты 52-го танкового батальона (Panzer-Abteilung 52) вермахта, захваченный частями Красной Армии в боях на Курской дуге. В ходе боя танк получил попадание в маску орудия, вследствие чего произошло заклинивание орудия. Позднее машина была отправлена на опытный завод №100 для исследования. Предположительно, машину готовят к эвакуации. Справа видна гусеничная лента танка Т-34.Экипаж САУ СУ-122 и командиры РККА уточняют боевую задачу во время боев на Курской дуге.Погрузка снарядов на танк Pz. Kpfw. IV Ausf. H (предположительно из состава панцергренадерской дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер») во время боев на Курской дуге.Советские военнослужащие осматривают подбитый на Курской дуге немецкий танк Pz.Kpfw. IV.Немецкий средний танк Pz.Kpfw.IV Ausf. G 6-й танковой дивизии 3-го танкового корпуса армейской группы «Кемпф» с танкистами на броне в Курской области.Бойцы РККА осматривают немецкие танки Pz.Kpfw. V «Пантера», подбитые на Курской дуге.Немецкие солдаты, плененные во время боев на Курской дуге, идут в советский тыл.
https://back-in-ussr.com/2023/07/80-let-nazad-nachalas-kurskaya-bitva.html
"К юбилею Курской битвы" Е.Ю.Спицын
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